Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने

मी माझ्या भाषणातून आजच्या काही कळीच्या मुद्द्यांवर प्रश्न मांडले होते. पहिला प्रश्न होता तो आजच्या काळात आपण स्वीकारलेल्या धर्मसंकल्पनेच्या मांडणीबाबतचा; पण आज धर्मावर बोलणे, महाकाव्यांवर बोलणे किती जोखमीचे आहे हे मला ठाऊक होते. त्यामुळे तो मुद्दा विचारासाठी सोडून दुसऱ्या एका मुद्द्याकडे मी अधिक गंभीरपणे लक्ष केंद्रित केले होते. तो म्हणजे आजची शिक्षणव्यवस्था. या व्यवस्थेत बोकाळलेल्या डोनेशनचे समंध आणि त्यातून उद्ध्वस्त झालेली तरुण पिढी. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला काही अधिकार असतात का? तर त्याचे उत्तर चक्क ‘नाही’ एवढेच आहे. फक्त तो त्या वर्षी साहित्य महामंडळाचा पदसिद्ध सदस्य असतो एवढेच. त्याच्या अधिकारांचा विचार करायचा झाला, तर त्याला असे काही अधिकार हवेत, असे मी म्हणेन. साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीची माझी काही निरीक्षणे, काही विचार, व्यवस्थेतल्या काही त्रुटी लेखाच्या निमित्ताने मला मांडता आल्या. संमेलनाध्यक्षांचा एक प्रतिनिधी म्हणून या क्षेत्राच्या काही नव्या दिशा पुन्हा उजळून निघोत, याच माझ्याही अपेक्षा आहेत.सन १८७८मध्ये पुण्याच्या हिराबागेत पहिले साहित्य संमेलन, मराठी ग्रंथकार सभा किंवा संमेलन म्हणून लोकहितवादी गोपाळ हरि देशमुख यांच्या पुढाकाराने भरविले होते आणि या संमेलनाचे अध्यक्षपद न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी भूषविले होते. त्या वेळी या दोघांपैकी कुणालाही वाटले नसेल, की जवळजवळ दीडशे वर्षांनंतर या सभेचे शंभरावे संमेलन आयोजित होईल, आणि हा संमेलनाचा वृक्ष केवळ मराठी प्रांतापुरातच मर्यादित न राहता तो अखिल भारतीय प्रांतात पसरेल. पण इतिहासात अशा अनेक घटना एखाद्या लहानशा निमित्ताने सुरू होतात आणि त्याचे स्वरूप नंतर इतके समाजव्यापी होते, की ती समाजाची, त्या त्या क्षेत्राची परंपरा, गरज म्हणून उभी राहते. (सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे वेगळ्या अर्थाने हेच झाले, असेही दिसून येते.) न्यायमूर्ती रानडे आणि लोकहितवादी देशमुखांनी सुरू केलेली ही परंपरा आज मराठी साहित्यविश्वाचा एक महत्त्वाचा घटक झालेला आहे. ग्रंथकार, ग्रंथव्यवहार, वाचक आणि मराठी रसिक यांच्यासाठी आज ही परंपरा चळवळीच्या स्वरूपात उभी राहिली आहे. आज अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांशिवाय वेगवेगळ्या नावांखाली, वेगवेगळ्या साहित्यप्रवाहांची शंभरांच्या आत-बाहेर लहान-मोठी साहित्य संमेलने भरवली जातात. महाराष्ट्र हा साहित्य संमेलनाचा प्रांत आहे, असा शिक्का महाराष्ट्रावर बसला आहे. .Premium|SPIC MACAY : भारतीय कला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धडपडणारे ७७ वर्षाचे आयआयटीचे ‘तरूण’ प्राध्यापक..!.या पहिल्या ग्रंथकार सभेसाठी आयोजकांनी महात्मा जोतिराव फुले यांना उपस्थित राहण्यास निमंत्रण दिले होते. पण त्या निमंत्रणाला नम्रपणे नकार देत त्यांनी आयोजकांना पत्र लिहिले होते. त्यात फुलेंनी आयोजकांचा ‘घालमोड्या दादा’ असा उल्लेख केला होता आणि या सभेस उपस्थित राहणारे ग्रंथकार हे उंटावरून शेळ्या वळणारे असे आहेत, असा शेरा मारला होता. (संपूर्ण पत्र मुळातून वाचण्यासारखे आहे.) महात्मा जोतिराव फुलेंनी असे पत्र पाठविण्याचे कारण तत्कालीन मराठी साहित्यात सर्वसामान्य कष्टकरी, शेतकरी घटकांचे प्रश्न आणि त्यांचे जिणे यांचे चित्रण अपवादानेसुद्धा कुठे येत नव्हते. त्या सभेस उपस्थित राहणारे सगळे ग्रंथकार एकतर संस्कृत साहित्याच्या प्रभावाने लिहिते झालेले होते किंवा त्यांच्या साहित्यात येणारे चित्रण किंवा विषय हे तत्कालीन उच्चभ्रू समाजापुरते मर्यादित स्वरूपाचे होते. महात्मा फुलेंना अपेक्षित असलेला सत्यधर्म त्यात कुठेही नव्हताच. पण पुढे हे चित्र बदलले. हे मराठी ग्रंथकार सभेचे संमेलन १८७८नंतर १८८५, १९०५ अशा फरकाने १९०८पर्यंत पुण्यातच भरत होते. १९०९मध्ये बडोदा येथे हे संमेलन भरवले गेले, तेव्हा या संमेलनाचे नामकरण ‘महाराष्ट्र साहित्य संमेलन’ असे झाले. त्यानंतरसुद्धा हे संमेलन १९२६पर्यंत अनियमित स्वरूपातच भरत होते. १९२६नंतर मात्र या संमेलनात नियमितता आली आणि त्यानंतर अपवादात्मक स्थितीत एखाददुसऱ्या वर्षाचे कारण सोडले, तर आज शंभराव्या साहित्य संमेलनापर्यंत ही साहित्य संमेलने दरवर्षी नियमित भरू लागली.या संमेलनाचे महाराष्ट्र साहित्य संमेलन हे नाव बदलून ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ असे नामकरण होण्यासाठीसुद्धा निमित्त घडून आले. १९६१मध्ये पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) येथील साहित्य संस्थांना एकत्रित करून आणि बृहन्महाराष्ट्रातील सहा संस्थांना (त्यातल्या दोन नंतर समाविष्ट करण्यात आल्या) घटक संस्था, संलग्न संस्था आणि समाविष्ट संस्था असा दर्जा देऊन या महामंडळामार्फत १९६५पासून (हैदराबाद, संमेलनाध्यक्ष ः प्रा. वा. ल. कुलकर्णी) अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरविण्यात येऊ लागले. १९९८पर्यंत म्हणजे ७१व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनापर्यंत (परळी वैजनाथ, संमेलनाध्यक्ष ः द. मा. मिरासदार) ही संमेलने आयोजक स्वतःच्या हिमतीवर शासनाकडून एकही छदाम न घेता अत्यंत दिमाखात भरवत असत. १९९२मध्ये कोल्हापूर येथे झालेल्या साहित्य संमेलनाचे स्वरूप तर भव्यदिव्य या शब्दांत मोडणारे होते. पुढे तीच परंपरा सुरू झाली. एखादी शिक्षण संस्था किंवा एखादी राजकीय व्यक्ती हे संमेलन भरवीत होती. १९९९मध्ये मुंबई येथे झालेल्या ७२व्या साहित्य संमेलनात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या साहित्य संमेलनासाठी पंचवीस लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आणि तशी कायमस्वरूपी शासकीय व्यवस्थेत तरतूद केली. पुढे २०१८मध्ये हे अनुदान पन्नास लाख रुपये झाले. त्यानंतर वर्धा येथे झालेल्या ९६व्या साहित्य संमेलनासाठी शासनाने हे अनुदान दोन कोटी एवढे केले. आता १००व्या साहित्य संमेलनासाठी शासनाने आपले हात मोकळे सोडले आहेत. जवळजवळ अठरा कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य या संमेलनाला जाहीर केले आहे. नियमित साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. प्रस्तुत अनुदान आधी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत आयोजकांना प्राप्त व्हायचे. २०१०मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त भाषा मंत्रालयाची निर्मिती झाली आणि त्याअंतर्गत साहित्य संमेलनाचे अनुदान साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत दिले जाऊ लागले.मधल्या काळात म्हणजे ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आणि महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेच्या विकासाच्या विविध प्रकल्पांना नवी ऊर्जा मिळाली. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे हे शंभरावे साहित्य संमेलन. सुदैवाने मराठी भाषा विभागाला लाभलेले भाषामंत्री हे नेहमीच मराठी भाषेचा नितांत अभिमान बाळगणारे आणि भाषाविषयक धोरणांना पुढे नेणारे असे होते. त्यात विद्यमान भाषामंत्री उदय सामंत हे अधिक तडफदार असे व्यक्तिमत्त्व असल्यामुळे त्यांनी संमेलन संस्कृतीला मोठा हातभार लावल्याचे दिसून येते. शंभराव्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने हा इतिहास मराठी वाचकांना, रसिकांना ठाऊक व्हावा याच उद्देशाने ही सगळी माहिती येथे देण्याचे धाडस केले आहे..Premium|China's Global Rise : चीनचा जागतिक उदय भारतासाठी किती महत्त्वाचा ठरणार?.वरील सगळा इतिहास, ही परंपरा स्वतःला मराठी म्हणविणाऱ्या माणसासाठी निश्चितच अभिमानास्पद आहे. या परंपरेचा एक भाग आपणही व्हावा अशी स्वप्ने तो मनात बाळगत असतो. साहित्यात रुची घेऊ लागल्यापासून मलाही या सगळ्या घडामोडींत मुळापासून रस वाटू लागला. वडिलांचे किराणा दुकान असल्यामुळे दुकानातले सामान बांधायला म्हणून महिन्याला रद्दी यायची. ही रद्दी वर्तमानपत्रांची असायची. माझे मराठी साहित्याचे वाचन बऱ्यापैकी वाढले होते. या रद्दीतून मला बऱ्यापैकी मजकूर वाचायला मिळत होता. नाटकांच्या जाहिराती पाहायला मिळत होत्या. पुढे निष्ठेने लेखनाला लागलो आणि त्यात हळूहळू नाव होऊ लागले. नंतर नागपुरात शिकायला आलो. एमए, बी.एड.नंतर प्राध्यापक झालो. पुढे लेखनात साहित्य व्यवहारात स्वतःला पूर्णतः गुंतवून घेतले. लेखक म्हणून नाव होऊ लागले आणि त्यापाठोपाठ काही स्वप्ने, महत्त्वाकांक्षा मनात जन्माला आल्या. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या संदर्भात मी अधिक आस्थेने वाचन करू लागलो होतो. त्यातल्या घडामोडी समजून घेऊ लागलो होतो. काही प्रादेशिक साहित्य संमेलनांचा अध्यक्ष म्हणून व्यासपीठावर वावरू लागलो होतो. मधूनमधून अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात वक्ता म्हणून सहभागी होऊ लागलो होतो. या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद आपल्यालाही कधीतरी मिळेल का, अशी भावना नकळत मनात निर्माण व्हायची.खरेतर हा साहित्य क्षेत्रातला सर्वोच्च सन्मान समजला जातो. आयुष्यभराची निर्मिती, योगदान त्यासाठी अपेक्षित असते. मीही त्यासाठी आपली गुणवत्ता कशी वाढविता येईल याचा विचार करू लागलो. कथाकार, कादंबरीकार म्हणून नाव मिळाले होते. वेगळ्या प्रकृतीचे लेखन माझ्या हातून झाले होते. (अर्थात हे विधान माझ्यावर लेखन करणाऱ्या समीक्षकांचे, जाणकारांचे.) आपल्याला ज्या क्षेत्रात वावरायचे आहे, त्या क्षेत्रात सर्वोच्च मानसन्मानाचे स्थान प्राप्त करावे हा ध्यास मनाने घेतला. साहित्य क्षेत्रात आगामी अध्यक्ष म्हणून माझ्या नावाची मधूनमधून चर्चा व्हायला लागली होती. मी या संमेलनाचा अध्यक्ष व्हावे, असे माझ्या हितचिंतकांना वाटू लागले होते. म्हणूनच संमेलनाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेतून निवडला जायचा तेव्हा, म्हणजे २०१८मध्ये मीही संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली होती. पण निवडून आलेले माझे प्रतिस्पर्धी आणि माझ्यात फार कमी मतांचा फरक होता. या क्षेत्रातील हे सर्वोच्च स्थान मिळायला अनेकांचे आयुष्य संपून जाते. गुणवत्ताही असतेच; नाही असे नाही. तरीही कधीकधी ते मिळतेच असेही नाही. अर्थात याला मी नशीब वगैरे म्हणणार नाही, पण मला वयाच्या साठीच्या आगेमागे ९७व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद मिळाले. अमळनेर येथे आयोजित होणाऱ्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद माझ्या वाट्याला चालून आले.फेब्रुवारी २०२४मध्ये हे संमेलन होणार होते, आणि बातमी आली ती २५ जून २०२३ रोजी. मनापासून आनंद होणे स्वाभाविकच होते. मी खरेच या पदाला लायक आहे की नाही, असले प्रश्न मला पडले नाहीत. तसला खोटा विनयसुद्धा मी कधी दाखवला नाही. कारण मला माझ्या लेखनावर, मी केलेल्या कामावर आणि त्याला मिळालेल्या मान्यतेवर पूर्ण विश्वास होता. आहे. मनात मात्र एकप्रकारे लक्ष्यपूर्तीचे समाधान होते. कृतार्थतेची भावना होती. अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून निवड झाली की माध्यमांचे पहिले प्रश्न तुमच्यासमोर असतात ते, ‘अध्यक्ष म्हणून तुम्ही नवीन काय करणार आहात? तुमच्या पुढच्या योजना काय आहेत?’ हे प्रश्न मलाही अनेक पत्रकारांनी विचारले. मुळात संमेलनाध्यक्षांना पुढच्या योजना आखण्यासाठी काही निधी, मनुष्यबळ किंवा यंत्रणा पुरवली जाते का? त्याला सरकारकडून किंवा अन्य साहित्य महामंडळांकडून स्वतंत्र कार्यालय, आर्थिक साहाय्य मिळते का? खरे सांगायचे तर तो वर्षभराचा साहित्य क्षेत्रातला एक सेलिब्रेटी असतो, आणि असे असायला काहीही हरकत नाही. आपली अध्यक्षपदाची सूत्रे पुढच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द करेपर्यंत तो महाराष्ट्रातील, बृहन्महाराष्ट्रातील साहित्यविषयक घडामोडींमध्ये, उपक्रमांमध्ये पाहुणा म्हणून मिरवत असतो. अर्थात अध्यक्षपदाचे वर्ष हा त्याच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा काळ असतो. त्याचे सर्वत्र कौतुक होत असते. लाड पुरवले जातात. हे सगळे माझ्याही वाट्याला आले होता. ते मीही उपभोगले. यानिमित्ताने मिळणारे लोकांचे प्रेम फार मोलाचे वाटते.साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला काही अधिकार असतात का? तर त्याचे उत्तर चक्क ‘नाही’ एवढेच आहे. फक्त तो त्या वर्षी साहित्य महामंडळाचा पदसिद्ध सदस्य असतो एवढेच. त्याच्या अधिकारांचा विचार करायचा झाला, तर त्याला असे काही अधिकार हवेत, असे मी म्हणेन. वर्धा येथे झालेल्या ९६व्या साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन भाषामंत्र्यांनी ‘साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांना राजपत्रीत दर्जा दिला जाईल, त्याला सगळ्या सोयी पुरवल्या जातील, वर्षभर वाहन आणि तत्सम सोयी दिल्या जातील’, अशी घोषणा केली होती, पण ती पुढे वाऱ्यावरच राहिली..साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष हा चौदा कोटी (आकडा वाढला असल्यास क्षमस्व) मराठी माणसांचा प्रतिनिधी असतो. आपल्या हयातभर तो समाजात वावरत असतो. समाजातील प्रश्न, स्थित्यंतरे पाहत असतो. त्याच्याही मनात काही कळीचे प्रश्न असतात. समाजाच्या भल्यासाठी तोही काही चिंतन करीत असतो. यातील बऱ्याच गोष्टी त्याने आपल्या लेखनातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मांडलेल्या असतात. काही मुद्द्यांसाठी तो रस्त्यावरसुद्धा उतरलेला असतो. समाजात चाललेल्या बऱ्या-वाईट घटनांवर तो व्यक्त झालेला असतो. कधीकधी त्यासाठी त्याने भूमिकाही घेतलेली असते. त्यातून एक संवेदनशील लेखक, सर्जनशील कलावंत म्हणून एक व्यक्तिमत्त्वही त्याला लाभलेले असते. अशा वेळी जेव्हा तो साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो, तेव्हा सगळेच रसिक-वाचक-चाहते त्याच्या अध्यक्षीय भाषणाची प्रतीक्षा करीत असतात. तो आपल्या अध्यक्षीय भाषणात काय मांडतो, कोणत्या मुद्द्यांना स्पर्श करतो ही उत्सुकता सगळ्यांनाच असते. ते भाषण म्हणजे त्याच्या लेखक म्हणून असलेल्या कारकिर्दीचा जाहीरनामा असतो. आधी अध्यक्षीय भाषणावर वर्तमानपत्रांतून महिनोन् महिने चर्चा चालायची. नव्या विचारांना चालना मिळायची. आता अपवादात्मक वर्तमानपत्रे सोडली तर संमेलनाध्यक्षांचे भाषण संक्षिप्त स्वरूपात किती वर्तमानपत्रांतून छापून येते? आधी अशा अध्यक्षीय भाषणांतून साहित्यविषयक नवे सिद्धांत मांडले गेलेले आहेत, हेही नाकारता येत नाही. आता या अध्यक्षीय भाषणांनी सामाजिक प्रश्नांची बूज राखत भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे.मी माझ्या भाषणातून आजच्या काही कळीच्या मुद्द्यांवर प्रश्न मांडले होते. पहिला प्रश्न होता तो आजच्या काळात आपण स्वीकारलेल्या धर्मसंकल्पनेच्या मांडणीबाबतचा; पण आज धर्मावर बोलणे, महाकाव्यांवर बोलणे किती जोखमीचे आहे हे मला ठाऊक होते. त्यामुळे तो मुद्दा विचारासाठी सोडून दुसऱ्या एका मुद्द्याकडे मी अधिक गंभीरपणे लक्ष केंद्रित केले होते. तो म्हणजे आजची शिक्षणव्यवस्था. या व्यवस्थेत बोकाळलेल्या डोनेशनचे समंध आणि त्यातून उद्ध्वस्त झालेली तरुण पिढी. तिसरा मुद्दा होता, थिजवून ठेवलेल्या सरकारी नोकऱ्यांचा. चौथा मुद्दा होता, मराठी शाळा आणि मराठी भाषेच्या पिछेहाटीचा आणि पाचवा मुद्दा होता विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनिर्देशित बारा जागांमधील साहित्य क्षेत्राच्या प्रतिनिधित्वाचा. मला हे सगळे मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे वाटत होते. आजही त्या सगळ्या प्रश्नांची धग तशीच कायम आहे. माझ्या अध्यक्षीय भाषणात माझ्यापरीने या सगळ्या प्रश्नांचा काहीशा उच्चरवाने उच्चार केल्यावरसुद्धा त्याची धग अद्याप तशीच कायम आहे. याचा अर्थ मी काय किंवा माझ्या आगेमागे झालेले संमेलनाध्यक्ष काय, या सगळ्यांनी या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा उच्चार केल्यानंतरसुद्धा हे प्रश्न तसेच राहतात. दोन दिवस त्या प्रश्नांची चर्चा होते आणि परत तशीच परिस्थिती कायम राहते. या प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत, ते सुटावेत असे सगळ्यांना वाटत असूनही हे प्रश्न का सुटत नाहीत? येथे संमेलनाध्यक्ष हतबल ठरतात? की त्यांनी प्रश्न मांडले, आता त्यांचे काम झाले, असा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असतो? की या सगळ्या प्रश्नांना धसास लावण्यासाठी त्यांच्याकडे यंत्रणा नसते? कारणे अनेक आहेत, पण मी किंवा माझ्यासारख्या संमेलनाध्यक्षाने मांडलेले मुद्दे व्यक्तिगत पातळीवर कोणा एका माणसाचे नसतात, तर ते अखिल समाजाचे ठरतात. पण या प्रश्नांची दाहकता समजून घेऊनसुद्धा या प्रश्नांना जेव्हा व्यक्तिगत विचारांचे किंवा मुद्द्यांचे स्वरूप प्राप्त होते, तेव्हा या प्रश्नांचा पराभव होतो. अमुक एका संमेलनाध्यक्षाला अमुक एक प्रश्न महत्त्वाचा वाटत असेल म्हणून तो समष्टीचा ठरत नाही. कारण त्या प्रश्नांच्या मुळाशी समाजातील दुसरा वर्ग असतो. मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, असा मुद्दा जेव्हा समोर येतो तेव्हा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभ्या करणाऱ्या एका वर्गाची मोठी ताकद त्याच्या विरोधात उभी राहते. प्राध्यापकीसाठी डोनेशनच्या समंधाच्या विरोधात विचार मांडला, तर नोकऱ्या देणाऱ्या आणि डोनेशन्स घेणाऱ्या प्रचंड ताकदीच्या वर्गाला आपण कसे आव्हान देऊ शकतो? कारण प्रसिद्धीपासूनच्या सगळ्याच यंत्रणा त्यांच्या हातात असतात. ‘तुम्ही छान भाषण केले, तुमच्या भाषणात सामाजिक मुद्दे फार गंभीरपणे मांडले गेले आहेत, या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम तुम्ही छानच केले आहे,’ या तोंडदेखल्या कौतुकापलीकडे संमेलनाध्यक्षांच्या हातात आणखी काय असते? माझ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीनंतर एखादी तरी मराठी माध्यमाची शाळा तगली का? उलट दहा शाळा अजून तुटल्या असतील. त्यातील विद्यार्थीसंख्या अधिक घटली असेल. माझ्या भाषणातील पाचवा मुद्दा होता तो विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनिर्देशित बारा जागांमधील साहित्य क्षेत्राच्या प्रतिनिधित्वाचा. हा मुद्दा किती अंशी राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचला? ही सगळीच वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. म्हटले तर हे अनुभवाचे बोल आहेत.साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष आपल्या भाषणात काय म्हणतो, त्याच्या भाषणातील मुद्दे किती कळीचे आणि मूलभूत स्वरूपाचे आहेत, हे राजकीय यंत्रणेने गंभीरपणे समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते. विधानभवनाच्या नजीकच्या अधिवेशनात त्या संमेलनाध्यक्षाला विधानभवनात आमंत्रित करून त्याच्या अध्यक्षीय भाषणाचे वाचन आणि त्यावर सदस्यांकरवी चर्चा, उपाययोजना होणे मला वाटते अधिक अर्थपूर्ण होईल. शेवटी गंभीर लेखक हा या समाजाचा उद्गार असतो. समाज आणि राज्यकर्ते यांच्यातील दुवा लेखक असतो, हे प्राचीन काळी आपण पहिले आहे. लेखक समकालीन राजवटीच्या विरोधात जेव्हा बोलतो, तेव्हा तो समाजाच्या तळमळीतूनच बोलत असतो. त्याचा विरोध हा वैचारिक, सैद्धांतिक स्वरूपाचा असतो, हेही समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. सामान्य माणूस त्याच्या विचारांच्या, लेखणीच्या केंद्रस्थानी असतो. लेखक म्हणून लेखकाच्या काही जबाबदाऱ्या असतात, त्यांचेही भान त्याने ठेवणे तेवढेच महत्त्वाचे असते.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीची माझी काही निरीक्षणे, काही विचार, व्यवस्थेतल्या काही त्रुटी मला मांडता आल्या. संमेलनाध्यक्षांचा एक प्रतिनिधी म्हणून या क्षेत्राच्या काही नव्या दिशा पुन्हा उजळून निघोत, याच माझ्याही अपेक्षा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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