डॉ. हेमंत बा. अय्यामंदार भावे सांगतात तशी कथा लिहिल्यास ती अगदी बेढब आणि पचपचीत वाटेल, अशी तिला भीती होती आणि मंदार सर परिपक्व कथेचा वारसा पुढे नेऊ पाहणाऱ्या अनुयायाच्या शोधात होते. अभिव्यक्तीच्या कौशल्याच्या ज्या उभारीपर्यंत अनुभवणं आणि घडवणं शक्य झालंय, त्या अनुभूतीपर्यंत एखादा तरी यावा, या प्रयत्नात होते. भावे सरांनी नेहाला कथेत अजून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आणि दोन दिवसांनी कथा पुन्हा दाखवण्यासंबंधी सूचना केली. ‘‘एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेव, नेहा. तुझ्या क्राफ्टला तुला अजून इम्प्रूव्ह करायचंय. धिस इज जस्ट द बिगिनिंग! तू लिहीत असलेली कथा ही केवळ तुझी कथा नाहीये. ही तुझ्याबरोबरील अनेकांची आणि तुझ्या भोवतालच्या समग्रतेची कथा आहे. सो इट्स अ नेव्हर एंडिंग क्राफ्ट. बट आय हॅव टू से, यू आर गेटिंग द क्राफ्ट!’’ भावे सरांनी केलेल्या कौतुकानं नेहा खूश झालीच, पण सर आपल्या कथेबद्दल नेमकं काय सांगत आहेत, याची जाण येण्याइतपत नेहा आणि तिची कथाही अद्याप पक्व नव्हती. तरीही नेहाचं कुतूहल तिला स्वस्थ बसू देईनाच...!‘‘भावे सर, एक प्रश्न होता. विचारू का?’’ भावे सर ओठातच हसले. त्यांना नेहाचा प्रश्न माहीत होता. तरीही कन्फर्मेशनसाठी त्यांनी नेहाला डोळ्यांनीच होकार दिला.‘‘सर, माझी हीच कथा आपण जरा दुरुस्त करून पाठवू शकतो का आकाशदिवा कथा स्पर्धेला?’’ अपेक्षित प्रश्नाचं आणि कथेच्या क्षेत्रात नुकतेच पाऊल टाकलेल्या या युवा कथाकाराला काय उत्तर द्यावं, या विचारात भावे सर बुडाले. त्यांना पुढे काय बोलावं सुचेना. तरीही नेहा उत्तराची वाट पाहत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर ते गडबडीनं म्हणाले, ‘‘मी सुचवलेल्या दुरुस्त्या बारकाव्यानं कर कथेत! नंतर कथा कशी काय वाटतेय, तिचा परिणाम कसा होता, हे आपण अजून खोलवर जाऊन पाहू!’’ भावे सरांच्या या उत्तरानं काही नेहाचं समाधान झालं नव्हतं. तरीही सरांकडून अपेक्षित उत्तर काही मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर, ‘‘हो सर. मला आत्ता तास आहे. मी निघते,’’ म्हणून तिनंही स्टाफरूममधून पाय मागे घेतले. तिला कथेचा दुरुस्त करून दिलेला कागद घेऊन बाहेर जाताना पाहताच भावे सरांना दोन महिन्यांमागची ती दुपार आठवली...शिपाई स्टाफरूमच्या दारात उभा राहून नव्यानंच भाषा विभागात रुजू झालेल्या भावे सरांना शोधत होता. त्यानं पाठमोऱ्या असलेल्या भावे सरांना हाक दिली. ‘‘भावे सर, प्रिन्सिपल सरांनी तुम्हाला बोलावलंय. मी दोनदा आलो. तुमी वर्गात होतात. तसं त्यांना कळवलंयपण.’’ एवढं सांगून शिपाई निघून गेला. सकाळपासून लागोपाठ चार तास आणि आत्ता आलेलं हे आमंत्रण... मंदार भावे सरांना जरा वैताग वाटलाच. पण हा शिपाई आत्ताच जाऊन प्राचार्य राऊतांना ‘भावेंना निरोप दिलाय’ हे सांगून मोकळा होईल, हे त्यांनी जाणलंच. त्यांनी हातातलं काम तसंच ठेवून स्टाफरूम सोडली आणि ते कॉरिडॉरमधून चालू लागले..Premium|IDBI Bank Stake Sale : आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण योग्य की अयोग्य? निर्णयामागील कारणांचा आढावा.नवीन रुजू झालेल्या प्राध्यापकांनी सर्वस्व महाविद्यालयासाठीच दिलं पाहिजे, असंच बहुतांशी प्राचार्यांना वाटतं. किंबहुना आपणही तन, मन, धन अर्पूनच प्राचार्यपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचलोय, ही त्यांची प्रांजळ धारणा! अशीच धारणा अर्थातच राऊतांचीही असल्यानं कोणत्यातरी अवघड आणि डोक्याला भयंकर ताप होण्याजोग्या मोहिमेची जबाबदारी देण्यासाठीच प्राचार्यांनी निरोप पाठविलेला आहे, हे भावे सरांनाही पुरतं माहीत होतं. कॉरिडॉरमधील त्यांची पावलं त्यासाठीही थोडी जड झालेलीच.प्राचार्यांच्या केबिनबाहेर पोहोचताच भावे सरांनी मोठा श्वास घेतला. कोणतं काम प्राचार्यांनी दिल्यास ‘हो’ म्हणावं आणि कोणतं काम दिल्यास ‘थोडा विचार करायला वेळ द्या’ म्हणावं, याची काही गणितं मनाशी पक्की करूनच प्राचार्य राऊतांच्या केबिनचं दार मंदार भावे सरांनी उघडलं. ‘‘सर, व्हेरी गुड आफ्टरनून! मी आत येऊ का?’’ भावे सरांनी अगदी आदरपूर्वक विचारलं.‘‘अरे मंदार.... ये ना. कसं चाललंय? अरे दोनवेळा पाठवलं मी शिपायाला.’’ प्राचार्य असंच बोलतात. त्यांना ते विचारत असलेल्या प्रश्नाचं उत्तर हवं असतंच असं नाही. पण कोणताही विषय सुरू होण्याआधी पक्का आइस ब्रेकर त्यांना हवा असतो.‘‘सकाळपासून सगळे तास घेतलेस की काय? हं, बरोबरच म्हणा. आज तुमचे विभागप्रमुख पवार साहेब नाहीत. ओके.’’ त्यांना नकोच उत्तर... पण तरीही अशुभ काही ऐकण्याआधी थोडा वेळ मिळावा म्हणून भावे सरच बोलले, ‘‘हो, पवार सर नाहीत अजून एक आठवडाभर!’’ किमान पुढचा आठवडाभर तरी मला कोणत्याच नव्या जबाबदारीला जुंपू नका असा अस्पष्ट इशाराही भावे सरांच्या विधानात होता. पण प्राचार्यही काही टिवल्याबावल्या करून खुर्चीपर्यंत पोहोचलेले असतात का?‘‘आम्ही दिवसभर वर्ग घेऊन, संध्याकाळी कबड्डी प्रॅक्टिस घेऊन, रात्री वॉर्डन म्हणून वसतिगृहाची जबाबदारी पाहायचो, भावे सर!’’ भावे सरांचे पुढे काही सांगण्याचे सर्व मार्ग प्राचार्यांनी एका आघाती विधानानं समूळ नष्ट करून टाकले. आता फक्त ऐकणंच भाग होतं.‘‘ते जाऊ दे. मी तुम्हाला एका महत्त्वाच्या कामासाठी बोलावलंय.’’ म्हणून त्यांनी हातातील पेन खाली ठेवून, खुर्चीला एक डुलकी देत, चष्मा हातात घेतला आणि त्यांच्या टेबलवरील काही कागदं चाळून २०१२ सालचा ’आकाशदिवा’ दिवाळी अंक भावे सरांपुढे केला. याच अंकात कथाकार मंदार भावेंची तिसऱ्यांदा विजयश्री संपादन केलेली कथा होती.‘‘मंदार, तू या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी असताना मराठीतील अत्यंत प्रतिष्ठित आकाशदिवा दिवाळी अंक कथास्पर्धा तीनवेळा जिंकल्याचं माझ्या स्मृतीत होतंच. त्यात हा अंकही मिळाला. आय विश महाविद्यालयासाठी हे तू यंदा पुन्हा करावंस.’’‘‘पण सर, मी स्पर्धांसाठी नाही लिहीत कथा आता,’’ भावे सरांनी अगदी घाईत पण अत्यंत विनयशीलतेनं उत्तर दिलं..‘‘अहो भावे सर, तुम्ही का लिहिता कथा? मला तुम्ही हे विद्यार्थ्यांकरवी करून घेतलेलं हवंय. चांगले विद्यार्थी निवडा आणि त्यांना कथालेखनाचे धडे देऊन त्यांच्याकडून कथा लिहून घ्या. आणि फक्त मी सांगितलं म्हणून नुसती लिहून घेऊ नका. ही प्रतिष्ठित स्पर्धा आपल्या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी कथाकार जिंकला म्हणजे झाले. जमेल ना?’’ भावे सरांकडे ‘नाही’ हा पर्याय नव्हताच!या कथा स्पर्धेच्या विजेत्याला प्रकाशकांच्यावतीनं पंचवीस हजार रुपयांचं भरघोस पारितोषिक मिळायचं. शिवाय पाच वर्षांसाठी विनामूल्य अंक घरपोच यायचा. त्यामुळे या स्पर्धेत मराठीतील प्रथितयश, प्रतिष्ठित, मोठे कथाकार प्रवेशिका पाठवायचे. पाच-पाच परीक्षकांच्या चष्म्याखालून कथा जायच्या आणि शेवटी निकाल जाहीर व्हायचा. युवांपैकी मंदार भावे ही कथास्पर्धा जिंकलेले तसं एकमेव म्हणावं असंच उदाहरण; तेही तब्बल तीन वर्षं, सतत. व्याकरण शिकवता येतं. एखादा पाठ वाचून दाखवता येतो. कविता वाचून दाखवून त्यातील भावार्थ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येतो. पण कथा शिकवणं? तेही थेट आकाशदिवा दिवाळी अंकाच्या कथा स्पर्धेसाठी!‘‘सर, माफ करा. पण मला नाही वाटत आपल्या विद्यार्थ्यांकरवी कथा लिहून त्या आकाशदिवासाठी पाठवता येतील. हे वाटतं तेवढं सोपं नाहीये. पुन्हा आकाशदिवा कथास्पर्धेत मराठीतील प्रतिष्ठित कथाकार प्रवेशिका पाठवतात...’’‘‘भावे सर, आपण इथं सोप्या कामासाठी रुजू आहोत का? आणि आपणासारख्या हुन्नरी युवा प्राध्यापकांनी असं म्हणून कसं काय चालेल? मला विश्वास आहे, आपण विद्यार्थ्यांना तयार कराल आणि यंदाचा आकाशदिवा कथा पुरस्कार आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यालाच मिळेल.’’ प्राचार्यांचा आशावाद काही औरच होता. पुढे काही बोलण्यात अर्थ नाही, असं वाटून, ‘‘ओके सर. आय विल गिव्ह माय बेस्ट,’’ अशी त्यांना हमी देऊन भावे सरांनी प्राचार्यांच्या केबिनकडून त्या दुपारी माघार घेतली.‘‘काय भावे सर? नवा कथाकार जन्म घेतोय का?’’ पवार सरांच्या प्रश्नाने भावे सरांची तंद्री भंगली.‘‘सर, नेहा कथा लिहू शकते. तिच्याकडे कथा आहे. पण तिला कथा का हवीय, हे माहीत नाही अजून. एकदा ते तिला उमजलं म्हणजे तिची कथा बहरेल.’’ भावे सरांच्या बोलण्यावर पवार सर कुत्सित हसले.‘‘अहो सर, जास्त नाही घेऊन बसायचं एवढं. द्या एंट्री पाठवून. महाविद्यालयातून दोन-तीन कथा गेल्यास खूप झालं. शक्य असल्यास आपणही पाठवून द्या एखादी.’’‘‘नाही पवार सर. मी स्पर्धांसाठी नाही पाठवत कथा!’’ भावेंनी थेट उत्तर दिलं.‘‘हो का? पण कधीपासून? आपण जिंकलात ना दोन-तीन वेळा हीच आकाशदिवा कथा स्पर्धा? मग का सोडली स्पर्धा?’’ पवार सरांनी एकामागून एक प्रश्न विचारले आणि आपल्या वृत्तीप्रमाणेच त्यांना उत्तर देणं भावे सरांनी हसत हसत टाळलं.‘‘हे पाहा भावे सर, मला वाटतं मराठी कथाकारांनी तरी ‘मी स्पर्धांना कथा पाठवत नाही, मासिकांना कथा पाठवत नाही’ वगैरे भीष्मप्रतिज्ञा घेऊ नयेत... आपल्या कथाकारांना दिवाळी अंक सोडून आणखी विचारतोय तरी कोण कुत्रा!’’ पवार सरांचा टोमणा भावे सरांना उमजला. पण अनुभवी आणि वरिष्ठ विभागप्रमुखांकडे वाद घालण्यात अर्थ नव्हता. ‘छुरा तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरे पे... कटना तो तरबूज को ही है!’ कंत्राटी पदावर महाविद्यालयात रुजू झालेले भावे सर गप्प झाले.भावे सरांनी प्राचार्यांनी त्यांच्या पुढे केलेला २०१२ सालचा आकाशदिवा दिवाळी अंक उघडला. ‘आणि देव उपाशी राहिला’ या शीर्षकाच्या त्यांच्या कथेनं त्या वर्षीचा पुरस्कार मिळवला होता. गावातील देवस्थानात पूजा-अर्चा करून व गावातील भिक्षुकी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या पुजाऱ्याची ती कथा होती. पुजाऱ्याचं दुष्ट आणि स्वार्थी महाजनांकडून शोषण व्हायचं. त्यातच महाजनांकडून त्या ब्राह्मणाची फसगत झाली. पुजाऱ्याच्या मागून त्याच्या चारित्र्यावर महाजनांनी प्रश्न उपस्थित केले. पुजाऱ्यानं बंड पुकारलं. जोपर्यंत देवस्थानात येऊन महाजन आपली माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत देवाला नैवेद्य दाखवला जाणार नाही, अशी पुजाऱ्यानं शेंडीला गाठ मारून घेतली. महाजनही मागे हटले नाहीत. आणि त्या एक दिवशी देवाला नैवेद्य झाला नाही. प्रचंड आक्रमकता, प्रचंड नकार, अतिविरोध आणि महाजन नमतीलच असा प्रचंड आशावाद. या गुणांनी भरलेली ती कथा चाळताना, किती अल्लड होतो आपण, किती अपरिपक्व, असा विचार भावे सरांच्या मनात येऊन त्यांना हताश वाटलं. नेहा दररोज सरांना म्हणत होती, ‘‘सर, मला तुमच्यासारखी कथा लिहायची आहे.’’ पण कोणती? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र नेहाकडे नव्हतं, हे मात्र खरंच..Premium|China's Global Rise : चीनचा जागतिक उदय भारतासाठी किती महत्त्वाचा ठरणार?.भावे सरांना शोधत तीन दिवसांनी नेहा स्टाफरूममध्ये दाखल झाली. स्टाफरूम तशी रिकामीच होती. नेहानं दुरुस्त केलेल्या कथेचा कागद भावे सरांच्या हातात दिला.‘‘मग... कुठवर पोहोचला तुझ्या नायिकेचा संघर्ष?’’ भावे सरांनी नेहानं दुरुस्त केलेल्या कथेचा कागद हातात घेता घेता प्रश्न केला.‘‘सर, कथेचा शेवट मला तुम्ही सांगताय तसा करण्यात काहीच थ्रील वाटत नाही. माझी नायिका तुम्ही सांगताय त्या पद्धतीनं पुढे गेल्यास कमकुवत आणि भित्री वाटू शकते. मला तिच्यातली आक्रमकता टिकवून ती सर्व सामाजिक बंधनांना झुगारून घटस्फोटासाठी अर्ज करते आणि गर्भपातासाठी डॉक्टरकडे निघते, असा शेवट करायचा आहे. संघर्षातून, यातनांतून आणि वर्षानुवर्षं भोगलेल्या अत्याचारातून स्त्री आपली सुटका करून घेतेय, अशी प्रातिनिधिकता मला मांडायची आहे. सर, माझ्या मते स्त्रीवाद हा या कथेचा आत्मा ठरेल.’’ नेहा पूर्ण ताकदीनिशी आपला मुद्दा भावे सरांना पटवून देण्याच्या प्रयत्नात होती. दुसरीकडे भावे सरांचं मतही तेवढंच ठाम होतं. पण त्यात आक्रमकता मुळीच नव्हती. एक जाणीवयुक्त परिपक्वतेनं भरलेलं आणि क्राफ्टच्या अनुभवातून जन्मलेलं ते एक मत होतं.‘‘लेट मी टेल यू... नव्या कथाकारांना अशाच कथा हव्या असतात. त्यांना थ्रील हवं असतं. वास्तवतेच्या वणव्यात पेटणाऱ्या आणि क्षणात वाचकावर छाप उमटवणाऱ्या कथानकाच्या आणि निवेदनाच्या पाशात नवे कथाकार अडकतात. डोंट माइंड, बट आय फील द सेम इन युअर केस टू.’’‘‘बट व्हॉट अबाऊट रिॲलिटी, सर? स्त्रीच्या नशिबी आलेला संघर्ष, एखाद्या पुरुषी उपभोगानंतर तिची समाजातून मानली जाणारी सेकंडहँड व्हॅल्यू... इज अ क्रुअल रिॲलिटी. मला वाटतं, कथाकार म्हणून तिचा हा संघर्ष मला मांडावाच लागेल.’’ नेहाला काय उत्तर द्यावं, या प्रश्नात भावे सर बुडून गेले.‘‘यू सी नेहा... संघर्षावरील कथा फक्त अजून संघर्षच सांगत असेल... वादावरील कथा फक्त वादच मांडत असेल, तर कथाकार म्हणून व्हॉट आर यू कॉन्ट्रिब्युटिंग? कथाकारांनी वाद अथवा संघर्ष कथेपुरते तरी सोडवले पाहिजेत, असं मला तरी वाटतं. तसं न झाल्यास वास्तवतेवरील कलात्मक अभिव्यक्ती स्टंट ठरते.’’ भावे सरांचं म्हणणं पटवून घेण्याच्या मनःस्थितीत नेहा मुळीच नव्हती. किंबहुना तिची अजून वाढलेली आक्रमकता तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती.‘‘आय रिअली डोंट अंडरस्टँड, सर, तुम्ही या कथेतील वास्तवाला का शिथिल करू पाहताय ते... तुमची परवानगी असेल आणि तुम्ही रागावणार नसाल तर एक बोलू इच्छिते... विथ युअर परमिशन, सर...!’’ भावे सरांनी नजरेनंच होकार दिला.‘‘सर, आपण कोण आहोत? हा या संदर्भातला प्रश्न आहे. पुरुषी अहंगंड हा शेवट स्वीकारू शकत नाही. आणि मला असंही वाटतं, की हा शेवट तुम्ही स्त्री असता, तर स्वीकारला असता!’’ एवढं बोलून नेहा थांबली. आपल्या शिक्षकांवर आपण आरोप केलेला आहे, हे तिलाही जाणवत होतं. ‘तुम्ही पुरुष असल्यानं हे तुम्हाला उमजत नाही,’ हे शक्य तेवढा गोडवा उत्पन्न करून तिनं म्हटलेलं होतं. बाण सुटला होता. असं असूनही तिच्यातील चांगला कथाकार भावे सरांना भावलाच. भावे सरांसाठी युवा अभिव्यक्तीची ही आक्रमकता नवी नव्हती. खोलवर कुठंतरी त्यांची एखादी नस नेहाच्या विधानानं दुखावली असल्यास त्यांना ती दुखरी नस नेहाला दाखवणं योग्य वाटलं नाही.‘‘यू सी नेहा, वी ऑल हॅव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर क्राफ्ट! आणि अभिव्यक्ती हे शस्त्र असलं तरी हे माध्यमरूपी शस्त्र दरवेळी वापरावंच का? किंबहुना ते शस्त्र म्हणूनच वाचकासमोर ठेवावं का? हा व्यक्तिगत वाटणारा प्रश्न अंशतःच व्यक्तिगत आहे. कारण कथा कथाकाराची असली तरी माध्यम कथाकाराचं नाहीये. आय होप युवर आन्सर इज देअर.’’ नेहाच्या मनात आकाशदिवा कथा स्पर्धा जिंकण्याची ऊर्मी होती. मंदार भावे सांगतात तशी कथा लिहिल्यास ती अगदी बेढब आणि पचपचीत वाटेल, अशी तिला भीती होती आणि मंदार सर परिपक्व कथेचा वारसा पुढे नेऊ पाहणाऱ्या अनुयायाच्या शोधात होते. अभिव्यक्तीच्या कौशल्याच्या ज्या उभारीपर्यंत अनुभवणं आणि घडवणं शक्य झालंय, त्या अनुभूतीपर्यंत एखादा तरी यावा, या प्रयत्नात होते.भावे सरांनी नेहाला कथेत अजून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आणि दोन दिवसांनी कथा पुन्हा दाखवण्यासंबंधी सूचना केली..पुढील काही दिवस नेहा भावे सरांना भेटलीच नाही. मधल्या काळात प्राचार्यांनी दोन वेळा तरी, ‘‘काय भावे सर, कशी चाललीय कथा स्पर्धेची तयारी?’’ असा प्रश्न जाता जाता भावे सरांना विचारलेला. प्रवेशिका पाठविण्याची शेवटची तारीख एक-दोन दिवसांवर येऊनही नेहा काही भावे सरांकडे पुन्हा कथा दुरुस्त करून घेण्यासाठी परतली नाही. प्रवेशिका पाठवण्याच्या शेवटच्या दिवशी भावे सरांनी नेहाला मेसेज टाकला. ‘लास्ट डे फॉर आकाशदिवा एंट्री.’ लगेच दोन निळ्या खुणांनी मेसेज पाहिला गेल्याचं सुचवलं. बराच वेळ दुसऱ्या बाजूनं काही मेसेज आला नाही. काही वेळानं ‘ऑलरेडी सेंट’ असा रिप्लाय आला. युवा अभिव्यक्तीचा हा रिस्पॉन्स काही भावे सरांसाठी भयंकर, चमत्कारिक नव्हता; तरीही नेहाकडून अशी अपेक्षा त्यांना नव्हती कदाचित. किंबहुना नेहाकडून त्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या, असं म्हणणं जास्त रास्त होतं. तेवढ्यात पवार सर स्टाफरूममध्ये आले आणि आल्या आल्या त्यांनी भावे सरांना गाठलंच.‘‘अहो मंदार सर, काय जबरदस्त कथा लिहिलीये त्या नेहा जोशींनी; यंदा एकतरी पारितोषिक आहेच आपल्या महाविद्यालयाला. आणि सर्वात महत्त्वाचं, तुमचे कथेवरील एफर्ट्सही दिसलेच बरं मला. तिच्या उत्कृष्ट कथेला तुम्हीही कारणीभूत आहात. आता निकालाची वाट पाहू.’’ पवार सर आनंदानं बोलून गेले. निकालासाठीची त्यांची आतुरता स्पष्ट दिसत होती. प्रवेशिकेचं काय झालं, याचं उत्तर भावे सरांना मिळालेलंच; पण त्यांना कथेचं काय झालं, या प्रश्नाचं अव्यवहारी उत्तर अपेक्षित होतं कदाचित. भावे सरांना कधीतरी त्यांनीच नेहाला सांगितलेलं वाक्य पुन्हा पुन्हा आठवत राहिलं. ‘वी ऑल हॅव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर क्राफ्ट!’दिवाळीला आठ दिवस असतानाच आकाशदिवाचा दिवाळी विशेषांक बाजारात आला. नेहा जोशीच्या कथेला मिळालेल्या पहिल्या पारितोषिकाची आनंदवार्ता संपूर्ण महाविद्यालयात पसरली. मंदार भावेंच्या मार्गदर्शनाखाली दीड दशकानंतर एका विद्यार्थी कथाकारानं आकाशदिवा कथास्पर्धा जिंकलेली. महाविद्यालयाच्या पार्किंगपासून अगदी स्टाफरूममध्ये पोहोचेपर्यंत अनेकांनी भावे सरांचं अभिनंदन केलं. आकाशदिवा कथास्पर्धेच्या निकालाचा प्रकाश संपूर्ण महाविद्यालयात पसरल्याची अनुभूती भावे सरांना आली. भावे सरांनी आपल्या हातातली बॅग टेबलवर ठेवली एवढ्यातच घाईगडबडीनं शिपाई स्टाफरूममध्ये आला.‘‘भावे सर, तुम्हाला प्राचार्यांनी त्वरित बोलावलंय.’’‘‘काही अर्जंट आहे का रे?’’ भावे सरांनी प्रश्न केला.‘‘माहीत नाही सर, पण आपले विभागप्रमुख आणि त्या स्पर्धाविजेत्या जोशीसुद्धा केबिनमध्ये आहेत. अजून काही प्राध्यापकही आहेत.’’ घाईघाईत एवढं बोलून शिपाई निघाला. भावे सर प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये निघायला सज्ज होतात, तोवर स्टाफरूममधील प्राध्यापकांनी भावे सरांचं अभिनंदन केलं.भावे सर प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये आले, त्यावेळी प्राचार्यांनी प्रचंड आनंद व्यक्त केला आणि अगदी मनःपूर्वक अभिनंदन केलं.‘‘मंदार, तुला जबाबदारी दिली त्याच वेळी यंदाच्या दिवाळीला हा कथा पारितोषिकाचा सन्मानरूपी आकाशदिवा आपल्या महाविद्यालयाला प्रकाशमान करणार, हे कळलेलंच बरं का मला.’’ प्राचार्यांनी अगदी कथेच्या ढंगातच भावे सरांचं केलेलं अभिनंदन समोर सोफ्यावर बसलेल्या प्राध्यापक वर्गाच्या पसंतीला उतरलं.‘‘वा सर! आपणही अगदी कथाकारांजोगी वाक्यं बोलू लागलात; फारच छान सर!’’ आणि या पवार सरांच्या विधानानं केबिनमधील आनंदी वातावरण अजून हलकं आणि मोकळं झालं.बाजूच्याच एका कोपऱ्याच्या सोफ्यावर विजयश्री संपादन केलेली नवोदित विद्यार्थी कथाकार नेहा जोशी बसलेली होती. तिच्या हातात आकाशदिवाचा कालच प्रकाशित झालेला अंक होता. तिच्या बाजूलाच असलेल्या एका खुर्चीवर बसता बसता भावे सरांनी अंक हातात घेतला. बाजूची मंडळी प्राचार्य राऊतांच्या नव्याच जन्माला आलेल्या साहित्यिक वाक्याची तारीफ करण्यात मग्न असतानाच, भावे सरांनी अनुक्रमणिकेचं पान उघडलं. कथास्पर्धा जिंकलेल्या कथा दुसऱ्या विभागातून प्रकाशित झालेल्या होत्या. प्रथम पारितोषिक विजेती कथा ‘नवा संघर्ष’, कथाकार कु. नेहा जोशी, असं लिहिलेलं त्यांनी वाचलं. त्यांनी अंक झाकला आणि पुन्हा नेहाच्या हातात देऊन तेही केबिनमधील चर्चेत सहभागी झाले.‘‘आपण खरंतर मंदारसाठीच थांबलेलो. आता वी कॅन कंटिन्यू.’’ एवढं बोलून ते आपल्या खुर्चीवरून उठले आणि समोर आले. त्यांनीच सर्वांना सोफ्याच्या बाजूला बोलावून घेतलं आणि नेहाच्या हातात आकाशदिवाचा अंक आणि एक गुलाबाचं फूल देऊन शिपायाला फोटो काढायला सांगितला. सर्वांनी नेहाचं अभिनंदन केलं.‘‘आपल्या महाविद्यालयासाठी ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. मंदारनं विद्यार्थीदशेत जो सन्मान महाविद्यालयाला मिळवून दिलेला, तोच सन्मान त्यांनी शिक्षक म्हणून पुन्हा आपल्या विद्यार्थ्याकरवी महाविद्यालयाला मिळवून दिलेला आहे. मला वाटतं, ही गोष्ट अत्यंत कौतुकास्पद आहे. आपल्याकडून अशीच उत्तमोत्तम कार्याची अपेक्षा आहे, भावे सर.’’ प्राचार्यांनी गगनात न मावणारा आनंद व्यक्त केला.‘‘सर, मला वाटतं या विजयाचं श्रेय माझ्यापेक्षा जास्त पवार सरांना जातं. कथेचा शेवट, शीर्षक या गोष्टी त्यांनीच सुचवून नेहाकरवी करून घेतल्या. या विजयामागचे खरे शिल्पकार पवार सरच आहेत.’’ एवढ्या वेळ हे संभाषण जिच्याविषयी सुरू होतं, त्या नेहा जोशीला आता गप्प बसवेना.‘‘सर, भावे सरांनी अगदी बरोबर गोष्ट सांगितली. दी एंटायर क्रेडिट ऑफ धिस सक्सेस शूड गो टू पवार सर.’’ नेहाच्या या वक्तव्यानं पवार सरांची मान उंचावली. आता त्यांना बोलणं भाग होतंच.‘‘आपल्याला जे कळतं, ते आपण जमतं तसं करायचं सर... आणखी काय?’’ एवढं बोलून ते हसले.‘‘दॅट्स व्हॉट अ टीम एफर्ट इज. सो प्राऊड ऑफ यू गाइज!’’ प्राचार्यांनी शेवटचा शेरा दिला.एकेक करून प्राचार्यांच्या केबिनमधली गर्दी आणि आनंद ओसरला. स्टाफरूमच्या दारातच नेहा भावे सरांची वाट पाहत होती. भावे सर दिसताच, ‘‘सर, मी कथास्पर्धा जिंकले. तुम्ही अभिनंदन नाही केलंत माझं,’’ नेहानं सरळ विधान केलं. तिला खरंच अभिनंदन अपेक्षित होतं की तो विजयानं तयार केलेला अभिनिवेश होता, या प्रश्नाचा शोध घ्यायची भावे सरांना इच्छा झाली नाही.‘‘अरे हो का... प्राचार्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तुझा विजय हा महाविद्यालयासाठी अत्यंत गौरवाची बाब आहे, नेहा. काँग्रॅच्युलेशन्स ऑन युवर व्हिक्टरी.’’ आणि भावे सरांनी हस्तांदोलनासाठी हात समोर केला.‘‘पण खरं सांगू का, नेहा. या यशातून तू प्रेरणा घेच... पण अजून या प्रकाराच्या अभिव्यक्तीतील आत्मशोधाच्या प्रवासात तू जावंस, असं मला वाटतं. नॅरेशन इज अ गॉड गिव्हन गिफ्ट, विच इम्प्रूव्ह्ज विथ टाइम, एक्स्पिरियन्स ॲण्ड प्रॅक्टिस. तुझी कथा तुला तुझ्या स्वतःच्या शोधाला मदत करण्यापर्यंत पोहोचू दे, एवढीच माझी इच्छा.’’ तेवढ्यात कॉरिडॉरमधील त्या संभाषणात पवार सरांची भर पडली.‘‘नेहा... मला तुझा अभिमान आहे, बाळा. हा विजय खूप मोठा आहे, हे लक्षात ठेव. प्राचार्य तुझ्यावर प्रचंड खूश आहेत. हे समजलं असेलच तुला. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, वास्तवातील संघर्ष हा तुझ्या कथेचा आत्मा आहे. तो अजून परखडपणे मांडत जा. नेहा जोशी मॅडम, आपण मराठी कथेचा भावी काळ आहात; विसरू नका. काय भावे सर? बरोबर आहे ना माझं म्हणणं?’’‘‘हो सर. नेहा जोशींच्या कथेचा आकाशदिवा फारच सुरेख सजलाय. आता आत पेटणारं इंधन आणि वात यांचा काय तो प्रश्न आहे. तेवायचं की भगभगायचं, हे या आकाशदिव्यानं स्वतःला विचारायचं म्हणजे झालं.’’ पवार सरांना आणि नेहाला भावे सरांना काय म्हणायचं होतं हे समजलं असेल कदाचित. म्हणूनच पवार सरांनी त्यांना मधेच तोडलं आणि, ‘‘आता कुठं राहिलेत इंधनचे आकाशदिवे, सर? आत्ता तर सर्वत्र विजेचेच आकाशदिवे,’’ असं म्हणून ते मोठ्यानं हसू लागले.स्टाफरूमच्या दारात जमलेली गर्दी नेहाच्या अभिनंदनात दंगून गेली आणि भावे सरांच्या मनःपटावर एका नव्या कथेनं जन्म घ्यायला नुकतीच सुरुवात केली. बेचव, बेढब आणि संघर्षहीन!लेखक गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्ये मराठी अध्ययन शाखेत प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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