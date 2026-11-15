Premium|Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास; निवडणुकीतील पराभव आणि मनातील न बोललेले दुःख

भारत सासणे ...मी थोडं घाबरत वळून पाहिलं. पण लक्षात आलं, आपण एकटे नाही. मागे परंपरा आहे. ज्यांनी सत्त्योच्चार केला आहे, अशा पूर्वाध्यक्षांना मी उभं पाहिलं. त्यांच्यामागे ग़ालिब होता, रूमी होता, मंटो होता. त्या गर्दीत भर्तृहरी होता, गुणाढ्य होता, खलील जिब्रान होता. संतकवी होते. ते सगळे माझ्या मागे उभे होते. सर्वांत मागे उभी होती सरस्वती!पंचाण्णवव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा मी अध्यक्ष झालो, तत्संबंधीचे अनुभव आणि आठवणी मी इथं सांगतो आहे. ‘निवड पद्धती’च्या आधी ‘निवडणूक पद्धत’ अस्तित्वात होती. म्हणजे इच्छुकाने उमेदवारी अर्ज भरायचा आणि ‘उभं’ राहायचं. यादीतील मतदारांनी मतं द्यायची. आता, हे इतकं साधं वाटत असलं, तरी साधं नव्हतंच. निवडणूक म्हटली, की त्यात अनेक दुष्प्रवृत्ती प्रविष्ट होत राहतात. त्याबद्दलच्या आठवणी किंवा अनुभव सांगायचे ठरवले, तर एक अडचण उद्भवते. ती ‘सरस्वती नावाची बाई’ लक्ष ठेवून असते. तिची नजर चुकवून काही ‘सांगता-उगाळता’ येत नाही. ‘वाईट आठवणी सांगायच्या नाहीत, निंदा करायची नाही,’ असं तिचं म्हणणं. ज्यांना साहित्यातलं फारसं काही कळत नाही त्यांच्यासमोर भिक्षा मागायला जायचं, तर या बाईने भिक्षेची झोळीच लपवून ठेवलेली. म्हणजे, भिक्षाही मागायची नाही. ही बाई निःश्वासाचाही हिशेब ठेवते, हे लक्षात आलं. तिथे, पदाधिकाऱ्यांपुढे ‘असलेली’ आणि ‘नसलेली’ शेपूट हलवण्याचा प्रश्नच नव्हता, कारण त्या बाईचा पहारा. हा पहारा चुकवता येत नाही. या ‘वीणा-वादिनी’ची जरब आहे. ‘पराभव झाला म्हणजे काय झालं?’ हा तिचा प्रश्न. या प्रश्नाचं उत्तर मला माहीत नाही. ‘तू लहान-मोठा झालास का?’ हा तिचा ‘ट्रिकी’ प्रश्न. या प्रश्नाचं उत्तर कसं द्यायचं? म्हणजे, तू आधीच ‘मोठा’ होतास, पराभवामुळे तू लहान कसा होशील, असा दिलासा या प्रश्नात दडला आहे असं म्हणावं, तर त्यात दुसराही अर्थ दडलाय. तू तसा ‘लहान’च होतास, पण या पराभवामुळे तू आणखी लहान झालास का, असाही खोचक प्रश्न आहे. उत्तर काही नाही दोन्हीकडून. उर्दू कवी म्हणतो, तसं ‘आह भरना भी मुश्किल’. पण मानवी मन विलक्षण आहे. मनानं ‘उपरणं’ घट्ट धरून ठेवलंय, माझ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी. जणू मी कोठे जाईन, बोलेन. बोलून सत्त्व घालवायचं नाही, असा सरस्वतीचा इशारा आहे. अवहेलना, अपमान, विश्वासघात इत्यादींमधून निर्माण झालेलं दुःखं आपल्याकडे लक्षपूर्वक पाहतं आहे, अशी जाणीव. आता दुःखाचेही नियम आहेत. म्हणजे ते व्यक्त करायचं नसतं. ते उच्चारायचं नसतं. ‘लबों पर लाया नहीं करतें’ असा नियम. म्हणजे, लक्ष ठेवून असणाऱ्या मनाच्या हातातून ‘उपरणं’ सोडवून घेऊन आणि दुःखाची पहारेदार नजर चुकवून कहाणी सांगायची आहे की काय?.Premium|Equity Mutual Fund Investment : वाढती मालमत्ता आणि घटता परतावा; पराग पारीख फंडासमोर नवे आव्हान.दिल के हाथों सेदामन (उपरणं) छुडाऽ करग़म की नजरों से नज़रे बचाकरकहते ही रह गए हम,फसानाऽ...अशी मुभा नाही. ‘त्या’ बाईची परवानगी नाही. म्हणून सत्त्वही राखता आलं, नैतिकता जपता आली. कोणाला दोष दिला नाही, निंदाही केली नाही. ती ‘खट’ बाई नाहीतरी प्रसन्न होत नसते, पण तिच्या चेहऱ्यावर थोडं स्मित मी पाहू शकलो. मी पराभव ‘पचवला’. मनःस्वास्थ्य टिकवलं.। २ ।निवड, एकमतानेनिवड पद्धती सुरू झाली. मी काही वाट पाहत बसलो नव्हतोच, पण पदाधिकारी दरवर्षी आणि अकारण सांगत आले, ‘‘तुमच्या नावाचा विचार सुरू आहे. ‘डिझर्व्हिंग’ नाव आहे, तुमच्या कामाची व्याप्ती आणि योगदान लक्षणीय आहे.’’ मला माहीत होतं - आहे की, भाग्यदेवता आधी शेजाऱ्याकडे जाते. तुमच्या घरावरून सस्मित जाते चालत, पण जाते आधी तिकडे. वाट न पाहणं, आपलं लेखन करीत राहणं, हाच उपाय असतो. मी तो उपाय करीत राहिलो.माझी निवड तीन मिनिटांत आणि सार्वमताने झाली. पुढच्याच मिनिटाला पत्रकार आणि चॅनलवाले घरात आले. आम्ही तसे गाफील होतो. थोडी धावपळ झाली. मग पेढे वगैरे आणून घेतले. पुष्पगुच्छांचे ढीग. मुलाखती. गर्दी. जीव तर सुखावला, पण जबाबदारीची जाणीव झाली. हात ढगाला लागले नव्हतेच, पण भाषण तयार करण्याचे वेध लागले.हा सर्वोच्च मंच. इथं उभं राहून उच्चारवाने, निर्भयपणे सत्य बोलायचं असतं. ही तुमची जबाबदारी. इथून तुम्ही विचार मांडायचा. इथून तुम्ही मंथन मांडायचं. भाष्य करायचं. आयुष्यात एकदाच येणारी ही संधी. ही संधी दवडायची नसते. तुम्ही तिथं जावं, हे दैवी प्रयोजन. सरस्वतीची ती ‘कॉन्स्पिरसी’ असते. तुम्ही ही अमूर्तातली भाषा ओळखायची-वाचायची असते. पुष्कळ लेखक तडजोड करतात. ‘काठा-काठा’नं जाऊन भाषण संपवतात, असे अध्यक्ष स्मरणात राहत नाहीत. भाषणे स्मरणात राहत नाहीत. संधी आली आणि दवडली गेली, असा याचा अर्थ आहे. दैवी प्रयोजनाचा घात होतो, असा याचा अर्थ आहे. मला या नियुक्तीचा आणि प्रयोजनाचा अर्थ समजून घ्यायचा होता आणि सामान्य माणसाच्या वेदना केंद्रस्थानी मांडायच्या होत्या. मी त्या दृष्टीनं तयारीला लागलो. मग लक्षात आलं, मला विशेष असं काही करायचं नाहीये. भोवताल प्रतिबिंबित करता आला पाहिजे. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवता आला पाहिजे. मी तेच केलं..Premium|Study Room : जांभळ्या बटाट्यात नेमके कोणते पोषक घटक अधिक आहेत?.। ३ ।भाषण आणि समाधीची अवस्थासमोर आठ हजार श्रोते. डाव्या बाजूला शरद पवार बसलेले. त्यांच्या शेजारी अन्य नेते, पुढारी. सगळ्यांनाच बोलायचंय. सगळे बोलतायत. वेळ होऊन चालली, भुकेची. एक काँग्रेस पक्षाचे आणि आता दिवंगत असलेले बुद्धिमान नेते असं समजून होते, की या सगळ्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पवारसाहेबच आहेत. त्यांचं भाषण झालं, की निघून जायचं. पण पवारसाहेब माझ्याकडे बोट दाखवून म्हणतायत, ‘‘हा अध्यक्ष आहे.’’‘भगवद्गीतेचा इंग्रजी अनुवाद करणारे ते बुद्धिमान पुढारी बुचकळ्यात पडून माझ्याकडे प्रश्नार्थक पाहताहेत. इकडे, उजव्या बाजूला सगळे पदाधिकारी बसलेले. ढाले-पाटील रागानं उकळताहेत. म्हणतायत, ‘‘प्रत्येकजण वीस-वीस मिनिटं बोलतो आहे. तुला वेळचं शिल्लक नाही. आता ‘एडिट’ कर आणि बोल!’’ शरद पवारसाहेब म्हणतायत, ‘‘नेहमी अध्यक्षावर अन्याय होतो, ही पद्धत बदलली पाहिजे.’’ मी दोघांना होकार देतोय. पण मला बोलायचं तर आहेच.आणि ती वेळ आली. ज्यासाठी इतकी तयारी केली होती, ती वेळ आली. आता परीक्षा. आता दुनिया ऐकणार आहे. आता ही जबाबदारी. मी उठलो. माझ्या भाषणाच्या नव्वद टक्के भागात साहित्यविषयक चर्चा आहे. कथा आणि कथेचा बदलता चेहरा, दीर्घकथेची स्वायत्तता, लेखकाची भूमिका, त्याचा आत्मशोध, साहित्याचं प्रयोजन इत्यादीबाबत मी बोललो आहे. पण उत्तरार्धात त्या सामान्य माणसाच्या कोंडीबद्दल, त्याच्या वंचनेबद्दल, त्याच्या वेदनेबद्दल, त्याच्या अस्वस्थतेबद्दल बोलायचं आहे. हे बोलणं कर्तव्याचा भाग. इथं, निर्भयपणे, उच्चारवानं सत्य बोलायचं आहे.मी थोडं घाबरत वळून पाहिलं. पण लक्षात आलं, आपण एकटे नाही. मागे परंपरा आहे. ज्यांनी सत्योच्चार केला आहे, अशा पूर्वाध्यक्षांना मी उभं पाहिलं. त्यांच्यामागे ग़ालिब होता, रूमी होता, मंटो होता. त्या गर्दीत भर्तृहरी होता, गुणाढ्य होता, खलील जिब्रान होता. संतकवी होते. ते सगळे माझ्या मागे उभे होते. मी एकटा नव्हतोच, पण सर्वांत मागे उभी होती सरस्वती. ती म्हणतेय, ‘‘बोल नाऽ, तुला बोलायचं आहे ना! मग घाबरतोस कशाला? मी आहे ना!’’आणि जे बोलायचं ते मी बोलू लागलो. सर्वत्र शांतता. सगळे ऐकतायत. सगळे उत्सुक. माझी समाधी अवस्था. त्या सामान्य माणसाबद्दल, त्याच्या वेदनेबद्दल मी बोलतोय. ‘भ्रमयुगा’बद्दल बोलतोय. व्यवस्थेच्या निर्ममतेवर बोलतोय.भानावर आलो तर टाळ्यांचा कडकडाट. पवारसाहेब उठून उभे आहेत. मंच उभा आहे. आठ हजार श्रोतावर्ग उठून उभा आहे. उभ्यानं दिलेली मानवंदना मला स्वीकारायची आहे. पवारसाहेब चार मिनिटे बोलतायत माझ्याशी. (हा हिशोब पत्रकारांचा!) पदाधिकारी आलिंगन देतायत. त्यांच्या मते, इथं इतिहास घडला आहे..। ४ ।निषेध आणि ट्रोलिंगव्यवस्थेवर माझ्या भाषणातून जी टीका झाली, त्यामुळे ‘प्रतिगामी शक्ती’ नाराज झाल्या. नागपूरच्या एका संस्थेत भाषणावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादात जे निबंध वाचले गेले, त्यांचं पुस्तक झालं. ते पुस्तक वर्धा संमेलनात विक्रीला ठेवलं गेलं. निषेधाचं पत्रक निघालं आणि ट्रोलिंग सुरू झालं. माझ्या वरिष्ठ लेखकांनी मला सल्ला दिला, ‘‘प्रशंसा वाचू नकोस. अवहेलना आणि टीकाही वाचू नकोस. कारण तू पूर्वसूरींचा आणि सामान्य माणसाचा आवाज झाला आहेस. मनःस्वास्थ्य टिकवून ठेव.’’ मी सल्ला मानला. काहीच वाचलं नाही. शांत राहिलो. बोलणं काळाची गरज होती, आपण बोललो. आता प्रतिक्रिया स्वीकारली पाहिजे.पण, थोडा नाराज बसलो असताना, वीणेच्या झणत्कारातून ‘ती बाई’ म्हणाली, ‘‘तुला वाटलं असेल, मी तुला खूप दिलं. पण थांब, फुशारकी नको, नाराजीही नको. तू तुझं काम कर.’’। ५ ।दक्षिणायनगणेश देवींच्या ‘दक्षिणायन’ या संस्थेने पुण्यात, माझ्या भाषणावर एक परिसंवाद ठेवला. वसंत आबाजी डहाके अध्यक्ष होते या परिसंवादाचे. कुमार केतकर, हरी नरके, गणेश देवी आदींची भाषणे होणार होती. मी आधीच सांगितलं होतं, ‘‘जे बोलायचंय ते मी बोललोय. माझं भाषण ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये आहे, पुस्तिकाही छापलीय. म्हणून तिथं मी काही बोलणार नाही.’’ मी गेलो उत्सुकतेपोटी आणि खाली बसलो. पण आग्रहामुळे मंचावर जावं लागलं. बसून पाहू लागलो. एस. एम. जोशी सभागृह तुडुंब भरलं होतं. वरही, खालीही. पण जागा पुरेना म्हणून माणसं खाली, वाटेत बसू लागली. अखेर, मंचावरही येऊन बसली. कोण होती ही माणसं? कुठून आली? माझ्या भाषणासाठी आली? त्यांना आवडलं होतं आणि त्यांचा मी आवाज मांडला म्हणून आली? मी अशी अपेक्षा केली होती? हा कसला सन्मान आहे? कोणतं भाग्य आहे हे? गणेश देवी सर्व लेखकांच्यावतीनं मला ‘सॅल्यूट’ करतायत आणि ती वीणावादिनी, झणत्कारात मला बजावते आहे, ‘‘हे मी तुला दिलं, पण नम्र राहा. उतू नको, मातू नको. तुझं काम करीत राहा.’’ मी तिचं म्हणणं ऐकतो आहे. विद्वान विचारवंताचं ही ऐकतो आहे. पु. ल. देशपांडे, दुर्गाबाई आणि नंतर माझंच भाषण? माझा कानांवर विश्वास बसत नाहीये!। ६ ।शंभर वर्षं!शंभर हा निव्वळ आकडा नाही. त्यामागे दीर्घ परंपरा आहे. दिग्गजांचे शब्द आहेत. गोमट्या मराठीचे विभ्रम आहेत. विचार आहेत. बदलता भोवताल आहे. सामान्यांचं जगणं आहे. व्यासंग आहे. बहुश्रुतता, बहुसंस्कारी भाष्य आहे. विद्वत्ता आहे. आता, शंभरावं संमेलन या परंपरेचा भाग असलं पाहिजे. केवळ भव्यता नसावी. विचारांचं धनही आविष्कृत झालं पाहिजे. कुणाची उपेक्षा नको. सर्वसमाविष्टता असावी. आस्था असावी. शंभर वर्षांपूर्वीचा साहित्याचा काळ ‘अनुवाद काल-खंड’ म्हणून ओळखला जातो. शंभर वर्षांत अनुवादक संमेलनाध्यक्ष झाला नाही. आता, अनुवादकाचा विचार व्हावा. एकूण संमेलन छान, आनंदमय आणि विचारप्रवर्तक व्हावं. अशा काही अपेक्षा आहेत माझ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.