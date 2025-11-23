Premium|Martin Luther And Protestantism : युद्ध, शांती आणि धर्म

साप्ताहिक

Historical role of religion in conflict : मार्टिन ल्यूथरने पोपशाहीच्या वाढत्या सामर्थ्याला आव्हान देत प्रोटेस्टंट पंथाची स्थापना केली, ज्यामुळे एका बाजूला ख्रिस्ती अनुयायी आणि राजसत्ता यांना दिलासा मिळाला; तर दुसऱ्या बाजूला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या विकासाने मानवाला निसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत केली, ज्यामुळे मानवाचे जीवन सुखकर झाले.
डॉ. सदानंद मोरे
धर्मप्रमुख या नात्याने पोपमहाशयांचे महत्त्व व सामर्थ्यही वाढीस लागले. पण त्याचा त्रास एकीकडे सर्वसामान्य, प्रामाणिक व श्रद्धाळू ख्रिस्ती अनुयायांना होऊ लागला, तसाच तो राजसत्तेला म्हणजे सत्ताधारी राजांनाही होऊ लागला. मात्र त्यावर मात करण्याचा मार्ग सर्वसामान्यांच्या प्रतिनिधीने काढला. या शार्मण्यदेशीय म्हणजे

जर्मन विचारवंताचे नाव मार्टिन ल्यूथर

मनुष्याला मिळालेल्या निसर्गदत्त बुद्धिरूपी देणगीचा म्हणजेच विचारशक्तीचा सदुपयोग करून त्याने एरवी रहस्ये या सदरात जमा होण्यासारखे निसर्गनियम शोधून काढले. या नियमांच्या व्यवस्थेला ‘विज्ञान’ असे नाव आहे. विज्ञानामुळे माणसाला निसर्गातील घटनांचे व प्रक्रियांचे आकलन व स्पष्टीकरण शक्य झाले. इतकेच नव्हे, तर अशा प्रकारच्या घटना परत केव्हा घडू शकतात याचे भाकितही तो करू लागला.

