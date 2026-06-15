Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान

आधुनिक पालकत्व खरोखरच जिकिरीचं होत चाललंय! एका बाजूला आपल्या लाडक्या मुलासाठी वाट्टेल ते करायची तयारी आणि दुसरीकडे नोकरी टिकवण्याची धडपड यात आई-बाबांची अवस्था केविलवाणी होते. पण स्वतःसाठी, स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि आपल्या जोडीदारासाठी दिवसातून फक्त एक तास जरी काढलात, तरी तुम्ही आनंदी व्हाल. लक्षात घ्या, तुम्ही स्वतः आनंदी असाल तरच तुम्ही मुलांना आनंदी ठेवू शकाल.खरंतर मूल जन्माला आलं की पालकत्व सुरू होतं. परंतु २००० सालानंतर ‘आधुनिक पालकत्वाचा’ जन्म झाला. त्यातही २०१०नंतर जेव्हा ‘जेन अल्फा’ पिढीतली मुलं जन्माला येऊ लागली तेव्हा, आणि पाठोपाठ कोविडनंतर, आधुनिक पालकत्वा चे ताणतणाव जाणवू लागले. पूर्वी कसं, संगोपन, शिक्षण आणि शिस्त या तीन शब्दांतच पालकत्व संपत होतं. पण आता आधुनिक जगतात पालकत्वाच्या गरजा आणि अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. नेहमी मुलांच्या विकासाबद्दल, मानसिकतेबद्दल बोललं-लिहिलं जातं. आज आपण मुलांना वाढवताना पालकांना काय त्रास होतो, कुठल्या दिव्यातून जावं लागतं याची चर्चा करू या आणि त्यावर आनंददायी उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करू या.इंटेन्सिव्ह पालकत्व अनेक पालक आपल्या मुलाच्या बालपणाचा प्रत्येक क्षण आपल्या मुठीत ठेवायला बघतात. बाळ जन्माला आल्यापासून त्या बाळात उद्याचा सचिन तेंडुलकर, उद्याची लता मंगेशकर, उद्याचा बिल गेट्स बघणारे हे पालक मुलांच्या प्रत्येक छोट्या-छोट्या गोष्टींवर लक्ष ठेवत राहतात. त्यांच्या डोक्यावर भिरभिरत राहतात. यालाच ‘हेलिकॉप्टर पॅरेंटिंग’ म्हणतात. असे पालक पुढे जाऊन मुलांना समस्या निर्माण होण्याच्या आतच समस्येचं निराकरण करतात. याला ‘स्नो प्लॉ पॅरेंटिंग’ म्हणतात. (पाश्चात्त्य देशात प्लॉ वापरून रस्त्यावरचा बर्फ सारखा काढत राहतात, त्याच्या अनुषंगाने हा शब्द वापरला जातो.) यातून मुलांच्या कित्येक समस्या सुरू होतात.मुलांच्या वेळेचं अतिनियोजन : असे पालक मुलांच्या दिवसातला एकही मिनिट मोकळा ठेवत नाहीत. अशा पालकांना वाटतं, की आपल्या पाल्याला मिळालेला रिकामा वेळ म्हणजे वेळेचा अपव्यय! त्यातूनच मग पाल्याला सकाळी शाळा, दुपारी ट्यूशन, मग कोडिंग, त्यानंतर स्पर्धात्मक खेळाचा क्लास, ते झालं की संगीताचा क्लास... हे सगळं करून आल्यावर जेवताना व्हिडिओज किंवा एखादा ऑनलाइन क्लास असं पाल्याला पार अडकवलं जातं. त्याला बिचाऱ्याला ‘आत्ता मला बॉल खेळायचाय’ हे सांगताही येत नाही. या सगळ्यामुळे मूल वैतागतं आणि त्याचं पालकांशी युद्ध सुरू होतं. मग पालक मुलांच्या वर्तनाच्या समस्या घेऊन आम्हा डॉक्टरांना भेटायला येतात..सतत देखरेख आणि लुडबूड : सकाळी उठल्यापासून मुलांच्या प्रत्येक कृतीत काही पालक नको इतकी लुडबूड करत राहतात. बऱ्याचवेळा वेळ वाचवण्यासाठी स्वतःच ती कृती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या मुलाचा शाळेचा प्रोजेक्ट मुलाला करू देण्याऐवजी पालक स्वतःच रात्रभर जागून करून देतात. अर्थातच यातून मूल हळूहळू प्रयत्न करायलाच विसरू लागतं.तीव्र स्पर्धा : आपलं मूल एखाद्या गोष्टीतून काय शिकतंय हे न बघता, ते प्रत्येक गोष्टीत ‘नंबर १’ असलं पाहिजे या भावनेतून पालक आटापिटा करत राहतात. यामागं अशी एक भविष्याची भीती असते, की जर माझं मूल आत्ता मागं पडलं, तर त्याला पुढे चांगलं शिक्षण किंवा नोकरी मिळणार नाही. यामुळे मुलं रेसच्या घोड्यासारखी पळत राहतात. पण त्यातून लहान वयातच थकून जातात. त्यांच्यामागे धावून पालकही पार थकून जातात. आई-बाबांनो, पहिली-दुसरीतले गुण खरंच नंतर उपयोगाचे असतात का? लहान वयातल्या पळण्याच्या शर्यतीतला क्रमांक नंतर कुठे लागतो? यावर विचार व्हायला हवा.कौशल्यांचं ओझं : सध्या एक नवीन फॅड आलंय. लहान वयापासून मुलांचं ‘प्रोफाइल’ तयार केलं जातं. मग ही ‘कागदोपत्री ओळख’ तयार करण्याच्या हव्यासापोटी मुलांना वेगवेगळ्या क्लासेसना घातलं जातं. वेगवेगळ्या परीक्षांना बसवलं जातं. ऑनलाइन कोर्सेसची सर्टिफिकेट्स मुलांनी मिळवावीत यासाठी पालकांचा अट्टाहास सुरू होतो. यातून फायदा तर होत नाहीच, पण नुकसान मात्र नक्की होतं. मुलांना खेळायला, विचार करायला वेळच मिळत नाही! मुलांमधला आणि पर्यायानं पालकांमधला ताण वाढतच जातो. मुलांमधल्या कल्पनाशक्तीला, सृजनशीलतेला वावच मिळत नाही..डिजिटल युग आणि स्क्रीन टाइमसध्याच्या मुलांना बोलताही येण्याच्या आधी मोबाईल हाताळता येऊ लागतो. त्यांना तंत्रज्ञान वेगळं वाटत नाही, ते त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे असं वाटतं. पालकांचीही परिस्थिती फार काही वेगळी नसते. पूर्वी सकाळी झोपेतून उठताना ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी....’ अशी सुरुवात व्हायची. आता ‘कराग्रे वसते मोबाईल!’ अशी सुरुवात होते. घरातल्या लोकांशी बोलायच्या आधी सोशल स्टेटस चेक केलं जातं. त्यातून फार लहान वयात स्क्रीनचं व्यसन लागतंय.डिजिटल ॲग्रेशन : मुलं तासन्तास व्हिडिओ गेम्स आणि हिंसक कार्टून्स बघत राहतात. याचा थेट परिणाम त्यांच्या वागण्यावर होतो. सतत चिडणं, ओरडणं, आदळआपट करणं, आक्रमक होणं असं वर्तन वाढत जातं.झटपट आनंदाचं व्यसन : मुलांना मोबाईलवरच्या व्हिडिओ गेम्समधून प्रत्येक लेव्हल पार झाली की ‘टाळ्या’ मिळतात. ऑनलाइन प्लॅटफॉम्सवरून लाइक्स-डिसलाइक्स मिळत राहतात. याला इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन म्हणतात. पण रोजचं आयुष्य तर तसं नसतं. ऑनलाइन सगळीकडे प्रत्येक गोष्टीत कौतुक झालं की ऑफलाइन आयुष्यातही कौतुकाची भूक वाढू लागते. मग कौतुक नाही झालं तर निराशा, चिडचिड, आक्रमकता वाढते.स्क्रोलिंग चाइल्डहूड : आजच्या मुलांचं बालपण मैदानावर खेळण्याऐवजी मोबाईलच्या स्क्रीनवर स्क्रोल करण्यात जात आहे. त्यातून प्रत्यक्ष जगाचा अनुभव न मिळता आभासी जगाचा अनुभव मिळतोय.आभासी मित्र आणि सामाजिक ओळख : मुलं आणि त्यांच्या बरोबरीनं मॉडर्न पालकही सोशल मीडियातल्या आभासी जगात लाइक्स आणि मैत्री शोधत आहेत. मग त्यात दुर्दैवानं कोणी लाइक्स दिले नाहीत, कुणी ट्रोल केलं तर ते सहन न होऊन निराशेच्या गर्तेतही जातात. मग ते टाळण्यासाठी दिवसाचे अनेक तास सोशल प्लॅटफॉर्म्सवर स्वतःचं स्टेटस अपडेट ठेवण्यात जातात..सामाजिक कौशल्यांची कमतरता : अगदी लहान वयापासून मुलं प्रत्यक्ष माणसांशी कसं बोलावं हे शिकण्यापूर्वीच मोबाईल स्क्रीनशी बोलायला शिकतात. मुलंच नाही, तर आता पालकही एकाच घरात बसून एकमेकांशी मोबाईलवर बोलताना दिसतात. याचा परिणाम मुलांवर दीर्घकाळ होत राहतो.माहितीचा भडिमार आणि संभ्रमआधुनिक पालकांकडे एका क्लिकवर भरपूर माहितीउपलब्ध असते. पण कधीकधी जास्त आणि बऱ्याच वेळा नकोत्या माहितीमुळेही गोंधळ उडतो. उदाहरणार्थ, आपल्या मुलाला ताप आला म्हणून ‘गुगल’ केलं, तर थेट मेंदुज्वराची माहितीसमोर येते. यातून ताणतणाव वाढतो, डॉक्टरांवरचा विश्वास कमी होतो. तपासण्या वाढतात आणि साधा सर्दी-तापही गंभीर आजार वाटू लागतो. हीच गोष्ट मुलं वाढवतानाही घडते. एखादं मूलएक-दोन महिने उशिरा चालायला लागलं, तरी गुगलवरची माहिती घाबरवून टाकते. अनेक विरोधाभासी सल्ले मिळतात. त्यातून पालकांच्या मनात काळजी, भीती, न्यूनगंड निर्माण होतो. याचं खरं कारण माहिती-ज्ञान-अनुभव यांमध्ये सांगड घालता न येणं हेच आहे. पूर्वी एकत्र कुटुंबातले अनुभवी आजी-आजोबा उपयुक्त ज्ञान देऊ शकायचे, जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कधीच देणार नाही!मानवी बुद्धिमत्ता ज्ञान आणि स्वतःच्या अनुभवाची जोडी लावून निर्णयाप्रत येऊ शकते. पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायम चार पर्याय सुचवत राहते. मग पालकांना प्रत्येक निर्णय घेताना प्रचंड ताण येऊ लागतो.मानसिक ओझं आणि थकवाआधुनिक नोकरदार आई-वडील पैसे कमवण्याच्या शर्यतीत शरीरानं जेवढं थकत नाहीत, त्यापेक्षा जास्त मानसिक पातळीवर थकतात. एका बाजूला आपल्या लाडक्या मुलासाठी वाट्टेल ते करायची तयारी आणि दुसरीकडे नोकरी टिकवण्याची धडपड यात आई-बाबांची अवस्था केविलवाणी होते. मग त्यातून अहोरात्र चिंता, अनाठायी भीती, निराशा, आपापसात वादविवाद, भांडणं, अस्वस्थता... सगळं काही सुरू होतं. बरोबरीनं उच्च रक्तदाब, मधुमेहसुद्धा असतात. मग शारीरिक व्याधीही लहान वयात चिकटतात. या सगळ्यातून पालक स्वतःचंच भावनिक नियंत्रण करू शकत नाहीत, तर मग मुलांच्या भावनांना प्रतिसाद कसा देणार? मुलांना भावना ओळखायला, व्यक्त करायला आणि निचरा करायला शिकवणार तरी कधी आणि कसं?.उपायार्थ...आधुनिक पालकत्व खरोखरच जिकिरीचं होत चाललंय! वरच्या समस्यांच्या बरोबरीनं भावडांतले वादविवाद, कौटुंबिक ताणतणाव, शिक्षण क्षेत्रातला गोंधळ, व्यसनांची भीती आणि भविष्यातली अनिश्चितता हे सर्वही पालकांना दमवत असतं. (हेही खरंतर संपूर्ण वेगळ्या लेखांचे विषय आहेत.) पण तरीही आधुनिक पालकांनी आनंदात जगायचं व मुलांनाही आनंदात वाढवायचं ठरवलं, तर तेही शक्य आहे. ह्यासाठी काही सोपे उपाय (तेही बिनखर्ची) करता येतील.१.परफेक्ट पालक/ सुपरमॉम/ सुपरडॅड होण्याचा हट्ट सोडा. सध्याच्या काळात सोशल मीडियामुळे आपण स्वतःची आणि आपल्या मुलांचीही तुलना इतरांशी करतो आणि फसतो. कारण कोणाचंही आयुष्य फोटोमध्ये दिसतं तसं परफेक्ट नसतं! सगळेजणच चुका करतात. मुलं वाढवताना आपणही चुकू शकतो. मुलंही चुका करणारच आहेत. चुका स्वीकारून जमेल तशा सुधारत पुढे जाण्यात जास्त मजा आहे.२. क्वालिटी टाइम म्हणजे पैसे खर्च करणं नाही. आपण नोकरी करतो आणि त्यामुळे मुलांना कमी वेळ देतो यामुळे येणारी अपयशी भावना मनात ठेवून मुलांना महागड्या, मागतील त्या गोष्टी देणं टाळलंच पाहिजे. त्यापेक्षा नोकरी सांभाळून दिलेला फक्त अर्धा ताससुद्धा मुलांसाठी महत्त्वाचा असतो. त्या वेळात मोबाईल बाजूला ठेवून फक्त ऐकून घ्या, गप्पा मारा; पाहा मुलं किती आनंदी होतात!३. मुलांच्या डोळ्यांनी जग बघा. सध्याचं स्पर्धेचं जग खूप गंभीर आहे, पालकही लवकर म्हातारे होऊ लागलेत. अशा वेळी मुलांबरोबर मूल होऊन खेळा, त्यांच्यासोबत वेडेपणा करा, त्यांच्यातला निरागसपणा अनुभवा. तुम्ही नक्की तरुण व्हाल.४. वेळेचं व्यवस्थापन करा. एखाद्या रविवारी सकाळी चहाचा आस्वाद घेता घेता आपलं वेळापत्रक तयार करा. घर आणि ऑफिसची कामं या वेळांमध्ये जाणीवपूर्वक अंतर ठेवा. मुलांसोबतच्या घालवायच्या वेळात फक्त अभ्यास न घेता आनंदासाठी, टाइमपाससाठीही दहाएक मिनिटं ठेवा. अर्थात वेळापत्रक थोडंफार चुकणारच. त्यासाठीचाही बफर टाइम ठेवा. महिन्याभरात तुम्हाला लक्षात येईल, की अरेच्चा! आपल्याकडेही मुलांसाठी वेळ आहे.५. तंत्रज्ञानाला शत्रू न मानता मित्र करा. डिजिटल तंत्रज्ञानाला चक्क नोकरासारखं वापरा, तेही फुकट! अनेक ॲप्स चालती-बोलती, सतत आठवण करून देणारी वेळापत्रकं तयार करू शकतात. याच्या योग्य वापरानं कालपर्यंत जो मोबाईल तुमचा वेळ वाया घालवत होता, तोच आता वेळ वाचवू शकेल. स्क्रीन आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग आहे हे स्वीकारून स्वतःला आणि मुलांना तंत्रज्ञानाचा योग्य आणि सुरक्षित वापर करायला शिकवू या. त्यासाठी मुलांबरोबर कधीतरी व्हिडिओ पाहणं, गेम खेळणं, समोर येणारी माहिती चांगली आहे का वाईट हे त्या त्या वेळी शिकवणं, जगात वाईट काय आहे हे घरात बसून शिकवण्यासाठी मोबाईल आणि टीव्हीचा वापर करणं, तंत्रज्ञानाचा अभ्यासासाठी वापर करायला शिकवणं अशा वेगवेगळ्या ‘कला’ आत्मसात करता येऊ शकतात. डिजिटल डिटॉक्सचा अवलंब करता येतो, म्हणजे काय, तर दिवसातून किमान एक तास संपूर्ण घरानं एकही स्क्रीन वापरायचा नाही.६.स्वतःला आणि जोडीदाराला वेळ द्या. स्वतःसाठी, स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि आपल्या जोडीदारासाठी दिवसातून फक्त एक तास जरी काढलात, तरी तुम्ही आनंदी व्हाल. लक्षात घ्या, तुम्ही स्वतः आनंदी असाल तरच तुम्ही मुलांना आनंदी ठेवू शकाल.७. सकारात्मक पालकत्वाचा अवलंब करा. मुलांकडून कुठल्या, किती आणि कधी अपेक्षा ठेवायच्या यावर नीट विचार करा. पहिलीतल्या सहामाहीच्या परीक्षेत नव्वद टक्के मिळवण्याची जीवघेणी अपेक्षा त्यांच्या बालपणाला पार करपवून टाकते. कदाचित हीच अपेक्षा एखाद्या हुशार मुलाकडून दहावीत ठेवणं उपयुक्त ठरू शकतं. मुलांचा दिवसातून एखादा तरी तास काहीही न करण्यासाठीचा असावा. अशावेळी तुम्ही केवळ निरीक्षक व्हा, सहकारी व्हा, पण शिक्षक होऊ नका. मुलांना चुका करू द्या. विशेषतः गृहपाठ करताना, प्रकल्प करताना, खेळ खेळताना प्रत्येक वेळी सूचना देणं, जिथं-तिथं दुरुस्ती करणं टाळलेलंच बरं. चुका केल्याच नाहीत, तर त्या सुधारायच्या कशा हे त्यांना कसं कळणार? मुलांना लहानपणापासूनच घरकामात सहभागी करून घ्या. मुलं स्वावलंबी तर होतातच, पण आपलंही ओझं थोडं हलकं होतं. त्यांच्या छोट्या-छोट्या यशस्वी क्षणांचा आनंद साजरा करा. प्रत्येक वेळी परीक्षेत पहिला नंबर आला म्हणून कौतुक करण्यापेक्षा, आज स्वतःचं स्वतः आवरलं, किंवा कुणाला तरी मदत केली तर त्यांचं जरूर कौतुक करा.८.शेवटचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, निसर्गाशी मैत्री करा. ऋतुमानाप्रमाणे झाडांची पानं पिवळी पडतात, गळूनही जातात, पण वसंत ऋतूत परत एकदा हिरवीगार पालवी येते आणि फुलांनी झाडं परत बहरतात. आई-बाबांनो, निसर्गाची वाट धरा. काहीच नाही, तर आपल्या बाल्कनीत झाडं लावा, त्यांच्यावर प्रेम करा. सुट्टीच्या दिवशी मॉलमध्ये न जाता टेकडीवर/जंगलात जा, मुलांनाही न्या. बघा, तुमचंही आयुष्य परत एकदा रंगीबेरंगी होईल.संस्कार आणि शिस्तीच्या बदललेल्या पद्धतीपालकत्वाच्याही स्टाइल्स असतात. पूर्वी एकतर हुकूमशाही पालकत्व असायचं किंवा दुर्लक्षित/अलिप्त पालकत्व असायचं. हुकूमशाही प्रकारातले पालक कडक, शिस्तप्रिय असायचे. त्यांना नियमांपुढे भावनेला किंमत नसायची. मग ओरडून, फटके मारून मुलांना वठणीवर आणलं जायचं. पण त्यातून मुलं घाबरट व्हायची किंवा बंडखोरी करायची. त्याउलट अलिप्त पालक स्वतःच्याच कामात व्यग्र असायचे, मुलांच्या अभ्यासाकडे, गरजांकडे, मित्रांकडे अजिबात लक्ष नसायचं. अशी मुलं भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित व्हायची. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता पालक एकतर अतिप्रेमळ, सवलत देणारे असतात किंवा प्रयत्नपूर्वक समंजस असतात. सध्याचे पालक ‘प्रेमळ पालकत्वाच्या’ गोंधळलेल्या संकल्पनेत मुलांना कोणत्याच मर्यादा घालत नाहीत. ओंजारून, गोंजारून वाढवत राहतात. या प्रेमळ पालकत्वामुळे फायदा कमी, नुकसानच जास्त होतं. मग मुलं लहान वयापासून हट्टी, आगाऊ, आपलं तेच खरं करणारी होतात.डॉ. सुनील गोडबोले पुणेस्थित बालविकासतज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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