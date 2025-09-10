Premium|Metabolic Surgery: मधुमेहावर मेटॅबॉलिक सर्जरीचा प्रभावी उपाय योग्य की अयोग्य..?

डॉ. शशांक शहा भारतात टाइप २ मधुमेह रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असून पारंपरिक उपचार नेहमीच प्रभावी ठरत नाहीत. मेटाबॉलिक सर्जरीमुळे मधुमेह नियंत्रणाचा नवा मार्ग खुला झाला आहे. ही शस्त्रक्रिया इन्सुलिन रेझिस्टन्स कमी करते, रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करते आणि योग्य उपचारांनी रुग्ण मधुमेहमुक्त जीवन जगू शकतो...“मी माझ्या वाढदिवशी वजन काट्यावर उभी राहिले होते. चाळिसाव्या वाढदिवशी वजनाचा काटा शंभरवर होता. वयाबरोबर वजन बेसुमार वेगाने वाढत होते. त्यासोबत वाढत होते शरीरातील साखरेचे प्रमाण. व्यायाम, डाएट करूनही फारसा परिणाम होत नव्हता. अखेर पुढच्या वाढदिवसापर्यंत वजन कमी करण्याचा पण केला. त्यातून मेटॅबॉलिक सर्जरीचा पर्याय पुढे आला. ही सर्जरी केली. तीन महिन्यांमध्ये वजन कमी झाले. आता शस्त्रक्रियेला चार वर्षे झाली. वजनाचा काटा ५५च्या पुढे जाणार नाही, याची मी रोज काटेकोर काळजी घेते. त्यामुळे रक्तातील साखर अनियंत्रित असायची, ती आता नियंत्रित झाली. इतर औषधेही पूर्ण बंद झाली...’’ जागृती बोलत होत्या... बोलताना त्यांच्या शब्दांतून जाणवणारा आनंद पटकन लक्षात येत होता. ‘‘मधुमेहमुक्त जीवन जगण्यासाठी काही रुग्णांना ही शस्त्रक्रिया वरदान ठरते. तशी ती मला ठरली,‘‘ अशा शब्दांत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. पण काय आहे ही मेटॅबॉलिक सर्जरी?भारतातील आरोग्यविषयक आकडेवारीकडे पाहिल्यास, टाइप २ मधुमेह हा सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या आजारांपैकी एक ठरतो. आधुनिक जीवनशैली, वाढता ताण, चुकीच्या आहाराच्या सवयी आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यांमुळे तरुण वयातही मधुमेहाचे प्रमाण वाढले आहे. तरीसुद्धा, हा आजार प्रामुख्याने वयाच्या तिशीनंतर अधिक प्रमाणात आढळतो आणि लठ्ठपणाशी त्याचा जवळचा संबंध मानला जातो. पूर्वी असा समज होता की मधुमेह एकदा झाला, की तो आयुष्यभराचा साथीदार ठरतो; औषधे, इन्सुलिन आणि जीवनशैलीतील बदल यांच्या साहाय्याने तो फक्त नियंत्रणात ठेवता येतो, पण पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही. मात्र, मागील दोन दशकांत वैद्यकीय संशोधनात झालेल्या क्रांतिकारी प्रगतीमुळे हा दृष्टिकोन बदलला आहे. मेटॅबॉलिक सर्जरी नावाच्या विशेष शस्त्रक्रियेने मधुमेहाचे व्यवस्थापन नव्या पातळीवर नेले आहे. या शस्त्रक्रियेच्या साहाय्याने रक्तातील साखरेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळते, औषधांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि अनेक रुग्णांमध्ये मधुमेह जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट होतो. .टाइप २ मधुमेह आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्सइन्सुलिन हे स्वादुपिंडातून (Pancreas) स्रवणारे हार्मोन असून ते रक्तातील ग्लुकोज पेशींमध्ये पोहोचूून ऊर्जा निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते. टाइप २ मधुमेहात सुरुवातीला शरीरातील पेशी इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. या स्थितीस इन्सुलिन रेझिस्टन्स असे म्हणतात. अशावेळी जरी शरीर पुरेसे इन्सुलिन तयार करत असले, तरी ते कार्यक्षमतेने कार्य करू शकत नाही. परिणामी रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढू लागते आणि स्वादुपिंडाला आणखी इन्सुलिन तयार करावे लागते.काही काळानंतर स्वादुपिंडावरचा ताण वाढत जातो आणि त्याची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे इन्सुलिनची निर्मिती हळूहळू कमी होत जाते. रक्तातील साखर नियंत्रणाबाहेर जाते. अशा स्थितीत, रुग्ण जरी आहार, व्यायाम आणि औषधोपचारांचे काटेकोर पालन करत असला तरीही साखर पूर्णपणे नियंत्रणात येत नाही. याचे मोजमाप एचबीए१सी (HbA1c) या चाचणीद्वारे केले जाते. जर हा आकडा सात टक्क्यांखाली येत नसेल, तर पुढील उपचारांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.उपचाराचे पुढील पर्यायटाइप २ मधुमेही रुग्णांसाठी मेटॅबॉलिक सर्जरी हा एक प्रभावी पर्याय मानला जातो. या शस्त्रक्रियेने इन्सुलिन रेझिस्टन्स कमी होतो, स्वादुपिंडाची कार्यक्षमता सुधारते आणि रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण झपाट्याने कमी होते. यामुळे अनेक रुग्णांमध्ये औषधांवरील अवलंबित्व कमी होऊन जीवनमान सुधारते.मेटॅबॉलिक सर्जरी म्हणजे काय?मेटॅबॉलिक सर्जरी ही एक आधुनिक वैद्यकीय पद्धत असून ती पोट व लहान आतड्याच्या रचनेत सूक्ष्म बदल करून चयापचय प्रक्रिया (Metabolism) सुधारण्याचे कार्य करते. ही शस्त्रक्रिया केवळ वजन कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून, रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केली जाते. .या शस्त्रक्रियेनंतर आतड्यातून काही विशिष्ट हार्मोन्सचे स्रवण होते, जी इन्सुलिनला अधिक परिणामकारक करतात. यामुळे शरीरातील पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देऊ लागतात आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स कमी होतो. परिणामी रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण नियंत्रणात येते. तसेच, या प्रक्रियेमुळे रुग्णाचे वजनही लक्षणीयरित्या कमी होते. त्यामुळे मधुमेहावर दीर्घकालीन नियंत्रण मिळते.ही शस्त्रक्रिया दुर्बिणीच्या (Laparoscopic) साहाय्याने केली जाते. त्यामुळे ती तुलनेने कमी प्रभावी आणि सुरक्षित असते. पारंपरिक शस्त्रक्रियेप्रमाणे या शस्त्रक्रियेत शरीरावर मोठा छेद करण्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे रुग्णाच्या शरीरावर जखमेचा अत्यल्प व्रण राहतो आणि शस्त्रक्रियेनंतरच्या वेदनादेखील तुलनेने कमी जाणवतात. मोठ्या छेदांची आवश्यकता नसल्यामुळे संसर्गाचा धोका लक्षणीयरित्या कमी होतो. रुग्णासाठी ही प्रक्रिया अधिक सुरक्षित ठरते.याशिवाय, ही प्रक्रिया छोट्या छिद्रातून (Minimally Invasive) केली जात असल्यामुळे रुग्णाला शस्त्रक्रियेनंतर होणारा शारीरिक त्रास, वेदना आणि अस्वस्थता कमी प्रमाणात जाणवते. परिणामी, रुग्ण लवकर बरा होतो आणि विश्रांतीचा कालावधीही तुलनेने कमी लागतो. बहुतेक रुग्ण काही दिवसांतच दैनंदिन कामे करू शकतात. त्यामुळे मेटॅबॉलिक सर्जरी ही फक्त प्रभावीच नाही, तर सुरक्षित आणि रुग्णाला कमी त्रासदायक ठरणारी आधुनिक वैद्यकीय पद्धत मानली जाते. अशा प्रकारे मेटॅबॉलिक सर्जरी ही केवळ वजन कमी करण्याची शस्त्रक्रिया नसून टाइप २ मधुमेह नियंत्रणासाठी एक वैज्ञानिक, सुरक्षित आणि प्रभावी उपाय आहे. .जागतिक दृष्टिकोनजगभरातील प्रमुख वैद्यकीय संस्था टाइप २ मधुमेहाच्या उपचारासाठी मेटॅबॉलिक सर्जरीला मान्यता देत आहेत. अमेरिकन डायबेटिस असोसिएशन (एडीए), युरोपियन असोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबेटिस (ईएएसडी) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संस्था यांनी गेल्या दशकभरात त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Clinical Guidelines) या शस्त्रक्रियेचा ठळकपणे समावेश केला आहे. हे संशोधनातून असे स्पष्ट होते, की औषधे, आहार आणि जीवनशैलीत बदल करूनही ज्यांच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात येत नाही, अशा रुग्णांमध्ये मेटॅबॉलिक सर्जरी दीर्घकालीन फायदे देते. त्यामुळे आज या पद्धतीकडे केवळ वजन कमी करण्याचे साधन म्हणून न पाहता, ती वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित आणि सुरक्षित मधुमेह नियंत्रणाची प्रभावी पद्धत मानली जाते.मेटॅबॉलिक सर्जरीचे प्रकारमधुमेह नियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या मेटॅबॉलिक सर्जरीचे अनेक प्रकार आहेत. पोट व लहान आतड्याच्या रचनेत आवश्यक बदल करून रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात आणणे आणि रुग्णाला औषधमुक्त करणे हा प्रत्येक शस्त्रक्रियेचा उद्देश असतो. तीन प्रमुख प्रकार -स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टॉमी (Sleeve Gastrectomy) : या शस्त्रक्रियेत पोटाचा मोठा भाग काढून टाकला जातो आणि उरलेला भाग नळीच्या आकारात बदलला जातो. यामुळे पोटाची क्षमता खूपच कमी होते. परिणामी, रुग्ण कमी प्रमाणात अन्न घेतो आणि वजन घटण्यास मदत होते. शिवाय, पोटातील घ्रेलिन (Ghrelin) नावाच्या भूक वाढवणाऱ्या हार्मोनचे स्रवण कमी होते. त्यामुळे रुग्णाची भूक आपोआप नियंत्रित राहते. ही पद्धत तुलनेने सोपी असून जठराच्या आकारातील बदलामुळे साखरेचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागते.गॅस्ट्रिक बायपास (Gastric Bypass) : या प्रकारात पोटाचा छोटा भाग वेगळा करून त्याला थेट लहान आतड्याला जोडले जाते. परिणामी अन्नाचा प्रवास पोटाच्या मोठ्या भागाला आणि आतड्याच्या सुरुवातीच्या भागाला वळसा घालतो. यामुळे अन्नाचे शोषण (Absorption) कमी होते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने कमी होते. तसेच या प्रक्रियेनंतर आतड्यातून इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवणारे हार्मोन्स अधिक प्रमाणात तयार होतात. त्यामुळे टाइप २ मधुमेह जलदगतीने नियंत्रणात येतो.ट्रान्झिट बाय पार्टिशन (Transit Bipartition) किंवा स्लीव्ह यजुनल बायपास (Sleeve Jejunal Bypass) : ही सर्वात आधुनिक आणि सुरक्षित पद्धत मानली जाते. या शस्त्रक्रियेत जठरातील अन्नासाठीचा नैसर्गिक मार्ग कायम ठेवला जातो, परंतु अतिरिक्तपणे आतडे नवीन मार्गाने जोडले जाते. त्यामुळे अन्न दोन मार्गांनी पुढे जाते - एक नैसर्गिक मार्गाने आणि दुसरा नव्याने तयार केलेल्या मार्गाने. या प्रक्रियेमुळे वजन प्रभावीपणे घटते, पोटावरील चरबी कमी होते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इन्सुलिनची कार्यक्षमता लक्षणीय वाढते. परिणामी रुग्णाचे रक्तातील साखरेचे प्रमाण सामान्य राहते आणि तो मधुमेहमुक्त जीवन जगू शकतो. .मेटॅबॉलिक सर्जरीचे फायदेया शस्त्रक्रियेचे काही महत्त्वाचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत -मधुमेहाचे झपाट्याने नियंत्रण : शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांतच रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी होते. अनेक रुग्णांमध्ये औषधांची गरज कमी होते, तर काहींना औषधे पूर्णपणे थांबवता येतात.वजन घटल्यामुळे इतर आजारांवर नियंत्रण : वजन कमी झाल्याने हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवरही नियंत्रण मिळते. यामुळे दीर्घकालीन आरोग्य सुधारते. .अवयवांवरील दुष्परिणाम कमी होणे : मधुमेहामुळे डोळ्यांवर, मूत्रपिंडांवर आणि रक्तवाहिन्यांवर होणारा ताण कमी होतो. त्यामुळे रेटिनोपॅथी, नेफ्रोपॅथी किंवा न्यूरोपॅथी यांसारखे गुंतागुंतीचे आजार टाळता येतात किंवा त्यांची तीव्रता कमी होते.जीवनशैली पूर्ववत होते : शस्त्रक्रियेनंतर रुग्ण सामान्य आहार घेऊ शकतो आणि नेहमीप्रमाणे जीवन जगू शकतो. औषधे, इंजेक्शन्स किंवा सततचा आहारनियंत्रणाचा ताण कमी होतो. त्यातून जीवनमान उंचावते.जोखीम आणि काळजीमेटॅबॉलिक सर्जरी ही सुरक्षित आणि प्रभावी पद्धत असली तरी काही जोखीम आणि शस्त्रक्रियेनंतर घ्यावयाची काळजी महत्त्वाची ठरते.संभाव्य जोखीम ः शस्त्रक्रियेनंतर काही रुग्णांमध्ये जीवनसत्त्वांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. कारण अन्नाचे शोषण (Absorption) बदलते. व्हिटॅमिन बी१२, लोह, कॅल्शियम किंवा इतर खनिजे कमी होण्याची शक्यता असते. याशिवाय पचनातील काही तात्पुरते त्रास उदाहरणार्थ, केस गळणे, अपचन, गॅस्ट्रिक अडचणी जाणवू शकतात. मात्र, योग्य आहारनियोजन, पोषक पूरक औषधे आणि डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनामुळे हे धोके टाळता येतात.शस्त्रक्रियेनंतरची आवश्यक काळजी ः रुग्णाने नियमित फॉलोअप करणे अत्यावश्यक असते. वजनातील बदल, रक्तातील साखरेचे प्रमाण, जीवनसत्त्वांची पातळी आणि इतर तपासण्या वेळोवेळी कराव्या लागतात. तसेच आहारतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आहारनियोजन करणे फायदेशीर ठरते.कोणावर शस्त्रक्रिया करता येते?ही शस्त्रक्रिया सर्वांसाठी योग्य नसते. ज्या रुग्णांमध्ये औषधे, आहारनियंत्रण आणि व्यायाम करूनही HbA1c सात टक्क्यांखाली येत नाही, अशा निवडक रुग्णांवरच ती केली जाते. शिवाय रुग्णाची शारीरिक स्थिती, वजन, इतर आजार यांचा सखोल विचार करूनच शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला जातो. .भारतातील परिस्थितीभारतात मेटॅबॉलिक सर्जरीची मागणी आणि ती करणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक नामांकित शल्यचिकित्सक आणि बहुप्रतिष्ठित रुग्णालयांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली आहे. भारतात टाइप २ मधुमेह रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे लठ्ठपणाचे प्रमाणही वाढत असल्याने या शस्त्रक्रियेची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे या शस्त्रक्रिया सुरक्षित आणि परिणामकारक झाल्या आहेत.विशेष म्हणजे, काही विमा कंपन्यांनी मेटॅबॉलिक सर्जरीला आता मान्यता देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे रुग्णांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी झाला असून उपचार घेण्याची सोय वाढली आहे. वैद्यकीय मार्गदर्शन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विमा साहाय्य यांच्या एकत्रित मदतीने भारतात टाइप २ मधुमेहाच्या उपचारांमध्ये मेटॅबॉलिक सर्जरी प्रभावी पर्याय म्हणून स्थिरावली आहे.टाइप २ मधुमेह हा पूर्वी आजीवन बरा न होणारा आजार मानला जात होता, परंतु मेटॅबॉलिक सर्जरीमुळे वैद्यकीय दृष्टिकोन बदलत आहे. शस्त्रक्रिया मधुमेहमुक्त जीवनासाठी पर्याय निर्माण ठरू शकतो. मात्र, फक्त शस्त्रक्रिया पुरेशी नसून तज्ज्ञांचा सल्ला, शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी, आहारतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि जीवनशैलीतील सकारात्मक बदल हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, वेळोवेळी तपासण्या आणि औषधांचे पालन यामुळे उपचाराचा परिणाम अधिक टिकाऊ होतो.(डॉ. शशांक शहा पुणेस्थित लॅप्रो-ओबेसो सेंटरचे प्रमुख, बॅरिॲट्रिक सर्जन आणि गुंतागुंतीच्याहर्निया उपचारांतील तज्ज्ञ आहेत.) 