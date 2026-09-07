Premium|Nifty Struggles : निफ्टी २४५००वर अडकला; स्मॉल कॅप शेअर्स मात्र नवे उच्चांक गाठताहेत

भूषण महाजनजगभरात नवीन धातूंचा पुरवठा करणे महाग आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे मेटल रिसायकलिंग ही पुढील दशकाची मोठी गरज ठरणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६मध्ये कंपनीचा महसूल ४,२६५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आणि नफा ३७९ कोटी रुपये झाला. नुकत्याच झालेल्या तिमाहीत महसूल तब्बल ४२ टक्क्यांनी वाढून १,४७५ कोटी रुपये आणि नफा १४ टक्क्यांनी वाढून १०६ कोटी रुपये झाला आहे.पाहता पाहता एकामागे एक आठवडे व ऑगस्ट महिना संपला, पण आपली निफ्टी काही २४५०० पार करायला तयार नाही. बुल्स आणि बेअर्स आपापल्या जखमांवर फुंकर घालत बसले आहेत. बाजारात काहीच हॉट होत नसल्यामुळे पंटर्सची घालमेल आणि तगमग वाढत आहे. सालाबादाप्रमाणे परदेशी संस्थांची विक्री आणि म्युच्युअल फंडांची खरेदीही सुरूच आहे. पण या रस्सीखेचीत प्रमुख निर्देशांक हलत नाहीत. नाही म्हणायला परदेशी संस्था माफक प्रमाणात तेजीत आहेत, पण कदाचित आपलेच छोटे व मोठे गुंतवणूकदार विक्री करताहेत की काय अशीही शंका येते. स्मॉल कॅप व मायक्रो कॅप शेअर मात्र सर्व बंधने झुगारून नवे उच्चांक करताना दिसत आहेत. भारतीय बाजारात विमनस्क अवस्थेत असलेल्या गुंतवणूकदारांबद्दल असे म्हणता येईल -न मंदी का दौर है, न तेज़ी का नज़ारा है,इस गुमराह बाज़ार ने बस, सब्र को पुकारा है कैंडल हरी हो या लाल, अब तो डर नहीं लगता,दिल थाम के बैठे है , बस रहगुजर का सहारा है येथे सब्र म्हणजे संयम, धीर; रहगुजर म्हणजे मार्गदर्शक, रस्ता दाखवणारा..Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.दिशाहीन मार्केटमध्ये सर्वात मोठे आव्हान वारंवार होणाऱ्या ‘फेक ब्रेकआऊट्स’चे असते. म्हणजेच अचानक एखादा शेअर मर्यादा सोडून नेहमीच्या टप्प्यातून बाहेर पडतो अन् उसळतो. कुठली तरी बातमी, निकाल, मोठी ऑर्डर मिळाल्यामुळे असे घडते. अनेकदा येथे आलेख बघून ट्रेडिंग करणारे अडकतात. कारण येथे जुनेजाणते खेळाडू शेअर विकून तुमच्या गळ्यात मारून बाहेर पडणार असतात. हा डिस्ट्रिब्युशन किंवा बुल ट्रॅप असू शकतो. बुल ट्रॅप म्हणजे शेअर बाजारातील अशी स्थिती, जिथे एखादा शेअर घसरण्याऐवजी आता वर जाणार (तेजी येणार) असा खोटा संकेत मिळतो. यामुळे गुंतवणूकदार खरेदी करतात आणि त्यांना पश्चात्ताप होतो. अशा वेळी शांत राहणे, काहीच न करणे उत्तम. आमचा अनेक वेळा सांगून गुळगुळीत झालेला सल्ला म्हणजे निर्देशांकांच्या बाहेर एकेका शेअरचा अभ्यास करा.हा घालमेलीचा काळ मागे जाईपर्यंत आक्रमक ट्रेडिंगपासून दूर राहायला हवे. मार्केटची दिशा स्पष्ट नसेल, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात लिव्हरेज किंवा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. तुमच्या पोर्टफोलिओचा काही हिस्सा (उदाहरणार्थ, १०-१५ टक्के) रोख स्वरूपात ठेवा, जेणेकरून मार्केट खालच्या पातळीवर येईल, तेव्हा चांगल्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करता येईल. म्युच्युअल फंडाची एसआयपी सुरूच ठेवा. असे संथ किंवा दिशाहीन मार्केट दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी गुपचूप संपत्ती निर्माण करण्याची उत्तम संधी असते. ॲव्हरेजिंगचा फायदा होतो. मार्केट एकाच रेंजमध्ये फिरत असताना तुमच्या सिपमुळे तुम्हाला प्रत्येक चढ-उतारावर फंडाचे युनिट्स मिळत राहतात. मार्केट अचानक ब्रेकआउट घेऊन वर जाईल, तेव्हा याच काळात जमा झालेल्या युनिट्समुळे मोठा परतावा मिळेल.क्षेत्रबदल किंवा सेक्टर रोटेशनवर लक्ष द्या. मागील काही लेखांत याबद्दल लिहिले आहे. धातू क्षेत्र मंदी सोडून पुन्हा तेजीकडे वळत आहे. त्याचे मुख्य कारण असे, की चीनमधील धातूंची मागणी सध्या एका मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. चीन हा जगातील धातूंचा सर्वात मोठा ग्राहक व त्याचबरोबर उत्पादक आहे. तेथील बांधकाम क्षेत्र मोठ्या मंदीत असल्यामुळे साहजिकच लोखंडाची मागणी कमी होऊन तांबे व ॲल्युमिनियमचा खप वाढत आहे. चीनच्या पंधराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार, देशाने कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. ईव्ही, बॅटऱ्या, पॉवर ग्रिड विस्तार आणि सौर व पवनऊर्जा प्रकल्पांमुळे तांब्याची वाढती मागणी आहे. तसेच गाड्यांचे वजन कमी करण्यासाठी आणि सोलर पॅनेल्सच्या निर्मितीसाठी ॲल्युमिनियमला मोठी मागणी आहे..Premium|Nifty Stock Market : सेमीकंडक्टरपासून ट्रान्सफॉर्मर शेअर्सपर्यंत तेजी; निफ्टी २४,५०० पार करताना शेवटच्या मिनिटांत नेमकं काय घडलं?.चीनच्या नव्या धोरणामुळे गॅलियम, जर्मेनियम आणि ग्रॅफाइट यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या धातूंच्या व खनिजांच्या निर्यातीवर कडक नियम लादले गेले आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारात या धातूंची टंचाई निर्माण झाली आहे. यानिमित्ताने ग्रॅफाइट इंडिया व एचईजी या कंपन्यांचे शेअर अभ्यासासाठी सुचवित आहोत. तसेच बॅटरी उत्पादनात शिसे वापरले जाते. त्यात हिंदुस्तान झिंक व ग्रॅव्हिटा हे मोठे उत्पादक आहेत. जस्ताच्या किमती वर्षभरात ३० टक्क्यांनी वाढल्या. सरकार अधूनमधून जरी हिंद झिंकचे शेअर विकत असले, तरी या शेअरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.ग्रॅफाइट इंडियाबद्दल थोडे विस्ताराने लिहितो. हा मुळात चक्रीय धंदा. २०१८चा उन्माद ओसरल्यानंतर कंपनी पाच वर्षे मरगळली होती. आता पुन्हा चक्र फिरताना दिसत आहे. जून तिमाहीत विक्री २७ टक्क्यांनी वाढून ८४२ कोटी रुपये व नफा २९ टक्क्यांनी वाढून १७१ कोटी रुपये झाला. पण खरी बातमी आकड्यांत नाही. कारखान्याच्या क्षमतेचा वापर ८२वरून ९७ टक्क्यांवर गेला आहे. सध्या कंपनी जवळजवळ कर्जमुक्त आहे. तिचे पुस्तकी मूल्य ३०० रुपये आहे आणि निम्मा नफा लाभांशात वाटला जात आहे. म्हणजे खाली पडायला फार जागा नाही. स्टील उत्पादनात इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसचा वापर वाढत आहे. तेथे ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड लागतात. दुसरी बाजू अशी, की लिथियम आयन बॅटरीच्या ॲनॉडसाठी लागणाऱ्या सिंथेटिक ग्रॅफाइटमध्ये कंपनीने ४,३३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. चीनने नेमकी हीच वाट अडवून धरली आहे (ऑक्टोबर २०२५चे कडक निर्बंध चीनने नोव्हेंबर २०२६पर्यंत तात्पुरते सैल केले असले, तरी परवाना पद्धत कायम आहे आणि हे शस्त्र कधीही पुन्हा बाहेर निघू शकते हे जग ओळखून आहे). शिवाय अमेरिकेने चिनी इलेक्ट्रोडवर १०३ टक्के, तर ग्रॅफाइट इंडियावर जेमतेम ३.६८ टक्के प्राथमिक ड्युटी ठोकली आहे. स्पर्धकाचे दार बंद आहे, तर आपले किलकिले आहे. पीई ६०च्या वर दिसतो म्हणून घाबरू नये. त्यामुळे शेअरचा भाव पाहून लगेच धाव घेण्यापेक्षा पुढील काही तिमाहीत ग्रॅफाइटच्या किमती, मार्जिन आणि उत्पादन क्षमतेचा वाढता वापर याकडे लक्ष ठेवून हा शेअर अभ्यासात ठेवावा असे वाटते.जगभरात नवीन धातूंचा पुरवठा करणे महाग आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे मेटल रिसायकलिंग ही पुढील दशकाची मोठी गरज ठरणार आहे. एफवाय२६मध्ये कंपनीचा महसूल ४,२६५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आणि नफा ३७९ कोटी रुपये झाला. नुकत्याच झालेल्या तिमाहीत महसूल तब्बल ४२ टक्क्यांनी वाढून १,४७५ कोटी रुपये आणि नफा १४ टक्क्यांनी वाढून १०६ कोटी रुपये झाला आहे. कंपनी भंगार विकत घेतानाच पुढची विक्री हेज करते. त्यामुळे ९ ते १० टक्के मार्जिन बांधून ठेवलेले असते. शिशाचा भाव वर गेला काय किंवा खाली आला काय, गणित हलत नाही; वाढ येते ती फक्त आकारमानातून. त्याची क्षमता ४.७६ लाख टनांवरून २०२९पर्यंत आठ लाख टनांवर नेण्याचा बेत आहे. त्यासाठी सुमारे १७०० कोटी रुपयांचा कॅपेक्स आवश्यक असेल. ग्रॅव्हिटाने राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज कंपनीचा काही शेअर भाग विकत घेत तांब्याच्या पुनर्वापरात पाऊल टाकले असून, शिसे वगळता इतर धातूंचा वाटा ३५-४० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य आहे. बॅटरी वेस्ट नियमांमुळे भंगाराचा असंघटित धंदा हळूहळू संघटित कंपन्यांकडे सरकतो आहे, त्याचा थेट लाभ येथे होणार. जून तिमाहीत विक्री ४२ टक्क्यांनी वाढली, पण आकारमान फक्त चार टक्के राहिले. कारण आखाती तणावामुळे भंगाराची आयात अडली. हा खोडा तात्पुरता, भाव मात्र स्वस्त नाही (पुस्तकी मूल्याच्या साडेपाचपट). म्हणून एकरकमी उडी न मारता आपल्या सल्लागाराला विचारावे..शेअर बाजाराचे सेंटिमेंट बदलण्यास बँक निफ्टी आणि त्यातही एचडीएफसी बँकेकडे व रिलायन्सकडे लक्ष ठेवावे लागेल. सप्टेंबरअखेरच्या निकालाने व जिओ प्लॅटफॉर्मचा इशू बघून फरक पडू शकतो. निफ्टीचे ५० व १०० शेअर सोडल्यास उर्वरित बाजार छान चालला आहे आणि तेजीच्या उंबरठ्यावर आहे. फार्मा उद्योग व कारखानदारी, दुचाकी वाहने, संरक्षण क्षेत्र, पॉवर क्षेत्र आगेकूच करीत आहेत. बँक निफ्टी वर जात नसली, तरी मंदीतही नाही. आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार (चीन वगळता) होर्मुझकडे दुर्लक्ष करीत तेजीत आहेत. बाजारातील भीतीचा सूचक इंडिया व्हीआयएक्स मलूल पडला आहे (१० ते १२मध्ये रेंगळत आहे). कुठलेही पॅनिक दिसत नाही. जॅक्सन होल येथील बैठक ठीकठाक पार पडली. अमेरिकेत फेडने पुढील खेपेस महागाई नियंत्रणात आली नाही तर व्याज दर वाढवू अशी धमकी दिली आहे (म्हणजेच जरतरची ही गोष्ट बाजाराने फारशी मनावर घेतलेली नाही). अमेरिकी शेअर मार्केटमधील तिन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी तेजीची वाट धरली आहे. ता. २८ ऑगस्ट रोजी बाजार किंचित घसरणीसह बंद झाला असला, तरी संपूर्ण आठवड्याचा विचार करता बाजार तेजीमध्येच राहिला. युरोप व आशियाई बाजार त्याचेच अनुकरण करीत आहेत. रुसलेल्या परदेशी संस्थाही ‘अगं अगं म्हशी’ म्हणत परतताना दिसत आहेत. त्यांनी गेल्या महिन्यात भारतीय बाजारात माफक का होईना खरेदी केली आहे. थोडक्यात तेजीचे सर्व रसायन तयार आहे. आता फक्त संयम हवा.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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