Premium|Modern Fashion and Indian Culture : आधुनिक व्हा, पण संस्कार विसरू नका; आईने मुलीला दिलेला मोलाचा संदेश

‘‘माझ्या मुलींनो, आकाशात उंच भरारी घ्या. जगातील प्रत्येक चांगली गोष्ट शिका. पण एवढंच लक्षात ठेवा झाड कितीही उंच वाढलं, तरी त्याला जगण्यासाठी मुळांची गरज असते. तुमची मुळं म्हणजे तुमचा विवेक, तुमचा आत्मसन्मान आणि तुमचे संस्कार.’’ डायरी वाचताना आर्याच्या डोळ्यांत अश्रू होते; पण त्या अश्रूंमध्ये दुःखापेक्षा कृतज्ञता जास्त होती. पावसाळ्यातली एक संध्याकाळ होती. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. स्वयंपाकघरातून आलेल्या वाफाळत्या चहाचा सुगंध संपूर्ण घरभर दरवळत होता. सुमित्राताई देवासमोर दिवा लावून स्वयंपाकघरात आल्या. तेवढ्यात त्यांच्या मुलीच्या, अनन्याच्या खोलीचा दरवाजा जोरात बंद झाल्याचा आवाज आला.‘‘अनन्या!’’ सुमित्राताईंनी हाक मारली. पण आतून काहीच उत्तर आलं नाही. सुमित्राताईंना कळून चुकलं होतं, की आज पुन्हा काहीतरी झालं आहे. त्यांनी हळूच दरवाजा ठोठावला.‘‘येऊ का आत?’’‘‘ये ना, आई’’ अावाजात नाराजीचा सूर होता.अनन्या पलंगावर बसली होती. तिच्या डोळ्यांत पाणी होते. बाजूला कॉलेजची बॅग पडली होती.‘‘काय झालं बाळा?’’ आईनं तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत विचारलं.‘‘आई, तू मला समजूनच घेत नाही.’’‘‘अगं, आधी सांग तर खरं.’’‘‘आज कॉलेजमध्ये माझ्या मैत्रिणींनी मला सांगितलं, की मी खूप जुनाट विचार करते. त्या म्हणाल्या, की तू कधीच आमच्यासारखे कपडे घालत नाहीस. मी रिप्ड जीन्स घालू का म्हणून विचारलं, तर बाबा रागावले. तुलाही आवडणार नाही. मग मी काय करू?’’सुमित्राताई हसल्या, ‘‘म्हणजे आजचा विषय कपड्यांचा आहे तर!’’‘‘हो! पण फक्त कपड्यांचा नाही. मला हे समजत नाही, की आपण भारतात राहतो म्हणून सगळ्याच गोष्टींवर बंधनं का असावीत?’’आई काही क्षण शांत राहिली.‘‘अनन्या, मी तुला एक गोष्ट सांगू का?’’‘‘आई, तू नेहमी गोष्टीच का सांगतेस?’’‘‘कारण गोष्टी माणसाला विचार करायला शिकवतात.’’अनन्या हसली. ‘‘ठीक आहे, सांग...’’सुमित्राताई बोलू लागल्या, ‘‘एका जंगलात दोन झाडं होती. एक उंच नारळाचं झाड आणि दुसरं विशाल वडाचं झाड. नारळाचं झाड म्हणायचं, ‘मी किती आधुनिक! मी आकाशाला स्पर्श करतो’ आणि वडाचं झाड म्हणायचं, ‘मी जमिनीशी जोडलेलो आहे’. एक दिवशी वादळ आलं, नारळाचं झाड जोरजोरात हलू लागलं. वडाचं झाडही हललं, पण त्याच्या मुळांनी त्याला आधार दिला. वादळानंतर दोन्ही झाडं उभी होती. तेव्हा वडाचं झाड म्हणालं, आकाशाला स्पर्श करायला हरकत नाही, पण मुळांशी नातं तुटता कामा नये.’’अनन्या काही बोलली नाही. सुमित्राताई पुढे म्हणाल्या, ‘‘बाळा, आधुनिक होण्यात काहीच चुकीचं नाही. पण आधुनिक होणं म्हणजे स्वतःला विसरणं नव्हे.’’‘‘म्हणजे?’’‘‘म्हणजे, तू जीन्स घाल, कुर्ती घाल, साडी नेस, तुला जे आवडतील ते कपडे घाल. पण स्वतःला एक प्रश्न विचार - मी हे का घालत आहे?’’अनन्या विचारात पडली, ‘‘आई, तुला रिप्ड जीन्स का आवडत नाही?’’‘‘मला ती फॅशन समजत नाही, असं नाही. पण मला एक प्रश्न पडतो, ज्या गोष्टीला आपण लहानपणी ‘फाटलं’ म्हणून शिवायचो, तीच गोष्ट आज फॅशन कशी झाली?’’‘‘पण आई, फॅशन बदलते ना!’’‘‘हो बदलते. आमच्या काळात बेलबॉटम पँट्स होत्या. त्याआधी साड्यांची पद्धत वेगळी होती. उद्या कदाचित पुन्हा काहीतरी नवीन येईल. पण फॅशन बदलली म्हणून मूल्यं बदलली पाहिजेत असं नाही!’’‘‘मूल्यं??’’‘‘आत्मसन्मान, विवेक आणि समजूतदारपणा...’’‘‘आई, खरं सांगायचं तर, कधीकधी मला चित्रपटातल्या अभिनेत्रींसारखं व्हावंसं वाटतं.’’‘‘कोणासारखं?’’ त्यावर उत्तरादाखल तिनं एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं नाव सांगितलं.आई हसली, ‘‘ती अभिनेत्री सकाळी उठल्यावर कशी दिसते, तिला किती मेहनत करावी लागते, तिच्यावर किती जबाबदाऱ्या आहेत, हे तुला माहिती आहे का?’’‘‘नाही.’’‘‘चित्रपटात दोन तासांत सगळं सुंदरच दिसतं. पण खरं आयुष्य चित्रपटासारखं नसतं.’’‘‘म्हणजे मी तिची कॉपी करू नये?’’‘‘कॉपी करायचीच असेल तर तिच्या मेहनतीची कर. तिच्या शिस्तीची कर. तिच्या आत्मविश्वासाची कर. पण स्वतःची ओळख गमावून बसू नको.’’अनन्या शांतपणे ऐकत होती.‘‘आई, पण लोक काय म्हणतील हा विचार का करायचा?’’सुमित्राताईंनी दीर्घ श्वास घेतला, ‘‘बाळा, बोलणं लोकांचं कामच आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, लोक काय म्हणतील यापेक्षा, उद्या आरशात पाहिल्यावर तुला स्वतःचा अभिमान वाटला पाहिजे.’’‘‘पण आपल्याकडे लोक वेगळ्या नजरेनं पाहतात.’’‘‘हो. हे वास्तव आहे. प्रत्येक समाजाचे काही संकेत असतात. पाश्चात्त्य देशांतल्या सामाजिक अपेक्षा वेगळ्या आहेत.’’‘‘म्हणजे आपण वेस्टर्न कपडे घालायचेच नाहीत?’’‘‘असं कोण म्हटलं? मी फक्त एवढंच म्हणते, की कपडे निवडताना प्रसंग, ठिकाण आणि परिस्थिती यांचाही विचार करावा.’’‘‘म्हणजे?’’.Premium|Child in Conflict with the Law: बालगुन्हा करणाऱ्या मुलांचा कायद्याचा प्रवास कसा असतो? .‘‘तू मंदिरात जात असशील, तर एक प्रकारचे कपडे योग्य वाटतील. मुलाखतीला जात असशील, तर दुसरे. समुद्रकिनारी गेलीस, तर तिसरे. प्रसंगानुरूप वागणं ही परिपक्वता आहे.’’ अनन्यानं मान डोलावली.‘‘आई, तुला कधी असं वाटलं नाही का, की मुलींवरच जास्त बंधनं असतात?’’‘‘वाटलं ना... आणि काही ठिकाणी ती वस्तुस्थितीही आहे. पण मला माझ्या मुलीला भीती शिकवायची नाही. मला तिला विवेक शिकवायचा आहे.’’‘‘त्यात फरक काय?’’‘‘भीती म्हणते - हे करू नकोस. विवेक विचारतो - हे करणं योग्य आहे का?’’ अनन्याच्या चेहऱ्यावर हलकंसं स्मित उमटलं. तेवढ्यात सुमित्राताईंनी कपाटातून एक जुना फोटो अल्बम काढला.‘‘हे बघ.’’अनन्यानं फोटो पाहिले. एका फोटोत तिची आई कॉलेजमध्ये जीन्स आणि कुर्ता घालून उभी होती.‘‘आई! तेव्हा तू जीन्स घालत होतीस?’’‘‘हो.’’‘‘मग मला का नाही म्हणतेस?’’‘‘मी कधी नाही म्हणाले? मी फक्त इतकंच म्हणते, की कोणतीही गोष्ट डोळे बंद करून स्वीकारू नकोस.’’अनन्या हसू लागली, ‘‘आई, तू तर खूप मॉडर्न निघालीस!’’‘‘आम्हीही तरुण होतो गं!’’दोघींच्या हसण्यानं घर भरून गेलं. थोड्यावेळानं आई गंभीर झाली, ‘‘अनन्या, तुला माहिती आहे का, एका आईची सर्वात मोठी भीती काय असते?’’‘‘काय?’’‘‘तिच्या मुलीनं स्वतःला कमी समजू नये.’’‘‘म्हणजे?’’‘‘आज जग तुला सांगेल, की सुंदर दिसण्यासाठी हे कर, लोकप्रिय होण्यासाठी ते कर, आधुनिक दिसण्यासाठी असं वाग. पण तू स्वतःला कधीही विचारायला विसरू नकोस मी पुरेशी आहे का?’’‘‘आणि उत्तर?’’‘‘नेहमी ‘हो’ असलं पाहिजे.’’अनन्याच्या डोळ्यांत पाणी आलं, ‘‘आई, कधीकधी मला वाटतं की मी इतर मुलींसारखी नाही.’’‘‘आणि त्यात वाईट काय आहे? गुलाब आणि मोगरा दोन्ही फुलंच असतात. त्यांचा सुगंध वेगळा असतो.’’‘‘पण लोक तुलना करतात.’’‘‘लोक करतात. पण तू करू नकोस.’’‘‘आई, मला शेवटी एकच सांग मी काय घालावं?’’सुमित्राताई हसल्या.‘‘मी तुला कपड्यांची यादी देणार नाही. पण पाच गोष्टी सांगते. पहिलं म्हणजे जे घालशील, ते तुला आरामदायक वाटलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे ते प्रसंगानुरूप असलं पाहिजे. तिसरं, ते तुझ्या आत्मसन्मानाशी सुसंगत असलं पाहिजे. चौथं, फक्त इतरांना पाहून निर्णय घेऊ नकोस. आणि पाचवं, कपडे काहीही असोत, तुझी खरी ओळख तुझे विचार आणि तुझे कर्म असतील.’’अनन्या काही क्षण शांत राहिली. ‘‘आई, मी उद्या माझ्या मैत्रिणींना एक गोष्ट सांगणार आहे.’’‘‘कोणती?’’‘‘की माझ्या आईनं मला सारासार विचार करायला शिकवलं.’’सुमित्राताईंचे डोळे भरून आले. त्या रात्री अनन्यानं तिच्या डायरीत लिहिलं, ‘‘माझी आई मला कधीच म्हणाली नाही, की फक्त परंपरा पाळ. तिनं मला एवढंच शिकवलं ‘आधुनिक हो, पण स्वतःला विसरू नकोस.’ जग बदलत राहील, फॅशन बदलत राहील, पण आत्मसन्मान आणि विवेक हे कधीच फॅशनच्या बाहेर जाणार नाहीत.’’***.Premium|Student Protest on Gyanesh Kumar: विद्यार्थी आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळू शकते? संयुक्त राष्ट्रांपासून मानवाधिकार संघटनांपर्यंत कोणते पर्याय उपलब्ध?.काही वर्षांनी अनन्याचं लग्न झालं. तिचा नवरा आदित्य समजूतदार आणि आधुनिक विचारांचा होता. लग्नानंतर दोघंही फिरायला गेले. त्यांनी अनेक फोटो काढले. फोटो अतिशय सुंदर होते, काही फोटो पाश्चात्त्य वेशभूषेतीलही होते.घरी परतल्यावर अनन्या आनंदानं म्हणाली, ‘‘आई, बघ ना! हे फोटो किती छान आले आहेत. मी हे सगळे स्टेटसला ठेवणार आहे.’’सुमित्राताईंनी फोटो पाहिले. काही क्षण त्या शांत राहिल्या.‘‘काय झालं, आई? फोटो आवडले नाहीत का?’’‘‘फोटो सुंदर आहेत, बाळा. पण मी तुला एक प्रश्न विचारू का?’’‘‘हो.’’‘‘हे फोटो तू मनापासून टाकते आहेस की फक्त इतर जोडपी टाकतात म्हणून?’’अनन्या थोडी विचारात पडली, ‘‘दोन्ही असावं कदाचित...’’‘‘आणि हे फोटो तुझे आजोबा-आजी, तुझे शिक्षक आणि उद्या तुझी मुलं पाहतील, तेव्हा तुला तितकंच सहज वाटेल का?’’अनन्या काही बोलली नाही. तेवढ्यात आदित्यही तिथे आला. तो हसत म्हणाला, ‘‘अहो आई, आजकाल हे सगळं सामान्य आहे.’’सुमित्राताईही हसल्या. ‘‘मला माहिती आहे रे. मी जुन्या विचारांची नाही. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, सोशल मीडियावर टाकलेली प्रत्येक गोष्ट ही फक्त आपली राहत नाही. ती समाजाचा भाग बनते.’’आदित्यनं मान हलवली. ‘‘आई, म्हणजे आम्ही फोटो टाकूच नयेत असं तुम्हाला वाटतं?’’‘‘नाही रे. मला फक्त एवढंच वाटतं, की प्रत्येक गोष्ट स्वतःला तीन प्रश्न विचारून करावी.’’‘‘कोणते?’’‘‘पहिला, हा निर्णय मी स्वतःच्या आनंदासाठी घेत आहे का? दुसरा, हा फोटो सार्वजनिक करण्याची खरोखर गरज आहे का? आणि तिसरा, हा फोटो पाहून मला दहा वर्षांनीही अभिमान वाटेल का?’’ अनन्या शांतपणे ऐकत होती. आई पुढे म्हणाली, ‘‘बाळा, आपण भारतात राहतो. आपला समाज विविध विचारांचा आहे. काही लोक तुझ्या आनंदात सहभागी होतील, तर काही टीकाही करतील. प्रश्न लोकांच्या मतांचा नाही; प्रश्न एवढाच आहे, की तू जे करतेस ते विचारपूर्वक करतेस का?’’‘‘पण आई, समाजाचा इतका विचार का करायचा?’’सुमित्राताईंनी खिडकीबाहेर पाहत उत्तर दिलं.‘‘कारण माणूस एकटा जगत नाही. आपण कुटुंबात राहतो, समाजात राहतो. समाजासाठी स्वतःला हरवायचं नाही आणि स्वतःसाठी समाजाला पूर्णपणे विसरायचंही नाही. समतोल महत्त्वाचा आहे.’’आदित्य म्हणाला, ‘‘म्हणजे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी दोन्ही?’’‘‘अगदी बरोबर!’’ आई हसत म्हणाली.त्या रात्री अनन्यानं तिच्या मोबाईलकडे पाहिलं. तिनं काही फोटो फक्त स्वतःसाठी जतन करून ठेवले, काही जवळच्या मित्रांसोबत शेअर केले आणि काही सर्वांसाठी स्टेटसला ठेवले.डायरीत तिनं लिहिलं, ‘‘आईने मला कधीच काय घालायचं आणि काय नाही हे शिकवलं नाही. तिने मला एवढंच शिकवलं प्रत्येक निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःला विचार, ‘हा निर्णय माझ्या मूल्यांशी, माझ्या आत्मसन्मानाशी आणि माझ्या विवेकाशी जुळतो का?’ जग बदलत राहील, पण विचारपूर्वक जगण्याची किंमत कधीच कमी होणार नाही.’’***काही दिवसांनी अनन्याला मुलगी झाली. एक दिवशी तिची मुलगी आरशासमोर उभी राहून म्हणाली, ‘‘आई, मी सुंदर दिसते ना?’’अनन्यानं तिला जवळ घेतलं आणि म्हणाली,‘‘हो बाळा, खूप सुंदर! पण लक्षात ठेव, तुझं सौंदर्य फक्त तुझ्या कपड्यांत नाही, तर तुझ्या विचारांत, तुझ्या आत्मविश्वासात आणि तुझ्या चांगुलपणात आहे. आधुनिक हो, मोठी स्वप्नं बघ; पण तुझा विवेक आणि तुझे संस्कार कधीही मागं सोडू नकोस.’’खिडकीबाहेर पुन्हा एकदा पाऊस पडत होता. सुमित्राताईंना जाणवलं, आपल्या मुलीला केवळ जगायला नाही तर विचारपूर्वक जगायला शिकवलं होतं. स्वातंत्र्य, संस्कृती, आत्मसन्मान आणि सामाजिक जाणीव यांचा समतोल साधणारी व्यक्तीच खऱ्या अर्थानं परिपक्व असते.एक दिवशी अनन्या आणि तिची मुलगी आर्या मॉलमध्ये खरेदीसाठी गेल्या होत्या. आर्या आता कॉलेजात शिकत होती. एका दुकानासमोर ती थांबली.‘‘आई, बघ ना! हा ड्रेस किती छान आहे. माझ्या सगळ्या मैत्रिणींनी असाच घेतला आहे.’’अनन्यानं ड्रेसकडे पाहिलं. ती हसली आणि म्हणाली, ‘‘तुला तो आवडला का?’’‘‘खरं सांगायचं तर, मला तो एवढा आवडला नाही. पण आजकाल हीच फॅशन आहे. सगळीकडे असेच कपडे तर घालतात.’’‘‘आर्या, मी तुला तुझ्या आजीनं मला सांगितलेली एक गोष्ट सांगू का?’’‘‘पुन्हा गोष्ट?’’ आर्या हसत म्हणाली.‘‘हो. कारण गोष्टी कधीच जुन्या होत नाहीत.’’दोघी एका बाकावर बसल्या. ‘‘एकदा एका बागेत दोन फुलपाखरं राहत होती. पहिलं फुलपाखरू रोज दुसऱ्याची नक्कल करायचं. दुसरं ज्या फुलावर बसेल, तिथं तेही जायचं. दुसरं ज्या दिशेनं उडेल, त्याच दिशेनं तेही उडायचं. एक दिवस पहिल्या फुलपाखरानं विचारलं, ‘तू इतकी सुंदर कशी दिसतेस?’ दुसरं फुलपाखरू हसून म्हणालं, ‘कारण मी कधीच कोणाची नक्कल केली नाही. मी माझे रंग जपले.’’आर्या शांतपणे ऐकत होती.‘‘आई, तुला म्हणायचं आहे, की आपण विदेशी फॅशन करू नये?’’‘‘नाही बाळा. मला एवढंच म्हणायचं आहे, फॅशन स्वीकारावी; पण अंधानुकरण करू नये.’’‘‘म्हणजे?’’‘‘आपण भारतीय आहोत म्हणून फक्त भारतीय कपडेच घालावेत, असं नाही. पण विदेशी संस्कृतीतील प्रत्येक गोष्ट विचार न करता स्वीकारावी, असंही नाही.’’आर्यानं विचारलं, ‘‘मग कितपत स्वीकार करावा?’’‘‘आई, तुला माहिती आहे का? माझ्या एका मैत्रिणीनं सांगितलं, की भारतीय संस्कृती खूप जुनाट आहे.’’अनन्याच्या चेहऱ्यावर हलकंसं स्मित आलं. ‘‘तिला माहिती आहे का, आज जगभरात किती लोक योग करतात? किती लोक साडी परिधान करतात? किती लोक भारतात येऊन अध्यात्म शिकतात?’’‘‘नाही.’’‘‘बाळा, इतर संस्कृतींचा आदर करायला शिक. पण स्वतःच्या संस्कृतीची किंमतही ओळख. ज्या झाडाला स्वतःच्या मुळांची किंमत समजत नाही, ते झाड जास्त काळ टिकत नाही.’’‘‘म्हणजे विदेशी संस्कृती वाईट आहे का?’’‘‘अजिबात नाही. प्रत्येक संस्कृतीमध्ये काही चांगल्या गोष्टी असतात. आपण त्यांच्याकडून वेळेचं महत्त्व, शिस्त आणि आत्मविश्वास शिकू शकतो. पण त्याचवेळी आपली ओळख आणि मूल्यंही जपली पाहिजेत.’’आर्या दुकानाच्या काचेत स्वतःकडे पाहत म्हणाली, ‘‘मग मी हा ड्रेस घ्यावा का?’’अनन्या हसली.‘‘तो प्रश्न मला विचारू नकोस. स्वतःला विचार. तुला तो दहा वर्षांनीही आवडेल का? तो घातल्यावर तुला आत्मविश्वास वाटेल का? आणि सर्वात महत्त्वाचं तो तुझी ओळख दाखवेल का, की ती फक्त दुसऱ्या कोणाची नक्कल असेल?’’आर्यानं काही क्षण विचार केला. मग ती म्हणाली, ‘‘आई, मला वाटतं मी हा ड्रेस घेईन. पण कारण सगळे घेत आहेत म्हणून नाही, तर मला तो आवडतो म्हणून.’’अनन्यानं तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला.‘‘हेच तर मला ऐकायचं होतं.’’घरी परतल्यावर आर्यानं तिच्या डायरीत लिहिलं,‘‘आज मला समजलं, की आधुनिक होणं म्हणजे स्वतःला विसरणं नाही. विदेशी संस्कृतीचा स्वीकार करावा, पण स्वतःची ओळख गमावून नव्हे. कारण फॅशन बदलते, ट्रेंड बदलतात; पण विवेक आणि आत्मसन्मान हे कायम राहतात.’’आणि तिला आजीचे शब्द आठवले, ‘‘आकाशाला स्पर्श करायला हरकत नाही, बाळा; पण मुळांशी असलेलं नातं कधीही तुटता कामा नये.’’***.एक दिवस आर्या आणि अनन्या संध्याकाळी बागेत फिरायला गेल्या होत्या. बागेत अनेक कुटुंबं, लहान मुलं आणि वयोवृद्ध लोक बसले होते.आर्या अचानक म्हणाली, ‘‘आई, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे.’’‘‘विचार.’’‘‘काही लोक म्हणतात की भारतात तोकडे कपडे घातले तर लोक जास्त पाहतात. हे खरं आहे का?’’अनन्यानं काही क्षण विचार केला, ‘‘बाळा, प्रत्येक समाजाच्या काही सवयी असतात. ज्या गोष्टी समाजाला कमी प्रमाणात दिसतात, त्या गोष्टींकडे लोकांचं लक्ष अधिक जाऊ शकतं.’’‘‘म्हणजे?’’‘‘उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात रोज मोर दिसत नसतील आणि अचानक एक मोर आला, तर सगळे त्याच्याकडे पाहतील. त्याचा अर्थ मोर चुकीचा आहे असा होत नाही; फक्त तो त्या वातावरणात वेगळा दिसत आहे.’’आर्या शांतपणे ऐकत होती, ‘‘म्हणजे लोक बघतात म्हणून आपण स्वतःला बदलायचं?’’अनन्या हसली, ‘‘नाही. पण वास्तव समजून घ्यायचं. बघ, भारत खूप मोठा देश आहे. मुंबई, पुणे, दिल्ली, एखादं छोटं गाव; प्रत्येक ठिकाणच्या सवयी वेगळ्या असतात.’’‘‘पण लोकांनी बघू नये ना!’’‘‘अर्थातच. प्रत्येकानं इतरांकडे आदरानं पाहायला हवं. पण आई म्हणून मला तुला जग कसं असायला हवं हेच नाही, तर जग सध्या कसं आहे हेही सांगावं लागतं.’’आर्यानं आईचा हात हातात घेतला, ‘‘म्हणजे तू मला घाबरवत नाहीयेस?’’‘‘नाही बाळा. मी तुला घाबरवू इच्छित नाही, तर तुला विचार करायला शिकवू इच्छिते.’’तेवढ्यात बागेत एक लहान मुलगा पतंग उडवत होता. त्याचा पतंग एका झाडात अडकला. अनन्या म्हणाली, ‘‘तो पतंग बघितलास?’’‘‘हो.’’‘‘पतंगाला आकाशात उडायला स्वातंत्र्य लागतं, पण त्याचवेळी त्याला दोऱ्याचाही आधार लागतो. दोरा खूप घट्ट असेल तर पतंग उडू शकत नाही आणि दोरा पूर्णपणे तुटला, तर पतंग भरकटतो.’’‘‘म्हणजे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी?’’‘‘अगदी बरोबर.’’***काळ पुढे सरकत गेला. सुमित्राताई आता वयस्कर झाल्या होत्या. त्यांचे केस पांढरे झाले असले, तरी त्यांचे विचार कालसुसंगत होते. एक दिवशी संपूर्ण कुटुंब एकत्र जमलं होतं. अंगणात तुळशीपाशी दिवा लावलेला होता. आर्या आता मोठी झाली होती. ती उच्च शिक्षण घेत होती आणि तिच्या विचारांमध्ये आधुनिकता आणि संस्कार यांचा सुंदर संगम दिसत होता. ती आजीकडे पाहून म्हणाली, ‘‘आजी, तू आईला काय शिकवलंस, हे आता मला समजतंय.’’ सुमित्राताई हसल्या.‘‘काय समजलं तुला?’’‘‘हेच की, कपडे कधीच माणसाची खरी ओळख ठरत नाहीत. पण आपण कोण आहोत, कुठे राहतो, आपल्या निर्णयांचा आपल्या आयुष्यावर आणि आपल्या माणसांवर काय परिणाम होतो, याचा विचार करणं महत्त्वाचं असतं.’’अनन्याच्या डोळ्यांत समाधान दिसत होतं.आर्या पुढे म्हणाली, ‘‘तू मला कधीच बंधनं घातली नाहीस. तू मला फक्त विचार करायला शिकवलंस. आधुनिक होणं म्हणजे मुळं विसरणं नाही आणि संस्कृती जपणं म्हणजे स्वप्नांना पंख नाकारणं नाही.’’सुमित्राताईंनी तिचा हात हातात घेतला.‘‘बाळा, लक्षात ठेव, प्रत्येक पिढी नवीन विचार घेऊन येते. पण कोणताही नवीन विचार स्वीकारताना स्वतःला हरवू नकोस. जगाकडून शिक, पण स्वतःची ओळख जप.’’तेवढ्यात आर्यानं तिच्या मोबाईलमधला एक फोटो दाखवला. त्यात ती पारंपरिक आणि आधुनिकतेचा सुंदर मिलाफ असलेल्या वेशात उभी होती.‘‘आजी, हा फोटो मी सोशल मीडियावर टाकला आहे.’’सुमित्राताई हसून म्हणाल्या, ‘‘आणि तो टाकताना तू स्वतःला प्रश्न विचारलेस ना?’’आर्या हसत म्हणाली, ‘‘हो! हा फोटो पाहून मला आजही अभिमान वाटेल का, हा प्रश्न सर्वप्रथम विचारला.’’ हे ऐकून सुमित्राताईंच्या चेहऱ्यावर समाधान उमटलं. त्या संध्याकाळी सूर्यास्त होत असताना, सुमित्राताईंनी घरातील सगळ्यांना एक वाक्य सांगितलं, ‘‘काळ बदलतो, फॅशन बदलते, समाज बदलतो; पण विवेक, आत्मसन्मान आणि संस्कार यांची किंमत कधीच कमी होत नाही.’’***काही वर्षांनंतर सुमित्राताई या जगातून निघून गेल्या. त्यांच्या कपाटात आर्याला एक छोटी डायरी सापडली. शेवटच्या पानावर त्यांनी लिहिलं होतं, ‘‘माझ्या मुलींनो, आकाशात उंच भरारी घ्या. जगातील प्रत्येक चांगली गोष्ट शिका. पण एवढंच लक्षात ठेवा झाड कितीही उंच वाढलं, तरी त्याला जगण्यासाठी मुळांची गरज असते. तुमची मुळं म्हणजे तुमचा विवेक, तुमचा आत्मसन्मान आणि तुमचे संस्कार.’’ डायरी वाचताना आर्याच्या डोळ्यांत अश्रू होते; पण त्या अश्रूंमध्ये दुःखापेक्षा कृतज्ञता जास्त होती. तिनं डायरी हळूच बंद केली आणि खिडकीबाहेर पाहिलं. आकाशात एक पतंग उंच भरारी घेत होता. त्याला स्वातंत्र्य होतं, पण त्याच्या हातात अजूनही एक मजबूत दोरा होता. आर्या हसली.कारण आता तिला समजलं होतं आयुष्य म्हणजे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी, आधुनिकता आणि संस्कृती, स्वप्नं आणि संस्कार यांच्यातील सुंदर समतोल. जगातील प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचा स्वीकार करा; पण स्वतःची ओळख, आत्मसन्मान आणि संस्कार यांना कधीही विसरू नका. कारण खऱ्या अर्थानं आधुनिक तोच, जो उंच भरारी घेतानाही आपल्या मुळांशी नातं जपतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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