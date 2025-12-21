Premium|minimalism in indian homes : सणासुदीच्या धावपळीतही घर राहील टवटवीत; 'मिनिमलिझम'ने साधा सौंदर्याचा आणि शांततेचा समतोल

रचना बडगुजर-दातेराव तुम्ही ज्या जागेत राहता, काम करता, स्वप्न पाहता, ती जागा तुमची ऊर्जा, तुमच्या भावना आणि तुमच्या जीवनाशी जुळणारी असावी. मिनिमलिझम म्हणजे रिकामं घर नाही, तर संतुलित घर! प्रत्येक घर एक गोष्ट सांगत असतं. मिनिमल डिझाईन त्या कथेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतं. जिथं मिनिमलिझम फक्त दिसत नाही तर जाणवतं, ते घर खऱ्या अर्थानं सुंदर घर...धावपळीचा दिवस संपून घरी गेल्यानंतर मनाला एकप्रकारची शांतता मिळते. कारण ‘घर’ ही केवळ जागा नसते, तर ती भौतिक गरजेबरोबरच भावनिक आधारही असते. त्यामुळेच घर प्रसन्न असावं यासाठी तुम्ही होम डेकॉरही कसं करता हे महत्त्वाचं ठरतं. सध्याच्या होम डेकॉरमधला एक ट्रेंडिंग प्रकार म्हणजे ‘मिनिमलिझम’! घरामध्ये खुबीनं केलं जाणारं मिनिमलिस्टिक होम डेकॉर ही एक कलाच आहे. मिनिमलिस्ट होम डेकॉरमध्ये स्कॅन्डेनेव्हियन, जपांडी, बोहो, मॉडर्न कंटेम्पररी या सध्या सर्वात लोकप्रिय इंटेरियर डिझाईन थीम्स आहेत. प्रत्येक थीम साधेपणा, नैसर्गिक टेक्स्चर आणि शांत, संतुलित सौंदर्याला महत्त्व देते. मी मिनिमल इंटेरियर्ससाठी याच थीम्सचा वापर करून मोकळ्या, सौंदर्यपूर्ण आणि आधुनिक स्पेसेस तयार करते.गेल्या दहा वर्षांपासून इंटेरियर डिझायनर म्हणून आम्ही विविध लक्झरी रेसिडेन्शियल आणि कमर्शिअल प्रोजेक्ट्सवर काम केलं आहे, आणि या प्रत्येक प्रोजेक्टनं मला एक गोष्ट शिकवली आहे, ती म्हणजे, खरं सौंदर्य नेमकेपणात लपलेलं असतं. तुम्हाला नेमकं काय हवं आहे, तुमची गरज काय आहे, हे ओळखून डेकॉर करणं गरजेचं असतं. .Premium|Benefits of Gym on Mindset : जिम म्हणजे थेरपी.गरज ही डिझायनिंगची जननीमाझ्यासाठी डिझाईनची पहिली पायरी म्हणजे, या जागेचा खरा हेतू काय, हे ओळखणं. आज बरेच लोक गृहसजावट करताना खोलीमध्ये अनावश्यक वस्तूंची भर घालतात. त्यात अवजड फर्निचर, जड पॅनेलिंग किंवा भिंतींचा भडक रंग अशा गोष्टी समाविष्ट असतात. सुरुवातीला हे छान वाटतं, पण कालांतरानं हेच घटक अवजड वाटू लागतात, नकोसे वाटू लागतात, त्यांची अडचण वाटू लागते. म्हणूनच मिनिमलिस्टिक डिझाईन हवं, कारण मिनिमलिझमची संकल्पना सांगते, की सगळ्याच गोष्टी ठेवू नका, फक्त गरजेचं आहे तेवढंच ठेवा. आपण जागा जेवढी मोकळी ठेवतो, तेवढी ती आपल्याला शांतता देते.प्रकाशमिनिमलिस्टिक घराचं सर्वात महत्त्वपूर्ण सौंदर्य म्हणजे प्रकाश. नैसर्गिक प्रकाश हा कोणत्याही डेकॉरचा गाभा आहे. स्पेस प्लॅनिंग करताना मी प्रकाशाला सर्वाधिक प्राधान्य देते. नैसर्गिक प्रकाशामुळे घरात मोकळेपणा येतो, रंगांना सॉफ्टनेस मिळतो, टेक्स्चरला उठाव येतो आणि वातावरण उबदार जाणवते. मोकळी रचना ही मिनिमलिस्टिक घरांची ओळख असते..Premium|Stress-Free Wedding Planning Tips : लग्नाची तयारी निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी परफेक्ट प्लॅनिंगचे महत्त्व.साधेपणातली लक्झरीलक्झरी म्हणजे चकाकी नाही; तर लक्झरी म्हणजे दर्जा आणि टिकाऊपणा! मिनिमलिस्टिक डिझाईन करताना मी नैसर्गिक लाकूड, मॅट फिनिशिंग, हाताने तयार केलेलं टेक्स्चर, सॉफ्ट व अर्दी टोन, ग्रेन आणि स्टोन डिटेल्स, साधेपणात वाटणारा रीचनेस यांवर जास्त भर देते. कारण, जेव्हा साधे घटक योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी वापरले जातात, तेव्हा घर फार काही न करताही सुंदर दिसतं.भिंत सजावटपॅनेलिंग नेहमीच आवश्यक नसतं. हल्ली घराघरांत वॉल पॅनेलिंगची फॅशन आली आहे. पण आर्किटेक्ट म्हणून मला असं वाटतं, की भिंतींचं सौंदर्य पॅनेलिंगमध्ये नाही, तर योग्य सजावटीत आणि साधेपणात आहे. उगाच सर्वत्र पॅनेलिंग केल्यास भिंतींची नैसर्गिकता हरवते, मिनिमल डिझाईनचं संतुलन बिघडतं आणि खोलीत एकप्रकारचं जडत्व आल्याचं भासू शकतं. भिंत ही एक कॅनव्हास असते, तिला बंदिस्त करू नये, प्रकाशात चमकू द्यावं. विचारपूर्वक निवडलेलं आर्ट पीस, टेक्स्चरचे लेअर्स, योग्य लायटिंग, एकसंध रंगसंगती अशा मिनिमलिस्टिक पर्यायांमुळे भिंती खुलून दिसतात..क्लटर-फ्री घरघर क्लटर-फ्री करण्यासाठीचं सर्वात मोठं रहस्य म्हणजे स्मार्ट स्टोरेज. घरातील अतिरिक्त वस्तू काढून टाकल्यानंतर घराला एक नवीन आणि ‘केऑस फ्री’ लुक मिळतो. यामुळे घर स्वच्छ, हलकं आणि वापरायला सोपं होतं.मिनिमलिझम म्हणजे रिकामं घर नाही, तर संतुलित घर! प्रत्येक घर एक गोष्ट सांगतं. मिनिमल डिझाईन त्या कथेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतं. जिथं मिनिमलिझम फक्त दिसत नाही, तर जाणवतं, ते घर खऱ्या अर्थानं सुंदर घर.....मिनिमलिझमचे फायदेभारतीय घरांसाठी मिनिमलिझम खूप महत्त्वाचं ठरतं. भारतीय घरांमध्ये सतत सणवार आणि विविध घरगुती कार्यक्रम सुरूच असतात. अशा वेळी मिनिमलिस्टिक डिझाईन असलेलं भारतीय घर सण-समारंभांसाठी कायमच सज्ज राहू शकतं. वास्तूशी सुसंगत लेआउट, सौम्य रंगांच्या भिंती, काम करायला सोपं स्वयंपाकघर, हाताळायला सोपं स्टोरेज, टिकाऊ साहित्य वापरून केलेलं सुटसुटीत फर्निचर, खेळती हवा व भरपूर प्रकाश असलेलं ॲस्थेटिक रचनेचं घर मनावरचा ताण हलका करतं. हीच मिनिमलिझमची खरी जादू असते. तुम्ही ज्या जागेत राहता, काम करता, स्वप्न पाहता, ती जागा तुमची ऊर्जा, तुमच्या भावना आणि तुमच्या जीवनाशी जुळणारी असावी, असं मला वाटतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.