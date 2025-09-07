Premium|Flowers: मनातील अव्यक्त भावना व्यक्त करण्यासाठी रंगीबेरंगी फुलांसारखे दुसरे माध्यम नाही..

उषा लोकरेपावसाळ्यात निसर्गातील हिरवागार गालिचा रंगीबेरंगी, मनमोहक फुलांच्या सुगंधाने आणखीच खुलतो, म्हणूनच ‘कुसुमवर्णसंपन्न गंधाविन का शोभते’ हे वचन अगदी योग्य वाटते. श्रावण महिन्यापासून पूजा, सणवार, समारंभांचे सौंदर्य फुलेच वाढवतात. पावित्र्य, सहृदयता, निरागस प्रेम असे तरल संदेशही या फुलांतून नक्कीच पोहचवले जातात. गंमत म्हणजे एखादे फूल आणि सण यांचेही नाते दृढ झालेले आहे. उदाहरणार्थ, गणेशोत्सवात आणि दुर्गापूजेला लाल जास्वंद, दसऱ्याला पिवळा-केशरी झेंडू व शेवंती वापरली जाते. खास दिवस साजरे करतानाही फुलांना महत्त्व असते; व्हॅलेंटाइन डेला लाल गुलाब, मदर्स डे-पॅरेंट्स डेला शुभेच्छा देताना कार्नेशियनची फुले वापरली जातात. तर, वाढदिवस व लग्नसमारंभासारख्या सोहळ्यात त्या त्या ऋतूमध्ये फुलणारी फुले रंग भरतात. मनातील अव्यक्त भावना व्यक्त करण्यासाठी रंगीबेरंगी फुलांसारखे दुसरे माध्यम नाही. अशाच काही देखण्या रंगीबेरंगी फुलांविषयी... .ऑर्किडऑर्किड ही सर्वाधिक विविधता असलेली फुलझाडांची प्रजाती. याच्या फुलांची रंगछटा आणि रचना अतिशय मोहक असते. पांढरा, गुलाबी, जांभळा, पिवळा, हिरवा, निळसर अशा अनेक रंगछटांमध्ये ऑर्किड्स आढळतात. काही फुलांमध्ये पाकळ्यांवर सुंदर ठिपके, रेषा किंवा रंगीत नक्षी असते. लांबट, नाजूक देठांवर फुलणारी ही फुले अत्यंत देखणी आणि टिकाऊ असतात.बर्ड्स ऑफ पॅरेझाइझस्टेलिट्झिया या फुलांच्या रूपामुळे त्यांना बर्ड््स ऑफ पॅरेडाइझ म्हटले जाते. उडणाऱ्या पक्ष्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या फुलांच्या पाकळ्या केशरी आणि निळसर-जांभळ्या रंगात खुलतात. काही संकरित प्रकारांमध्ये पिवळसर आणि पांढऱ्या छटांचेही फुलोरे दिसतात. त्याची लांबट हिरवी पाने आणि नाजूक फुलांची रचना बागांना व सजावटींना एक आगळावेगळा राजेशाही लुक देतात.डेलियाडेलिया ही मूळची मेक्सिकोतून आलेली वनस्पती. याचे अनेक प्रकार आहेत. डेलियाची फुले पांढरा, पिवळा, लाल, गुलाबी, जांभळा, नारिंगी, गडद जांभळा अशा अनेक रंगांत आढळतात. पाकळ्यांचे आकार गोलसर किंवा टोकदार असू शकतात. रंगांची विविधता आणि सौंदर्य यांचा उत्तम मिलाफ म्हणजे डेलिया! .शेवंतीतजेलदार सौंदर्याने आकृष्ट करणारी शेवंती आपल्याकडे सरसकट आढळते. पांढऱ्या, पिवळ्या रंगाची; भरगच्च पाकळ्यांची शेवंती आपल्याकडे गजरे, वेण्यांमध्ये वापरली जाते. शेवंती पांढरी किंवा पिवळीच असते, असा अनेकांचा समज असतो, मात्र प्रत्यक्षात शेवंती बऱ्याच रंगांमध्ये आढळते.जास्वंदपाच पाकळ्यांच्या, मध्यभागी आकर्षक तुरा असलेल्या जास्वंदामधील रंगांचे वैविध्य पाहत राहावे असेच! पांढरा, लाल, गुलाबी, केशरी, पिवळा या रंगांच्या अनेकानेक छटा कर्ण्याच्या आकाराच्या या फुलावर खुलून दिसतात. काही संकरित प्रकारांमध्ये पाकळ्यांवर गडद किनारी किंवा मिश्र रंगांचे नक्षीदार नमुने दिसतात.गुलाबफुलांचा राजा मानला गेलेला गुलाब रंगांच्या वैविध्याबाबतीही राजाच! लाल, पांढरा, पिवळा, केशरी, गुलाबी या रंगांच्या छटा गुलाबाच्या पाकळ्यांवर अत्यंत आकर्षक दिसतात. याशिवाय जांभळ्या, निळसर, हिरवट छटांचेही संकरित प्रकार आहेत. काही गुलाबांमध्ये एकाच पाकळीत दोन-तीन रंगांच्या छटा दिसतात, ज्यामुळे फुलांचे सौंदर्य अधिक खुलते. .चाफामोहक सुगंधाने मनाला भुरळ घालणारा चाफा पिवळा, पांढरा, लाल अशा रंगांमध्ये आढळतो. अनेक वेळा एका फुलात दोन किंवा तीन रंगांच्या छटा एकत्र दिसतात, त्यामुळे ती अधिक आकर्षक वाटतात. पांढरा चाफा, कवठी चाफा, सोनचाफा या फुलांचा पांढरा-पिवळा रंग आणि जोडीला त्यांचा मनमोहक सुगंध मन शांतवतो.झेंडूनवरात्र आणि दसऱ्यामध्ये मोठी मागणी असते ती गेंडेदार झेंडूला. पिवळ्या, नारंगी, गडद नारिंगी रंगातला चेंडूसारखा झेंडू वासाच्या बाबतीत फारसा आकर्षक नसला, तरी दिसतो मात्र सुरेख! तेजस्वी पिवळा आणि केशरी हे झेंडूचे पारंपरिक रंग असले, तरी संकरित जातींमध्ये पांढऱ्या, लालसर-तांबूस, गडद केशरी आणि द्विरंगी पाकळ्यांचे प्रकारही दिसतात.जर्बेराकुठल्याही पुष्पसजावटीमध्ये हमखास दिसणारे फूल म्हणजे जर्बेरा! फुलांत लाल, पिवळा, नारिंगी, गुलाबी, जांभळा, पांढरा तसेच बहुरंगी अशा असंख्य छटा आढळतात. गडद मध्यभाग आणि मोठ्या पाकळ्यांच्या रचनेमुळे जर्बेराची फुले उठावदार दिसतात. ही फुले दीर्घकाळ टिकतात. त्यांचे रंग आणि त्यांची दीर्घकाळ ताजेतवाने राहण्याची क्षमता यांमुळे पुष्परचनांमध्ये यांचा अधिक वापर होतो. .Premium|Sustainable Urbanization: आयटी पार्क पुण्यातील असो वा बंगळूरमधील.. सगळीकडे पाणी झिरपण्याचे मार्गच बंद.ग्लॅडिओलसग्लॅडिओलस हे आकर्षक आणि उंचसर कंदवर्गीय शोभिवंत फूल आहे. याच्या लांबसर कांड्यावर घोसासारख्या फुलांच्या रांगा लागतात. यात लाल, गुलाबी, पिवळा, केशरी, जांभळा, पांढरा, हिरवट अशा असंख्य रंगछटा दिसतात. ग्लॅडिओलाची फुले पुष्पगुच्छ, सजावट आणि विशेष प्रसंगांच्या शोभेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात.कमळचिखलातून उगवणारे कमळ त्याच्या रंगांमुळे उठून दिसते. कमळ हे भारतचे राष्ट्रीय फूल. त्याची मोठी, गोलसर पाकळ्यांची फुले प्रामुख्याने गुलाबी आणि पांढऱ्या रंगात आढळतात. काही दुर्मीळ प्रकारांमध्ये फिकट पिवळ्या किंवा हलक्या निळसर छटाही दिसतात. पाण्यावर तरंगणारी कमळाची फुले आणि मोठी हिरवी पाने जलाशयांना वेगळेच सौंदर्य देतात.कार्नेशनकार्नेशन हे आकर्षक आणि दीर्घकाळ टिकणारे फूल रंगांच्या वैविध्यामुळे विशेष प्रसिद्ध आहे. लाल, गुलाबी, पांढरा, पिवळा, जांभळा, नारिंगी अशा विविध रंगांत कार्नेशन सहज उपलब्ध आहे. आधुनिक संकरित जातींमध्ये द्विरंगी किंवा नक्षीदार पाकळ्यांचे प्रकारही दिसतात, ज्यामुळे त्याचे सौंदर्य अधिक खुलते. दीर्घकाळ ताजेतवाने राहणारे हे फूल पुष्पगुच्छ, सजावटीत वापरले जाते. .Premium|Bollywood Cars: चित्रपटांमधील क्लासिक कार्स; जेम्स बॉन्डपासून 'दिल चाहता है' पर्यंतचा प्रवास.निशिगंधमंद गोडुस सुगंधाचे, नेहमी पुष्पगुच्छ किंवा पुष्परचनेत वापरले जाणारे फूल म्हणजे निशिगंध! याची फांदी कंदातून बाहेर येते. शुभ्र पांढऱ्या रंगातल्या निशिगंधाची फुले लांब देठावर खालून वर फुलतात. हिरवी, पातीसारखी पाने फुलांचे सौंदर्य आणखीनच खुलवतात. फुलांचा गहिरा, मोहक सुगंध संध्याकाळनंतर अधिक खुलतो, म्हणूनच त्याला 'निशिगंध' हे नाव लाभले आहे.लिलीघंटेसारखी दिसणारी लिलीची फुले लांब दांड्यावर अगदी सुरेख दिसतात. पारंपरिक पांढऱ्या लिलीबरोबरच गुलाबी, पिवळा, नारिंगी, लाल, जांभळा, तसेच बहुरंगी छटांचे अनेक संकरित प्रकार आढळतात. लिलीच्या काही प्रकारांमध्ये पाकळ्यांवर ठिपकेदार किंवा किनारीवर गडद रंगांचे नक्षीदार डिझाईन असते.पारिजातकपारिजातक म्हणजे स्वर्गीय फूलच जणू! सूर्यास्तानंतर उमलणाऱ्या आणि पहाटे गळून पडणाऱ्या पांढऱ्याशुभ्र पाकळ्यांच्या या फुलांचे देठ मात्र केशरी. पांढऱ्या आणि केशरी अशा दोनच रंगांत याचे सौंदर्य खुलते. आणि त्याच्या सुगंधाने सारा आसमंत बहरतो.ॲस्टरतारकाकृती पाकळ्यांच्या रचनेमुळे या फुलाला ॲस्टर हे नाव मिळाला आहे. तारा या अर्थाच्या प्राचीन ग्रीक शब्दापासून ॲस्टर हा शब्द आला आहे. पांढरा, जांभळा, गुलाबी, निळा, लाल, जांभळट निळा आणि पिवळा अशा असंख्य रंगछटांमध्ये अॅस्टरची फुले आढळतात. काही जातींमध्ये फुलांचा मध्यभाग गडद पिवळा असतो, ज्यामुळे रंगांचा विरोधाभास आकर्षक दिसतो.(उषा लोकरे पुणेस्थित लेखिका आहेत.) 