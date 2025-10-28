Premium|Sahitya Sammelan: न झालेले साहित्य संमेलन..

संजय नहारदिल्लीतील ९८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मराठी अस्मितेचा नवा इतिहास घडवणारे ठरले. तालकटोरा स्टेडियममध्ये मराठी माणसांचा उत्साह; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शरद पवार आणि डॉ. तारा भवाळकर यांच्या योगदानाने संमेलन देशभर गाजले. पुस्तक प्रदर्शन, कविसंमेलन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी दिल्ली पूर्ण महाराष्ट्रमय झाली, तसेच मराठी माणसासाठी दिल्ली आता जवळच वाटेल, असा संदेश ठळकपणे यातून गेला.साप्ताहिक सकाळच्या २०२१च्या दिवाळी अंकात ‘न झालेले साहित्य संमेलन’ या शीर्षकाखाली दिल्लीत न झालेल्या संमेलनाबाबत लिहिले होते. सरहद संस्थेतर्फे पंजाबमधील घुमानमध्ये ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केल्यानंतर दिल्लीमध्ये साहित्य संमेलन आयोजित करणे सोपी गोष्ट नाही, असा असलेला गैरसमज दूर करण्यासाठी २०१९साली दिल्लीमध्ये साहित्य संमेलन घेण्याचा प्रस्ताव संस्थेने महामंडळाकडे दिला होता. त्यानंतर काय घडले त्याविषयी त्यात लिहिले होते.खरेतर २०१४मध्ये घुमान येथे झालेले साहित्य संमेलन हे एका अर्थाने मराठी भाषा व संस्कृतीचे ‘अटकेपार संमेलन’ ठरले. त्यावेळी आमच्या मनात एक व्यापक भूमिका होती. संत नामदेव महाराजांच्या स्मृतिस्थळावर असलेल्या भेट वहीमध्ये (व्हिजिटर्स डायरी) आचार्य विनोबा भावे यांनी लिहिले आहे, जो पंजाब सिकंदराला सैन्याच्या बळावर जिंकता आला नाही; तो पंजाब संत नामदेवांनी प्रेमाने जिंकला. त्या वाक्याचा प्रत्यय घुमानला आलेल्या प्रत्येक साहित्यरसिकाला आला. .या संमेलनाचे श्रेय नि:संशयपणे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, भारत देसडला, प्रकाशसिंह बादल आणि अर्थातच तो निर्णय घेणाऱ्या साहित्य महामंडळातील माधवी वैद्य, सुनील महाजन व प्रकाश पायगुडे यांना जाते. आज घुमान हे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर जगभरात पुन्हा एकदा चर्चेला आले. ज्याठिकाणी दरवर्षी अवघे ५०० मराठी भाविक जात होते, त्या घुमानला आता ५० हजारांहून अधिक मराठी लोक भेट देतात. इतकेच नव्हे तर लवकरच घुमानला राष्ट्रीय तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. घुमानमध्ये झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनामुळे निर्माण झालेला हा कायमस्वरूपी प्रभाव आजही जाणवतो.घुमानच्या संमेलनानंतर साहित्य संमेलन केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून जगभरातील मराठी साहित्यरसिकांच्या उत्सुकतेचे आणि वैचारिक अभिसरणाचे सर्वात मोठे व्यासपीठ असल्याची जाणीव झाली. याच जाणिवेतून देशाच्या राजधानीतही असे संमेलन व्हावे, असे आम्हाला वाटू लागले.घुमान हे एका अर्थाने धार्मिक स्थळ; तर दिल्ली ही देशाची राजकीय राजधानी. दुभंगलेल्या महाराष्ट्राला ऐक्याचा संदेश द्यायचा असेल, तर दिल्लीइतके योग्य व्यासपीठ दुसरे नाही, ही भूमिका १९५४मध्ये दिल्लीत झालेल्या ३७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष काकासाहेब गाडगीळ यांनी त्यांच्या भाषणातून मांडली होती. त्या संमेलनाचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते झाले होते, तर अध्यक्षपद तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्याकडे होते. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर मात्र दिल्लीत संमेलन झाले नव्हते. महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे हेजीब वमाजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे यांनी ही खंत अनेकदा व्यक्त केली होती.सन २०१७मध्ये दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे वैभव डांगे, पुढचे पाऊल संघटनेचे डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्लीमध्ये साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. काही कारणांमुळे तो प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या मायमराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) कुसुमाग्रज मराठी अध्यासन आणि दिल्लीतील मराठी समाजाच्या विविध मागण्या पूर्ण व्हाव्यात, अशा अनेक मुद्द्यांवर सतत पाठपुरावा सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर हे संमेलन दिल्लीमध्ये होणे किती महत्त्वाचे आहे, याविषयीची भूमिका सरहदने वारंवार मांडायला सुरुवात केली. कारण आजही हे संमेलन म्हणजे १४७ वर्षांची परंपरा असलेले, मराठी साहित्याचे सर्वांत जुने आणि एकमेव व्यासपीठ आहे. याच भावनेतून २०२४साली ९८वे भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीमध्ये आयोजित करावे, यासाठी सरहदकडून पुन्हा एका विशिष्ट परिस्थितीत प्रस्ताव देण्यात आला.संमेलन दिल्लीत होण्यात व्यापक अर्थ दडलेला आहे. ते सरहद संस्थेमार्फतच व्हावे अशी आमची कधीच भूमिका नव्हती; ते कोणीही आयोजित करावे, मात्र दिल्लीत झाले पाहिजे, हीच आमची भावना होती. सुदैवाने ही ऐतिहासिक संधी सरहद संस्थेला मिळाली.खरेतर ९८वे साहित्य संमेलन यंदा मुंबईत होईल, अशीच चर्चा होती. यामागे दोन-तीन महत्त्वाची कारणे होती. एक म्हणजे महामंडळ मुंबईकडे होते; दुसरे म्हणजे अर्ज करणारी संस्था आशिष शेलार यांसारख्या दमदार व्यक्तीशी जोडलेली होती; आणि तिसरे म्हणजे मुंबई मराठी ग्रंथालयाची मोठी परंपरा. त्यामुळे प्रत्यक्षात दिल्लीत संमेलन होणार नाही, अशी मनात पाल चुकचुकत होती. तरीदेखील आमच्या जवळच्या डॉ. शैलेश पगारिया, डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे, अतुल जैन, लेशपाल जवळगे तसेच दिल्लीतील आनंद पाटील, वैभव डांगे, सुरेश भटेवरा, विजय नाईक, सुनील चावके आणि इतर परिचितांशी सखोल चर्चा करून अखेर हा प्रस्ताव महामंडळाकडे देण्यात आला. .अखेर परंपरेनुसार जुलैमध्ये स्थळ पाहणीसाठी महामंडळाची समिती दिल्लीला पोहोचली. संयोजन समितीकडून संमेलनासाठी एकमेव ठिकाण म्हणून तालकटोरा स्टेडियम निश्चित करण्यात आले होते. दिल्लीचे तख्त राखताना मराठ्यांचा तळ याच ठिकाणी असायचा, हा ऐतिहासिक संदर्भ समिती सदस्यांना समजावून सांगण्यात आला. त्याकाळात भेटलेल्या प्रत्येकाने, सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जातीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘महाराष्ट्र एक आहे’ हा संदेश देण्यासाठी पेशवे, शिंदे, होळकर यांसारख्या मराठा सरदारांचा तळ ज्याठिकाणी होता, त्या तालकटोरा स्टेडियममध्येच संमेलन झाले पाहिजे, असा आग्रह व्यक्त केला. या स्थळाचे महाराष्ट्राशी भावनिक नाते असल्याचे ते सांगत होते. महामंडळाच्या सदस्यांसमोर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्यांपैकी अनेकजण आमच्या ओळखीचे नव्हते; ते दिल्लीतील स्थानिक होते. दिल्लीत संमेलन व्हावे, अशी दिल्लीत राहणाऱ्या मराठी माणसांची तीव्र इच्छा असल्याची जाणीव उषा तांबे, उज्ज्वला मेहंदळे, प्रकाश पागे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना झाली. त्याच वेळी दिल्ली व आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये मराठी माणसांची संख्या दोन लाखांपेक्षा अधिक असल्याचेही समोर आले. त्या सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लेशपाल आणि स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी जिवाचे रान करण्याचा शब्द दिला आणि त्यांनी तो शब्द पाळलाही.दिल्लीतील स्थळ समितीची भेट सकारात्मक झाली, तरीही साहित्यवर्तुळात हे संमेलन अखेरीस मुंबईतच होईल, अशी चर्चा सुरू होती. दुसरा पर्याय इचलकरंजीचा होता. मात्र दिल्ली महाराष्ट्राला अनेक वर्षे खुणावत होती आणि त्या पार्श्वभूमीवर अखेर महामंडळाने एकमताने दिल्ली येथे संमेलन घेण्याचा निर्णय घेतला.साहित्य महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्राबाहेरील दोन संमेलनांच्या संयोजनाची जबाबदारी एकाच संस्थेला मिळाली होती, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब होती. पंजाबमधील संमेलन भारत देसडला यांनी तन-मन-धनाने पुढाकार घेतल्यामुळे यशस्वी झाले होते, याचा उल्लेख मी वर केलाच आहे. यंदा मात्र संपूर्ण जबाबदारी आमच्यावर होती. संयोजकाला केवळ मंगल कार्यालयाच्या व्यवस्थापकासारखी भूमिका असते या समजापलीकडे जाऊन साहित्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी देशाच्या राजधानीत भरीव योगदान देण्याचे आव्हान आमच्यासमोर होते. आता पुढचा प्रश्न होता संमेलनाध्यक्ष आणि स्वागताध्यक्ष निवडीचा. पैकी महामंडळाने ऑक्टोबरमध्ये लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासिका डॉ. तारा भवाळकर यांची संमेलनाध्यक्षा म्हणून एकमताने निवड केली. अर्थात या संमेलनासाठी पानिपतकार विश्वास पाटील अध्यक्ष व्हावेत, अशी सूचनाही महामंडळाच्या काही सदस्यांनी केली होती. कौतिकराव ठाले पाटील यांनी विश्वास पाटील यांना संमेलनाध्यक्ष पदासाठी आधी विचारल्यावर त्यांनी नकार दिल्यामुळे ऐनवेळी महामंडळाच्या अनेक सदस्यांनी तर्कतीर्थांची परंपरा चालवू शकण्याची क्षमता असलेल्या डॉ. तारा भवाळकर यांचे नाव लावून धरले.आता सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे स्वागताध्यक्ष निवडीचा. दिल्लीतील साहित्य संमेलनाला साजेसे आणि साहित्य-कला-संस्कृतीशी जोडलेले व्यक्तिमत्त्व स्वागताध्यक्ष म्हणून निवडणे, हे आमच्यासमोर मोठे आव्हान होते.दिल्ली म्हटली, की महाराष्ट्राचे सर्वांत ज्येष्ठ नाव माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचेच येते. मागील वेळी आम्ही दिल्लीमध्ये संमेलन घेण्याचा विचार केला होता, तेव्हा स्वागताध्यक्षपदासाठी सर्वप्रथम त्यांनाच विचारले होते. मात्र संमेलन स्थळावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी अलिप्त राहणे पसंत केले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदा जेव्हा आम्ही पुन्हा शरद पवारांना विचारले, तेव्हा त्यांनी दिल्लीत संमेलन होणे गरजेचे आहे, या दिल्लीतील मराठी माणसांच्या भावनेला पाठिंबा दर्शवला. ‘मी पूर्ण मदत करेन; मात्र स्वागताध्यक्ष म्हणून नितीन गडकरी किंवा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही विचारा,’ अशी सूचना त्यांनी केली. यानंतर आम्ही नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले, ‘साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या वादविवादामुळे मला त्यात रस नाही; मात्र मी कार्यक्रमाला नक्की येईन.’ .माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी गेल्या दोन वर्षांत काश्मीरमधील कार्यक्रमांमुळे आमचा संपर्क अधिक जवळचा झाला होता. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आणि जेएनयूमधील कुसुमाग्रज मराठी अध्यासनासाठी तत्काळ आर्थिक तरतूदही केली. त्यामुळे त्यांचे नाव स्वागताध्यक्ष म्हणून घ्यावे, असे संयोजकांमधील एका गटाचे मत होते. दरम्यान घुमानला साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष असलेले भारत देसडला यांनी विनोद तावडे यांचे नाव सुचवले. तावडे हे महाराष्ट्राचे दिल्लीतील उभरते नेते असल्याने त्यांना स्वागताध्यक्ष करूयात, असे त्यांनी सुचवले होते; मात्र काही कारणास्तव ते नाव मागे पडले. याच दरम्यान आम्ही यंदाच्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने तब्बल ९८ साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. या ९८ कार्यक्रमांचा प्रारंभ एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. संमेलनाच्या लोगोसाठी जी स्पर्धा घेण्यात आली, त्यातून विजेत्याची निवड राज ठाकरे यांनी केली. एकूण काय तर संमेलन गाजू लागले. गीतकार वैभव जोशी आणि डॉ. अमोल देवळेकर यांनी संमेलनगीत लिहिले. संमेलन महाराष्ट्राच्या घराघरांत पोहोचले आणि त्यातच राजा बडे यांच्या गीताला ‘महाराष्ट्र गीत’ म्हणून मान्यता मिळाली. त्या गीतातील ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ ही काव्यपंक्ती महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात गायली जाऊ लागली.दरम्यान महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक झाली आणि निकालही लागला. तरीही आमच्यासमोर एक पर्याय उरला होता, शरद पवारांची भेट घेणे. त्यांच्या पक्षाचा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत दारुण पराभव झाला होता. अशा वेळी त्यांना विचारणे योग्य ठरणार नाही, असे काहींचे मत होते. पण आम्ही ठाम होतो. डॉ. सतीश देसाई, मिलिंद जोशी, श्रीराम पवार, राजीव खांडेकर आणि सुनिताराजे पवार यांच्याशी आम्ही सविस्तर चर्चा केली. संयोजक म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट केली. त्यावर आपल्याला राजकारणापेक्षा महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण आणि अस्मिता हीच खरी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा शरद पवारांना भेटून आग्रह केला. त्यांनी सुरुवातीला मुख्यमंत्री किंवा गडकरी यांनाच विचारावे, अशी विनंती पुन्हा केली. मात्र यावेळी आम्ही ठामपणे ‘तुम्हीच स्वागताध्यक्ष व्हावे, यावर एकतम झाले.’ असा विनंतीवजा आग्रह केला. शेवटी, त्यांनी आमचा प्रस्ताव मान्य केला.‘आता उद्घाटक कोण?’ या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले, ‘महामंडळ तयार असेल तर मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलतो.’ आणि त्यांनी लगेचच फोन करून पंतप्रधानांची वेळ मागितली. दरम्यान, पंतप्रधान आले तर सुरक्षिततेच्या कारणासाठी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि साहित्यिकांना सन्मानाची वागणूक मिळणार नाही, अशी भीती महामंडळाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ‘पंतप्रधान नकोत’ असा विचारही पुढे आला. यावर पुन्हा संकटमोचकाची भूमिका मिलिंद जोशी यांनी निभावली. त्यांनी सुचवले, की पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन विज्ञान भवनात घ्यावे आणि मुख्य कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम येथे करावा. महामंडळाच्या बैठकीत हे सर्वानुमते मान्य झाले.शरद पवार म्हणाले, ‘महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलून आपल्याला काही करायचे नाही.’ त्यांच्या मनात अशी भावना होती, की साहित्य संमेलन म्हटले की वादविवाद होतातच; पण स्वागताध्यक्षाची भूमिका संमेलनात कार्यक्रम ठरवण्यापेक्षा साहित्यरसिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये हीच असते. त्यामुळे पंतप्रधानांना आमंत्रित करण्यासाठी जसा महामंडळाचा होकार आला, तसा पवारांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संपर्क साधला आणि पंतप्रधानांनीही अजिबात वेळ न घालवता होकार दिला. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता यांच्यासाठी तो एक ऐतिहासिक क्षण ठरला. या क्षणाचे सर्व श्रेय निर्विवादपणे शरद पवारांनाच द्यावे लागेल. त्यांनी घरचे लग्न असल्याप्रमाणे प्रत्येक तयारीकडे लक्ष दिले. प्रत्येक गोष्टीत काय हवे, काय नको, हे सतत विचारत होते. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. त्यांनीही हा महाराष्ट्रासाठी गौरवाचा क्षण असल्याने पूर्ण मदतीचे आश्वासन दिले. मात्र, आम्ही संयोजकांनी शासनाकडून लागणाऱ्या मदतीपेक्षा जास्त आर्थिक मदत नको, अशी भूमिका घेतली आणि साहित्य संमेलनाचे हिशेब व खर्च पारदर्शक ठेवले. .संमेलनास उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्रातून साहित्यरसिकांचा प्रचंड ओढा होता. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारकडे सवलतीच्या विशेष रेल्वेसाठी प्रयत्नशील होतो. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे विशेष रेल्वे मिळवण्यासाठी संमेलनाचे सरकार्यवाह आणि सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि खासदार सुप्रिया सुळे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. तथापि रेल्वे मंत्रालयाकडून ही सवलत नाकारण्यात आली. त्यातच कुंभमेळाही होता. रेल्वे मिळणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाल्यावर मुरलीधर मोहोळ आणि शरद पवार यांनी ‘ही रेल्वे मिळालीच पाहिजे’ असा ठाम आग्रह धरला आणि अखेरीस ती मिळाली. हजारो साहित्यरसिकांचा दिल्ली प्रवास सुखकर झाला. महाराष्ट्रातील साहित्यप्रेमींना दिल्लीला नेण्याचे शिवधनुष्य मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या सहकार्याने उचलता आले. वैभव वाघ यांच्या संकल्पनेतून साकारलेले ‘साहित्य यात्री’ संमेलन उदय सामंत यांच्या उपस्थितीने साहित्यिकांच्या सोबत केलेल्या प्रवासामुळे अविस्मरणीय ठरले.९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथे विविध पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. दिल्लीतील प्रत्येक मराठी कुटुंबापर्यंत ही पुस्तके पोहोचावीत यासाठी खास मोहीम राबविण्यात आली. मूळ मराठी असलेल्या दिल्लीस्थित मान्यवरांचा सन्मान सोहळादेखील उत्साहात पार पडला. देशापुढे महाराष्ट्रातील ऐक्य दाखवण्यासाठी विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.सन १९५४मध्ये ३७व्या मराठी साहित्य संमेलनावेळी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी साहित्यिकांसाठी चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. याच परंपरेला उजाळा देत यंदाच्या संमेलनाच्या निमित्ताने उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड यांनीही साहित्यिकांना स्नेहभोजनासाठी आमंत्रित केले. याच प्रसंगी श्रीराम पवार संपादित ‘जरीपटका’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.संमेलनाचा भव्य उद्घाटन सोहळा दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पार पडला. पंतप्रधान येणार असल्याने हा कार्यक्रम संयोजकांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक होता. कार्यक्रमाच्या पत्रिकेसाठी पंतप्रधान कार्यालयाची परवानगी आदल्या दिवशी सायंकाळी मिळाली. (पंतप्रधानांचा कार्यक्रम, त्यांच्या पत्रिका यातील प्रत्येक गोष्ट पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही.) त्यामुळे जवळपास एक हजार ३०० पत्रिका वाटताना धांदल उडाली. अनेकांना पत्रिका देता आली नाही; पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाचा यंत्रणेवर किती दबाव असतो याची प्रत्यक्ष जाणीव यानिमित्ताने झाली. तरीही विज्ञान भवनातील उद्घाटन सोहळ्याचे तालकटोरा स्टेडियमवर थेट प्रक्षेपण केल्यामुळे हजारो साहित्यरसिकांना उद्घाटनाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला. पंतप्रधान मोदी आणि संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांची भाषणे देशभर प्रचंड गाजली. याच सोहळ्यात सरहदची काश्मिरी गायिका शामिमा अख्तरने सादर केलेले महाराष्ट्र गीत आणि पसायदान तसेच काश्मिरी विद्यार्थिनी रुकय्या मकबूलने गायलेला नवकार मंत्र देशभरातील मराठी माणसांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले.खरेतर मूळ कार्यक्रमाप्रमाणे पंतप्रधानांनी केवळ ४५ मिनिटांचा वेळ दिला होता. संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांचे संक्षिप्त भाषण विज्ञान भवनात आणि उर्वरित भाषण तालकटोरा स्टेडियमवर व्हावे, असा कार्यक्रम ठरवला गेला. साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उद्घाटन सोहळ्याचे दोन भाग करण्यात आले. मी .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...डॉ. भवाळकर यांना पंतप्रधान कार्यालयाने मंजूर केलेल्या पत्रिकेची कल्पना दिली. त्यावर त्यांनी व्यासपीठावरूनच त्यांच्या भाषणात, ‘‘संयोजकांनी मला कमी बोलण्यासाठी दम दिला आहे. म्हणून इथे कमी बोलले; तरीही मला जे बोलायचे आहे ते मी तालकटोऱ्यावर बोलेन,’’ असे सांगून धमाल केली. त्यांचे लिखित भाषण महामंडळाने आम्हालाही कार्यक्रमाच्यावेळीच दिले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संपूर्ण संमेलनातला वावर थोड्याशा दबावाखाली असल्यासारखा दिसत होता. विज्ञान भवनाच्या पाठीमागे मी त्यांना हसतच म्हटले, ‘‘सदाशिवभाऊ पेशव्यांनी दिल्लीचे तख्त फोडले, महादजी शिंदेंनी ते राखले आणि आता यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार व नितीन गडकरी यांनी त्या तख्ताकडे जाण्याचा रस्ता नीट केला आहे. तिथे जाण्याची पहिली संधी व योग्यता तुमचीच आहे.’’ यावर ते हसतच, ‘‘बाप रे...नको,’’ असं म्हणाले. बहुधा, तुम्ही जाहीरपणे असे बोललात तर माझ्या अडचणी वाढतील, असे त्यांना सुचवायचे असेल. मी भाषणात हे बोलणार इतक्यात त्यांच्या चेहऱ्यावरचे दडपण पाहून ते वाक्य मी अर्धवटच सोडलं. त्यांच्या दडपणामागे अजून एक कारण असावे. आणीबाणीच्या काळात दुर्गाबाई भागवत ज्याप्रमाणे कडाडल्या होत्या, तशाच तारा भवाळकर बोलतील, अशा बातम्या अनेक वृत्तपत्रांत झळकल्या होत्या. ताराबाईंनी पंतप्रधानांवर किंवा सरकारवर टीका केली, तर त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल, असेही त्यांना वाटत असावे. पण तारा भवाळकरांनी केलेले भाषण म्हणजे दुर्गाबाईंच्या पुढचे पाऊल ठरले. शांत, संयमी तरीही ठाम. पंतप्रधानांनी भाषण संपल्यावर ‘खूप छान’ असे स्वतः येऊन सांगितले. त्यावर ताराबाईंनी, ‘मने गुजराती आवडे छे,’ असे म्हणाल्या आणि विज्ञान भवनात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्यांचे हे भाषण साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात नोंदले जाईल इतके प्रभावी ठरले.या संमेलनात नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवारांना दिलेली खुर्ची, त्यांना दिलेले पाणी यावर चर्चा झाली; पण प्रत्यक्षात पंतप्रधानांचे भाषणच दीर्घ आणि महत्त्वाचे ठरले. अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केला. त्यांचे कार्यालय अनेक दिवस काम करत होते. व्यासपीठावर किती लोक बसावेत यावरही खल झाला. ज्यांना व्यासपीठावर येणे शक्य नव्हते त्यांच्या हस्तेच पंतप्रधानांचा सन्मान करण्यात आला. ४५ मिनिटांचा कार्यक्रम १०५ मिनिटांपेक्षा जास्त चालला.कार्यक्रमानंतरच्या दोन दिवसांत हजारो दिल्लीकरांनी पुस्तक प्रदर्शनासह विविध कार्यक्रमांना उत्स्फूर्त हजेरी लावली. मांडव अक्षरशः ओसंडून वाहत होते. महामंडळाची परवानगी न घेता, शरद गोरे यांच्या आग्रहाला प्रतिसाद देत आम्ही दीडशे कवींना यात सहभागी केले. त्यांना खरेतर मांडवाच्या मागील बाजूस जागा दिली. ते संमेलन खऱ्या अर्थाने सामान्य मराठी कवींचे होते, तेही गाजले. पुस्तकांची विक्रीही लक्षणीय झाली. दिल्लीतील संमेलनात पुण्याच्या बार्टी संस्थेच्या मराठी पुस्तकांची ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त विक्री झाली. एकूण काय, पूर्ण दिल्ली महाराष्ट्रमय झाली होती.महाराष्ट्र सरकारने या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या. जगातील कदाचित सर्वात जुन्या असलेल्या या परंपरेच्या शिरावर मानाचा तुरा चढला. सामान्यतः साहित्य संमेलनानंतर ‘साहित्याला किंवा मराठी माणसाला काय मिळाले?’ असा प्रश्न विचारला जातो. मात्र दिल्ली संमेलनानंतर दिल्लीतील मराठी माणसाचे महाराष्ट्र स्थापनेनंतरचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले किंवा त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. महाराष्ट्र परिचय केंद्र नव्या स्वरूपात दिसू लागले असून, दिल्लीतील मराठी माणसांसाठी एक अधिकचे महाराष्ट्र सदन उभारण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. .Premium| GST 2.0 मुळे वर्गीकरणाचे आणि परताव्याचे वाद संपणार का?.तालकटोरा स्टेडियमची माती अनेकांनी कपाळी लावली. हे पाहून आम्ही स्टेडियममध्ये थोरले बाजीराव पेशवे, सुभेदार मल्हारराव होळकर आणि महादजी शिंदे यांचे अर्धाकृती पुतळे उभारण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यावर शरद पवार यांनी पानिपतच्या पार्श्वभूमीवर ‘अर्धे नकोत, पूर्णाकृती पुतळे उभे करा’ अशी सूचना केली आणि तशी विनंती पंतप्रधानांकडेही केली.या व्यासपीठावरून मराठी माणूस संकुचित किंवा विस्तारवादी नाही; तो उदारमतवादी आहे, ही महाराष्ट्राची भूमिका प्रभावीपणे देशभर पोहोचली. संमेलनकाळात काही अनुचित घटना घडविण्याचा प्रयत्नही झाला, त्याविषयी भविष्यात कधीतरी लिहिता येईल.आजही ९८व्या साहित्य संमेलनाचे कवित्व संपलेले नाही. या संमेलनाच्या निमित्ताने संमेलनाध्यक्ष तसेच नेहमीच दुर्लक्षित राहणाऱ्या स्वागताध्यक्षांचे योगदान पुढच्या पिढ्यांना कळावे, या उद्देशाने पी. डी. पाटील आणि सरहद संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुजर-निंबाळकरवाडी येथे उद्यान उभारले जात आहे. लवकरच ते साहित्यरसिकांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. त्याचवेळी, या संमेलनानंतर मराठी माणसाला दिल्ली आता लांब वाटणार नाही, हेही निश्चित!(संजय नहार पुणेस्थित सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.