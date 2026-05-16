Premium|Millet Recipes : तृणधान्य रेसिपी पौष्टिक गोड-तिखट पदार्थ घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा

निर्मला दिलीप साळुंखेगव्हाची उकड पेंडीसाहित्य एक वाटी गव्हाचे पीठ, कांदा, जिरे, ३-४ लाल मिरच्या, कढीपत्ता, हिंग, कोथिंबीर, टोमॅटो, चवीनुसार मीठ.कृती प्रथम गव्हाचे पीठ जाडसर दळून कोरडे भाजून घ्यावे. त्यानंतर थोडे तेल घालावे. फोडणी करून तिला उकड द्यावी. एक वाटी पिठाला एक वाटी पाणी घालून गुठळ्या होणार नाहीत अशा पद्धतीने हलवून घ्यावे. मग एक वाफ येऊ द्यावी. तयार पदार्थ एका डिशमध्ये काढून त्यावर टोमॅटो, कोथिंबीर, बारीक शेव घालावी आणि लिंबू पिळावे. छान चव येते..गव्हाची थुली (खिचडी)साहित्यदोन वाटी गव्हाची जाड सोजी, १ वाटी तूर डाळ किंवा मूग डाळ, कांदा, लसूण, जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, हिंग, २ चमचे तिखट,१ चमचा काळा मसाला, चवीनुसार मीठ.कृतीसोजी कोरडी आणि लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यावी. मग एकीकडे फोडणी देऊन त्यात पाणी घालावे. पाण्याला उकळी आल्यावर त्यामध्ये सोजी घालावी. गव्हाची सोजी शिजायला वेळ लागत असल्याने ती पाच मिनिटे शिजू द्यावी. नंतर त्यात डाळ घालावी. आता ४-५ शिट्ट्या होऊ द्याव्यात. ही थुली गरमगरम चुलीवर फोडणीचे तेल घालून लोणचे, पापडासोबत खावी. छान लागते..Premium|Pickle memories of Mumbai chawls : कैऱ्यांच्या लोणच्याचा सुवासिक प्रवास; चिनी मातीच्या बरण्यांपासून चाळीतील गप्पांपर्यंतची चवदार आठवण.बाजरीची खिचडीसाहित्यदोन वाट्या बाजरी, १ वाटी तूर डाळ, १ वाटी तांदूळ, फोडणीचे साहित्य, शेंगदाणे, १ चमचा तिखट, १ चमचा काळा मसाला, चवीनुसार मीठ.कृतीदहा मिनिटे बाजरी पाण्यात भिजत ठेवून टोपलीत काढून ठेवावी. पाणी वाळल्यावर ती मिक्सरमध्ये ऑन-ऑफ करत अलगदच फिरवावी व गाळून घ्यावी. यामुळे वरचा कोंडा निघून जातो. त्यानंतर कांदा, लसूण घालून सर्व साहित्याची फोडणी द्यावी. फोडणीला उकळी आल्यावर त्यात बाजरी घालावी. ती ५-७ मिनिटे शिजल्यावर मग त्यामध्ये डाळ व तांदूळ घालावेत. कुकरच्या ४-५ शिट्ट्या कराव्यात. जेवताना फोडणीचे तेल करून गरम खिचडीवर घालून खावे. ही खिचडी हिवाळ्यात खाणे फायदेशीर असते.गव्हाची खीरसाहित्यदोन वाट्या गहू, २ वाट्या गूळ, काजू, बदाम, ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे, वेलची पूड (प्रमाणानुसार), दूध, चवीनुसार मीठकृतीगहू पंधरा मिनिटे पाण्यात भिजत घालून चाळणीत उपसून घ्यावेत. मग पाणी सुकल्यावर मिक्सरमध्ये किंवा खलबत्त्यात ते कुटावेत आणि गाळून घ्यावेत. कुकरमध्ये जाड रवा घालून त्याच्या ५-६ शिट्ट्या काढून घ्याव्यात. नंतर गरम पाण्यात गूळ विरघळून त्यात खीर घोटून घ्यावी. त्यात काजू, बदाम, चारोळी, खोबऱ्याचे लहान तुकडे, वेलची पूड, किंचित मीठ घालून पाच मिनिटे शिजू द्यावे. दूध ऐनवेळेस जेवताना घालावे. नाहीतर गुळामुळे खीर फुटते आणि चव जाते. खिरीवर साजूक तूप घालून पुरी, पोळीसोबत किंवा नुसतीच खावी. ही पौष्टिक खीर खूपच छान लागते..ज्वारीचे कळणेसाहित्यदोन किलो ज्वारी, पाव किलो उडीद, १० ग्रॅम जिरे, चवीनुसार मीठ.कृतीवरील धान्य एकत्र दळून आणावे. त्यात मीठ घालून त्याच्या भाकऱ्या कराव्यात. दशम्या करायच्या असतील तर २ वाट्या कळण पीठ, अर्धी वाटी गहू पीठ आणि मीठ घालून ते पोळ्यांसारखे लाटून त्यावरून तेल सोडावे, किंवा पुऱ्या कराव्यात. हा पदार्थ फारच पौष्टिक असतो. या पुऱ्या वांग्याच्या भरतासोबत चविष्ट लागतात. भाकऱ्या लाल निस्त्याच्या चटण्या, कांदा किंवा लोणच्याबरोबर खाव्यात.बाजरीचे शिंगोळेसाहित्यदोन वाटी बाजरीचे पीठ, १ वाटी ज्वारीचे पीठ, १ वाटी गव्हाचे पीठ, १ वाटी मेथीची भाजी, हिंग, २ चमचे तीळ, १ वाटी बारीक चिरलेला कांदा, जिरे, साखर, मीठ, हळद, ४-५ हिरव्या मिरच्या किंवा २ चमचे लाल तिखट, तेल, कढीपत्ता.कृतीसर्व पिठे एकत्र करून त्यात मेथी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, जिरे बारीक करून घालावे. मग तीळ, हळद, हिंग, मीठ, थोडी साखर, फोडणीचे २ चमचे तेल पिठात एकजीव करून मळून घ्यावे. आता त्याचे लांब शिंगोळे वळावेत. जिरे, मोहरी, कढीपत्ता याची फोडणी देऊन त्यात पाणी घालावे. मग त्याला उकळी आल्यावर त्यामध्ये शिंगोळे सोडावेत. दहा मिनिटांनी शिंगोळे छान शिजतात. नूडल्ससारखे गरमगरम छान लागतात. पावसाळ्यात हा वाफाळलेला पदार्थ आवर्जून करावा..मक्याचा उपमासाहित्यदोन वाट्या मक्याचे पीठ, ४-५ लाल किंवा हिरव्या मिरच्या, शेंगदाणे किंवा वाटाणे, कांदा, कढीपत्ता, जिरे, मोहरी, हिंग, मीठ, हळद, तेल.कृतीमक्याचे पीठ जाडसर दळून घ्यावे. मग ते पीठ कोरडे भाजून घ्यावे. सर्व फोडणी करून पाण्याला उकळी आल्यावर त्यात पीठ घालावे. गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. चवीला साखर, मीठ घालावे. खाताना वरून टोमॅटो, कोथिंबीर, बारीक शेव घालावी आणि लिंबू पिळावे. उपमा अतिशय चविष्ट लागतो.ज्वारीची चकलीसाहित्यदोन वाट्या ज्वारीचे पीठ, १ वाटी मूग डाळ, २ चमचे जिरे, २ चमचे ओवा, २ चमचे तीळ, हिंग, हळद, २ चमचे तिखट, मीठ, तेल.कृतीमूग डाळ घट्ट शिजवून घ्यावी. त्यात फोडणीचे साहित्य, २ चमचे तेलाचे मोहन आणि ज्वारीचे पीठ घालून मिश्रण मळून ठेवावे. एक तासाने त्याच्या चकल्या पाडाव्यात. छान कुरकुरीत होतात. शरीराला त्रासही होत नाही. किंचित खाण्याचा सोडा किंवा फ्रुट साॅल्ट घातले तरी चालू शकते..