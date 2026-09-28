Premium|India Pakistan Cricket Relations : मोहसीन नक्वींमुळे भारत-पाक क्रिकेटमध्ये पुन्हा वाद; आशिया कप ट्रॉफीचा मुद्दा चर्चेत

किशोर पेटकरपाकिस्तानचे क्रिकेट अगदी रसातळाला गेले आहे हे हल्लीच इंग्लंडच्या दौऱ्यात दिसून आले. पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचा प्रमुख या नात्याने आपल्या देशातील क्रिकेट सुधारण्याऐवजी नक्वी भारतीय क्रिकेटला चिडवण्यासाठी नेहमीच आघाडीवर असतात. पाकिस्तान सरकारमधील प्रभावी मंत्री असल्यासारखे ते भासवतात.भारताने खंडीय क्रिकेटमधील वर्चस्व अधोरेखित करताना वर्षभरात दोन वेळा आशियाई करंडक पटकावला. गतवर्षी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील पुरुष संघाने, तर यावर्षी हरमनप्रीत कौर कर्णधार असलेल्या महिला संघाने दबदबा राखत विजेतेपदावर मोहोर उमटवली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे दोन्ही वेळेस दुबई येथे संघाला करंडकाविना जल्लोष करावा लागला, कारण आशियाई क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानच्या मोहसीन नक्वी यांनी सध्या भारतीय संघाला ‘जाणीवपूर्वक’ ग्रासले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे गतवर्षी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारतीय पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून अमानुष हत्या केली. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. दोन्ही देशांदरम्यान अल्पकाळासाठी युद्धही (ऑपरेशन सिंदूर) झाले. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानबरोबरचे क्रीडासंबंधही तोडले, अपवाद फक्त जागतिक आणि आशियाई स्पर्धांचा. .Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६.मैदानात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्याचा रिवाज कधीच इतिहासजमा झालेला आहे. भारतीयांच्या पाकिस्तानप्रति भावना खूपच कडवट आहेत, याची जाणीव असूनही आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष या नात्याने मोहसीन नक्वी यांचा भारतीय संघाचा विजेतेपदाचा करंडक आपणच देणार हा हट्ट कायम राहिला.पाकिस्तानचे क्रिकेट अगदी रसातळाला गेले आहे हे हल्लीच इंग्लंडच्या दौऱ्यात दिसून आले. पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे प्रमुख या नात्याने आपल्या देशातील क्रिकेट सुधारण्याऐवजी नक्वी भारतीय क्रिकेटला चिडवण्यासाठी नेहमीच आघाडीवर असतात. पाकिस्तान सरकारमधील प्रभावी मंत्री असल्यासारखे ते भासवतात. याचाच अर्थ तेथील सरकारच्या भारतविरोधी धोरणांत त्याचाही पुढाकार असतो हे स्पष्टच आहे, त्यामुळे त्याच्या हातून विजेतेपदाचा करंडक का स्वीकारावा, हा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा रास्त सवाल पटण्याजोगा आहे.जाणीवपूर्वक संस्थात्मक निर्णयभारतीय महिला क्रिकेट संघाने आशियाई स्पर्धा जिंकल्यास मोहसीन नक्वींच्या हस्ते करंडक स्वीकारला जाणार नाही, हा ‘जाणीवपूर्वक घेतलेला संस्थात्मक निर्णय’ असल्याचे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केले. ही बाब आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने नक्वींना माहीत होतीच. २०२२मध्ये आशियाई करंडक स्पर्धा दुबईतच झाली होती. तेव्हा भारताचे जय शाह आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष असूनही त्यांनी श्रीलंका क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष शाम्मी सिल्वा यांना करंडक प्रदान करण्याचा मान दिला होता. यावेळेस भारतीय क्रिकेट मंडळाने पूर्वकल्पना देऊनही नक्वी मागे हटले नाहीत आणि फजिती त्यांचीच झाली..पुढील वर्षी एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षापुरुष आणि महिला संघाने जिंकलेले दोन्ही आशिया करंडक निश्चितच मुंबईतील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या मुख्यालयात विराजमान होतील हा विश्वास मंडळाचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र त्यासाठी एप्रिल २०२७पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. मोहसीन नक्वींचा आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने दोन वर्षांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये संपत आहे. त्यांच्या कार्यशैलीवर आशियातील इतरही देश नाराजच आहेत, त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने भारताच्या जय शाह यांचा जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२४ हा कार्यकाळ कार्यक्षम ठरला, उलट एप्रिल २०२५मध्ये सूत्रे स्वीकारल्यापासून नक्वी हे त्यांच्या हेकेखोर वृत्तीमुळे टीकेस पात्र ठरले.लेखक सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.