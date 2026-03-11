Premium|Women's Hormonal Health : महिलांच्या आरोग्याची काळजी; पीसीओडी आणि पीसीओएसचे महत्त्व

डॉ. सुबोध देशमुखआजच्या धावपळीच्या काळात महिलांचे आरोग्य हा अत्यंत कळीचा आणि महत्त्वाचा विषय झाला आहे, कारण घराची संपूर्ण जबाबदारी पेलताना स्त्रिया स्वतःच्या शरीराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. कौटुंबिक कर्तव्ये आणि ऑफिसची कामे यांमध्ये समन्वय साधताना शरीराकडून मिळणारे छोटे छोटे संकेत त्या नीट ओळखत नाहीत. आरोग्याविषयीची ही उदासीनता भविष्यात मोठ्या आजारांना निमंत्रण देऊ शकते, म्हणून प्रत्येक स्त्रीने स्वतःच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे सजगतेने पाहणे काळाची गरज आहे. केवळ आजार झाल्यावर डॉक्टरांकडे जाण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर दिला पाहिजे. समाजात महिलांच्या आरोग्याबाबत उघडपणे चर्चा होणे आणि त्यांना योग्य माहिती मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. पीसीओडी आणि पीसीओएसमधील मुख्य फरकअनेकांना पीसीओडी आणि पीसीओएस या दोन संज्ञा एकच वाटतात, परंतु वैद्यकीयदृष्ट्या त्यामध्ये मोठा फरक आहे. पीसीओडीमध्ये अंडाशयात अर्धवट विकसित स्त्रीबीजे साठून राहतात आणि त्यांच्या लहान गाठी तयार होतात. ही समस्या प्रामुख्याने चुकीचा आहार आणि व्यायामाच्या अभावामुळे निर्माण होते. याउलट पीसीओएस हा एक गंभीर स्वरूपाचा हार्मोनल आजार असून त्याचा परिणाम चयापचय क्रियेवर आणि संपूर्ण शरीरावर होतो. यामध्ये शरीरात पुरुषी हार्मोन्सचे प्रमाण वाढल्यामुळे स्त्रीबीज तयार होण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबते यामुळे वंध्यत्वाचा धोका वाढू शकतो आणि शरीराची नैसर्गिक कार्यप्रणाली विस्कळीत होते. वेळीच निदान झाल्यास या समस्यांवर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे.हार्मोनल असंतुलन आणि त्याचे परिणामस्त्री शरीराचे कार्य हार्मोन्सच्या एका नाजूक संतुलनावर अवलंबून असते, पण सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे हे संतुलन बिघडत चालले आहे. इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन या संप्रेरकांमध्ये तफावत निर्माण झाल्यामुळे महिलांना अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रासांना सामोरे जावे लागते. हार्मोनल बदलांमुळे अचानक वजन वाढणे किंवा केस गळणे अशा समस्या उद्भवतात. याचा थेट परिणाम मासिक पाळीच्या चक्रावर होतो आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होते. हार्मोन्सचे हे असंतुलन केवळ शारीरिक नसून त्याचा प्रभाव मनावरही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. त्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रक्ताच्या चाचण्या करून संप्रेरकांचे प्रमाण तपासून घेणे गरजेचे ठरते..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.मासिक पाळीतील अनियमितता आणि धोकेमासिक पाळी हे महिलांच्या आरोग्याचे एक प्रकारचे मोजमाप आहे. यामध्ये होणारे बदल शरीरातील अंतर्गत बिघाडाची जाणीव करून देतात. पाळी वेळेवर न येणे किंवा खूप दिवस लांबणे हे पीसीओडी आणि पीसीओएसचे सर्वात प्राथमिक लक्षण मानले जाते. अनेक महिला पाळी उशिरा येण्याकडे किरकोळ बाब म्हणून पाहतात, पण यामुळे भविष्यात गर्भाशयाचे आजार बळावू शकतात. पाळीच्यावेळी होणारा असह्य त्रास किंवा अतिरक्तस्राव यामुळे शरीरातील रक्ताचे प्रमाण घटून ॲनिमियासारखे आजार होऊ शकतात. नियमित व्यायाम आणि सकस आहारामुळे पाळीचे चक्र सुधारण्यास मोठी मदत होते, पण त्रास जास्त असल्यास सोनोग्राफी करणे अनिवार्य आहे.इन्सुलिन रेझिस्टन्स आणि चयापचय क्रियापीसीओएस असलेल्या महिलांमध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्सची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित राहत नाही. शरीरातील पेशी इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत आणि रक्तातील साखर ऊर्जेत रूपांतरित होण्याऐवजी चरबीच्या रूपात साठू लागते. परिणामी पोटाच्या घेरामध्ये वाढ होते आणि वजन वाढू लागते. ही स्थिती पुढे जाऊन टाईप २ मधुमेह होण्यास कारणीभूत ठरते. चयापचय क्रिया मंदावल्यामुळे थोडे खाल्ले तरी वजन वाढण्याची भीती वाटते. अशा वेळी रक्तातील इन्सुलिनची पातळी तपासणे आणि कमी साखरेचा आहार घेणे फायदेशीर ठरते.अनावश्यक केसांची वाढ आणि त्वचेच्या समस्याशरीरातील अँड्रोजन या पुरुषी हार्मोनची पातळी वाढल्यामुळे महिलांच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर अनावश्यक काळे केस येऊ लागतात, याला वैद्यकीय भाषेत हिरसुटिझम असे म्हणतात. ही समस्या महिलांसाठी मानसिकदृष्ट्या खूप क्लेशदायक असते. हनुवटीवर, ओठांच्या वर किंवा छातीवर राठ केस येणे हे केवळ सौंदर्याशी संबंधित नसून, ते शरीरातील गंभीर हार्मोनल बिघाडाचे लक्षण आहे. यासोबतच चेहऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर मुरुमे येणे आणि त्वचा तेलकट होणे असे बदल दिसू लागतात. केवळ पार्लरमध्ये जाऊन उपचार करण्यापेक्षा याच्या मुळाशी जाऊन उपचार करणे अधिक महत्त्वाचे असते.वजन वाढणेहार्मोनल इम्बॅलन्समुळे वजन वाढणे हे साध्या लठ्ठपणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते. यामध्ये डाएटिंग करूनही वजन सहजपणे कमी होत नाही. पीसीओएसग्रस्त महिलांना प्रामुख्याने कंबर आणि पोटाच्या भागात चरबी साठण्याचा अनुभव येतो. वाढलेले वजन हे पुन्हा हार्मोन्सचे संतुलन अधिक बिघडवते आणि एक प्रकारचे दुष्टचक्र सुरू होते. मग गुडघेदुखी आणि हृदयविकाराचा धोकादेखील वाढतो. दररोज किमान ४० मिनिटे वेगाने चालणे किंवा व्यायाम करणे हा वजन कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. शारीरिक हालचाल वाढवल्यामुळे इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते..केसांचे आरोग्यएकीकडे नको असलेल्या जागी केस येतात, तर दुसरीकडे डोक्यावरचे केस झपाट्याने विरळ होऊ लागतात. केसांच्या मुळांना मिळणारे पोषण कमी झाल्याने केस गळण्याचे प्रमाण वाढते. याला फिमेल पॅटर्न बॉल्डनेस असेही म्हटले जाते. ज्यामध्ये डोक्याच्या मध्यभागातील केस कमी होतात. थायरॉइडची समस्या किंवा लोहाची कमतरता हेदेखील केस गळण्याचे मुख्य कारण असू शकते. केसांचे आरोग्य टिकवण्यासाठी आहारात प्रथिने आणि बायोटीनयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. रसायनांचा वापर टाळून नैसर्गिक पद्धतीने केसांची निगा राखल्यास गळती रोखता येते.कॅल्शियमची गरजमहिलांच्या हाडांची मजबुती प्रामुख्याने एस्ट्रोजेन हार्मोनवर अवलंबून असते. वय वाढते तसे या हार्मोनची पातळी कमी होऊ लागते यामुळे हाडांमधील कॅल्शियम कमी होऊन हाडे ठिसूळ होतात, त्याला ऑस्टिओपोरोसिस म्हटले जाते. पाठदुखी, कंबरदुखी आणि सांधेदुखी या समस्या वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उद्भवू शकतात. व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे कॅल्शियम शरीरात शोषले जात नाही आणि थकवा जाणवतो. दूध (दुधाचा त्रास होत नसल्यास), दही, नाचणी आणि सुकामेवा यांसारख्या कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. हाडांच्या मजबुतीसाठी कोवळ्या उन्हात बसणे आणि हलका व्यायाम करणे फायदेशीर ठरते.मानसिक आरोग्य आणि मूड स्विंग्जशारीरिक बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो, त्याकडे स्वतः महिला आणि समाजही अनेकदा दुर्लक्ष करतो. हार्मोन्सच्या चढ-उतारामुळे विनाकारण चिडचिड होणे, उदास वाटणे किंवा अचानक रडू येणे याला मूड स्विंग्ज म्हणतात. पीसीओएस असलेल्या महिलांमध्ये चिंतेचे प्रमाण आणि नैराश्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. कुटुंबातील जबाबदाऱ्या आणि स्वतःच्या शरीरातील बदल यामुळे मानसिक ताण वाढतो. अशा वेळी घरच्यांशी मनमोकळा संवाद साधणे आणि तणावमुक्त राहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. योगासने, ध्यानधारणा आणि पुरेशी झोप घेतल्यामुळे मनाची शांती टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत होते.झोपेचे महत्त्वपुरेशी झोप न मिळणे हे अनेक आजारांचे मूळ कारण असते. हार्मोनल असंतुलनामुळे रात्री अचानक गरम वाटणे किंवा अस्वस्थ होणे यामुळे झोप वारंवार मोडते. अपुऱ्या झोपेमुळे शरीरातील कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोनची पातळी वाढते आणि वजन कमी होण्यात अडथळे येतात. दररोज किमान सात ते आठ तासांची शांत झोप घेतल्यास शरीरातील पेशींची झीज भरून निघते.व्यायामआजच्या बैठ्या जीवनशैलीमुळे शरीराची हालचाल कमी झाली असून व्यायाम करणे ही आता चैन नसून गरज झाली आहे. शारीरिक सक्रियता वाढवल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि हार्मोन्स संतुलित राहण्यास मदत होते. केवळ जिममध्ये जाऊन वजन उचलणे म्हणजे व्यायाम नव्हे तर चालणे, पोहणे, सायकलिंग किंवा नृत्य यापैकी कोणताही छंद हा व्यायाम असू शकतो. व्यायामामुळे शरीरातील आनंदी हार्मोन्स म्हणजेच एंडॉर्फिन्सची निर्मिती होते, ज्यामुळे ताण कमी होतो..Premium|Health Diet: ताटभर खाऊ की पोटभर? शरीराचं एनर्जी इंजिन घ्या समजून!.स्वतःची काळजी आणि आरोग्य तपासणीचा संकल्पमहिलांनी कुटुंबाची काळजी घेताना स्वतःच्या आरोग्याला दुय्यम स्थान देणे आता थांबवले पाहिजे. स्वतःसाठी वेळ काढणे आणि नियमित आरोग्य तपासणी करणे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दरवर्षी रक्ताच्या चाचण्या, थायरॉइड तपासणी केल्यास आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास अनेक आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात रोखता येतात. आजारपणाची वाट पाहण्यापेक्षा पहिल्यापासूनच आरोग्यदायी सवयी लावून घेणे गरजेचे आहे. महिला दिन किंवा इतर विशेष प्रसंगी स्वतःला आरोग्याची भेट देणे हा सर्वात मोठा संकल्प असावा. तुम्ही सुदृढ राहिलात तरच तुमचे कुटुंब आणि समाज सुदृढ राहील ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी.पचनसंस्था आणि संतुलित आहारउत्तम आरोग्याचा मार्ग पचनसंस्थेतून जातो, पण हार्मोनल बदलांमुळे पचनशक्ती कमकुवत होऊ शकते. शरीरातील पाचकरसांची निर्मिती कमी झाल्यामुळे गॅसेस, ॲसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास जाणवतो. यकृताची कार्यक्षमता मंदावल्यामुळे रक्तातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास अडथळा निर्माण होतो. आहारात फायबर म्हणजेच तंतुमय पदार्थांचे प्रमाण वाढवणे पचन सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.प्रक्रिया केलेले अन्न आणि साखरेचे अतिसेवन हे पीसीओडीचे मुख्य शत्रू आहेत. पांढरी भाकरी, साखर आणि मैदा यांसारख्या पदार्थांमुळे रक्तातील साखर लगेच वाढते. आहारात जास्तीत जास्त हिरव्या पालेभाज्या, फळे आणि कडधान्यांचा समावेश असावा. प्रथिनेयुक्त आहार घेतल्याने भूक नियंत्रित राहते आणि स्नायूंची ताकद वाढते. शरीराला आवश्यक असणारे ओमेगा ३ फॅटी ॲसिड्स मिळवण्यासाठी अक्रोड आणि जवस यांसारखे पदार्थ खावेत. दिवसभरात थोड्या थोड्या अंतराने पौष्टिक पदार्थ खाण्यावर भर द्यावा. रात्रीचे जेवण हलके असावे आणि झोपण्यापूर्वी किमान दोन तास आधी जेवावे. भरपूर पाणी, ताक, लिंबूपाणी यांसारख्या पेयांमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते.सकाळचा नाश्ता (सकाळी ८:३० ते ९:३०) : नाश्ता हा दिवसाचा सर्वात महत्त्वाचा आहार असल्याने त्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असावे. मूग डाळीचे धिरडे, नाचणीची आंबिल, ओट्स किंवा दलियामध्ये भरपूर फळभाज्या घालून तयार केलेला उपमा पोटासाठी हलका आणि फायदेशीर असतो. दोन अंड्यांचा पांढरा भाग आणि भरपूर भाज्या घालून केलेले ऑम्लेट हाही उत्तम पर्याय आहे. मैद्याचे पदार्थ, बिस्किटे किंवा ब्रेड खाणे पूर्णपणे टाळावे; ते पचायला जड असतात आणि रक्तातील इन्सुलिन वाढवतात. नाश्ता नेहमी पोटभर पण पौष्टिक असावा.दुपारच्या जेवणापूर्वी (सकाळी ११:०० ते ११:३०) : जेवणाआधी भूक लागल्यास एखादे हंगामी फळ खावे. सफरचंद, पेरू, संत्री यांसारखी फायबरयुक्त फळे रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवतात. फळांचा रस पिण्यापेक्षा फळे चावून खाणे फायदेशीर ठरते, त्यामुळे शरीराला नैसर्गिक तंतुमय पदार्थ मिळतात. फळ नको असल्यास मूठभर भिजवलेले बदाम किंवा अक्रोड खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक ओमेगा ३ फॅटी ॲसिड्स मिळतात. नारळपाणी किंवा ताकदेखील पिऊ शकता.दुपारचे जेवण (दुपारी १:०० ते २:००) : दुपारच्या जेवणात कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फायबरचे योग्य मिश्रण असावे. पांढऱ्या तांदळाऐवजी हातसडीचा तांदूळ किंवा ज्वारीची भाकरी खाणे जास्त हितावह आहे. जेवणात किमान एक वाटी पालेभाजी किंवा कोशिंबीर असणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळतात. प्रथिनांसाठी एक वाटी वरण किंवा कडधान्यांची उसळ ज्यांत मूग, मटकी, चवळी यांचा समावेश करा. जेवणासोबत घरी केलेले ताक प्यायल्याने पचन सुधारते, शरीराला थंडावा मिळतो. जेवणात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि तेलकट पदार्थ टाळावेत..संध्याकाळचा नाश्ता (संध्याकाळी ४:३० ते ५:३०) : चहा पिण्याची इच्छा झाल्यास साखर नसलेला ग्रीन टी किंवा हर्बल टी घेणे उत्तम. चहासोबत तळलेल्या पदार्थांऐवजी भाजलेले मखाणे, भाजलेले फुटाणे खावेत. मखाण्यांमध्ये कॅल्शियम भरपूर असते, जे महिलांच्या हाडांच्या मजबुतीसाठी आवश्यक आहे. याशिवाय मोड आलेले मूग, भाजलेले शेंगदाणे, घरी केलेला सुकामेव्याचा लाडूदेखील (गूळ वापरून) खाऊ शकता. चहा किंवा कॉफीचे प्रमाण मर्यादित ठेवावे.रात्रीचे जेवण (रात्री ७:३० ते ८:३०) : रात्रीचे जेवण नेहमी हलके असावे. मूग डाळीची खिचडी किंवा भाज्यांचे सूप पचायला सोपे असते. जेवणात कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण कमी ठेवून प्रथिनांवर जास्त भर दिल्यास वजन कमी होण्यास मदत होते. पनीर, सोयाबीन आहारात घेऊ शकता. रात्री दही, जड पदार्थ टाळावेत, त्यामुळे कफ आणि पचनाच्या तक्रारी उद्भवू शकतात. जेवणानंतर लगेच झोपू नये, किमान १५ मिनिटे शतपावली करावी.रात्री झोपण्यापूर्वी (रात्री ९:३० ते १०:००) : रात्री झोपण्यापूर्वी एक कप कोमट हळद-दूध पिणे ही एक अतिशय जुनी आणि गुणकारी पद्धत आहे. हळदीमधल्या अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मांमुळे शरीरातील अंतर्गत जखमा भरून निघतात, ताण कमी होतो. दूध आवडत नसल्यास साधे कोमट पाणी पिऊन झोपावे, जेणेकरून शरीराचे तापमान संतुलित राहील.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..दालचिनीचे पाणीदालचिनी हे मसाल्याच्या पदार्थांमधील एक प्रभावी औषध असून ते पीसीओडी असलेल्या महिलांसाठी वरदान मानले जाते. अर्धा चमचा दालचिनी पावडर एक ग्लास कोमट पाण्यात मिसळून सकाळी रिकाम्या पोटी प्यायल्यामुळे इन्सुलिनची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होऊ शकते, त्यामुळे मासिक पाळीचे चक्र नियमित होण्यास मदत होऊ शकते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता कमी होते. हे पेय नियमितपणे घेतल्यास वजनात घट दिसून येऊ शकते. दालचिनीच्या नैसर्गिक गुणामुळे अंडाशयाचे कार्य सुधारण्यास मोठी मदत होते.मेथीचे पाणीमेथी दाण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर असते, जे रक्तातील ग्लुकोज शोषून घेण्यास मदत करते. एक चमचा मेथी दाणे रात्री एक ग्लास पाण्यात भिजवून सकाळी ते पाणी गाळून प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारण्याची आणि भूक नियंत्रित राहण्याची शक्यता असते. मेथी दाणे चावून खाल्ल्यास शरीराला अधिक पोषण मिळू शकते.पुदिना चहाशरीरातील पुरुषी हार्मोन्स म्हणजेच अँड्रोजनचे प्रमाण कमी मेथीचे पाणीमेथी दाण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर असते, जे रक्तातील ग्लुकोज शोषून घेण्यास मदत करते. एक चमचा मेथी दाणे रात्री एक ग्लास पाण्यात भिजवून सकाळी ते पाणी गाळून प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारण्याची आणि भूक नियंत्रित राहण्याची शक्यता असते. मेथी दाणे चावून खाल्ल्यास शरीराला अधिक पोषण मिळू शकते.पुदिना चहाशरीरातील पुरुषी हार्मोन्स म्हणजेच अँड्रोजनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुदिना चहा अत्यंत गुणकारी ठरू शकतो. दिवसातून दोन वेळा पुदिना चहा प्यायल्यामुळे चेहऱ्यावरील केस कमी होण्यास मदत होऊन त्वचेचा पोत सुधारू शकतो. ताजी पुदिन्याची पाने पाण्यात उकळून त्यामध्ये थोडे लिंबू पिळून हे पेय तयार करता येते.कोरफड आणि आवळा ज्यूससकाळी दोन चमचे कोरफडीचा गर आणि दोन चमचे आवळा ज्यूस कोमट पाण्यात मिसळून प्यायल्यामुळे यकृताचे कार्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते. पचनसंस्था सुरळीत होऊ शकते आणि केस गळण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. आवळ्यातील व्हिटॅमिन सीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते. पीसीओडीमुळे उद्भवणाऱ्या पोटाच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी हे एक उत्तम नैसर्गिक औषध ठरू शकते. 