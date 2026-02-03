साप्ताहिक

Wildlife Tourism: केनियातील मसाई मारा हे वन्यजीव, शांतता आणि निसर्गाच्या अद्भुत नाट्यामुळे जगातील सर्वोत्तम सफारी स्थळांपैकी एक आहे. ग्रेट मायग्रेशनमधील विल्डबीस्ट आणि झेब्र्यांचं स्थलांतर हे निसर्गचक्राचं थक्क करणारं महानाट्य आहे.
आपल्याकडे आता इतर देशांत भटकंती करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. इतर कुठलीही भटकंती निश्चितच रंजक आहे, पण अलीकडे केनिया किंवा अन्य ठिकाणी वन्यजीव पर्यटनासाठी जाणं बऱ्याच मंडळींना जास्त आवडू लागलं आहे, आणि ह्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथं असणारी शांतता, निसर्गाची किमया आणि एखादा प्राणी ‘लाइव्ह’ बघताना मिळणारा अनुभव अन् तो शोधताना असणारी अनिश्चितता! असं वन्यजीव पर्यटन करायचं असेल, तर आफ्रिका आपल्या बकेट लिस्टमध्ये जरूर ठेवायला हवा.

