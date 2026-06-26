साप्ताहिक

Premium|Meta AI Hacking Incident : एआयच्या मदतीने हाय-प्रोफाईल इन्स्टाग्राम खाती कशी हायजॅक झाली?

AI Chatbot Security Risks : मेटाच्या एआय सपोर्ट बॉटचा गैरवापर करून हाय-प्रोफाईल इन्स्टाग्राम खाती ताब्यात घेतल्याच्या घटनेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित ग्राहक सेवा प्रणालींच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
Meta AI Hacking Incident

Meta AI Hacking Incident

esakal

ब्रिजेश सिंह
Updated on

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com

मेटा एआय हॅकिंगची घटना सायबर सुरक्षेच्या इतिहासात नेहमीच लक्षात ठेवली जाईल. कारण हा तो क्षण होता जेव्हा संपूर्ण जगाला जाणीव झाली, की डिजिटल संरक्षणाची पुढची लढाई मानवी हॅकर्सविरुद्ध नाही; तर आपण स्वतः आपली मदत करण्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रांविरुद्ध आहे.

चालू दशकातील सर्वात धाडसी आणि धक्कादायक सायबर हल्ल्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या एका घटनेत, हल्लेखोरांनी मेटा (Meta) कंपनीच्या स्वतःच्याच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सपोर्ट बॉटचा वापर करून जगातील अत्यंत हाय-प्रोफाईल इन्स्टाग्राम अकाउंट्स हायजॅक केली आहेत. त्यामध्ये अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे अर्काईव्ह केलेले व्हाईट हाऊसचे पेज, प्रख्यात कॉस्मेटिक्स कंपनी ‘सेफोरा’ (Sephora) आणि चक्क अमेरिकन स्पेस फोर्सच्या (US Space Force) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रोफाइलचा समावेश आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात घडलेल्या या मोठ्या सुरक्षा भंगाने जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडवून दिली असून, एआय-आधारित ग्राहक सेवा प्रणालींच्या सुरक्षिततेवर अत्यंत मूलभूत आणि गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

प्रसिद्ध सायबर सुरक्षा पत्रकार ब्रायन क्रेब्स (Brian Krebs) यांनी या घटनेचा सर्वात आधी पर्दाफाश केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणताही अत्यंत गुंतागुंतीचा मालवेअर (Malware) किंवा पासवर्ड क्रॅक करणारी कोणतीही तांत्रिक ‘ब्रूट-फोर्स’ पद्धत नव्हती. याउलट, हल्लेखोरांनी यासाठी अत्यंत साध्या, सोप्या आणि मानवी मार्गाचा अवलंब केला - तो म्हणजे, ‘सहज संवाद’. मेटाच्या एआय सपोर्ट असिस्टंटसोबत अत्यंत नैसर्गिक भाषेत गप्पा मारत, त्यांनी चॅटबॉटना अशा प्रकारे प्रभावित केले की त्याने स्वतःच लक्ष्य केलेल्या अकाउंट्सचे ई-मेल आयडी बदलले, पासवर्ड रिसेटची प्रक्रिया सुरू केली आणि मूळ अधिकृत मालकांना त्यांच्याच अकाउंट्समधून बाहेर काढले. युजर्सची मदत करण्यासाठी आणि तांत्रिक अडथळे कमी करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली एआय यंत्रणा, नकळतपणे या गुन्ह्यात हल्लेखोरांची भागीदार बनली.

Meta AI Hacking Incident
Premium|Mark Zuckerberg AI twin : मार्क झुकरबर्ग यांचा डिजिटल ‘जुळा भाऊ’; मेटाचा नवा प्रयोग की भविष्यातील ऑफिस संस्कृतीचा इशारा?
Loading content, please wait...
Innovation
metal
account
AI and Creativity
Meta