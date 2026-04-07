Premium|Mental health continuum model : शहाणा की वेडा? आपण फक्त दोनच गटात विभागले गेलो आहोत का?

डॉ. मानसी दामलेकोणतीही व्यक्ती कायम एका टप्प्यावर राहत नाही, जीवनातील परिस्थितीनुसार तिची मानसिक अवस्था बदलत राहते. कीज यांच्या मते, मानसिक आरोग्य हे आनंद, कार्यक्षमता आणि सामाजिक सहभाग यांचे एकत्रित रूप आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्याकडे पाहताना केवळ लक्षणांवर नव्हे, तर व्यक्तीच्या एकूण जीवनानुभवावर लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे म्हणता येईल.हल्ली आपण ‘मानसिक आरोग्य’ हे शब्द वारंवार ऐकतो. मात्र, अजूनही अनेकांच्या मनात मानसिक आरोग्याबद्दल गैरसमज किंवा मर्यादित समज आढळतो. बहुतांश लोक असे मानतात, की माणूस ‘नॉर्मल’ किंवा ‘मेंटली इल’ म्हणजे ‘शहाणा’ किंवा ‘वेडा’ एवढ्या दोनच गटांमध्ये विभागला जातो. प्रत्यक्षात मात्र ही समजूत अयोग्य आहे. मानसिक आरोग्य ही एक गतिशील, सतत बदलणारी आणि परिस्थितीनुसार प्रभावित होणारी प्रक्रिया आहे..आजच्या काळात कामाचा ताण, बदलती जीवनशैली, डिजिटल जगाचा प्रभाव, नातेसंबंधांमधील बदल आणि वाढती स्पर्धा यांमुळे मानसिक आरोग्यावर अधिक ताण येताना दिसतो. त्यामुळे मानसिक आरोग्य म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे आणि त्याकडे सजगपणे पाहणे ही काळाची गरज ठरली आहे. जागतिक आरोग्य संघटना मानसिक आरोग्याची व्याख्या सांगते, की मानसिक आरोग्य म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तीला कोणताही आजार नाही असे नव्हे, तर जी व्यक्ती स्वतःच्या क्षमतांची जाणीव ठेवते, दैनंदिन तणावांचा प्रभावीपणे सामना करू शकते, कार्यक्षमतेने काम करू शकते आणि समाजात अर्थपूर्ण योगदान देऊ शकते, अशी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या निरोगी आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्य हा घटक कार्यक्षमतेशी आणि सामाजिक जीवनाशीही जोडलेला आहे.समाजशास्त्रज्ञ कोरी कीज यांनी मांडलेले ‘मेंटल हेल्थ कंटिन्युअम मॉडेल’ हा मानसिक आरोग्य समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यापकपणे मान्यताप्राप्त दृष्टिकोन आहे. २००२मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या संशोधनात त्यांनी मानसिक आरोग्याचे एका ‘सतत बदलणाऱ्या रेषेसारखे’ असे वर्णन केले आहे. या रेषेच्या एका टोकाला उत्तम मानसिक आरोग्य (Flourishing) आणि दुसऱ्या टोकाला मानसिक आरोग्याचा अभाव (Languishing) असतो. यामध्ये व्यक्ती दोन टोकांच्या मधल्या अवस्थांमध्ये सतत पुढे-मागे सरकत असते. म्हणजेच, कोणतीही व्यक्ती कायम एका टप्प्यावर राहत नाही, जीवनातील परिस्थितीनुसार तिची मानसिक अवस्था बदलत राहते. कीज यांच्या मते, मानसिक आरोग्य हे आनंद, कार्यक्षमता आणि सामाजिक सहभाग यांचे एकत्रित रूप आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्याकडे पाहताना केवळ लक्षणांवर नव्हे, तर व्यक्तीच्या एकूण जीवनानुभवावर लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे म्हणता येईल.कीज यांच्याच ड्युअल कंटिन्युअम मॉडेलनुसार, मानसिक आरोग्य आणि मानसिक आजार हे स्वतंत्र पण एकमेकांशी संबंधित घटक आहेत. एखाद्या व्यक्तीला मानसिक आजार असला, तरी ती अर्थपूर्ण जीवन जगू शकते आणि त्याउलट कोणतेही निदान झालेला आजार नसतानाही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या त्रस्त असू शकते..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; कीज यांच्या संशोधनानुसार, मानसिक आरोग्य मुख्यतः तीन स्तरांत विभागले जाते - १. उत्तम मानसिक आरोग्य, २. मध्यम किंवा सामान्य अवस्था (Moderate Mental Health) आणि ३. मानसिक आरोग्याचा अभाव. हे वर्गीकरण भावनिक (Emotional), मानसिक (Psychological) आणि सामाजिक (Social) या तीन महत्त्वाच्या घटकांवर आधारित आहे. हे टप्पे समजून घेतल्यास आपण स्वतःची मानसिक अवस्था अधिक स्पष्टपणे ओळखू शकतो, तसेच इतरांच्या वर्तनातील बदल समजून घेण्यासही मदत होते.१. उत्तम मानसिक आरोग्यही मानसिक आरोग्याची सर्वोत्तम आणि सर्वाधिक सकारात्मक अवस्था आहे. या अवस्थेत व्यक्ती केवळ 'ठीक' नसते, तर ती जीवनाचा सक्रियपणे आणि अर्थपूर्ण अनुभव घेत असते. या अवस्थेत -व्यक्ती आनंदी, समाधानकारक आणि भावनिकदृष्ट्या स्थिर असते.आयुष्यात उद्दिष्टांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट असतो.स्वतःबद्दल सकारात्मक भावना आणि आत्मविश्वास असतो.नातेसंबंध मजबूत, विश्वासार्ह आणि आधार देणारे असतात.समाजात सक्रिय सहभाग आणि योगदान असते.अशा व्यक्ती आव्हाने अधिक लवचीकपणे हाताळतात. अपयश किंवा ताण आला, तरी त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची मानसिक क्षमता त्यांच्यात असते. संशोधनानुसार, या अवस्थेत असलेल्या व्यक्तींमध्ये शारीरिक आरोग्य, कामातील कार्यक्षमता आणि एकूण जीवनसमाधान अधिक चांगले आढळते. त्यामुळे ही अवस्था मानसिक आरोग्याचा आदर्श मानली जाते..२. मध्यम किवा सामान्य अवस्थाही मधली अवस्था आहे आणि वास्तवात बहुतांश लोक आयुष्यातील मोठा काळ या अवस्थेत घालवतात. ही अवस्था वरकरणी सामान्य वाटत असली, तरी ती पूर्ण समाधान देणारी नसते. या अवस्थेत -व्यक्ती आपली दैनंदिन जबाबदाऱ्या पार पाडते, सामाजिक भूमिका निभावते, पण जीवनात विशेष आनंद किंवा समाधान जाणवत नाही.थोडासा तणाव, थकवा किंवा चिडचिड असे अनुभव येतात.प्रेरणा, उत्साह आणि ऊर्जा काही प्रमाणात कमी असते.अनेकदा ही अवस्था 'मी ठीक आहे, पण काहीतरी कमी आहे' अशी जाणवते. व्यक्ती बाहेरून व्यवस्थित दिसत असली, तरी तिला आतून थकवा किंवा रिकामपण जाणवत असते. ही अवस्था ओळखणे महत्त्वाचे आहे, कारण याच टप्प्यावर केलेल्या छोट्या बदलांमुळे मोठा फरक पडू शकतो. दिनक्रमात सुधारणा करणे, व्यायाम करणे, छंद जोपासणे असे बदल करणे या टप्प्यात आवश्यक आहे.३. मानसिक आरोग्याचा अभावही अवस्था मानसिक आरोग्याच्या रेषेच्या खालच्या टोकाला येते. या अवस्थेत व्यक्तीला जीवनात रिकामपण येते. सारे अर्थहीन वाटते. या अवस्थेत -सकारात्मक भावना लक्षणीयरित्या कमी होतात.जीवनात उद्दिष्ट, दिशा किंवा अर्थ जाणवत नाही.ऊर्जा, उत्साह आणि प्रेरणा कमी होते.सामाजिक संपर्क कमी होतो किंवा टाळला जातो.दैनंदिन कामे करताना जडपणा आणि निरुत्साह जाणवतो.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही अवस्था नैराश्यासारखी निदानात्मक मानसिक आजाराची स्थिती नसली, तरी ती एक धोक्याची अवस्था असू शकते. संशोधनानुसार, या अवस्थेत असलेल्या व्यक्तींमध्ये पुढे नैराश्य किंवा इतर मानसिक विकार विकसित होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे या अवस्थेकडे दुर्लक्ष न करता वेळेवर मदत घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..दैनंदिन जीवनासाठी कानमंत्रमानसिक आरोग्य समजून घेणे ही पहिली पायरी आहे, पण त्याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपल्या भावना ओळखायला शिका. दिनक्रम नियमित राखा आणि पुरेशी झोप घ्या. शरीराची काळजी घ्या, कारण शरीर आणि मन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. विश्वासातल्या व्यक्तींशी संवाद ठेवा आणि वेळोवेळी स्वतःसाठीही वेळ काढा. या छोट्या सवयींचा एकत्रित परिणाम मोठा असतो. मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी मोठे बदल करण्याची गरज नसते, सातत्य महत्त्वाचे असते.व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य सतत बदलणारे आहे. आपण सर्वजण या प्रवासात कुठेतरी आहोत. कधी आपण फुलत असतो, तर कधी थकलेले असतो आणि हे दोन्ही मानवी अनुभवाचा भाग आहेत. म्हणूनच, मन समजून घ्या, मन जपा. कारण निरोगी मन हाच समृद्ध जीवनाचा खरा आधार आहे.सकारात्मक मानसिकतेचे पर्मा मॉडेलमानसशास्त्रज्ञ मार्टिन सेलिग्मन यांनी मांडलेले पर्मा - PERMA मॉडेल मानसिक आरोग्याचे पाच मूलभूत घटक सांगते - Positive Emotions म्हणजे सकारात्मक भावना, Engagement म्हणजे सहभाग, Relationships म्हणजे नाती, Meaning म्हणजे अर्थ आणि Accomplishment म्हणजे यश.या पाच घटकांमध्ये संतुलन असेल तर व्यक्ती उत्तम मानसिक आरोग्याच्या अवस्थेकडे झुकते. उलट, या घटकांमध्ये असंतुलन निर्माण झाल्यास व्यक्ती मध्यम किंवा मानसिक अनारोग्याच्या अवस्थेकडे जाऊ शकते. त्यामुळे हे मॉडेल मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी एक व्यावहारिक मार्गदर्शक ठरते.डॉ. मानसी दामले पुणेस्थित सायकिॲट्रिस्ट आहेत. 