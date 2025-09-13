Premium|Green tourism: पर्यटनाच्या वाढत्या प्रवासात हरित पर्यटनाची गरज

पाऊल टाकता रानात, गंध फुलांची सोबत,प्रवास हा नुसता नसे, मनात गुंतत जाई निसर्गरंगसेआधुनिक काळात पर्यटन फक्त प्रवासाची संकल्पना राहिलेली नाही. ते आता समाजजीवन, स्थानिक अर्थकारण आणि पर्यावरण यांचा महत्त्वाचा भाग झाली आहे. पर्यटनाने माणसाचे मन प्रसन्न होते. त्यातून माणूस अनुभवाने समृद्ध होतो. समुद्राच्या लाटांवर स्वार होऊन दूरवर नजर रोखणे असो किंवा डोंगराच्या माथ्यावर पोहोचून ढगांच्या दुलईत विसावणे असो, प्रत्येक क्षण माणसाला पुन्हा स्वतःशी जोडतो. आजच्या युगात पर्यटन ही उद्योगधंद्याची मोठी शाखा झाली आहे. कोरोना उद्रेकाचा अपवाद वगळता ती सातत्याने विस्तारत आहे. उन्हाळ्याच्या आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांदरम्यान रेल्वे प्रवाशांनी भरभरून वाहतात, तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील गर्दीही वाढते. देशांतर्गत विमान प्रवाशांची संख्या गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा चार टक्क्यांनी वाढल्याचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ही संख्या ११ कोटींच्या वर गेली आहे. तर आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरून अडीच कोटींपेक्षा जास्त प्रवासी वेगवेगळ्या देशांच्या दिशेने उड्डाण करत असल्याचेही यातून समजते. त्याबरोबरच नवीन हॉटेल्स, आलिशान रिसॉर्ट्स, कॅफेज आणि पर्यटन सुविधा उभ्या राहत आहेत. .डिजिटल माध्यमांच्या विस्तारामुळे सोशल मीडियावर दिसणारी मोहक छायाचित्रं, व्हिडिओ आणि अनुभववर्णने लोकांना प्रवासासाठी अक्षरशः खुणावत राहतात. त्याच वेळी प्रवास अधिक सहज, अधिक परवडणारा आणि दैनंदिन जीवनाचा भाग होत आहे. पण या वाढत्या प्रवासाच्या सोयीसोबत पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर प्रश्न उभे राहत आहेत. निसर्गावर वाढणारा ताण हा पर्यटनातील सर्वाधिक कळीचा मुद्दा ठरत आहे. पर्यटकांची वाढती संख्या म्हणजे पर्यटन स्थळांवरील वाढता पाणी आणि वीज वापर. जंगलांचा वेगाने होणारा ऱ्हास; भंग होणारी नैसर्गिक शांतता आणि हवेत वाढलेले प्रदूषण या जटिल समस्या ठरत आहेत. गोव्याच्या अथांग किनाऱ्यांवर प्लॅस्टिक आणि कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. अंदमानच्या बेटांवर पर्यटकांचा ताण इतका वाढला आहे, की समुद्रकिनाऱ्यांचे नैसर्गिक सौंदर्य जपणे हेच आव्हान ठरले आहे. म्हणूनच हरित पर्यटन ही काळाची गरज ठरते. ही केवळ संकल्पना, सैद्धांतिक चर्चा नसून, तो जगण्याचा शाश्वत मार्ग आहे. .Premium|Mural painting: स्वतःच्या हातांनी घर सजवा; भिंतीवर म्युरल रंगवण्यासाठी टिप्स.हरित पर्यटन म्हणजे आपण जेथे थांबतो, त्या परिसरावर आपल्यामुळे नकारात्मक परिणाम होऊ नये, उलट स्थानिकांना त्यातून आधार मिळावा, हा त्याचा गाभा. एखाद्या डोंगरकपारीत होमस्टेमध्ये राहणे, स्थानिक स्वयंपाकाची चव घेणे, गावातील कारागिरांकडून वस्तू विकत घेणे ही सगळी उदाहरणं हरित पर्यटनाचीच आहेत. अशा छोट्या कृतींनी त्या भागाचा पर्यावरणीय समतोल टिकतो आणि आर्थिक समृद्धीची नवी दारे उघडतात.भारतासारख्या देशाला तर हरित पर्यटनाची नितांत आवश्यकता आहे. आपल्याकडे विविधतेची अपार संपदा आहे. हिमालयाच्या उत्तुंग शिखरांपासून ते पश्चिम घाटातील सदाहरित जंगलांपर्यंत आणि राजस्थानच्या विस्तीर्ण वाळवंटापासून ते गोव्याचे निळ्याशार किनाऱ्यांपर्यंत पर्यटन समृद्धता आपल्याकडे आहे. याशिवाय वारसा स्थळे आणि मंदिरे याठिकाणीही पर्यटक भेटी देतात. या पर्यटकांच्या गर्दीचा ताण वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर हरित पर्यटनाचे तत्त्व लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. .हरित पर्यटनाचे आर्थिक फायदेही महत्त्वाचे आहेत. स्थानिक कारागीर, शेतकरी, कलाकार आणि लघु उद्योजक यांना बाजारपेठ मिळते. गावोगावी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. स्थलांतराचे प्रमाण कमी होते आणि ग्रामीण भागाची संस्कृती जपली जाते. अशा प्रकारे प्रवास ही केवळ आठवणींची पिशवी भरून परतण्याची गोष्ट राहत नाही; ती समाजाच्या भविष्याला आकार देणारी शक्ती ठरते.पर्यटन शाश्वत व्हावे यासाठी काही मूलभूत पावले टाकणे आवश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पर्यटन स्थळांची ‘कॅरींग कॅपॅसिटी’ ठरवणे. त्याकडे केवळ उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून न पाहता त्याचे सौंदर्य अबाधित राहील, हा दृष्टिकोन गरजेचा आहे. .Premium| Unified Pension Scheme- UPS: युनिफाइड पेन्शन स्कीम काय आहे आणि तिचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल?.पर्यटन ही जगाला जोडणारी, संस्कृतींना जवळ आणणारी, मनाला नवे क्षितिज दाखवणारी संकल्पना आहे. प्रवासातून मिळणारे अनुभव, नव्या आठवणी आयुष्याला समृद्ध करतात. पण पर्यटकच असंवेदनशील झाले, तर निसर्गाचा ऱ्हास अटळ आहे. पाणी, झाडं, हवा आणि शांतता हरवली, तर उद्याच्या पिढ्यांना आपण काय देऊ? हा संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. म्हणूनच हरित पर्यटन ही जबाबदारी नाही, तर निसर्गाला दिलेलं वचन आहे. त्यामुळे या पर्यटन अंकाच्या निमित्तानं एक गोष्ट मनोमन निश्चित करू, की प्रवासाला निघताना आपण ठरवू या ‘जग पाहीन, पण ते हिरवेगार ठेवीन.‘ कारण पर्यटनाची खरी स्मृती ही निसर्गरूपी वारसा जपण्यातच आहे!------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.