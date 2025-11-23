Premium|Martin Luther And Protestantism : युद्ध, शांती आणि धर्म

धर्मप्रमुख या नात्याने पोपमहाशयांचे महत्त्व व सामर्थ्यही वाढीस लागले. पण त्याचा त्रास एकीकडे सर्वसामान्य, प्रामाणिक व श्रद्धाळू ख्रिस्ती अनुयायांना होऊ लागला, तसाच तो राजसत्तेला म्हणजे सत्ताधारी राजांनाही होऊ लागला. मात्र त्यावर मात करण्याचा मार्ग सर्वसामान्यांच्या प्रतिनिधीने काढला. या शार्मण्यदेशीय म्हणजे जर्मन विचारवंताचे नाव मार्टिन ल्यूथरमनुष्याला मिळालेल्या निसर्गदत्त बुद्धिरूपी देणगीचा म्हणजेच विचारशक्तीचा सदुपयोग करून त्याने एरवी रहस्ये या सदरात जमा होण्यासारखे निसर्गनियम शोधून काढले. या नियमांच्या व्यवस्थेला ‘विज्ञान’ असे नाव आहे. विज्ञानामुळे माणसाला निसर्गातील घटनांचे व प्रक्रियांचे आकलन व स्पष्टीकरण शक्य झाले. इतकेच नव्हे, तर अशा प्रकारच्या घटना परत केव्हा घडू शकतात याचे भाकितही तो करू लागला..हा सगळा ज्ञानव्यवहार तो मुळात स्वतःच्या म्हणजे स्वहिताच्या संदर्भात म्हणजेच आपले जीवन सुरक्षित, सुखकर व सोयीचे व्हावे यासाठी करीत असणार यात शंका नाही. अर्थात, त्याच्यातील जिज्ञासा हा घटक महत्त्वाचा नव्हता असे समजायचे कारण नाही; पण केवळ जिज्ञासा शमवण्यासाठी ज्ञानव्यवहार करण्यासाठी जी अनुकूल परिस्थिती लागते ती निदान त्याला त्याच्या प्राथमिक अवस्थेत तरी अस्तित्वात नव्हती. तेव्हा जगण्यासाठी संघर्ष हेच एक मोठे आव्हान होते.ते काहीही असो, अशा प्रकारे प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानाला म्हणजेच विज्ञानाला प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरवण्यासाठी, त्याचे उपयोजन करण्यासाठी, त्याआधारे काही कृती करण्यासाठी त्याने जी व्यवस्था निर्मिली तिला तंत्रज्ञान म्हणतात. या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा जसजसा विकास होत गेला, तसतसे त्याचे निसर्गावरील नियंत्रण वाढत गेले. तो आपल्या गरजा भागवण्यासाठी निसर्गाला आपल्याला हवे तसे वळण देण्याचा प्रयत्न करू लागला व त्यात त्याला बऱ्यापैकी यश आले..येथे ‘मानव’ हा प्रजातिवाचक शब्द वापरण्यात आला असला, तरी त्याचा अर्थ विश्वातील सर्वच मानवांचा इतिहास एकाच वेळी व या एकाच प्रकारे घडत राहिला असे समजायचे कारण नाही. पृथ्वीवर असे अनेक मानवसमूह होते ज्यांच्यासाठी वंश, टोळ्या असे काही काही शब्दप्रयोग केले जातात, त्या सर्वांमध्ये आपण सर्व मिळून एकच मानवप्रजाती आहोत अशी भावना असायचे कारण नाही. या समूहांमध्ये मर्यादित संसाधनांच्या प्राप्तीसाठी संघर्ष व्हायचा. या संसाधनांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अर्थातच जमीन किंवा भूमी आणि प्रारंभिक काळात तरी अन्नासाठी भूमीची नितांत आवश्यकता होती.या मानवसमूहांची सामाजिक-सांस्कृतिक उत्क्रांती होत होत शेवटी ज्याला आपण राष्ट्र किंवा राज्य म्हणतो, त्या संस्थेची निर्मिती झाली. ग्रीस किंवा भारत असे काही देश वगळता बहुतेक ठिकाणी राज्याचे नियंत्रण किंवा सत्ता एखाद्या सामर्थ्यवान व्यक्तीकडे म्हणजेच राजाकडे असायची. विशेषतः ग्रीकांनी लोकशाही पद्धतीची गणराज्य व्यवस्था निर्माण केली, तशी व्यवस्था त्यांचा वारसा चालवणाऱ्या रोमन लोकांनीही सांभाळायचा प्रयत्न केला. मात्र एरवी एकाधिकारशाही म्हणजे राजेशाही हाच नियम होता.अशा व्यवस्था विकसित होणे हा निश्चितच मानवाच्या सांस्कृतिक उत्क्रांतीचा भाग म्हणावा लागतो. मात्र या राज्या-राज्यांमध्ये आणि येथे लोकशाहीप्रधान गणराज्यांचाही अपवाद करायचे कारण नाही, संघर्ष म्हणजे युद्धे होतच असत. बलाढ्य राज्यांना, इतर राज्यांना जिंकून आपल्या राज्याचा विस्तार करावा असे वाटे, हेदेखील युद्धांमागचे एक स्वतंत्र कारण मानावे लागते. याच दरम्यान अशा संघर्षाला व युद्धांना समर्थन देणारे आणखी एक निमित्त मिळाले ते म्हणजे धर्म. विशेषतः ख्रिस्ती आणि इस्लाम या दोन धर्मांच्या अनुयायांनी केलेल्या अनेक युद्धांमागे धर्मप्रसार हे कारण असल्याचे दिसून येते. आपल्या धर्माच्या प्रसारासाठी त्यांनी जशी अनेक युद्धे केली, त्याचप्रमाणे त्यांच्यातील पंथा-पंथांमध्येही अशाच प्रकारे अनेक युद्धे होत राहिली. अशा वातावरणात शांतता ही गोष्ट विरळा (दुर्मीळ) म्हणजे अपवादात्मकच म्हणावी लागेल. म्हणून तर इतिहासात शांततेच्या कालखंडांना आवर्जून महत्त्व द्यावे लागते. Pax Romana, Pax Britania आणि Pax Americana या तीनही शांतताकाळांच्या वर्षांची एकत्रित बेरीज करून जो एकूण काळ उपलब्ध होईल, तो संघर्षाच्या काळाच्या तुलनेत नगण्यच तसा म्हणावा लागतो..Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.दुसरे असे, की ही कालखंडरचना युरोपकेंद्रित आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर ब्रिटिश शांततेचे घेऊन पाहू. ब्रिटिश वर्चस्वाच्या काळात युरोपात शांतता होती हे मान्य केले, तरी जगात अन्यत्र युद्धे होत नव्हती असे नाही. खरेतर या काळात स्वतः ब्रिटनच युरोपाबाहेरील अनेक देशांशी युद्धे करून त्यांना पूर्णतः किंवा अंशतः जिंकण्यात व्यग्र होता. ‘Pax Americana’ असे म्हणताना मुख्यत्वे रशिया आणि अमेरिका या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये युद्ध होऊ न देण्यात व त्याचे पर्यवसान पुन्हा एकदा युरोप खंडात महायुद्धाचा भडका न उडू देण्यात मुत्सद्द्यांना यश आले, तरी युरोप-अमेरिकेबाहेर युद्धे सुरू होतीच. व्हिएतनाम युद्ध आणि भारत-पाकिस्तान युद्ध ही त्याची ठसठशीत उदाहरणे होत. व्हिएतनाम युद्धातील एक पक्ष तर स्वतः अमेरिका होती.या संदर्भात एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कथित शांतता कालखंडासाठी जी राष्ट्रे जबाबदार मानली जाऊन त्यांचे श्रेय त्यांना दिले जाते, ती इतर सर्वसाधारण राष्ट्रांप्रमाणे नसून साम्राज्ये होती आणि सामर्थ्यवान होती. त्यांना आव्हान देण्याइतपतचे सामर्थ्य अन्य कोणाकडे नसणे, हे खरेतर शांतता प्रस्थापित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना यश लाभण्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे.अर्थात, तरीही आपल्याला Pax Romana, Pax Britania आणि Pax Americana यांच्यामध्ये फरक करावा लागतो. अमेरिकेचे स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्याप्रमाणे वसाहतवादी नव्हते. रोमन साम्राज्याची ख्रिस्ती धर्मप्रसार ही जशी स्पष्ट आणि प्रबळ प्रेरणा होती तशी व तितकी ब्रिटिश साम्राज्याची होती, असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेच्या संदर्भात तर असे म्हणणे अधिकच अवघड मानावे लागते. मात्र याचा अर्थ त्यांना धर्माशी आणि धर्मप्रसाराशी काही देणेघेणे नव्हते असा होत नाही..या मुद्द्याची चर्चा इंग्लंडपेक्षा अमेरिकेच्या संदर्भात करणे उचित ठरेल. त्याचे कारण म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्य व त्याचा प्रभाव आता तसा इतिहासजमा झालेला आहे. अमेरिकेचे तसे नाही. अमेरिकी शांतता ही अगदी अलीकडील, वर्तमान इतिहासातील आपण अनुभवलेली बाब आहे व अजूनही अमेरिकेने ही भूमिका सोडू नये, असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.विशेषतः ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यापासून अमेरिकेच्या सामर्थ्याला उतरती कळा लागल्याचे इमॅन्युअल वालरस्टाईनसारखे विद्वान सांगतात. त्यांचे त्यावर स्वतंत्र पुस्तकच आहे. तपशिलात जायचे कारण नाही. मात्र तरीही तेव्हाच्या आणि नंतरच्याही राष्ट्राध्यक्षांनी त्यातून देशाला सावरण्याचे प्रयत्न सोडले नव्हते. अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित प्रतिमेला तडा न जाऊ देता तिचे सामर्थ्य अबाधित राखणे ही खरेतर एक कसरतच होय. आताचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न अमेरिकेचे सामर्थ्य वाढवायचा असून, त्यासाठी तिच्या प्रतिष्ठेची वा प्रतिमेची पर्वा करायची किंवा तिची किंमत मोजायची त्यांची तयारी नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.या मुद्द्याची स्वतंत्रपणे चर्चा व्हायला हवी, पण त्याआधी अमेरिकेची प्रतिभाप्रतिष्ठा आणि सामर्थ्य यांचा विकास व त्यांचा एकमेकांशी संबंध या बाबींचा उलगडा करायला हवा. तो झाल्याशिवाय आजच्या अमेरिकेचे व त्या अनुषंगाने आजच्या जगाचे स्वरूप यथार्थपणे समजणार नाही.अर्थात आपली चर्चा ही व्यवस्था आणि व्यवस्थाजन्य शांतता यांना अनुस्यूत होत असल्यामुळे आणि अभिप्रेत व्यवस्था ही खरेतर आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व राजकीय व्यवस्थांची एक महाव्यवस्था असल्यामुळे (याविषयीचा सविस्तर खुलासा यापूर्वी आवश्यकतेनुसार पुरेशा प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत संदर्भात ‘व्यवस्था’ या शब्दाने ही पूर्वचर्चित महाव्यवस्थाच अभिप्रेत आहे.) अमेरिका म्हणजेच संयुक्त संस्थानांच्या युरोपीय पार्श्वभूमीची चर्चा टाळता येत नाही. अखेर शेवटी अमेरिका ही युरोपीय ख्रिस्ती राष्ट्राची एक महाव्यवस्थाच होती, जिचे नेतृत्व इंग्लंडने केले. या प्रक्रियेत अमेरिकेला आपल्या वासाहतिक मुळांशी सशस्त्र संघर्ष करूनच आपले स्वतंत्र, स्वायत्त व सार्वभौम राजकीय अस्तित्व सिद्ध करावे लागले असले, तरी सामाजिक, सांस्कृतिक व वैचारिक पाळामुळांशी पूर्णतः फारकत घेणे शक्यच नव्हते. यात जसा वैचारिक व राजकीय विचारांचाही समावेश होतो तसाच धर्माचा समावेश होतोच होतो..हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीलाच आपल्या विवेचनाची उद्दिष्टे, दिशा व पद्धतिशास्त्र स्पष्ट करताना त्रिकोणाची जी प्रारूपे सादर केली होती, त्यातील आर्थिक - सामाजिक (सांस्कृतिक) - राजकीय या त्रिकोणातील सामाजिक (सांस्कृतिक) बाजूमध्ये धर्म समाविष्ट आहेच. तसेच शांतता बिघडवण्याच्या प्रक्रियेत त्या धर्माचा लक्षणीय वाटा असल्याचेही निदर्शनास आणले गेले आहे. (याला अगदीच किरकोळ घटना वगळता भारत देशाचा अपवाद करावा लागतो. पण तो मुद्दा वेगळा.) हे युरोप खंडाला पूर्णपणे लागू पडते व निदान काही प्रमाणात अमेरिकेलाही! आपल्या ख्रिस्ती धर्माची जन्मभूमी असलेले आशिया खंडातील जेरुसलेम हे पवित्र स्थळ इस्लामी शासकांकडून परत मिळवण्यासाठी युरोपातील सर्व ख्रिस्ती राष्ट्रांनी एकत्र येऊन मुसलमानांशी जी धर्मयुद्धे (Crusades) केली, ती मुसलमानी सत्तांच्या जिहादशी नाते सांगणारीच होती, हे नाकारणे शक्य नाही. निदान त्या काळात तरी युरोप आणि पश्चिम आशियात शांतता नावाची गोष्ट स्वप्नातही शक्य नव्हती, एवढा शेरा पुरेसा व्हावा. हा झाला ख्रिस्ती-इस्लामी संघर्षाचा मुद्दा. जेरुसलेमच्या संदर्भातील आणखी एक पक्ष म्हणजे अर्थातच यहुदी किंवा ज्यू धर्मियांचा. हा समुदाय कित्येक शतके राष्ट्रहीनच राहिला. त्याच्याच पोटातून निघालेल्या (व मुळात यहुदीच असलेल्या येशूने स्थापन केलेल्या) ख्रिस्ती धर्माशी त्याचे जमणे-जुळणे शक्यच नव्हते. अर्थात ही घटना घडली तेव्हा यहुदी (आणि अर्थातच येशूपासून ख्रिस्ती) धर्मियांवर रोमचा अंमल होता. साहजिक चिथावणीखोर तक्रार भले यहुद्यांनी केली असेल, पण येशूला सुळावर चढवल्याचे प्रत्यक्ष कृत्य रोमन सत्ताधिशांच्या हातूनच घडले. इतिहासाची उपहासिक घटना अशी, की नंतर रोमन सम्राटांनीच ख्रिस्ती धर्माचा अंगीकार करून पापक्षालन करून टाकले. परिणामतः ज्यूंचा तिरस्कार व छळ करणाऱ्यांच्या बळात वाढ झाली. त्यामुळे त्यांची जगभर पांगापांग झाली. मुद्दा एवढाच आहे की विसाव्या शतकाच्या मध्यावर इस्राईलची निर्मिती होईपर्यंत ज्यूंचे असे राष्ट्र नव्हतेच. त्यामुळे युरोपात राष्ट्रीय वा राजकीय पातळीवर शांतता नांदण्याच्या प्रकल्पात त्यांच्यामुळे काही अडथळा आल्याचा आरोप कोणी करू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र या काळात युरोपीय देशांत त्यांच्यावरील अत्याचार थांबले असल्याचा दावाही कोणाला करता येणार नाही. या अत्याचारांची परिसीमा हिटलरच्या नाझी राजवटीने केली. त्यामुळे अन्य युरोपीय राष्ट्रांच्या दोषमुक्तीची सोय झाली. मात्र इतिहासाची तपासणी केली तर त्यात अडचणी येतात हे मात्र सांगायला हवे.परत एकदा शांततेच्या कालखंडाकडे वळून विवेचनाचे अनुसंधान पुनःस्थापित करायचे झाल्यास Pax Romanaपासून Pax Britania या मधल्या कालखंडाचे, जो अर्थातच शांततेचा नव्हता असे ऐतिहासिक वर्गीकरणाच्या चौकटीतून सूचित झाले आहे. त्याची दखल घेतली पाहिजे. चित्र असे दिसते, की शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एखाद्या सामर्थ्यवान विस्तीर्ण साम्राज्यसदृश महासत्तेचीच आवश्यकता भासते, जिला इतर राष्ट्रे आव्हान देऊ शकत नाहीत. रोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर युरोपात ज्या राष्ट्रांचा उदय झाला त्यांच्यात विस्तारासाठी व सत्ताप्राप्तीसाठी संघर्ष होतच राहिला, पण कोणीही इतके व्यापक व समर्थ होऊ शकले नाही, की ज्याच्या अस्तित्वमात्राने व धाकाने इतरांनी आव्हान देण्याचे राहू द्या, पण त्या राष्ट्राच्या कलाकडे दुर्लक्ष करून आपापसात लढाया कराव्यात. असे राष्ट्र हे इतर राष्ट्रांच्या संघर्षात मध्यस्थी (Arbitration) करून संघर्ष थांबवण्याचे म्हणजेच शांतता प्रस्थापित करण्याचे काम करीत असते..युरोपातील याच संघर्षरत राष्ट्रांनी विस्तारासाठी युरोपचे अंगण जणू तोकडे असल्यामुळे की काय, सर्व दिशांना वसाहतयोग्य भूमी शोधून तेथे राज्यविस्तार करायचे महत्कार्य हाती घेतले. या कार्यास परत ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसाराची जोड होतीच. विशेषतः प्रारंभिक काळात आणि त्यासाठी धर्माच्या महागुरूचे म्हणजे पोपचे दुसऱ्या शब्दांत चर्चचे किंवा धर्मसंस्थेचे नुसते आशीर्वादच नव्हे, तर पाठबळही होते. किंबहुना त्यानुसार त्या त्या राष्ट्रांना त्यासाठी भूमी वाटून दिल्या गेल्याचेही सांगण्यात येते. या प्रकारामुळे धर्मप्रमुख या नात्याने पोपमहाशयांचे महत्त्व व सामर्थ्यही वाढीस लागले. पण त्याचा त्रास एकीकडे सर्वसामान्य, प्रामाणिक व श्रद्धाळू ख्रिस्ती अनुयायांना होऊ लागला, तसाच तो राजसत्तेला म्हणजे सत्ताधारी राजांनाही होऊ लागला. मात्र त्यावर मात करण्याचा मार्ग सर्वसामान्यांच्या प्रतिनिधीने काढला. या शार्मण्यदेशीय म्हणजे जर्मन विचारवंताचे नाव मार्टिन ल्यूथर. मार्टिन ल्यूथरने जणू पोप आणि त्याची धर्मसत्ता यांच्याविरुद्ध बंड पुकारले. प्रचलित धर्मव्यवस्थेला विरोध म्हणजे Protest करणाऱ्या या विचारवंताला सामान्याचा व सत्ताधाऱ्यांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. असा प्रतिसाद देणाऱ्यांचा एक वेगळाच पंथ युरोपात निघाला त्याला ‘प्रोटेस्टंट पंथ’ म्हणतात.युरोपातील शांततेचा भंग करण्यास या दोन पंथांच्या अनुयायांमधील तसेच सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्षाने लक्षणीय हातभार लावला आहे.इंग्लंड आणि इंग्लंडमधूनच पुढे आलेल्या अमेरिका या देशाचा धर्म ख्रिस्ती होता याची नोंद घेऊनच पुढील इतिहासाची युद्ध आणि शांतता यांचा वाटचाल समजणे शक्य होईल.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.