Premium|Mental health awareness films : चित्रपट आणि मानसशास्त्र

डॉ. मोहन आगाशेजेव्हा तुम्ही एखादा चित्रपट पाहता, तेव्हा तुम्ही नकळतपणे काही माहितीदेखील आत्मसात करत असता. आणि जर ती माहिती शास्त्रीयदृष्ट्या अचूक असेल, तर ती तुमच्या ज्ञानात भर घालते. त्यामुळे तुम्ही कोणते चित्रपट पाहता यावर ते चित्रपट शिकण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे की नाही हे अवलंबून असते. हे अगदी पुस्तकांसारखेच आहे, तुम्ही योग्य पुस्तकांची निवड केलीत तरच तुम्ही त्यांतून शिकू शकता. निरोगी आयुष्य हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. तुम्ही निरोगी नसाल, तर तुम्ही जीवनाचा आनंद घेऊ शकत नाही. आणि निरोगी असणे शारीरिक आरोग्याइतकेच मानसिक आरोग्याशीही निगडित असते. अशी कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या नाही, जिला मानसिक पैलू नसतात. किंबहुना, मानसिक आरोग्यापेक्षा श्रेष्ठ असे कोणतेही आरोग्य नाही. कारण जर तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि तंदुरुस्त असाल, तर तुम्ही आयुष्याचा पूर्ण आनंद आणि जीवनाचा परिपूर्ण अनुभव घेऊ शकता, अगदी शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलात तरीही. आजसुद्धा काही मानसिक आजारांना बराच कलंक (Stigma) जोडलेला आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही. लोकांच्या वर्तणुकीतून तो उघड उघड दिसत नसेलही, पण तो दडलेला असतो. खासगीत आपण अजूनही अशा विषयांवर बोलणे किंवा त्या समजून घेणे टाळतो. पूर्वी एकूणच मानसिक आजारांविषयी कलंक होता, आपण मानसिक आजारांचे अस्तित्व मान्य करत नव्हतो, कारण त्याबाबतीत अज्ञान होते. पण आता आपण अज्ञानी नाही, तरीही आपण मानसिक आजार स्वीकारत नाही. एखाद्या छोट्या गोष्टीमुळे तुम्हाला जगण्याचा आनंद घेता येतो का नाही यावर ती गोष्ट ‘आजार’ आहे की नाही हे ठरते; पण ज्या सहजतेने आपण सर्दी किंवा खोकला स्वीकारतो, त्याच सहजतेने सौम्य चिंता किंवा उदासीनता मानसिक आजार म्हणून आपण स्वीकारत नाही. ते गंभीर होण्याची आपण वाट बघतो. कलंक कमी करण्यास आणि गैरसमज दूर करण्यास मदत करतील, अशा विषयांवर मनोरंजन करता करता शास्त्रीय माहिती देणारे चित्रपट करणे खरोखरच कठीण असते. याबाबतीत लोकांना जागरूक करण्यासाठी मला जेव्हा सिनेमा या माध्यमाची उपयुक्तता लक्षात आली, तेव्हापासून मी असे चित्रपट करण्याच्या प्रयत्नात असतो. अशा विषयांवरचे सिनेमे हे एक चांगला माणूस घडण्यासाठीचे उत्तम दृक्श्राव्य माध्यम ठरू शकते. दर्जेदार आणि उत्तम मनोरंजनाच्या जोडीने जनजागृती निर्माण करणे आणि मानसिक आरोग्याबद्दल नकळत शिक्षण देणे हे माझे ध्येय आहे. याच ध्येयपूर्तीसाठी मी ‘डेव्हलपिंग अवेअरनेस थ्रू एंटरटेन्मेंट - डेट (DATE)’ या उपक्रमाला सुरुवात केली. यामार्फत सिनेमा आणि नाटक या प्रभावी माध्यमांचा वापर करून नुसत्याच एंटरटेन्मेंटवर भर न देता ‘क्वालिटी एंटरटेन्मेंटवर’ भर देण्याचा प्रयत्न असतो. .या उपक्रमांतर्गत सुमित्रा भावे यांच्यासोबत आजवर मी जे चित्रपट केले, ते मानसिक आजारांविषयी माहिती देण्यासाठी, त्यांचे वर्गीकरण करणे शिकवण्यासाठी आणि मुळात बौद्धिक आकलन ही संकल्पना समजावून देण्यासाठी केले. त्यातला कासव हा चित्रपट नैराश्य आणि आत्महत्येच्या समस्येवर भाष्य करतो. पण हा नुसती वैद्यकीय माहिती देणारा चित्रपट नाही, तर तो नैराश्याचा अनुभव आणि आत्महत्येचे पाऊल न उचलता त्यातून सावरण्याच्या प्रक्रियेवर आधारित आहे. नैराश्य ही प्रक्रिया समजून घेण्याबद्दल, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधण्याबद्दल आणि इतरांप्रती सह-अनुभूती (कल्पनेने दुसऱ्याच्या अंतरंगात शिरून त्याच्या भावना जाणून घेण्याची क्षमता) प्राप्त करण्याबद्दल आहे. त्याचा काय परिणाम होतो हे समजून घेण्याबद्दल आहे. या चित्रपटला २०१७मध्ये भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे सर्वोत्कृष्ट फिल्म म्हणून सुवर्ण कमळ (Golden Lotus Award) या राष्ट्रीय पुरस्काराने व नॅशनल फिल्म ॲवॉर्ड्सच्या सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म या पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. तसेच २०१७मध्ये चीनमधील ब्रिक्स (BRICS) फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आलोक राजवाडे याला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले..Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?.मनोरंजन करता करता नकळत शास्त्रीय शिक्षण देण्यासाठी चित्रपट हे सगळ्यात प्रभावी माध्यम आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या मी निर्माता नाही, मी अपघाताने निर्माता झालो आहे. सुमित्रा भावे दिग्दर्शित अस्तु या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी मी निर्माता झालो. अल्झायमर या विषयावरील जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम चित्रपटांपैकी तो एक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मी अशाच प्रकारच्या सिनेमाच्या शोधात होतो, हे मला हा चित्रपट करताना जाणवले. सुमित्रा भावे यांच्यासोबत मी चार चित्रपट केले. आम्ही एकत्र करत असलेल्या आउटहाउस या चित्रपटाची थीम ‘एकटे राहणारे वृद्ध’ अशी होती. ही आजची एक मोठी समस्या आहे. कारण वाढलेले आयुर्मान जगण्यातली गुणवत्ता देईलच असे नाही. हा चित्रपट एकट्या राहणाऱ्या वृद्धांच्या जगण्याच्या गुणवत्तेवर भाष्य करतो आणि तो खूप मजेशीर चित्रपट आहे. हा चित्रपट क्वालिटी ऑफ लाइफ म्हणजे काय, हे दाखवतो. दुर्दैवाने हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वी सुमित्रा भावे यांचे निधन झाले..ग्रीप्स (Grips) रंगभूमीची मुलांसाठीची नाटके करताना मला आलेले अनुभव आणि सुमित्रा भावे यांचे बाई हा लघुपट केल्यावरचे ॲक्सिडेंटल फाइंडिंग होते, की जेव्हा तुम्ही एखादा चित्रपट पाहता, तेव्हा तुम्ही नकळतपणे काही माहितीदेखील आत्मसात करत असता. आणि जर ती माहिती शास्त्रीयदृष्ट्या अचूक असेल, तर ती तुमच्या ज्ञानात भर घालते. त्यामुळे तुम्ही कोणते चित्रपट पाहता यावर ते चित्रपट शिकण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे की नाही हे अवलंबून असते. हे अगदी पुस्तकांसारखेच आहे, तुम्ही योग्य पुस्तकांची निवड केलीत तरच तुम्ही त्यांतून शिकू शकता. तुम्ही काहीच सबटेक्स्ट नसलेल्या कंटाळवाण्या, भावनाशून्य अशा पाठ्यपुस्तकांची निवड केलीत, तर त्यातून फारसे काही शिकता येणार नाही, कारण आपले आयुष्यच सबटेक्स्टनी आणि भावनेने भरलेले असते. .पाठ्यपुस्तके भावनाहीन असतात, ती फक्त ‘कॉग्निशन’ म्हणजे बौद्धिक आकलनक्षमतेवर आधारित असतात. या बौद्धिक आकलनक्षमतेमध्ये तुम्ही कमी-जास्त असू शकता. पण प्रत्येक माणूस केवळ बुद्धिमत्ताप्रधान नसून, तो भावनाप्रधानही असतो. आपल्या निरोगी आयुष्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे काय असेल, तर ते म्हणजे तुमच्या भावनांमधील आणि बुद्धिमत्तेमधील समन्वय. कारण तुमची बुद्धिमत्ता तुम्हाला जगातील वास्तवाशी जुळवून घेण्यास मदत करते, आणि तुमच्यातील भावना आनंद आणि समाधान निर्माण करायला मदत करते. आणि हे दोन्ही एकत्रितपणे झाले तर आयुष्य अर्थपूर्ण होते.(डॉ. मोहन आगाशे पुणेस्थित अभिनेते, निर्माते व मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 