देवेंद्र गोगटेआपल्याकडे आता इतर देशांत भटकंती करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. इतर कुठलीही भटकंती निश्चितच रंजक आहे, पण अलीकडे केनिया किंवा अन्य ठिकाणी वन्यजीव पर्यटनासाठी जाणं बऱ्याच मंडळींना जास्त आवडू लागलं आहे, आणि ह्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथं असणारी शांतता, निसर्गाची किमया आणि एखादा प्राणी ‘लाइव्ह’ बघताना मिळणारा अनुभव अन् तो शोधताना असणारी अनिश्चितता! असं वन्यजीव पर्यटन करायचं असेल, तर आफ्रिका आपल्या बकेट लिस्टमध्ये जरूर ठेवायला हवा..फ्रिका म्हटलं की पहिल्यांदा आठवतं ते जगप्रसिद्ध मसाई मारा. डोळ्यासमोर येतात ती विस्तीर्ण गवताळ माळरानं, रुबाबदार सिंह, अतिवेगवान चित्ता, प्राण्यांच्या मोठाल्या झुंडी, विल्डबीस्ट व झेब्र्यांचं मारा नदी ओलांडणं अर्थात ग्रेट मायग्रेशन आणि मारा नदीतल्या विशाल मगरी...! आपल्यापैकी काही लोकांनी हे सगळं नॅशनल जिओग्राफिक, ॲनिमल प्लॅनेट इत्यादी वाहिन्यांवर पाहिलं असेल, तर काहींनी मित्र अथवा नातेवाईक मंडळींकडून ऐकलं असेल. काही लोकांनी याबद्दल वाचलं असेल आणि काहींनी प्रत्यक्ष अनुभवलंदेखील असेल. मी स्वतः आतापर्यंत पंधरा वेळा केनियामध्ये जाऊन आल्यामुळे हे सर्व ‘याची देही याची डोळा’ अनुभवायचं भाग्य मला लाभलं आहे..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.आफ्रिका खंडातील पूर्वेकडील केनिया देशातील मुख्य उद्योग आहे शेती. इथं मका, बटाटे, काही प्रमाणात ऊस यांची मोठ्या प्रमाणावर शेती होते. केनियामधील कॉफी आणि चहादेखील उत्तम. तसंच येथील आल्हाददायक हवामान फुलांच्या शेतीसाठी एकदम अनुकूल. या खालोखाल महत्त्वाचं म्हणजे हा देश मुबलक वन्यजीवनासाठी प्रसिद्ध! त्यामुळे पर्यटन हादेखील इथला महत्त्वाचा आणि प्रसंगी शेतीपेक्षा जास्त परकीय चलन देशात आणणारा व्यवसाय!इथल्या समृद्ध वन्यजीवनामुळे केनियामध्ये १९व्या शतकात मोठ्या प्रमाणावर शिकारी मोहिमा केल्या जात असत. या मोहिमा पायी चालत, आणि प्रसंगी घोडेस्वारी करून केल्या जात. त्याच काळात पायी शिकार करण्यासाठी सगळ्यात अवघड पाच आफ्रिकी प्राणी म्हणजे सिंह, गेंडा, बिबट्या, हत्ती आणि आफ्रिकी रानम्हैस. तेव्हापासून या प्राण्यांची ओळख ‘बिग फाइव्ह ऑफ आफ्रिका’ अशी झाली. पुढे या शिकारी बंद झाल्या, वन्यजीव संवर्धन वाढलं आणि बिग फाइव्ह ऑफ आफ्रिका हा शब्दप्रयोग तेथील पर्यटनास चालना देण्यासाठी वापरला जाऊ लागला..इथलं समृद्ध वन्यजीवन अनुभवण्यासाठी दरवर्षी जगभरातून लाखो पर्यटक केनियामध्ये येतात. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांत सुमारे १५ लाख विल्डबीस्ट, अंदाजे दोन लाख झेब्रे आणि काही हजारांत गॅझेल (काळवीटवर्गीय प्राणी) टांझानियामधल्या सेरेंगेटीमधून केनियामधील मसाई मारामध्ये स्थलांतर करतात. दरवर्षी घडणारी ही घटना म्हणजे ह्या भूतलावरील सस्तन प्राण्यांच्या स्थलांतराचं सर्वांत मोठं महानाट्य - द ग्रेट मायग्रेशन ऑफ विल्डबीस्ट आणि झेब्रा!स्थलांतर म्हणजे केवळ नदी ओलांडण्याची प्रक्रिया आहे, असं बरेचजण गृहीत धरतात. परंतु, या स्थलांतराच्या महानाट्यात बऱ्याच गोष्टी दडल्या आहेत. केनियाच्या मसाई मारा आणि टांझानियाच्या सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यानाच्या विस्तृत क्षेत्रात हे महानाट्य घडत असतं. ही उद्यानं एका मानवनिर्मित सीमेनं विभागलेली, परंतु एक मोठी परिसंस्था आहेत. ही सीमा मानवासाठी आहे, प्राण्यांसाठी नाही. त्यामुळेच ह्या विशाल परिसंस्थेत प्राण्यांचा वावर मुक्तपणे सुरू असतो..बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो, की या परिसंस्थेतले मांसाहारी प्राणीदेखील या तृणभक्षी प्राण्यांसोबत स्थलांतर करतात का? आणि त्यामुळे मसाई मारामध्ये वर्षातील बाकी महिन्यांत कोणतेच प्राणी दिसत नाहीत का? असे प्रश्न पडणं एकदम स्वाभाविक आहे. पण असं घडत नाही. कारण मसाई मारामध्ये विल्डबीस्ट आणि झेब्रे सोडून इतर अनेक प्राण्यांच्या जाती आहेत, उदाहरणार्थ, थॉमसन्स गॅझेल, ग्रान्ट्स गॅझेल, हार्टिबीस्ट, टोपी, इलँड, डिक-डिक, स्टेनबक, वॉटरबक, इम्पाला, आफ्रिकी रानम्हैस, जिराफ तसंच माकडांच्या काही जाती. त्यामुळे मायग्रेशनच्या तीन-चार महिन्यांतली प्राण्यांची गर्दी ओसरली, तरीदेखील इथं बाकी प्राणी एवढे आहेत, की ते इथल्या सिंह, बिबटे, चित्ते, तरस यांसारख्या मांसाहारी प्राण्यांना बाकी वर्षभर पुरून उरतात! आणि म्हणूनच हे मांसाहारी प्राणी स्थलांतर करत नाहीत.आता पुढचा प्रश्न येतो, विल्डबीस्ट आणि झेब्रे स्थलांतर का करतात? याचं मुख्य कारण आहे अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता. ज्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शाकाहारी प्राणी आहेत, तिथं त्यांच्यासाठी योग्य असलेलं अन्न म्हणजे गवत आणि छोटी झुडपं फार काळ टिकू शकत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणचं अन्न संपलं की या प्राण्यांना अन्नाच्या शोधात पुढे जाण्यावाचून दुसरा पर्याय नसतो. त्याचप्रमाणे पाणीसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. एखाद्या भागातलं पाणी कमी झालं, तर हे प्राणी पाण्याच्या शोधात पुढे पुढे जात राहतात..Premium|Travel Planning: पर्यटनाचं नियोजन: जगभरातील आकर्षक स्थळांची सफर.मसाई मारा आणि सेरेंगेटी या भागांत पाऊस वर्षातून दोन वेळेस पडतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये हलका पाऊस, तर एप्रिल-मेमध्ये जास्त पाऊस. दोन वेळा होणाऱ्या पावसामुळे सेरेंगेटी-मारा परिसंस्थेत ह्या सर्व प्राण्यांना आवश्यक अन्नाची पुनर्निर्मिती आणि वाढ व्यवस्थित होते. जेव्हा या मोठ्या झुंडी एखादा भाग सोडून पुढे निघून जातात, त्यावेळेस त्या भागात असलेल्या गवताच्या बिया रुजून त्यांची वाढ होऊ लागते. वाढीसाठी पोषक द्रव्यं याच शाकाहारी प्राण्यांनी शेणाच्या रूपानं जमिनीला दिलेली असतात. या भागातील गवताची, लहान झुडपांची पुरेशी वाढ होईपर्यंत काही महिने जातात आणि तोपर्यंत या मोठ्या झुंडी परत यायला सुरुवात होते. या प्राण्यांची ही ‘वारी’ वर्षभर सुरू असते, आणि हे घडतं आहे गेली अनेक वर्षं! हे एक चक्र आहे, ज्याला ठोस सुरुवात अथवा शेवट नाही. हा प्रवास सुरूच राहतो. पण या प्रवासात अनेक अडथळेदेखील असतात. जमिनीवरील शिकारी प्राणी असतातच. शिवाय जेव्हा नदी ओलांडायची असते, तेव्हा महाकाय मगरींचे जबडे आ वासून या प्राणांची वाट पाहत असतात. कधीकधी नदीचा वेग वाढलेला असतो आणि कधीकधी नदी ओलांडताना आपल्याच झुंडीच्या गर्दीत चेंगराचेंगरी होते. अशा अनेक कारणांमुळे दुखापती होतात आणि प्रसंगी मृत्यूदेखील होतो. तरीदेखील, या सर्व धोक्यांना पाठीवर टाकून हे तृणभक्षी सजीव हा सतत सुरू राहणारा प्रवास करत राहतात!.नाट्यमय रिव्हर क्रॉसिंग मायग्रेशनच्या या महानाट्याचा कळस म्हणजे ह्या झुंडींचं नदी ओलांडणं! ह्या संपूर्ण प्रवासात त्यांना ग्रुमेटी, मारा आणि कधीकधी सँड रिव्हर या नद्या ओलांडायला लागतात. यापैकी सँड रिव्हर सर्वांत सुरक्षित नदी आहे, कारण इथं पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा वेग कमी आहे. या नदीत मगरीही नाहीत. पण इथं चेंगराचेंगरीचा धोका मात्र आहेच. ग्रुमेटी (सेरेंगेटी) आणि मारा (सेरेंगेटी आणि मसाई मारा) या नद्या मात्र अत्यंत धोकादायक. जास्त खोली, पाण्याला असलेला वेग आणि मोठाल्या मगरी यांमुळे या दोन नद्या ओलांडणं जास्त अवघड असतं. जोपर्यंत अन्न उपलब्ध आहे, तोपर्यंत प्राणी हा धोका पत्करत नाहीत. जेव्हा विल्डबीस्टकडे नदी ओलांडायला दुसरा पर्याय राहत नाही, तेव्हाच ते हा धोका पत्करतात. निसर्ग नियमाला अनुसरून जे सुदृढ असतात, ते वाचतात. काही मात्र आपला जीव गमावून बसतात..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....भारतातून मसाई माराला कसं जायचं? मुंबई आणि दिल्ली येथून केनियाची राजधानी नैरोबीपर्यंत थेट विमानसेवा आहे. तसंच काही विमान कंपन्यांचे दुबई/ अबू धाबी/ शारजा/ इथिओपियामार्गे वन स्टॉप विमानप्रवास पर्याय आहेत.केनियाला जाण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं १. पासपोर्ट - प्रवासाच्या तारखेनंतर किमान सहा महिने वैध असणारा पासपोर्ट.२. यलो फीव्हर व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट - ही लस केवळ सरकारी रुग्णालयातून घेणे बंधनकारक आहे. ही लस एकदा घेतल्यावर आयुष्यभर वैध आहे. लशीचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. त्याची पडताळणी इमिग्रेशनच्या वेळेस होते. 3. eTA - केनियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन म्हणजेच eTA बंधनकारक आहे. त्यासाठी आपलं विमानाचं तिकीट, केनियामधली रिझर्व्हेशन व्हाउचर्स, पासपोर्ट, फोटो या गोष्टी आवश्यक असतात. eTA प्रक्रिया ऑनलाइन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.