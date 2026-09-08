Premium|Mere Mehboob 1963 : साहिर म्हणजे जादूगार!

सुलभा तेरणीकरभारतीय सिनेमाचा मुख्य गाभा मनोरंजन आहे; भारतीय गोष्टीवेल्हाळ लोकांसाठी कथा हासुद्धा गाभा आहे आणि अर्थातच संगीतदेखील. गीतं नसलेल्या चित्रपटाची कल्पनाही सहन होणार नाही. १९६३वर नजर टाकलीत तर शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर, हसरत, शैलेन्द्र यांचे शब्द तरुणाईनं आपलेसे केले. मेरे मेहबूब, ताज महाल, फिर वोही दिल लाया हूँ या सिनेमांच्या लोकप्रियतेत कवी, संगीतकार, गायक यांचा वाटा सिंहाचा होता. सहा दशकं उलटून गेली तरी सिनेरसिक गाणी विसरलेले नाहीत!मे रे महबूब ही १९६३मधली हल्लीच्या भाषेत सांगायचं तर ब्लॉकबस्टर किंवा सुपरडुपर हिट फिल्म होती. संगीत चित्रपटाचं भव्य, सुंदर विश्र्व तर खुलं झालंच, पण उर्दू भाषेचा डौल, मुस्लिम खानदानी कुटुंबांतील संस्कृती आणि लखनवी अदब यांचं लोभस दर्शन घडलं. १९५७च्या तुमसा नहीं देखामधली शम्मी कपूरची नायिका अमीता मेरे महबूबमध्ये एका हृदयस्पर्शी भूमिकेत दिसते. अमीता म्हणजेच कमर सुलताना, मूळची कलकत्त्यात जन्मलेली. तुमसा नहीं देखाच्या आधी ती छोट्या-मोठ्या भूमिका करीत होती. तुमसा नहीं देखामध्ये ती शम्मी कपूर नायिका झाली, तर गूंज उठी शहनाईमध्ये राजेंद्र कुमारची! हे चित्रपट गाजले तरीही दुय्यम भूमिकाच तिच्या वाट्याला आल्या. मेरे महबूबमध्ये तर ती भाव खाऊन गेली. ‘मेरे महबूब में क्या नही’ गाण्यामध्ये पडद्यावर साधना-अमीतानं आणि गायिका म्हणून लता-आशानं मैदान मारलं. राजेंद्र कुमारनं पियानो छेडत पडद्यावर सादर केलेली ‘ऐ हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाये’ आणि ‘तुम से इज़हार-ए-हाल कर बैठे’ ही गाणी तरुणाईला वेड लावून गेली. ‘तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा हाल-ए-ज़ार’ हे लताचं गाणंं भुरळ पाडत होतं. ‘याद में तेरी जाग जाग के’ हे गाणं ऐकून त्यावेळी कुणाला शकील बदायूनींनी लिहिलेल्या, बेगम अख्तरच्या अजरामर गझलची आठवण झाली... ‘ऐ मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया’. सिनेमा संगीताचं गारूड हे असं होतं..Premium|women in Indian cinema : भारतीय सिनेमातील स्त्री; काल, आज आणि उद्याचा प्रवास.याच वर्षीच्या ताज महलनंही उर्दू शायरी आणि संगीताचा खास नजराणा दिला. या चित्रपटात शायर साहिर आणि संगीतकार रोशन यांनी मैफलच सजवली होती. बीना राय आणि प्रदीप कुमार नायिका-नायक होते. ताज महलची पार्श्वभूमी, मुगल दरबाराची शान आणि प्रेमकथा असा माहोल चित्रपटात होता. त्यातल्या ‘जो वादा किया वो निभाना पडेगा’, ‘पाँव छू लेने दो’, ‘जो बात तुझमे है’ या गाण्यांनी तर अमाप लोकप्रियता मिळवली. पण साहिरच्या लेखणीतून आणखीही दोन गाणी उतरली, त्यांचा उल्लेख करायलाच हवा... ‘जुर्म-ए-उल्फ़त पे हमें लोग सजा देते है’ आणि ‘ख़ुदा-ए-बर्तर तेरी ज़मीं पर, ज़मीं के ख़ातिर ये जंग क्यूँ है’ ही दोन गाणी आजच्या घडीलाही सुसंगत वाटतात.ताज महलवर साहिर साहेबांची टिप्पणी करणारी कविता तर प्रसिद्ध आहेच - ‘एक शहनशाहने दौलत का सहारा लेकर, हम गरीबों की मुहब्बत का उडाया है मजाक’ असं तीव्र भाषेत त्यांनी लिहिलेलं असलं, तरी ताज महल चित्रपटासाठी आणखी एक भेदक भाष्य ‘खुदा-ए-वरसर’मधून केलं आहे. चित्रपट संगीताची ही आणखी एक उपलब्धी!सन १९६३ मेरे महबूब, ताज महाल यांच्या संगीत, शायरी, प्रणय आणि प्रेमगीतांनी गाजत असतानाच मनोरंजनात्मक नाट्यमय कथा, गाणी, प्रणय, काश्मीरची दृश्यं, थोडी मारामारी अशी रेलचेल असलेल्या आणखी एका, नासिर हुसैनच्या मसाला चित्रपटानंही धमाल उडवून दिली. चित्रपटाचा आस मनोरंजनाकडे कलला आहे, याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे फिर वही दिल लाया हूँ! यात आशा पारेख आणि जॉय मुखर्जी हे नवे चेहरे होते. शिवाय खास विनोदी पात्र राजेंद्रनाथ आणि रामावतार-तबस्सुम, इंदिरा बन्सल आणि छोट्याशा भूमिकेत प्राण फुंकणारे प्राणही होते. चित्रपटाचं आकर्षण होतं ओ. पी. नय्यर यांचं बहारदार संगीत. एक मुसाफिर एक हसीनाच्या मस्त संगीतानंतर ओपींनी दुसऱ्याच वर्षी फिर वही दिल लाया हूँमध्ये तसंच लाजवाब संगीत दिलं. चित्रपट रंगीत होता. त्यात काश्मीर होतं, पिकनिक होती, नासिर हुसैन स्टाइल ‘हसीनोंकी मैफल’ होती... ‘ये लाखों हैं निगाह में,’ ‘बंदा परवर थाम लो जिगर’, ‘अजी क़िबला, मोहतरमा’, ‘हम दम मेरे खेल ना जानो’, ‘देखो बिजली डोले बिन बादल की’ अशी सगळी गाणी लोकप्रिय झाली. पण आशाताईंनी गायलेलं ‘आँखों से जो उतरी है दिल में’ आणि रफींचं ‘आँचल में सजा लेना कलियाँ’ ही गाणी आजही आठवतात. ‘जुल्फ़ की छाँव में चेहरो का उजाल’ हे आशा-रफींचं मुशायरातलं सवाल-जवाबासारखं गाणंही अविस्मरणीय आहे. ओ. पी. नय्यर हे असे संगीतकार आहेत, ज्यांनी लोकप्रिय संगीताची व्याख्या नव्यानं लिहिली. ओपींनी पंजाबच्या संगीताची मस्ती आपल्या गाण्यात खेळवली. त्यांना ‘मेलडी किंग’ म्हणतात ते उगीच नाही. मजरूह सुल्तानपुरींची दमदार लेखणी तरुणाईला वेडं करून गेली. लोकांच्या ओठी आधी गाणी खेळू लागली आणि मग ‘क़िबला’, ‘मोहतरमा’ अशा नवख्या शब्दांचा अर्थ नंतर उमगला. हिंदी चित्रपट आणि काव्यसंगीत भारताच्या एक सूत्रात हळूहळू बांधत गेले..Premium|Sahib Bibi Aur Ghulam : ‘साहिब बीबी’पासून ‘प्रोफेसर’पर्यंत....रसिकांच्या हृदयावर राज्य करणाऱ्या ओ. पी. नय्यर यांची ऱ्हिदमची बाजू संभाळणारे, त्यांचे उजवे हात म्हणून काम करणारे साहाय्यक जी. एस. कोहली यांना स्वतंत्रपणे काम मिळालं. चित्रपट होता फौलाद. नायिका मुमताज आणि नायक दारा सिंग. जी. एस. कोहलींसाठी लेखन करणारे होते कवी अंजान आणि फारुख कैसर. पण जी. एस. कोहलींनी फौलादचं संगीत इतक मस्त केलंय, की त्या देमार, सुमार चित्रपटाचा विसर पडावा आणि गाणीच ऐकत राहावीत. ‘ओ मतवाले साजना छलक गया मेरा प्यार’ हे ‘टांगा साँग’ आशाबाईंनी गायलेलं आहे. ते आवर्जून ऐकावं असं. ‘याद तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे’ हेदेखील श्रवणीय. काहीही असो फौलादची गाणी मस्त होती. दारा सिंग एक मुलाखतीत म्हणाले होते, ‘पहिल्यांदा माझ्याबरोबर काम करायला कोणी नायिका तयार नव्हत्या. त्यावेळी ही एक चुणचुणीत, सुंदर मुलगी तयार झाली. तिनं पुढे मोठं नाव मिळवलं.’साहिब बीबी और गुलामच्या निर्मितीसाठी आणि कागज के फूलचं नुकसान भरून काढण्यासाठी गुरू दत्तनं नायकांची कामं स्वीकारली. त्यातले मद्रास बॅनर्स दोन चित्रपट १९६३मध्ये प्रदर्शित झाले. एक होता भरोसा आणि दुसरा बहुरानी. बंगाली, मराठी नाटक-चित्रपटांतून ‘स्वयंसिद्धा’ ही कथा लोकप्रिय ठरली होती. १९४९च्या स्वयंसिद्धामध्ये शांता आपटे यांची भूमिका गाजली होती. श्रीमंत घरातल्या एका वेडसर, अल्पबुद्धी वारसाबरोबर लग्न होऊन आलेल्या मुलीला कळतं, की त्याला मुद्दाम वेडं केलं आहे. मग ती त्याला माणसात आणते आणि सर्वांशी कडकपणे सामना करते अशी या चित्रपटाची कहाणी. याच काळात स्वयंसिद्धाच्या मध्यवर्ती कल्पनेवर आधारित चित्रपट तयार होत होता, तो म्हणजे बहुरानी. गुरू दत्तचे निकटवर्ती सांगतात, बहुरानीच्या चित्रीकरणासाठी ते मद्रासच्या स्टुडिओत गेले, तेव्हा नायिका माला सिन्हाची पोस्टर्स लागली होती. ती पाहून गुरू दत्त थोडे व्यथित झाले. ‘यात माझं काय स्थान आहे’ असं म्हणाले. हा काळ त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात अस्वस्थतेचा होता, तरीही अनेक भावी योजनाही त्यांच्या मनात होत्या. पण निमित्त पोस्टरचं झालं. दिग्दर्शक, निर्माते यांनी त्यांची समजूत घातली. रारोरात त्यांची प्रतिमा असलेली पोस्टर्स झळकली. मग स्वारी खुशीत आली. त्यांनी बाजारात जाऊन भरपूर ताज्या भाज्या आणल्या आणि खास मंगलोरी ‘पात्रा राइस’ करून सर्वांना खिलवला.बहुरानी हा स्त्री-व्यक्तिरेखेचाच चित्रपट होता. त्याचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे सी. रामचंद्र आणि साहिर लुधियानवी ही संगीतकार-कवी अशी काहीशी दुर्मीळ जोडी जमली. यातलं ‘बलमा अनाडी मन भाये’ हे लतानं गायलेलं गाणं उस्ताद बडे गुलाम अली खाँ यांची प्रसिद्ध ठुमरी ‘या पिया की आये’ची आठवण करून देणारं आहे. मनोरंजन हाच भारतीय चित्रपटाचा गाभा असल्यानं असे संगीतमय, नाट्यमय चित्रपट लोकांना आवडले..भारतीय चित्रपटाच्या सुवर्ण जयंती वर्षातव्ही. शांताराम यांच्यासारखे दिग्गज निर्माते-दिग्दर्शक काही वेगळं करतील अशी अपेक्षा असताना त्यांचा सेहरा चित्रपट मात्र विशेष प्रभाव टाकू शकला नाही हे नवलच! प्रशांत नावाचा नवा चेहरा आणि संध्या यांना घेऊन केलेल्या सेहराच्या कथेमध्ये तसं काही नावीन्य नव्हतं. वाळवंटातील दोन तांड्यातलं शत्रुत्व आणि त्यातल्या दोन प्रेमकांची कथा म्हणजे रोमिओ-ज्युलिएटच्या आवृत्त्याच. सेहराच्या संगीताची जबाबदारी मात्र यावेळी वसंत देसाई किंवा सी. रामचंद्र यांना न सोपवता शांताराम यांनी रामलाल यांच्यावर सोपवली. यापूर्वीही रामलाल यांनी स्वतंत्र संगीत दिलं होतं, पण सेहरामुळे मात्र त्यांना नाव मिळालं. रामलाल चौधरी बनारसचे. बनारस गायकीचे आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जाणारे बडे रामदास म्हणून संगीताचार्य होते. त्यांच्या शिष्य परिवारात विख्यात गायिका सिद्धेश्र्वरी देवी होत्या, पं उमादत्त शर्मा - म्हणजे पं शिवकुमार शर्मा यांचे पिता होते. रामलाल हे बडे रामदासजींकडे संगीत शिकलेले होते, शिवाय शहनाई व अन्य वाद्यं कुशलतेनं वाजवायचे. दिसायला देखणे आणि कानात हिरा-पाचू घालायचे म्हणून त्यांना हिरापन्ना रामलाल म्हणत. पण मुंबईत खूप संघर्ष केल्यानंतर सेहरामध्ये रामलाल यांना यश मिळालं. भाऊबिहारा रागातलं ‘तुम तो प्यार हो’ हे लता-रफींनी गायलेलं युगुल गीत गाजलं. ‘पंख होते तो उड जाती रे’ है वैशिष्ट्यपूर्ण गाणं लोकप्रिय झालं. रफींनी गायलेलं ‘तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाएँ’ हे गाणं अद्वितीय ठरलं! चित्रपटात सुमधुर शहनाई वाजवणाऱ्या रामलाल यांना सेहरानं पुन्हा एकदा प्रकाशात आणलं. यात एका छोट्या भूमिकेत मुमताजही दिसते आणि एक ‘एक्स्ट्रा’त जितेंद्र! नायिकेचा वेश घालून उंटावरून उडी मारण्याच्या लहानशा दृश्यात त्यांनी काम केलं. पुढे मुमताज आणि जितेंद्र यांनी मोठं नाव कमावलं. सिनेमाच्या चित्तरकथेत अशी छोटी वळणं असतात. पुढे त्याचा इतिहास होतो. संगीतकार रामलालना व्ही. शांतारामांनी पुढे आणखी एक चित्रपट दिला. १९६४मध्ये आलेल्या गीत गाया पत्थरों ने या चित्रपटासाठी बहारदार संगीत देऊन रामलाल यांची रामकहाणी संपलीच!सन १९६३मध्ये राज कपूर-नूतनसारखे नामवंत स्टार्स असलेला चित्रपट आला - दिल ही तो है. पण यात पडद्यामागचे बडे स्टार होते संगीतकार रोशन आणि शब्दाचे जादूगार साहिर! चित्रपटाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे यातली आशा भोसले आणि समूह स्वरातली कव्वाली ‘निगाहें मिलाने को जी चाहता है’. आशा भोसले आपल्या आठवणीत सांगतात, ‘त्या वेळी मुलांना घेऊन मी सुट्टीत काश्मीरला गेले होते. पण संगीतकार रोशन माझ्यासाठी थांबले.’ खरंच या कव्वालीवर आशा भोसले या नावाची मुद्रा उमटली. स्त्री-स्वरातल्या या कव्वालीला एक खास स्थान आहे. गायकी आणि काव्य यांच्यातील सौंदर्य उलगडण्यासाठी जाणकार आजही सरसावतात. अभिनेत्री नूतननं पडद्यावर त्याची जादू केलीय. समूहात सरोज खान, प्राण आणि राज कपूरही दिसतात. ‘किसी के मनाने में लज्जत वो पायी के फिर रूठ जाने को जी चाहता है...’ हे निव्वळ श्रवणीयच! तर, ‘लागा चुनरी में दाग’ हे मन्ना डे यांच्या स्वरातलं गाणं ऐकताना श्रोते चकीत होतात. खरंच, साहिर म्हणजे जादूगार!लेखिका पुणेस्थित चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.