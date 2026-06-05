Premium|Mayavati Advaita Ashram : हिमालयाच्या कुशीत वसलेला मायावती अद्वैत आश्रमाचा दिव्य अनुभव

डॉ. हिमांशु वझेअद्वैत आश्रमात प्रवेश केल्यानंतर दिसणारी आकर्षक व सुगंधी फुलझाडे - गुलाब, हायड्रेंजिया, डेलियाज, लिली आणि ऋतुमानाप्रमाणे फुलणाऱ्या फुलांच्या प्रजाती, त्याकडे आकर्षित होणाऱ्या विविधरंगी मधमाश्या, विचित्रढंगी किडे आणि असंख्य लहान-मोठे पक्षी मन मोहून टाकतात. प्रत्येकाची स्वतंत्र कर्णमधुर सुरावट!काही तरुण व उत्साही साधकांसमवेत हिमालयात यात्रा करण्याचे भाग्य मला लाभले. आठ दिवसांच्या या यात्रेत उत्तराखंडात ध्यानसाधनेसाठी योग्य अशा चार ठिकाणी आम्ही राहिलो. ही सर्व स्थाने पर्वतराजींमध्ये वसलेली, निसर्गसौंदर्याने नटलेली, मानवी वस्त्यांपासून दूर आणि शांततामय पावित्र्य राखलेली होती. यातील दोन श्रीरामकृष्ण मठाचे आश्रम, तर दोन योगी अरविंद यांचे आश्रम होते. तीन ते चार तास ध्यान, दीड ते दोन तास प्रबोधन व गटचर्चा आणि दुपारनंतर आजूबाजूच्या परिसरात दोन ते तीन तास भटकंती अशी साधारण दैनंदिन रूपरेषा होती. यात कधी घनदाट अरण्यात, कधी डोंगरदऱ्यांतील अनवट वाटांवर, कधी विस्तीर्ण सरोवराच्या बाजूने, तर कधी सीमोल्लंघन करून नेपाळमध्येही पदयात्रा केली. यातील रोजचा दिवस हा स्वतंत्र प्रवासवर्णनाचा विषय. पण हा लेख उपरोक्त चार स्थळांतील एकाच स्थलमहात्म्यापुरता मर्यादित ठेवणार आहे. हे अद्भुत स्थळ म्हणजे मायावती येथील अद्वैत आश्रम!.Latest Marathi News Update: राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....मायावती हे चंपावतपासून २२ किलोमीटर दूर अत्यंत घनदाट अरण्यामध्ये ६,४०० फूट उंचीवर वसलेले स्थान. तिन्ही बाजूला हिरवेगार डोंगर तर चौथ्या बाजूला क्षितिजावर नंदादेवी, त्रिशुल या हिमशिखरांची रांग. १८९९मध्ये स्वामी विवेकानंदांच्या दैवी दृष्टीतून येथे आश्रम कसा उभा राहिला याची सत्यकथा रोमहर्षक आहे. रामकृष्ण मठाचा एक भाग झालेला हा आश्रम केवळ अद्वैत वेदांताच्या प्रशिक्षणासाठी समर्पित आहे. कुठल्याही मूर्तीच्या अथवा प्रतिमेच्या पूजनाला येथे परवानगी नाही. प्रार्थना, भजन, कीर्तन करण्यास येथे सक्त मनाई आहे. संन्यासधर्माची वस्त्रे प्रदान करणारा विरजा होम नावाचा विधी वगळता इतर कुठलेही कर्मकांड येथील संपूर्ण पंचक्रोशीत नियमबाह्य आहे. हे पर्यटनस्थळ नाही. तसेच प्रवेशासाठी वयाचे बंधन आहे. लहान मुलांना आणि वयोवृद्धांना येथे प्रवेश नाही. आश्रमात शिरल्यानंतर दृष्टिपटलावर उमटत जाणारे विश्वरूपी दृश्याचे आविष्कार मनाला संमोहित करतात. साधकहृदयात आनंदमय, चैतन्यरूपी भावविश्वाचा जागर उत्पन्न करतात. या इंद्रियजन्य आनंदाचा पुनःप्रत्यय घेण्यासाठी तो कॅमेऱ्याने टिपण्याची मुभा नाही. मोठ्याने बोलणे किंवा आवाज करण्यावरही बंधने आहेत. अमाप सृष्टिसौंदर्याचा आनंद घेतल्यानंतर आसनस्थ अवस्थेत डोळे मिटून आंतरिक शांती अनुभवता यावी यासाठी सर्व व्यवस्थांचे प्रयोजन आहे.‘आय वॉज नेव्हर अ मिशनरी, नॉर एव्हर वुड बी वन. माय प्लेस इज इन हिमालयाज’... स्वामी विवेकानंदांचे हे शब्द. ‘मी हिमालयात भरारी घेण्यास उत्सुक आहे. मी तिथे एक टेकडी घेईन, साधारण सहा हजार फूट उंच. तिथून समोर हिमाच्छादित पर्वतरांगांचे भव्य दृश्य दिसेल. आजूबाजूला झरे आणि छोटेसे सरोवर असेल. परिसरात घनदाट देवदार, ओक वृक्ष असतील आणि सर्वत्र फुलेच फुले असतील. छानशा बागेमध्ये माझे एक छोटेसे घरकुल असेल. तिथे मी काम करेन. संपूर्ण जग नाहीसे झाले, तरी मी माझ्या पुस्तकांसमवेत येथे बेफिकीर राहीन.’ हिमालयाविषयी स्वामीजींची तीव्र ओढ, त्यांनी लिहिलेल्या अशा विविध पत्रांमधून तसेच संभाषणांतून वेळोवेळी प्रकट झाली आहे.स्वित्झर्लंडमध्ये आल्प्स पर्वतराजीत भ्रमण करत असताना स्वामीजींनी अद्वैत वेदांताच्या शिकवणुकीसाठी हिमालयात अनुकूल जागा निर्माण करण्याची संकल्पना त्यांच्यासोबत असलेल्या शार्लेट एलिझाबेथ सेवियर आणि ब्रिटिश सैन्याचे नॉन कमिशन ऑफिसर कॅप्टन जॉन हेन्री सेवियर या इंग्रज दांपत्याला बोलून दाखवली.स्वामीजींच्या निकट सहवासामुळे व त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने विलक्षण प्रभावित झाल्यानंतर हे दांपत्य त्यांचे शिष्यत्व पत्करून युरोपात ठिकठिकाणी त्यांच्यासमवेत फिरले. गुरुआज्ञा प्रमाण मानून त्यांनी इंग्लंडमधील आपली सर्व संपत्ती विकली आणि ते स्वामीजींबरोबर भारतात आले. स्वामीजींच्या आदेशानुसार वर्णनाबरहुकूम जागा शोधण्यासाठी ते दांपत्य अलमोडा येथील एका गेस्ट हाउसमध्ये भाड्याने दीड वर्ष राहिले. अनेक जागा बघितल्यानंतर अखेर मायावतीचा शोध लागला. त्यांनी ती जागा तातडीने विकत घेतली आणि त्यावर आश्रम उभारला गेला. अद्वैत वेदांत हे उपनिषदातील सर्वोच्च तत्त्वज्ञान हिमालयाच्या देवभूमीत उगम पावले असल्याचा उल्लेख स्वामीजींनी अनेकदा केला होता. मायावती आश्रम ही स्वामीजींनी देवभूमीला अर्पण केलेली अनोखी भेट ठरली..अद्वैत आश्रमात प्रवेश केल्यानंतर दिसणारी आकर्षक व सुगंधी फुलझाडे - गुलाब, हायड्रेंजिया, डेलियाज, लिली आणि ऋतुमानाप्रमाणे फुलणाऱ्या फुलांच्या प्रजाती, त्याकडे आकर्षित होणाऱ्या विविधरंगी मधमाश्या, विचित्रढंगी किडे आणि असंख्य लहान-मोठे पक्षी मन मोहून टाकतात. प्रत्येकाची स्वतंत्र कर्णमधुर सुरावट! काहींचे स्वर तर माणसालाही कार्योपदेश करणारे. ‘काफल पको’ हा असाच एक ध्वनी. लालचुटूक स्वादिष्ट ‘काफळ’ नावाची इवलीशी फळे फांद्याना लगडल्याची ग्वाही देणारा तो ध्वनी. अद्वैत आश्रमापासून स्वामीजींच्या आवडीच्या, त्यांनी नौकाविहार केलेल्या सरोवराकडे जाणाऱ्या वनवाटांवर या काफळांचा आम्ही पुरेपूर आस्वाद घेतला. तसेच उत्तराखंडामधील प्रसिद्ध ऱ्होडोडेंड्रॉनची मस्तवाल लालभडक फुलेही पाहिली. या फुलांचे सरबत येथील खासियत आहे.‘मी माझ्या वयाची चाळिशी पाहू शकणार नाही’ हे स्वामी विवेकानंदांनी स्वतःविषयी केलेले भाकीत (जे अखेरीस खरे ठरले) माहीत असल्याने आश्रमाची उभारणी लगबगीने होणे गरजेचे होते. १९ मार्च १८९९चा दिवस पायाभरणीसाठी निवडला, कारण त्यादिवशी श्रीरामकृष्णांची जयंती सार्वजनिकरित्या साजरी होणार होती. तेव्हा स्वामी विवेकानंदांनी ३७व्या वर्षात पदार्पण केले होते. स्वामीजींनी येथे येऊन आपल्याला दीक्षा द्यावी, अशी सेवियर दांपत्याची इच्छा होती. आश्रम उभारणीसाठी त्यांनी अथक प्रयत्न सुरू केले. आश्रम कैलास-मानस सरोवराकडे जाणाऱ्या अवघड वाटेवर स्थित आहे. हिमालयातले लहरी हवामान, हिवाळ्यात पडणारा प्रचंड बर्फ, मानवी वस्त्यांपासून उंच आणि दूर, वाहतुकीसाठी पायवाटही नाही, व्याघ्रादी जंगली श्वापदांचा सुळसुळाट असलेल्या व अरण्याने व्यापलेल्या या डोंगरमाथ्यावर आश्रमाचे स्वप्न साकारणे ही प्रचंड आव्हानात्मक गोष्ट होती. स्वामी विवेकानंदांचे तरुण शिष्य स्वामी स्वरूपानंद तसेच स्वामी विमलानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी सच्चिदानंद व ब्रह्मचारी हरेंद्रनाथ यांना स्वामीजींनी या कार्यासाठी पाचारण केले होते. आपल्या गुरूंच्या ध्येयपूर्तीसाठी अशक्यप्राय वाटणारी कामे या चमूने लिलया केली. त्यात कुदळ, फावडे उचलून रस्ते तयार करणे, कुऱ्हाडीने जंगल हटवणे किंवा प्रसंगी इमारतींच्या डागडुजीसाठी गवंडीकाम करणे असे एरवी कष्टप्रद वाटणारे उद्योगही होते.आश्रमामधील आमच्या वास्तव्यात सध्याचे अध्यक्ष स्वामी शुद्धिदानंद आणि त्यांच्या सहकारी साधूंबरोबर संवाद साधण्याच्या मिळालेल्या संधीतून बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला. सेवियर दांपत्याला येथे सर्वजण आदराने माताजी आणि पिताजी म्हणत असत. शाही घराण्यात जन्माला आलेल्या या दांपत्याने सर्व ऐश्वर्याचा त्याग करून अत्यंत साधे आणि व्रतस्थ जीवन स्वीकारले. साधूंना शोभणाऱ्या वेषभूषेपासून आचरणातले पावित्र्य राखणाऱ्या भारतीय राहणीमानाचा त्यांनी स्वेच्छेने संपूर्ण स्वीकार केला. पण आश्रमबांधणी सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यातच कॅप्टनची तब्येत एका दुर्धर आजाराने ढासळू लागली. गुरूंना अभिप्रेत असलेला आश्रम लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्याचा एकच ध्यास घेतलेल्या कॅप्टनने मायावती सोडून अलमोडाला उपचारासाठी जाण्यासही नकार दिला. स्वामी विवेकानंदांना त्यांच्या व्याधीची कल्पना होती. त्यावेळेस ते परदेश दौऱ्यावर इजिप्तमध्ये होते. कॅप्टनना भेटण्याच्या ओढीने मिळेल ते पहिले जहाज घेऊन विवेकानंद मुंबईकडे निघाले. पण त्यांचे पाऊल भारतभूमीवर पडायच्या आतच कॅप्टन सेवियर यांचा देहांत झाला. मोठ्या कष्टाने उभा केलेला आश्रम गुरूंना दाखवण्याची त्यांची इच्छा अपूर्ण राहिली. कॅप्टनच्या इच्छेनुसार आश्रमाजवळील एका ओढ्याच्या काठावर हिंदू रिवाजानुसार त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Premium|India unique museums guide : भारतातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण संग्रहालये .स्वामी विवेकानंदांनी अद्वैत आश्रमाला दिलेल्या एकमेव भेटीमागे सेवियर यांचे सांत्वन करणे हा उद्देश होता. दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतानाही मायावतीची माता स्वामीजींना मायावतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी येऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणींच्या विवंचनेत होती. अत्यंत उदार हृदयाची ही करुणामूर्ती प्रेमाचं मूर्तिमंत रूप होती. सव्वाशे वर्षांपूर्वींची तुटपुंजी संपर्क यंत्रणा, अस्तित्वात नसलेले रस्ते, रौद्ररूप धारण केलेला हिवाळा आणि स्वतःची ढासळलेली तब्येत यांचा सामना करत स्वामी विवेकानंद साहसी कथानायकाला शोभेल अशा हिमतीने मायावतीच्या पायथ्याशी पोहोचले. काठगोदाम ते मायावती हे आता काही तासांत पार होणारे अंतर कापण्यासाठी त्यांना काही दिवस लागले. काही फर्लांग दूर असताना त्यांना अचानक घंटानाद ऐकू आला आणि एका घोड्यावर उडी मारून हिमवृष्टीतून त्यांनी शेवटची उंच चढाई पार केली. ३ ते १८ जानेवारी १९०१ हे पंधरा दिवस स्वामीजी मायावतीत वास्तव्यास होते. त्यांचा हा सहवास आश्रमातील सर्वांसाठी खूप आशादायक आणि येथील भविष्यातील कार्यासाठी दिशादर्शक ठरला, अशी माहिती आम्हाला मिळाली.सन १९०१च्या जानेवारीत अत्यंत टोकाचा हिवाळा होता. स्वामीजींची प्रकृतीही नाजूक झाली होती. ऊब टिकवण्यासाठी त्यांच्या खोलीत सतत शेकोटी धगधगत होती. तिच्या शेजारी बसून स्वामीजींनी पंधरा दिवस चिंतन आणि ध्यान केले. ती खोली आता ध्यानकक्षेमध्ये रूपांतरीत केली असून स्वामीजींच्या अस्तित्वाची धग अजूनही तिथे जाणवते. तुमचे मन पौर्वात्य असो की पाश्चिमात्य, येथील वातावरणात ते सहज विरघळून जाते. आम्हा सर्व यात्रेकरूंना याचा प्रत्यय आला. ध्यानामध्ये पाच ते सहा तास सहज राहता आले. स्वामीजी येथे असताना त्यांनी पाहिले, की आश्रमामध्ये श्रीरामकृष्णांची प्रतिमा लावून त्यापुढे पूजा-प्रार्थना सुरू आहे. आपल्या गुरुबंधूंचे मन न दुखवता पण गंभीर शब्दांत कानउघडणी करत त्यांनी ती प्रतिमा तिथून काढायला सांगितली आणि प्रथा बंद पाडली. स्वतःच्या गुरूंची प्रतिमा काढायला लावून तिचे पूजन बंद करणे हे फक्त स्वामी विवेकानंदच करू शकतात! या प्रसंगानंतर दीड वर्षांनी स्वामीजींनी बेलूर मठात देह ठेवला. हिमालयातच अंतर्धान पावण्याची त्यांनी बोलून दाखवलेली इच्छा प्रत्यक्षात आली नाही. त्यांच्या महासमाधीनंतर काही कालावधीतच परत एकदा श्रीरामकृष्णांची प्रतिमा अद्वैत आश्रमात ठेवण्याची इच्छा जोर धरू लागली. येथील काही अनुयायांनी त्याविषयी श्रीसारदामातांना लेखी विनवणी केली. त्यावर मातांचे उत्तर आले, ‘तुमचे गुरू श्रीरामकृष्ण हे अद्वैती होते. त्यामुळे तुम्हीही अद्वैतीच आहात.’ दोनच वाक्ये. पण त्यामुळे या विषयावर पडदा पडला तो कायमचाच!पती आणि गुरूच्या निर्वाणानंतरही शार्लेट सेवियर यांनी विरहदुःखाने डगमगून न जाता मायावतीचा विकास करण्याचे व्रत निरंतर सुरू ठेवले. त्या पक्क्या अद्वैती होत्या. ‘मदर ऑफ मायावती’ या नावाने अजरामर झालेल्या या देवीने येथे एका तपाहून अधिक काळ वास्तव्य केले. या काळात प्रबुद्ध भारत नावाने सुरू झालेल्या इंग्रजी मासिकाच्या संपादनामध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आध्यात्मिक कार्याला वाहिलेले हे मासिक आजतागायत सव्वाशे वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. स्वामी स्वरूपानंद हे त्याचे पहिले संपादक होते. नंतर ते काम स्वामी विरजानंदांकडे आले. याशिवाय कम्प्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद तसेच स्वामी विवेकानंद व श्रीरामकृष्ण यांचे चरित्र आणि वाङ््मय प्रकाशनाचे मोठे कार्य मायावतीमध्ये या माउलीच्या सहकार्याने कौशल्याने पार पडले. मुद्रणकार्याचा विस्तार वाढल्यामुळे पुढे अद्वैत आश्रमाची एक शाखा कलकत्त्यालाही सुरू झाली. ‘शिवभावे जिवसेवा’ हा ठाकुरांचा संदेश म्हणजे अद्वैत वेदांताचे दैनंदिन व्यवहारातले प्रात्यक्षिक. त्याची काही मूर्तिमंत उदाहरणे म्हणजे मायावती येथील सुसज्ज रुग्णालय, प्रशस्त साधकनिवास, प्रबुद्ध भारतची भव्य इमारत, सुसज्ज ग्रंथालय आणि प्रचंड मोठी गोशाला. एकतत्त्वाची अनुभूती आल्यानंतर विविधत्वाने नटलेल्या त्याच तत्त्वाचा बोध आतमध्ये टिकविण्याकरिता सेवा आणि त्याग हे सर्वोत्तम मार्ग आहेत त्याची प्रचिती येथील वास्तव्यात प्रकर्षाने जाणवली..‘‘हिमालयाच्या पर्वतराजीत अशी एक जागा मला अभिप्रेत आहे, जिथे केवळ निखळ सत्य विद्यमान असेल. ही कल्पना साकार होण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. सत्याचा प्रामाणिक शोध घेणाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे आणि अंधश्रद्धारहित निर्भय पिढी निर्माण करणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. येथे वाढणाऱ्या मुलांच्या कानावर येशू, बुद्ध, शिव आणि विष्णू यातले काहीही पडता कामा नये. आध्यात्मिक वाटचालीच्या प्रारंभापासूनच त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहायला शिकले पाहिजे. प्रत्येकाला बालवयातच हे शिकवले गेले पाहिजे, की परमेश्वर म्हणजे आत्मतत्त्व आहे आणि त्याची पूजा म्हणजे सर्वगत चैतन्याची पूजा. प्रत्येकाकडे या चैतन्याचा आविष्कार म्हणून पाहता आले पाहिजे. हाच अध्यात्माचा खरा आदर्श आहे. माझे पूर्ण संगोपनही याच संकल्पनेवर आधारित कुठल्याही द्वैताच्या समजुतींशिवाय व्हायला हवे होते.’’ अद्वैत वेदांताविषयीचे प्रखर प्रेम व्यक्त करणारे स्वामीजींचे हे शब्द! निःस्तब्ध करणारे. भारावून टाकणारे. अद्वैत आश्रमाच्या अणुरेणूंमध्ये याचा प्रत्यय येतो. अद्वैत वेदांताच्या सर्वोच्च तत्त्वज्ञानतीर्थाचा अर्क द्वैतजलाचा एक थेंबही न मिसळता शुद्ध व संपृक्त स्वरूपात अनुभवण्यासाठी निर्माण झालेल्या या एकमेवाद्वितीय तीर्थभूमीला वंदन!डॉ. हिमांशु वझे पुणेस्थित क्रीडावैद्यक व व्यायामतज्ज्ञ असून, हौशी गिर्यारोहक व व्हायोलिनवादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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