Premium|Monsoon Terrace Gardening : पावसाळ्यात गच्चीवर कोणत्या भाज्यांची लागवड करावी?

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीपावसाळ्याचा हंगाम भोपळा, काकडी यांसारख्या भाज्यांसाठी चांगला असला, तरी जास्त पाऊस झाल्यास यांची फुले खराब होतात. सततच्या पावसामुळे कीटक येऊ न शकल्यास परागीभवनात अडचणी येतात. इतर फळभाज्या आणि वनस्पतींवर आर्द्रतेमुळे बुरशीचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. गेल्या लेखामध्ये (कुंडी कशी भरायची, ता. ६ जून) आपण कुंडी भरण्याचे तंत्र पाहिले. आता आपली गच्चीवर बागकाम करायची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली आहे. खरेतर या कुंड्यांमध्ये आपण फुलझाडे, शोभिवंत झाडे, बोन्साय, सक्यूलंट्स, कॅक्टस, भाजीपाला असे बरेच प्रकार लावू शकतो. पण जर आपण फळभाज्या, पालेभाज्या, हर्ब्ज, फळझाडे इत्यादी लावले तर त्याच माती, पाणी आणि जागेचा अधिक उत्तम वापर होतो; बागकाम करण्याच्या आनंदाबरोबरच स्वतः पिकवलेल्या पोषक आणि रासायनिक फवारणीविरहित सकस भाज्या आपल्याला मिळतात. आता लवकरच येणाऱ्या पावसाळी हवामानात, कोणत्या भाज्या याची माहिती घेऊ या आणि करू या सुरुवात प्रत्यक्ष बागकामाला!.Premium|Urban Terrace Gardening Guide : शहरात गच्चीवर ‘ग्रीन कॉर्नर’; सेंद्रिय टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डन आणि शहरी शेतीचा हिरवा प्रवास.पावसाळ्यात भेंडी, काकडी, टोमॅटो, वांगी, श्रावण घेवडा, बटाटा, भोपळा या फळभाज्या तसेच पालक, मेथी, राजगिरा, शेपू, लाल माठ, अंबाडी, लेट्युस, कोथिंबीर, मायाळू, घोळ, पोकळा या पालेभाज्या चांगल्या येतात. श्रावण घेवडा आणि करटोली यांसारख्या भाज्या फक्त पावसाळ्याच्या हंगामातच येतात. रताळ्यासारख्या काही वनस्पतींची लागवड वेलीचा तुकडा लावून करतात; नाहीतर बहुतेक भाज्यांची लागवड बियांच्या माध्यमातून होते. पण काही बिया थेट कुंडीत लावतात, तर काही रोपे आधी वाफ्यात किंवा सीड-ट्रेमध्ये तयार करून घेऊन मग त्यांची कुंडीत लागवण केली जाते. म्हणजेच काही वनस्पतींचे पुनर्रोपण इच्छित ठिकाणी करावे लागते. आजकाल रोपवाटिकेत अनेक भाज्यांची तयार रोपे मिळतात. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण ती आणून लावू शकतो. जिथे शक्य आहे तिथे स्वतः बियांपासून रोपे करूनही लावू शकतो. भाजीपाला लागवडीची थोडी सवय झाली, की मग देशी वाणाची बियाणे मिळवून त्यापासून रोपे करणे सोपे जाते. बागकामास, विशेषतः भाजीपाला लागवडीस, प्रथमच सुरुवात करणाऱ्यांनी तयार रोपे घेऊन श्रीगणेशा केलेले उत्तम, कारण तयार रोपे आणली तर तीन ते चार आठवडे वाचतात. शिवाय बियांची उगवण क्षमता किती आहे याची आपल्याला खात्री देता येत नाही. वाईट बियाणे मिळाले तर एखादा हंगाम वायाही जाऊ शकतो. या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज येईपर्यंत आपण रोपवाटिकेतून किंवा घरगुती पातळीवर कोणी रोपे तयार करत असतील, तर त्यांच्याकडून तयार रोपे आणून लावणे सोपे जाते. ही रोपे किंवा बिया लावताना किती अंतरावर लावायच्या? गच्चीवर आपण मुख्यतः कुंडीत, रंगाच्या मोकळ्या डब्यांमध्ये, ग्रो बॅग्जमध्ये भाज्या लावणार असतो, त्यामुळे झाड जसे मोठे होईल तसे कुंड्या हलवून अंतर वाढवता येते. अशा वेळी दोन रोपांमधील अंतर किती ठेवायचे हा प्रश्न फारसा महत्त्वाचा नसतो. पण आपण गच्चीवर मोठ्या आयताकृती आकाराच्या ग्रो बॅग्ज वापरणार असू किंवा रेज्ड बेड्स (उंची वाढवून घेतलेले वाफे) वापरणार असू, तर अंतर किती ठेवायचे याची थोडी माहिती घेणे श्रेयस्कर. लक्षात ठेवण्याची सर्वात सोपी युक्ती म्हणजे पूर्ण वाढ झाल्यावर ते रोप/ झाड केवढे होणार आहे याचा विचार करून रोपे किती अंतरावर, किती दाटीने लावायची याचा अंदाज घ्यावा. खालील गोष्टी नवशिक्यांना उपयोगी ठरतील ः .वांगी, मिरच्या, टोमॅटो यांसारखी रोपे अंदाजे वीस लिटरच्या बादलीत किंवा ग्रो बॅग्जमध्ये लावणार असू तर दोन रोपे एकत्र लावावीत. कोबी, फ्लॉवरसारखी रोपे वीस लिटरच्या बादलीत किंवा ग्रो बॅगमध्ये एकेक करून लावावीत. बिया लावताना त्या खूप खोल टोचू नयेत. सर्वसाधारणपणे, भाजीपाल्याच्या बिया त्यांच्या जाडीच्या दोन ते तीन पट खोलीवर पेराव्यात. लहान बियांच्या वर (उदाहरणार्थ, लेट्युस) मातीचा अगदी हलका थर देणे पुरेसे असते. बिया जमिनीवर ठेवून त्यांच्यावर आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात माती भुरभुरणे ही पद्धत अवलंबावी. घेवडा, वाटाण्यासारख्या मोठ्या बिया इंचभर खोल लावाव्यात. ब्रोकोली, कोबी, फुलकोबी, कांदा आणि टोमॅटो यांसारख्या छोट्या आकाराच्या बिया एक अष्टमांश ते पाव इंच इतक्याच खोल लावाव्यात. बीट, गाजर, काकडी, वांगी, ढोबळी मिरची, पालक, भोपळा यांसारख्या मध्यम आकाराच्या बिया अर्धा ते एक इंच खोल लावाव्यात. घेवडा, मका, भेंडी आणि वाटाणा या बिया एक ते दोन इंच खोल लावाव्यात. कधीकधी काही वाणांच्या गरजा वेगळ्या असतात. बियाणांच्या पाकिटावर विशिष्ट सूचना दिलेल्या असू शकतात. त्या पाहून त्याप्रमाणे लागवड करावी. माती सच्छिद्र, भुसभुशीत असेल, तर बिया किंचित खोलवर लावल्या गेल्या तरी चालते. लेट्युससारख्या काही भाज्यांच्या बिया अतिशय बारीक असतात आणि त्यांना उगवण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची गरज असते, त्यामुळे त्या खोल लावून चालत नाही. पोकळा, तांदळीसारखे बी फार छोटे असते. ते मातीत मिसळून लावणे सोपे जाते. हा हंगाम भोपळा, काकडी यांसारख्या भाज्यांसाठी चांगला असला, तरी जास्त पाऊस झाल्यास यांची फुले खराब होतात. सततच्या पावसामुळे कीटक येऊ न शकल्यास परागीभवनात अडचणी येतात. इतर फळभाज्या आणि वनस्पतींवर आर्द्रतेमुळे बुरशीचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. या आणि इतर अडचणींचा सामना कसा करायचा हे आपण पुढील लेखांमधून पाहू. डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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