साप्ताहिक

Premium|Mayavati Advaita Ashram : हिमालयाच्या कुशीत वसलेला मायावती अद्वैत आश्रमाचा दिव्य अनुभव

Spiritual Life Amid Himalayan Nature : हिमालयातील मायावती अद्वैत आश्रम निसर्गसौंदर्य, मौन, ध्यानसाधना आणि अद्वैत वेदांताच्या अभ्यासासाठी प्रसिद्ध असून येथे प्रत्येक क्षण अंतर्मनाला शांतता आणि अध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करतो.
Spiritual Life Amid Himalayan Nature

Spiritual Life Amid Himalayan Nature

esakal

साप्ताहिक टीम
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डॉ. हिमांशु वझे

अद्वैत आश्रमात प्रवेश केल्यानंतर दिसणारी आकर्षक व सुगंधी फुलझाडे - गुलाब, हायड्रेंजिया, डेलियाज, लिली आणि ऋतुमानाप्रमाणे फुलणाऱ्या फुलांच्या प्रजाती, त्याकडे आकर्षित होणाऱ्या विविधरंगी मधमाश्या, विचित्रढंगी किडे आणि असंख्य लहान-मोठे पक्षी मन मोहून टाकतात. प्रत्येकाची स्वतंत्र कर्णमधुर सुरावट!

काही तरुण व उत्साही साधकांसमवेत हिमालयात यात्रा करण्याचे भाग्य मला लाभले. आठ दिवसांच्या या यात्रेत उत्तराखंडात ध्यानसाधनेसाठी योग्य अशा चार ठिकाणी आम्ही राहिलो. ही सर्व स्थाने पर्वतराजींमध्ये वसलेली, निसर्गसौंदर्याने नटलेली, मानवी वस्त्यांपासून दूर आणि शांततामय पावित्र्य राखलेली होती. यातील दोन श्रीरामकृष्ण मठाचे आश्रम, तर दोन योगी अरविंद यांचे आश्रम होते. तीन ते चार तास ध्यान, दीड ते दोन तास प्रबोधन व गटचर्चा आणि दुपारनंतर आजूबाजूच्या परिसरात दोन ते तीन तास भटकंती अशी साधारण दैनंदिन रूपरेषा होती. यात कधी घनदाट अरण्यात, कधी डोंगरदऱ्यांतील अनवट वाटांवर, कधी विस्तीर्ण सरोवराच्या बाजूने, तर कधी सीमोल्लंघन करून नेपाळमध्येही पदयात्रा केली. यातील रोजचा दिवस हा स्वतंत्र प्रवासवर्णनाचा विषय. पण हा लेख उपरोक्त चार स्थळांतील एकाच स्थलमहात्म्यापुरता मर्यादित ठेवणार आहे. हे अद्‍भुत स्थळ म्हणजे मायावती येथील अद्वैत आश्रम!

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