Premium|Minimalist Living Marathi : 'मिनिमलिझम' म्हणजे काय? गोष्टी कमी करणे आणि मनाची गुंतवणूक कमी करण्याची कला नक्की कशी आत्मसात करावी?

विद्या हर्डीकर-सप्रेनीटनेटकेपणा असला म्हणजे घरात अनावश्यक गोष्टी नसतात असं नाही. त्यामुळं पसारा आवरणं म्हणजे गोष्टी नीटनेटक्या ठेवणं नव्हे. त्या खोक्यात भरून ठेवणंसुद्धा नव्हे. तर गोष्टी कमी करणं आणि त्यासाठी वस्तूतील मनाची गुंतवणूक कमी करणं. आर्ट अॅण्ड सायन्स ऑफ मिनिमलिस्टिक लिव्हिंग अशी पुस्तकं वाचून ती कला उमगेल आणि ते शास्त्र समजेल असं नाही. मागच्या लेखात मी आमच्या घर विक्री एजंटबद्दल सांगत होते. झालं असं, की आमचं अमेरिकेतलं घर बदलताना ही एजंट म्हणाली, ‘घर विकायचं तर सुटसुटीत आणि चकपक पाहिजे. अगदी जेवढ्यास तेवढं. तेव्हा आता तुमच्या घरातल्या निम्म्या वस्तू कमी करा!’ वस्तू वाढतात. त्या केवळ घराच्या आकाराप्रमाणे फुगत नाहीत, त्या माणसांच्या कारभारामुळेसुद्धा वाढतात. अघळपघळ कारभार म्हणजे माणसांचा गोतावळा अधिक. वस्तू आणि माणसं यांचा पसारा आपण वाढवतो तो असा. माझ्या आठवणीत तरी हाच अनुभव होता. माझं लहानपणीच घर अगदीच दीड खोलीचं. पण आमचा कारभार ऐसपैस. आम्ही घरची माणसं. त्यात पुणे मध्यवर्ती म्हणून पै-पाहुणे सतत असत. लग्नाला येणारे, शिकायला येणारे आणि जाता-येता टपकणारे. घरात सतत चहाचं आधण. .आमचा गोतावळा मोठा, कारण वडिलांना सहा मामा आणि आईलासुद्धा. आमचं नाव कुलकर्णी किंवा जोशी नसल्यामुळं खूप नाही, पण तरी हर्डीकर नामबंधू सांगत कोणी येतंच. त्यात परोपकारी वडील अभ्यासात मागं पडणाऱ्या मुलांना काहीतरी शिकवत असत. मग त्यांचं खाणं आणि चहा.आमचा खाण्याचा वारसासुद्धा अघळपघळ. आजी कोकणातली. तिचा भात वाटीनं नव्हे, तर तपेल्याच्या मापानं असे. त्यात शेजारीपाजारीसुद्धा जेवत. आई खान्देशी. त्यामुळं सगळं ‘घसघशीत’. पुण्यातल्या जेवढ्यास तेवढं शेजाऱ्यांकडून आम्ही कोणीच काही शिकलो नाही आणि अमेरिकेत ऐसपैस घर घेऊन हौशींचा पसारा घातला होता. घरात कल्पना, कल्पक आणि कलाकारांचा नुसता दंगा असे. घरात पाहुणे नाहीत असा दिवसच नाही.हे मोठं घर. विकायचं ठरलं तेव्हा एजंट म्हणाली, ‘फार पसारा. जिथल्या तिथं नि जेवढ्यास तेवढं करा.’ घराचं लहानीकरण ( म्हणजे डाउन साइझिंग) म्हणजे जीवन आणि जेवणशैलीत मोठ्ठा बदल करणं. मग आम्ही गावच्या मराठी मंडळात जाहिरात दिली, ‘अमुक दिवशी कोणीही यावं आणि आपल्याला पाहिजे ते घेऊन जावं.’ बऱ्याच वस्तू एका दिवसात कमी झाल्या. आम्ही लहान घरात आलो, तरी हौसेला मोल नाही, म्हणून हौसेनं केलेल्या पसाऱ्यालासुद्धा मोल नाही, असं झालं. येणारा प्रत्येक पाहुणा गणपती भेट देत असतो. त्यामुळे घरात प्रदर्शन मांडण्याइतके गणपती झाले. पाहुण्यांचं विसरलेलं आणि मुलांचं टाकलेलं सामान यानं पुन्हा कोठीच्या खोल्या भरल्या. देशोदेशी जाऊन गोळा केलेले कॉफी पिण्याचे कलापूर्ण कप प्रदर्शनी काचेच्या कपाटातून ओसंडून वाहू लागले..AI and post‑2000 era : दोन हजारोत्तरी काळ, डिजिटल क्रांती आणि एआयचा उदय; अमेरिकेत शिकण्यासाठी आलेल्या भाच्याला मी घरातलं सामान देऊ केलं. एक दिवस घरासमोर मोठी गाडी थांबली. भाच्याला देऊन टाकलेलं टेबल घेऊन हा पुन्हा हजर 'आत्या या टेबलावर तुझा जीव असेल. इतकं सुंदर टेबल देऊन कसं टाकू, म्हणून पुन्हा घेऊन आलो,' असं म्हणत टेबलाचं ते जड ओझं पुन्हा माझ्या गळ्यात बांधलं. घरात निवांतपणे करण्याच्या गोष्टींचा एक पसारा असतो. म्हणजे कधीतरी वाचू म्हणून कापून ठेवलेली मासिकातली कात्रणं, एखादं कलापूर्ण क्विल्ट (खरं म्हणजे शुद्ध मराठीत याला गोधडी म्हणतात.) करायचे म्हणून गोळा केलेल्या कापडाच्या तुकड्यांचा पसारा आवरणं, हा एक मोठाच उद्योग. पसाऱ्याच्या प्रत्येक तुकड्यातून आठवणींचे कवडसे चमकत असतात. त्यामुळं आवरणं मुश्किल होऊन जातं. 'एक दिन जाना है' अशी गाणी फक्त मान डोलवण्यापुरतीच असतात.नीटनेटकेपणा असला म्हणजे घरात अनावश्यक गोष्टी नसतात असं नाही. त्यामुळं पसारा आवरणं म्हणजे गोष्टी नीटनेटक्या ठेवणं नव्हे. त्या खोक्यात भरून ठेवणंसुद्धा नव्हे. तर गोष्टी कमी करणं आणि त्यासाठी वस्तूतील मनाची गुंतवणूक कमी करणं. आर्ट अॅण्ड सायन्स ऑफ मिनिमलिस्टिक लिव्हिंग अशी पुस्तकं वाचून ती कला उमगेल आणि ते शास्त्र समजेल असं नाही.त्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्या पसाऱ्याचा आवाका जाणून घ्यावा. पसारा कशासाठी आणि का कमी करायचा आहे, याबद्दलचे आपले विचार स्पष्ट पाहिजेत. मग पसारा आवरण्याची एक कालमर्यादा ठरवावी. 'कधीतरी' म्हटलं की काळाच्या ओघात ते कधीच होत नाही. चांगलं नियोजन करावं लागतं. म्हणजे येत्या दोन महिन्यांत हे पूर्ण करायचं आहे. वस्तूंचं वर्गीकरण करण्यापासून ते केव्हा, काय, कुठं टाकायचं किंवा देऊन टाकायचं इथपर्यंत. कचऱ्याच्या किंवा टाकाऊ वस्तू टाकणं सर्वात सोपे असू शकतं. कधीतरी लागेल म्हणून ठेवलेल्या वस्तू, पिशव्या, कागदांची रद्दी कातर न होता कठोर मनानं टाकून द्यावी.आपल्या लहानपणाचे जपून ठेवलेले दात म्हणजे काही बुद्धाचा दात नसतो, तेव्हा तो टाकण्यासाठी मनाची समजूत घालावी. मग लहानपणीच रावळगाव गोळ्यांचा डबा, पहिलीत लिहिलेले निबंध अशा गोष्टींकडे अलिप्तपणे पहावं आणि धडाधड निर्णय घेऊन टाकावेत. उच्च शिक्षणात उत्तम निबंध लिहिणाऱ्यालासुद्धा इयत्ता पाहिलीतला निबंध जपून ठेवावासा वाटतो. पण कठोर निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नसतो..टिळक गेले, तेव्हा बाजारात कांद्याचा भाव काय होता हे दाखवणारी त्या वर्षीची किराणा मालाची पावती ऐतिहसिक ठरू शकते. पण आपण इतिहासाचार्य नसलो, तर तो ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्याची जबाबदारी आपल्यावर नाही. जुन्या पावत्या, मेडिकल रेकॉर्ड्स यांच्या डिजिटल आवृत्त्या काढून त्या गोष्टी कमी करता येतात. अशा तऱ्हेने तार्किक विचार करून वस्तू टाकणं हिताचं. पुस्तकं... यावर एक वेगळं प्रकरण लिहिता येईल. दुर्मीळ पुस्तकं टाकवत नाहीत. त्यांच्यासाठी ग्रंथालयं शोधावी लागतात. प्रत्येक पुस्तक हातात घेऊन त्याची तर्कसंगत विभागणी करावी लागते. टाकाऊ, ठेवायची, देऊन टाकायची अशा प्रकारची विभागणी. त्याच्या पुन्हा पुन्हा चाळण्या लावून निर्णय घावे लागतात. माझ्या पाहण्यातील एका प्राध्यापकांनी आपली दुर्मीळ पुस्तकांची ग्रंथसंपदा अमेरिकेतून स्पेनमधील विद्यापीठाला पाठवली.इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेगळा करून योग्य विल्हेवाट लावणं महत्त्वाचं. कपडे हे स्वतंत्र खाते आहे. मानसिक गुंतवणूक न करता ते टाकणं आवश्यक असते. मिळालेली पदकं, बक्षिसं, मानपत्र त्यात आठवणी आणि सुखावणारा 'स्व' असतो. त्याच्या डिजिटल किंवा अशा स्मृती आवृत्त्या काढून त्यांचं विसर्जन करता येईल का? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो.अमेरिकेत गॅरेज सेल नावाचा प्रकार असतो. म्हणजे आपल्या गाडी ठेवण्याच्या जागेत असलेल्या वस्तूंची विक्री. पुष्कळदा दुसऱ्यांच्या गॅरेज सेलमधील टाकाऊ वस्तू आपण विकत आणतो आणि आपला कचरा वाढवतो. आता हे सेल्स फेसबुक मार्केट अशा गॅरेज सेलमध्ये विकण्याची सोय आहे. वस्तू दान करणं आता जगभर शक्य आहे. त्यासाठी सेवासंस्थाही असतात. पसारा आवरण्यासाठी मित्रांची मदत घेतली, तर आपल्याला वाटणारे काही कठोर निर्णय ते चटकन घेऊ शकतात. 'पसारा आवरणे सल्लागार' असं कोणी अजून माझ्या पाहाण्यात नाहीत. पण हाही व्यवसाय होऊच शकतो.थोडक्यात, पसारा आवरणं हे आपलं आयुष्य साधं, सोपं करण्याचा उत्तम मार्ग आहे आणि एकदा पसारा हातावेगळा केला, की आपल्या जीवनशैलीचं सुकाणू आपल्या हातात येतं.सुनीताबाई देशपांडे यांच्याबद्दल मी असे ऐकलं आहे, की आपला भार कोणाला होऊ नये म्हणून त्यांनी आपली जीवननशैली इतकी किमान केली होती, की त्या गेल्यावर त्यांचा जेवणाचा डबा आणि वृत्तपत्र बंद करणं एवढंच काम त्यांच्या नातेवाइकांना होतं.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत. 