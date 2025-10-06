Premium|Paul Miller Report: विश्वराज्याच्या दिशेने; मिलरच्या अहवालातील विचार

विश्वाचे आर्त । डॉ. सदानंद मोरे ट्रम्पच्या संकुचित धोरणामुळे अमेरिकेनेच रचलेल्या या व्यवस्थेची मोडतोड झाली तर त्याचे परिणाम काय होतील, हेही मिलर लक्षात आणून देतात. एकतर ज्यांचा स्वातंत्र्य आणि समता या उदार मूल्यांवर विश्वास नाही, अशांची सत्ता प्रस्थापित होईल किंवा जगात अव्यवस्था होईल, अराजक माजेल.ट्रुब्लडसारख्या क्वेकरपंथीय ख्रिस्ती माणसाने जागतिक पातळीवरील शांतीचा आग्रह धरावा आणि त्यासाठी आयुष्यभर संस्थात्मक कार्य करीत राहावे, ही बाब खचितच प्रशंसनीय आहे. हा एक आदर्शवादच म्हणावा लागतो. जगभरच्या भ्रातृभावनेला काहीएक आधार किंवा अधिष्ठान असायला हवे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. हे अधिष्ठान ट्रुब्लडला अर्थातच ख्रिस्ती धर्माच्या तत्त्वज्ञानात सापडले. येशूनेच ईश्वराचे पितृत्व आणि अनुषंगाने मानवांचे भ्रातृत्व यांचा उच्चार केला होता. तो असताना इतरत्र आधार शोधायची गरज नाही, असे या मंडळींना वाटणे स्वाभाविकच होते. एकदा या आधारभूत तत्त्वाचा स्वीकार केला, तर त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा मिशनऱ्यांमार्फत उभी करणे सहज शक्य होते, तसेच जगभरच्या अनेक देशांमध्ये युरोपातील ख्रिस्ती राष्ट्रांनी आपापली वासाहतिक राज्ये निर्माण केलेली असल्याने आवश्यक तो निधी आणि गरज पडलीच तर सत्तेचा वापर शक्यतेच्या कोटीत होता. .ट्रुब्लडला अभिप्रेत असलेल्या विश्वसमाजाची व विश्वराज्याची लघु स्वरूपातील आवृत्ती तेव्हा उपलब्ध होती. ती म्हणजे तो स्वतः ज्या देशाचा नागरिक होता तो देश म्हणजेच संयुक्त संस्थाने अमेरिका, अमेरिकेचा आदर्श समोर ठेवून त्याच्या धर्तीवर इतर राष्ट्रांची अशी संघराज्ये अस्तित्वात यायला त्याला काही अडचण वाटत नव्हती. त्या राज्याचे नाव ‘United States of The World’. अर्थात, एका अमेरिकेच्या आदर्शाला अनुसरत उर्वरित सर्व राष्ट्रे एकत्र येऊन विश्वराज्य स्थापन करतील, ही घटना एकाएकी किंवा एका फटक्यात कशी घडणार! ती टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकणारी प्रक्रिया असेल. सर्वांत अगोदर युरोप खंडात ते घडले. खरेतर त्याची प्रक्रिया वैचारिक आणि संस्थात्मक स्तरावर तशी सुरूही झाली होती. (ह्यूगोच्या भाषणाचा उल्लेख याआधीच केला आहे.) फ्रान्समधील ‘International League of Peace and Liberty’चा संस्थापक पॅरिसनिवासी चार्ल्स लेमोनियर याने ‘United States of Europe’च्या कल्पनेचा पुरस्कार ट्रुब्लडच्या मांडणीच्या अगोदर केला होता, असे ट्रुब्लडच सांगतो. त्यासाठी या मंडळींनी Les Etats Unis d’Europe या (फ्रेंच) नावाचे नियतकालिकही सुरू केले होते.ट्रुब्लडचा आशावाद असे सांगतो, की यानंतर आशिया खंडातील राष्ट्रे युरोपचे अनुकरण करून ‘United States of Asia’ निर्माण करतील आणि त्यानंतर ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी आफ्रिका खंडात जी आत्मिक उन्नती चालविली आहे तिच्या प्रभावामुळे तेथील राष्ट्रेही ‘United States of Africa’ स्थापन करतील. आता जेथे पाश्चात्त्य गौरवर्णीय ख्रिश्चनांचे वास्तव्य आहे, तो ऑस्ट्रेलिया खंड कसे मागे राहील? ‘At last there contineutal federations will flow together into a great world federation. The final political destiny of humanity, where all the larger hopes of love and fellowship of peace and happy prosperity lie.’अर्थात, विश्वराज्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेचा पर्याय शक्य नव्हे. इतरही मार्ग असू शकतात. त्यातील एकाचा उल्लेख ट्रुब्लड करतो. त्यानुसार अँग्लोसॅक्सन वंशाच्या जगभर पसरलेल्या राष्ट्रांचे संयुक्त राष्ट्र म्हणजेच फेडरेशन सर्वांत अगोदर निर्माण होईल. .ट्रुब्लड काहीसा गोंधळलेला वाटतो, असे म्हणावेसे वाटते. जागतिक एकराज्य झाल्यावर वंश, भाषा इत्यादी भेद गळून पडतील. जे वंश काही कारणांमुळे मागे पडलेले दिसतात, त्यांच्यात सुधारणा होऊन ते अँग्लोसॅक्सन वंशाच्या लोकांशी बरोबरी करतील. इतकेच काय खुद्द अँग्लोसॅक्सन वंशच मागे पडून उर्वरित सुधारलेल्या वंशांपैकी कोणतातरी नेतृत्व करील ही शक्यतासुद्धा व्यक्त करण्याचा खुलेपणा ट्रुब्लडकडे आहे. मात्र तरीही एक आग्रह उरतोच - ‘It is the presupposition of a civilization which shall be truly human and christian and hence vigorous and strong.’ वंशवाद सोडायला तयार झालेला हा सद्गृहस्थ धर्मवाद सोडायला तयार नाही. संस्कृती, मानवता आणि ख्रिस्ती धर्म यांच्या निकट असा अन्योन्य संबंध असल्याचा त्याचा आग्रह आहे!शांतता प्रस्थापनेचा आपला विचार महत्त्वाचा व गांभीर्याने घेण्यासारखा आहे याविषयी खात्री व्हावी म्हणून या लेखकाने एक औचित्यपूर्ण कृती केली आहे. ती म्हणजे १८९८मध्ये पॅरिस येथे भरलेल्या शांती परिषदेसाठी झारने दिलेला भाषणवजा संदेशाचा परिशिष्ट म्हणून समावेश.ट्रुब्लडची काहीशी विस्तृत चर्चा केली ती प्रातिनिधिक म्हणून. त्या काळात समजूतदार लोकांना जगात शांती नांदणे किती महत्त्वाचे वाटते व त्यासाठीची एकराज्याची स्थापना हा उपाय योग्य आहे, असा एक विचार तेव्हा रुजत होता हे समजावे म्हणून.मुद्दा परत धर्माकडे न्यायला हवा. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन मूल्यांचा प्रादुर्भाव फ्रेंच राज्यक्रांतीतून झाला, हे ट्रुब्लडने मान्य केले आहे. मात्र त्यांचा क्रम चुकला. बंधुत्वाच्या मूल्याला प्राधान्य हवे, असे तो म्हणतो. वस्तुतः युरोपमधील ग्रीकांच्या व रोमनांच्या राजकीय मंथनातून, तसेच संजीवन व जागरण युगामुळे स्वातंत्र्य व समता ही राजकीय मूल्ये विकसित झाली याबाबत दुमत व्हायचे कारण नाही. मात्र बंधुता हे मूल्य राजकीय नाही व ते युरोपात विकसित झालेले नाही. ते ख्रिस्ती धर्माच्या परंपरेतून निष्पन्न झालेले मूल्य आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास अँग्लोसॅक्सन, अँग्लो अमेरिकन किंवा युरोपीय संस्कृती ही अशा प्रकारे युरोपातील ग्रीकोरोमन बौद्धिक व राजकीय परंपरा तसेच मध्य आशियातील ख्रिस्ती परंपरा दुहेरी वारशातून सिद्ध झालेली वस्तू आहे. त्यातील बंधुता या धार्मिक मूल्याचे महत्त्व ट्रुब्लडला जितके वाटते तितके इतरांना वाटेलच असे समजायचे कारण नाही. याकडे धर्मनिरपेक्ष केवळ राजकीय व्यवहार असे पाहता येणे शक्य आहे. किंबहुना उत्तरोत्तर असेच पाहायची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याचे दिसून येते. एक उदाहरण घ्यायला हरकत नाही. अमेरिकेतील ‘अटलांटिक सोसायटी’ या थिंटटॅकच्या अंतर्गत ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजी अॅण्ड सेक्युरिटी’ने २०१९च्या डिसेंबर महिन्यात Leading The Free World या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. पॉल मिलर हा त्याचा कर्ता होता. २०१९ म्हणजे अर्थातच ट्रम्पच्या पहिल्या कारकिर्दीतील हा अहवाल ट्रम्प आणि त्यांची धोरणे समोर ठेवून त्यांना उद्देशूनच अहवाल सिद्ध झाला असणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. खुद्द अहवालातच ट्रम्प शासनाला उद्देशून काही सूचना केल्याचे आढळून येते. ट्रम्प अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक उठाठेवीतून अंग काढून घेत अंतर्मुख अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारून आपल्यापुरते पाहावे. आतापर्यंत लष्कराच्या भाकऱ्या भाजत देशच उपाशी राहिला. आता पुरे, असे ट्रम्पचे धोरण सर्वश्रुत आहे. त्यावर हा अहवाल असे सांगण्याचा प्रयत्न करतो, की अमेरिकने जगाचे पुढारपण करीत जगाचे हित करणे व आपले स्वतःचेही हित करणे या गोष्टी परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक आहेत. किंबहुना या धोरणामुळेच आजवर अमेरिकेचा लाभ होत आला आहे. जगाचे नेतृत्व केल्यामुळे New America Benefits हे दाखवून देणे हेच या अहवालाचे उद्दिष्ट आहे. .अहवालातील आशयाविषयी नंतर चर्चा करता येईल. येथे एकाच मुद्द्याकडे लक्ष वेधायचे आहे. अहवालाच्या पहिल्या प्रकरणात ‘What is the free world?’ या प्रश्नाची चर्चा केली आहे. तिचा निष्कर्ष असा आहे, की The free world is a type of world order. Sepcifically it is the world in which the ideals of liberty and equality predominates.मुक्त विश्व म्हणजे स्वातंत्र्य आणि समता या मूल्यांचे वर्चस्व असलेली व्यवस्था, असे हा अहवाल सांगतो. यात फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या घुसळणीतून निष्पन्न झालेले बंधुता हे मूल्य गायब झालेले दिसते! हे मूल्य सर्वात महत्त्वाचे असून प्राधान्यक्रमात त्याचा उल्लेख प्रथम व्हायला हवा असे म्हणणाऱ्या ट्रुब्लडला यावर काय वाटले असते, याची कल्पना करायला हरकत नसावी. पहिले स्थान तर जाऊ द्या, त्याला चक्क स्थानभ्रष्ट करण्यात आले आहे. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक वास येणाऱ्या मूल्यांची आपल्याला गरज नाही. स्वातंत्र्य आणि समता ही लौकिक स्वरूपाची राजकीय मूल्ये पुरेशी आहेत, अशीच यामागची भूमिका असणार हे सांगायची गरज नाही. दुसरे असे, की स्वातंत्र्य आणि समता यांच्याविषयी बौद्धिक किंवा तार्किक चर्चा होऊ शकते. तशी ती बंधुत्वाच्या बाबतीत करता येईल काय अशीही एक शंका या टाळाटाळीमागे असू शकेल. बंधुत्वाचा मुद्दा चर्चेत आणला की पितृत्वाचा/मातृत्वाचा मुद्दा प्रवेश करणारच, मग तेथे ईश्वराकडे बोट दाखवावे लागते. त्यापेक्षा या सत्ताशास्त्रीय (Metaphysical) वा दैवशास्त्रीय (Theological) कटकटीला बाजूला ठेवलेलेच बरे अशीही भूमिका असू शकते. लौकिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात अलौकिकाचे काय काम?बंधुतेचे मूल्य (अर्थात स्वातंत्र्य व समता यांच्यासह) आपण फ्रेंच राज्यक्रांतीमधून नव्हे तर बौद्ध धर्माकडून घेतले, असे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितल्याचा उल्लेख झालेला आहेच. पण वैदिक विचारांमध्ये अशा प्रकारच्या म्हणजे लोकशाही, स्वातंत्र्य, समान अधिकार इत्यादींचे आधारातून अधिष्ठान उपलब्ध आहे व तेही उच्च दर्जाचे आहे, याची कल्पना बाबासाहेबांना होती व तिचा स्पष्ट उच्चार त्यांनी केला आहे. ती म्हणजे उपनिषदांमधील ब्रह्मवाद. सर्व मानव एकाच ब्रह्मतत्त्वाचा आविष्कार असल्याचे हा ब्रह्मवाद सांगतो. साहजिकच त्यातून माणसा-माणसांमधील समतेला तात्त्विक समर्थन प्राप्त करून घेता येते. स्वातंत्र्य आणि समता या दोन मूल्यांचा स्वीकार कितीही उत्साहाने आणि उच्चरवाने केला, तरीसुद्धा केव्हा केव्हा त्या दोन मूल्यांमध्ये संघर्ष होऊ शकतो, हे उघड आहे. अशा पेचप्रसंगात कोणत्या मूल्याला प्राधान्य द्यायचे, याचे उत्तर द्विमूल्यात्मक व्यवस्थेत मिळत नाही. त्यासाठी बंधुत्वासारख्या तिसऱ्या मूल्याचा आधार घ्यावा लागेल. आता हे बंधुत्व ईश्वराच्या पितृत्वामुळे आलेले आहे, असे ख्रिस्ती परंपरा म्हणेल, तर एकाच परब्रह्माच्या आविष्कारामुळे आलेले आहे असे उपनिषदिक वैदिक तत्त्वज्ञान म्हणेल. आता बौद्ध धर्म हा निरीश्वरवादी तर आहेच, परंतु तो शाश्वत असे ब्रह्मतत्त्व मानण्याच्याही विरोधातच आहे. अर्थात बाबासाहेबांनी उपरोक्त ब्रह्मवादाचा निर्देश केला, तो त्यांनी बौद्ध धर्माच्या स्वीकारापूर्वीचा आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांनी ‘बंधुता’ मूल्य बौद्धांकडून घेतले, असे म्हटले खरे पण त्याचे अधिक स्पष्टीकरण द्यायची संधी त्यांना ते अल्पायुषी ठरल्यामुळे मिळाली नाही. .तिसरे मूल्य बाजूला ठेवून मिलरच्या अहवालाकडे परतताना आठवण करून देतो, की अहवाल ज्याला स्वतंत्र जगाचे (Free World) नेतृत्व (Leading) करणे म्हणतो त्याकडे वळू. वस्तुतः आधुनिक काळात जिला स्वतंत्र असे म्हणता येते, त्या विश्वव्यवस्थेच्या (World Order) रचनेत व रक्षणात अमेरिकेचा वाटा सिंहाचा असल्याचे व त्यामुळे अमेरिकेचा तोटा न होता फायदाच झाला आहे, असे सिद्ध करायचा या अहवालाचा प्रयत्न आहे. आणि मुळात अशा प्रयत्नाची गरजच का पडावी, याचे कारण म्हणजे तेव्हाचे अर्थातच राष्ट्राध्यक्ष यांनी हे नेतृत्व म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याचे सांगत हे ओझे अमेरिकेच्या खांद्यावरून उतरवण्याचा घाट घातला होता. अहवालानंतर वर्ष-दोन वर्षातच पुन्हा निवडणूक होऊन ट्रम्पना पायउतार व्हावे लागले. यावेळी विरोधी विचारसरणीचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे अहवालाचे प्रयोजन राहिले नाही. अहवालातील मते, तपशिलांचे भाग वगळून बायडनना तत्त्वतः मान्य नसायचे काही कारण नव्हते. तथापि त्यानंतरच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हॅरीसबाईंचा पराभव होऊन पुन्हा एकदा रिपब्लिकन ट्रम्प सत्तारूढ झाल्यामुळे मिलरचा अहवालही - प्रस्तुत (Relevant) ठरला आहे. त्याचा आधार घेतला, तर आपण करीत असलेली चर्चा अधिक सुलभ व अर्थपूर्ण ठरेल. त्यामुळे या अहवालात बंधुतेचे मूल्य दुर्लक्षित आहे ही तक्रार बाजूला ठेवून पुढे जाऊ.मिलर यांच्या अहवालामधील पूर्वपक्ष अर्थातच ट्रम्पचा आहे आणि उत्तरपक्ष किंवा सिद्धांती स्वतः मिलर. अहवालाच्या सारांशात दोन्हीही पद्धतीच्या मतांचे प्रतिबिंब स्वच्छपणाने पडलेले दिसते. तेथूनच सुरवात करू. आधी पूर्वपक्ष‘‘President Donald Trump regularly criticizes... The United States is losing its sovereignty and that the world is taking advantage of America’s generosity.‘‘मिलरच्या उत्तरपक्षाची सुरुवातच अत्यंत सभ्यपणाने झाली आहे. ‘‘We respectfully disagree.‘‘आता मुख्य मुद्दा ‘‘The free world and American leadership of it, is good for America and good for the world. It helps keep us safe and give us opportunity. तसे ट्रम्पचे विरोधकही संख्येने कमी नाहीत. त्यातील काही मंडळी आकांडतांडव व आक्रस्ताळेपणाच्या स्तरावर जाऊन टीका करतात. त्यात खरेतर मूळ मुद्दा हरवून जातो. मिलर तसे करीत नाहीत. त्यांची मांडणी संसत आणि तार्किक वाटते. ज्याला करायच्या तो प्रतिवाद करू शकेल पण त्यात वैयक्तिक उखाळ्यापाखाळ्यांचे प्रयोजनच राहणार नाही. .मिलरच्या अहवालामध्ये 'स्वतंत्र विश्व' या व्यवस्थेची उत्क्रांती कशी होत गेली, याचे थोडक्यात विवेचन तर आहेच, तसेच यापूर्वीच्या व्यवस्थांचा आढावाही घेण्यात आला आहे, जरी त्या त्याच्या त्याच्या परिणामक्षेत्रापुरता मर्यादित होत्या. वर्तमानकाळात उत्क्रांत झालेली व्यवस्था ही अमेरिकेच्या पुढारपणातून, प्रेरणेतून आणि प्रयत्नांतून आकाराला आली आहे.ट्रम्पच्या संकुचित धोरणामुळे अमेरिकेनेच रचलेल्या या व्यवस्थेची मोडतोड झाली, तर त्याचे परिणाम काय होतील, हेही मिलर लक्षात आणून देतात. एकतर ज्यांचा स्वातंत्र्य आणि समता या उदार मूल्यांवर विश्वास नाही, अशांची सत्ता प्रस्थापित होईल किंवा जगात अव्यवस्था होईल, अराजक माजेल.मिलरच्या इशाऱ्याला गांभीर्याने घ्यायला लागेल. तो 'जाता जाता' सहजच केलेला नाही.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.) 