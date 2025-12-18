Premiuim|World Athlete of the Year : मोंडो डुप्लांटिस आणि सिडनी मॅक्लॉफलिन-लेव्हरोन यांना 'वर्ल्ड ॲथलिट्स ऑफ द इयर' किताब

किशोर पेटकरमॅक्लॉफलिन हिने टोकियोतील जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ४०० मीटर शर्यतीत नोंदविलेली ४७.७८ सेकंद वेळ जागतिक स्पर्धेतील ४२ वर्षांतील वेगवान ठरली. याच स्पर्धेत ती सुवर्णपदक जिंकलेल्या अमेरिकेच्या ४ बाय ४०० मीटर रिले संघाची सदस्य होती. गतवर्षी पॅरिस ऑलिंपिकमध्येही तिने ४०० मीटर हर्ल्डल्समधील विश्वविक्रम (५०.३७ सेकंद) आपल्या नावे केला. स्विडिश पोल व्हॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस आणि अमेरिकन सिडनी मॅक्लॉफलिन-लेव्हरोन यांना २०२५मधील सर्वोत्तम जागतिक ॲथलीट किताब प्राप्त झाला. वर्षभरातील कामगिरी लक्षात घेता हे दोन्ही चँपियन ॲथलिट्स ‘वर्ल्ड ॲथलिट्स ऑफ द इयर’ किताबासाठी लायकच होते. .Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.सव्वीस वर्षीय डुप्लांटिसने टोकियो, तसेच गतवर्षी पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पुरुष पॉल व्हॉल्टमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. यंदा तो १६ स्पर्धांत अपराजित राहिला. टोकियो येथे झालेल्या जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक जिंकले. यापूर्वी त्याने २०२२ व २०२३मधील जागतिक स्पर्धेत पोल व्हॉल्टमध्ये सोनेरी कामगिरी साधली होती. या अव्वल पोल व्हॉल्टरने वर्षभरात चार वेळा आपलाच विक्रम मोडला, तर लागोपाठ पाचव्यांदा डायमंड लीगमध्ये विजेतेपद पटकावले. एकंदरीत तो तिसऱ्यांदा जगातील सर्वोत्तम पुरुष ॲथलीट ठरला. स्वीडनच्या या खेळाडूने २०२० व २०२२मध्ये जागतिक ॲथलेटिक्समधील प्रतिष्ठेचा पुरस्कार पटकावला होता. डुप्लांटिसने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये टोकियो जागतिक स्पर्धेत उंच झेपावताना ६.३० मीटरचे विश्वविक्रमी अंतर पार केले. त्याचे जागतिक ॲथलेटिक्समधील योगदान देदीप्यमान ठरले आहे. ऑलिंपिकमध्ये दोन वेळा, जागतिक स्पर्धेत व जागतिक इनडोअर स्पर्धेत प्रत्येकी तीन वेळा, डायमंड लीगमध्ये पाच वेळा, युरोपियन स्पर्धेत तीन वेळा सुवर्णपदक जिंकणारा मोंडो डुप्लांटिस अल्पावधीतच मोठी कामगिरी करत आहे..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५.नव्या वर्षातही व्यग्रमूळ नाव आर्मांड, पण जागतिक क्रीडाक्षेत्रात तो मोंडो या नावानेच सुपरिचित आहे. मार्चमध्ये तो जागतिक इनडोअर ॲथलेटिक्स स्पर्धेत भाग घेणार आहे. २०२२, २०२४ व २०२५मध्ये तो इनडोअर जागतिक स्पर्धेत विजेता ठरला. २०२६मधील युरोपियन ॲथलेटिक्समध्ये त्याला चौथ्यांदा सुवर्णपदकाची संधी आहे. ही स्पर्धा ऑगस्टमध्ये बर्मिंगहॅम येथे होईल. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत या स्टार खेळाडूने युरोपियन स्पर्धेत नवा विश्वविक्रम रचण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. सप्टेंबरमध्ये बुडापेस्टमधील स्पर्धेतही तो सहभागी होणार आहे. हे शहर त्याच्यासाठी खास आहे, कारण गतवर्षी त्याने याच ठिकाणी ६.२९ मीटरचा उच्चांक नोंदविला होता. नंतर टोकियोत ६.३० मीटरवर यशस्वीपणे झेपावत वैयक्तिक १४वा विश्वविक्रम स्थापित केला होता. डुप्लांटिस याचा पुरुष पोल व्हॉल्टमधील दबदबा लक्षात घेता, २०२८मध्ये लॉस एंजलिस ऑलिंपिकमध्येही तोच सुवर्णपदकाचा प्रमुख स्पर्धक असेल..वेगवान धावपटूअमेरिकेची सिडनी मॅक्लॉफलिन-लेव्हरोन हिची दोन वर्षांतील अपराजित दौड थक्क करणारी आहे. तीसुद्धा २६ वर्षांचीच आहे. ४०० मीटर शर्यत आणि ४०० मीटर हर्ल्डल्समधील तिची कामगिरी लक्षणीय ठरली आहे. हुकमत असलेल्या या दोन्ही शर्यतींत या अमेरिकी धावपटूने अग्रक्रम राखलेला आहे. साहजिकच सर्वोत्तम महिला ॲथलीट तीच ठरली. मॅक्लॉफलिनने टोकियोतील जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ४०० मीटर शर्यतीत नोंदविलेली ४७.७८ सेकंद वेळ जागतिक स्पर्धेतील ४२ वर्षांतील वेगवान ठरली. याच स्पर्धेत ती सुवर्णपदक जिंकलेल्या अमेरिकेच्या ४ बाय ४०० मीटर रिले संघाची सदस्य होती. गतवर्षी पॅरिस ऑलिंपिकमध्येही तिने ४०० मीटर हर्ल्डल्समधील विश्वविक्रम (५०.३७ सेकंद) आपल्या नावे केला. दोन ऑलिंपिक स्पर्धांत (टोकियो व पॅरिस) ४०० मीटर हर्ल्डल्समध्ये, तसेच ४ बाय ४०० मीटर रिलेत मिळून तिने चार सुवर्णपदके जिंकली आहेत. मॅक्लॉफलिन २०२८मध्ये मायदेशात होणाऱ्या ऑलिंपिकमध्ये सोनेरी धाव घेण्यास इच्छुक आहे.(किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.