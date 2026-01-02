Premium|Shriram Finance Mitsubishi Deal : शेअर बाजारात 'सुलतानढवा'! श्रीराम फायनान्सच्या एका डीलने मंदीवाल्यांची दाणादाण?

भूषण महाजनआपला बाजार वर जाईल तो आपल्या कंपन्यांच्या मजबूत कामगिरीवरच! ती अपेक्षा डिसेंबरअखेरच्या तिमाही निकालांनी पूर्ण केली, तर सारे काही आलबेल असेल. अन्यथा पुन्हा पुढच्या तिमाही निकालांची वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुघलांना गनिमी काव्याने तोंड दिले व त्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले. मुघल सैन्याचे मात्र एक वेगळे युद्धतंत्र होते. त्याचे नाव ‘सुलतानढवा’. सुलतानढवा म्हणजे निवडक सैन्याने प्राणाची पर्वा न करता केलेला निकराचा हल्ला. सुलतानढव्यात सर्व सैन्य यायलाच पाहिजे असे नाही. सहसा किल्ला जर ताब्यात येत नसेल आणि वेढा घालून झुंजवून किल्ला हस्तगत होत नसेल, तर सुलतानढवा करायचे. म्हणजे निवडक सैन्य शिड्या लावून एखादा बुरूज उडवून लावणार, मग उरलेले सैन्य पाठीमागून हल्ला करणार. तेव्हा सर्व ताकद एकवटून किल्ल्यावर हल्ला केला जातो, त्याला सुलतानढवा म्हणतात!पुढे मराठ्यांनीदेखील हे तंत्र शिकून घेतले. वाईच्या जवळ एक अवघड आणि म्हणूनच उत्कृष्ट किल्ला होता. किल्ले केंजळगड. या किल्ल्यावर आदिलशाही हुकूमत होती. हा किल्ला स्वराज्यात हवा म्हणून निवडक सैन्यासह महाराज राज्याभिषेक ४० दिवसांवर आला असताना निघाले. मराठी सैन्याने सुलतानढवा केला आणि किल्ला जिंकला..Premium|PSU Bank Stock Valuation : साडेसाती संपली तरी शनी वक्रीच?.आपण गेले वर्षभर तेजीवाल्यांचे आणि मंदीवाल्यांचे युद्ध बघतोय, आता तेजीवाल्यांना एक निकराचा प्रयत्न करायची वेळ आलीय. तशी संधी त्यांना शुक्रवारी (ता. १९ डिसेंबर) मिळाली. त्याचे झाले असे, की श्रीराम फायनान्समध्ये जपानच्या मित्स्सुबीशी समूहाने (Mitsubishi UFJ Financial Group) ₹ ३९,६१८ कोटींची गुंतवणूक करून २० टक्के हिस्सा घेण्याचे ठरवले आहे. ही गुंतवणूक ‘प्रेफरेंशियल इशू’द्वारे इक्विटी शेअरच्या स्वरूपात झाली आहे, त्यात एमयूएफजीने प्रति शेअर ₹ ८४०.९३ दराने शेअर खरेदी केले आहेत. ही भारतातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक ठरली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परदेशी संस्थांचा विश्वास यातून अधोरेखित होतो. म्हणजेच भारतीय विकासदर बघता वित्त क्षेत्रातील गुंतवणूक फलदायी ठरेल असेच मित्सुबिशी कंपनीला वाटते. हा एक मोठा हिरवा झेंडा आहे. ही पुढील भांडवलाच्या ओघाची सुरुवात असू शकते. जपानी संस्था विश्वासार्हतेची पूर्ण खात्री झाल्याशिवाय पुढचे पाऊल उचलीत नाहीत, आणि त्यासाठी बराच वेळ घेतात. या निमित्ताने श्रीराम समूहाचे चोख व्यवस्थापन व कार्यक्षमतेची पावती मिळाली आहे. ह्या कृतीचे इतरही काही परिणाम होऊ शकतात -या गुंतवणुकीमुळे कंपनीला बिनव्याजी मोठे भांडवल मिळाले आहे .त्यातून श्रीराम फायनान्सची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, भांडवल वाढेल आणि कंपनीला निधी उभारणीसाठी मदत होईल, कर्ज पुरवठा वाढवणे शक्य होईल व त्यासाठी पुन्हा पुन्हा ठेव बाजारात जावे लागणार नाही..ह्या व्यवहाराला नियामकांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच मूर्त स्वरूप येईल.यानिमित्ताने बँकेव्यतिरिक्त इतर कार्यक्षम फायनान्स कंपन्या गुंतवणूकदारांच्या रडारवर येतील. त्यात बजाज फायनान्स, एलएनटी फायनान्स, मुथूट फायनान्स, मण्णपुरम, सुंदरम व इतर अनेक कंपन्यांचा समावेश असेल. नुकतेच एलएनटी फायनान्सने जसप्रीत बुमराच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत एक छान जाहिरात प्रसूत केली (बुमराच्या वेगाने आम्ही कर्ज वितरीत करू असे म्हणत!). तिचा काय परिणाम होतो ते लवकरच कळेल.निफ्टीमध्ये बँकिंग व फायनान्स क्षेत्राचे ३८ टक्के वजन आहे. तसेच बँक निफ्टी तेजीत आहे. निफ्टीच्या व साऱ्या शेअर बाजाराच्या तेजीची सुरुवात यातून होऊ शकते.सध्या शेअर बाजारात परदेशी संस्थांचे ९२ टक्के व्यवहार मंदीचे आहेत. मंदी कापली गेल्याशिवाय बाजारात तेजी होत नाही हे इतिहास सांगतो. त्यात वायदा व्यवहारांची अखेर जवळ आली आहे, तेव्हा तेजीचे रसायन पूर्ण तयार आहे..Premium|Portfolio underperformance reasons : शेअर बाजार तेजीत, मग तुमचा पोर्टफोलिओ 'कोमात' का?.नुकताच ९१ रुपयांच्या पुढे घसरलेला डॉलर विनिमय दर सुधारून ८९.५पर्यंत आला आहे. रुपया असाच बळकट झाला, तर हेज फंड्स आपली व्यवहारांची दिशा बदलतील, म्हणजेच तेजी जरी केली नाही तरी मंदी कमी करतील.बाजार एका टप्प्यात रेंगाळतोय हे आम्ही बरेचदा सूचित केले आहे. त्या टप्प्यातून बाहेर पडण्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे. तेजीवाल्यांनी जोर केल्यास नवीन वर्षाची सुरुवात समाधानाने व्हावी. तेजीवाल्यांनी सुलतानढवा करून मंदीवाल्यांना चिमटीत पकडले तर त्यांना मंदी कापावीच लागेल. हाच तो बाजारातला ‘सुलतानढवा’!वरील सर्व गृहीतके परदेशी संस्थांच्या पुनश्च विक्रीच्या प्रवाहात फोल होऊ शकतात (म्हणजेच विक्रीत खंड पडला नाही तर). हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत काय होते ते कळेलच!बँकिंग, फायनान्स, रिलायन्स व अलोह धातू क्षेत्र ह्यांनी बाजाराच्या तेजीला हवा दिलीच आहे. औषध उद्योग आणि माहिती-तंत्रज्ञान ही दोन्ही क्षेत्रे जर स्थिर राहिली तर नवा उच्चांक दूर नाही. श्रीराम फायनान्स, हिंद कॉपर, हिंद झिंक, नॅशनल अॅल्युमिनियम, लुपीन, सेनोरेससारखी नावे नजरेसमोर ठेवावी आणि आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने धोरण आखावे.मागील लेखात (तेजी मंदीचा सातवा फेरा, ता. २७ डिसेंबर) जपानच्या मध्यवर्ती बँकेचा व्याजदर वाढवण्याचा इरादा नोंदवला होता. जागतिक बाजारातील २२ तारखेच्या सप्ताहातील पहिल्या तीन दिवसांची मंदी हा त्याचाच परिणाम होता. प्रत्यक्षात जपानी बँकेने व्याजदर वाढवलेदेखील. ते अर्धा टक्का वाढतील अशी भीती होती. त्याऐवजी पाव टक्काच वाढल्यामुळे बाजाराला हायसे वाटले व सर्वच बाजार वर गेले. भारतात निफ्टीदेखील सहसा २५५००च्या खाली जाणार नाही. आम्ही सतत तेजीचा घोष करतो तो ह्यामुळेच. शेअर बाजाराला फक्त संधीच हवी आहे. दुसरे म्हणजे द्विधा मनःस्थितीत (म्हणजे बाजार खाली येईल की काय अशी भीती धरून तो वर जाईल अशी आशा करणे) बाजारात सहभागी होता येत नाही. बाजार वरच जाणार, त्यासाठी प्रत्येक घसरणीत निवडक क्षेत्रातील शेअरची खरेदी करून संयमाने वाट बघणे व तशी तयारी ठेवणे मन शांत ठेवते..पुन्हा एकदा उद्धृत करतो. ट्रम्प करार होणे न होणे ह्याबद्दल कुठलीच अपेक्षा ठेवता येत नाही. आपला बाजार वर जाईल तो आपल्या कंपन्यांच्या मजबूत कामगिरीवरच! ती अपेक्षा डिसेंबरअखेरच्या तिमाही निकालांनी पूर्ण केली, तर सारे काही आलबेल असेल. अन्यथा पुन्हा पुढच्या तिमाही निकालांची वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे.दोन शब्द मौल्यवान धातूंसंबंधी! सोने आणि चांदी यात गुंतवणूक करताना आता जोखीम/परतावा गुणोत्तर बघायला हवे - Risk vs Reward! चांदीत औंसामागे ६७ डॉलर ह्या उच्चतम भावाला कॉमेक्स एक्स्चेंजमध्ये व्यवहार होतात, तर सोन्याचा भाव ४,३८९ डॉलर प्रति औंस आहे. येथून भाव किमान १० टक्के खाली येऊ शकतात आणि १० ते १५ टक्के वर जाऊ शकतात. म्हणजेच आपली गाडी चुकली का? असा विचार करावा लागेल व किमान पाच टक्के खाली आल्यावरच आणखी पाच टक्के स्टॉप लॉसने गुंतवणूक करणे सावधपणाचे ठरेल. कारण रुपया काही काळ स्थिर राहू शकतो (८९ ते ९० प्रति डॉलर). अर्थात जातीच्या सट्टेवाल्याला रोजच खरेदी करावीशी वाटली तर नवल नाही. पण ती जोखीम त्याचीच!नेहमीच जोपासलेला सावध आशावाद जवळ असू द्यावा.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 