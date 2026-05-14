Premium|Parenting tips for modern families : 'आजचा दिवस कसा गेला?' मुलांच्या मनातील मूक अपेक्षा आणि हरवत चाललेला संवाद

मेघा नडे-नगरेखरंतर प्रत्येक मुलात एक खास गुण दडलेला असतो. फक्त तो ओळखण्याची आणि वाढवण्याची गरज असते. जेव्हा आपण मुलांना त्यांच्या गतीनं वाढू देतो, त्यांना समजून घेतो, त्यांचं कौतुक करतो, तेव्हा ती फुलासारखी उमलतात. पण सतत तुलना केली, तर तेच फूल उमलण्याआधीच कोमेजून जातं. जेव्हा आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो, तेव्हा ती स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकतात.संध्याकाळचे सात वाजलेले. आई अजून ऑफिसमधून आलेली नाही, बाबा फोनवर व्यग्र... खोलीत एकटाच असलेला मुलगा पुस्तक उघडून बसलाय, पण त्याचं लक्ष अक्षरांवर नाही. त्याला फक्त एकच हवं आहे - कुणीतरी विचारावं, 'आजचा दिवस कसा गेला?'आजच्या शहरी जीवनात हे दृश्य खूप सामान्य झालं आहे. आई-बाबा दोघेही कामात व्यग्र; घर चालवण्यासाठी, मुलांच्या भविष्याकरता दिवस-रात्र मेहनत करत असतात. पण या धावपळीत त्यांचं मुलांशी असलेलं भावनिक नातं नकळत मागं पडतं. किशोरवय हा नाजूक टप्पा असतो. मुलं मोठी होत असतात, स्वतःची ओळख शोधत असतात, बाहेरच्या जगाशी झुंज देत असतात. त्यांना स्वातंत्र्य हवं असतं, पण त्याच वेळी आई-बाबांच्या आधाराचीही खूप गरज असते. ते कदाचित शब्दांत सांगत नाहीत, पण त्यांच्या मनात तशी अपेक्षा असते..मी एकत्र कुटुंबात वाढले. अनेक माणसं, अनेक विचार, अनेक स्वभाव! पण त्या एकत्रितपणानं मला काही महत्त्वाची मूल्यं शिकवली. संघर्ष करण्याची ताकद दिली, संयम राखायला शिकवला आणि माणुसकी जपण्याची कला दिली. माझे आई-वडील फारसे शिकलेले नव्हते, तरी त्यांनी आम्हाला आयुष्य जगण्याची खरी शिदोरी दिली. बाबा नोकरीवर जायचे आणि आई घर सांभाळायची. घरात आजी-आजोबा, काका-काकू आणि त्यांची मुलं... सगळे मिळून एक मोठं, गजबजलेलं कुटुंब होतं. त्या घरात कधी भांडणं व्हायची, तर कधी प्रेम ओसंडून वाहायचं. पण त्या सगळ्यातूनच नात्यांची खरी ऊब जाणवायची. चुलत भाऊ-बहिणी ही फक्त नात्यानं भावंडं नव्हती, तर मनानंही खरे भाऊ-बहीणच होते. एकत्र खेळणं, एकत्र हसणं, कधी भांडणं, कधी रुसणं; पण शेवटी पुन्हा एकत्र येणं हीच आमची दुनिया होती. ओरडादेखील मिळायचा, पण त्यामध्येही प्रेम दडलं असायचं. आमचं म्हणणं ऐकलं जायचं, आमच्या छोट्या-छोट्या मतांनाही घरात महत्त्व दिलं जायचं. त्यामुळेच स्वतःची किंमत कळली. आई आम्हाला घरच्या छोट्या छोट्या जबाबदाऱ्या द्यायची. त्या पुऱ्या करताना कधी चुकलो, कधी पडलो. पण त्यातूनच उभं राहायला शिकलो. बाबांबरोबर रोजच्या आयुष्यातल्या गोष्टींवर चर्चा व्हायची, आणि त्या साध्या गप्पांनी आयुष्यभरासाठी अनेक मोठ्या समस्यांना सामोरं जाण्याची ताकद दिली.त्या बालपणात सगळंच होतं, प्रेम, जबाबदारी, मस्करी, भांडणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एकमेकांसाठी असलेली आपुलकी. आम्हाला कधीच स्पर्धेच्या ओझ्याखाली ढकललं गेलं नाही, पण चांगला माणूस होण्याची शिकवण दिली गेली. आयुष्य आनंदानं जगायचं, कधीही हार मानायची नाही हेच आमचं खरं शिक्षण होतं आणि आजही तेच आमच्या जगण्याचा आधार आहे.आजही ही शिकवण मुलांसाठी फार गरजेची आहे. आज मुलांच्या वेळापत्रकात शाळा, ट्युशन्स, क्लासेस, स्पर्धा सगळं खचाखच भरलेलं आहे. पण त्यात हरवत चाललीय ती म्हणजे घरातली मोकळीक, हसणं, गप्पा, बालपणाचे साधे आनंदी क्षण. अनेक पालक म्हणतात, की आम्हाला वेळच मिळत नाही. पण खरंतर मुलांना तासन्तास वेळ नको असतो. त्यांना हवा असतो तुम्ही मनापासून दिलेला थोडासाच वेळ. एक छोटासा संवाद, एक प्रेमळ स्पर्श, 'मी तुझ्यासोबत आहे' याची जाणीव याच गोष्टी मुलांसाठी सर्वात मोठी शक्ती ठरतात. रोज फक्त दहा मिनिटं मोबाईल बाजूला ठेवून, त्यांच्यासोबत बसून डोळ्यांत डोळे घालून बोललं, तरी त्यांच्यासाठी तो क्षण अमूल्य ठरतो..संयुक्त कुटुंब असो वा लहान, जर घरात संवाद असेल, ऊब असेल आणि एकमेकांसाठी वेळ असेल, तर ते घर मुलांसाठी सुरक्षित आणि आनंदी ठिकाण होतं. मुलांना वस्तूंपेक्षा वेळ हवा असतो, सल्ल्यांपेक्षा समजून घेणं हवं असतं आणि शिस्तीपेक्षा प्रेमाची खात्री हवी असते. आजच्या मुलांशी चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी पालकांना अधिक प्रयत्न करावे लागतील. आपल्या मुलांना जाणून घेण्यासाठी काही टिप्स...भावना : मुलं अनेक प्रकारच्या भावना अनुभवत असतात. आजच्या मुलांचं जीवन आधीच्या पिढीच्या मुलांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचं आहे. अशा परिस्थितीत पालकांनी त्यांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांच्या छोट्याशा मनात कितीतरी वादळं उसळत असतात, याची आपल्याला कधी कल्पनाही येत नाही. एकीकडे अभ्यासाचं ओझं, दुसरीकडे स्पर्धेचं दडपण आणि त्यातच स्वतःची ओळख शोधण्याची धडपड या सगळ्यांच्या गर्दीत त्यांचं निरागस हसू कुठेतरी हरवत चाललं आहे. आजच्या मुलांचं जग खूप वेगळं आहे. त्यांच्या मनातल्या भावना इतक्या गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत, की त्या शब्दांत मांडणंही त्यांना जड जातं. कधी नकळत ते एकटे पडतात, कधी कुणालाही न सांगता आतून तुटत राहतात आणि आपण मात्र त्यांच्या शांततेला 'ठीक आहे' असं समजून पुढे जातो.म्हणूनच, आज पालकांनी फक्त 'पालक' न राहता त्यांच्या मुलांचे खरे मित्र होणं खूप गरजेचं आहे. त्यांच्या डोळ्यांमागे दडलेल्या अश्रूंना ओळखणं, त्यांच्या न बोललेल्या शब्दांना ऐकणं, आणि त्यांच्या मनाला समजून घेणं हीच खरी जबाबदारी आहे..स्वातंत्र्य : आजकालच्या मुलांना स्वातंत्र्य हवं आहे. मुलांना स्वातंत्र्य देणं आणि त्याचवेळी त्यांच्यासाठी मर्यादा निश्चित करणं यात संतुलन साधणं सोपं नाही.मुलांना काही करण्यापासून रोखायचं असेल तर त्याचं कारण स्पष्टपणे सांगणं गरजेचं आहे. मुलांना असं वाटू देऊ नका, की तुम्ही त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि वर्तनावर लक्ष ठेवत आहात.प्रत्येक मूल वेगळं असतं : प्रत्येक मुलाचं व्यक्तिमत्त्व आणि स्वभाव वेगळा असतो. सर्वप्रथम, त्या मुलाला ते आहे तसं स्वीकारा. त्यांना इतरांसारखं दिसण्यास किंवा वागण्यास सांगणं टाळायला हवं. हे महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक मूल या जगात एक वेगळी ओळख घेऊन येतं. त्याचं हसणं, विचार करणं, शिकण्याची पद्धत, स्वप्नं सगळंच वेगळं असतं. काही मुलं अभ्यासात चमकतात, काही कलेत, काही खेळात; काही मनाने खूप संवेदनशील आणि समजूतदार असतात. पण आपण अनेकदा हे वेगळेपणाचं सौंद 