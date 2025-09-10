Premium|Mural painting: स्वतःच्या हातांनी घर सजवा; भिंतीवर म्युरल रंगवण्यासाठी टिप्स

सुमित खिरेहल्ली घर सजवताना घराच्या भिंती स्वतःच रंगवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. पण घरातल्या भिंतीवर म्युरल म्हणजेच भित्तिचित्र रंगवणं ही एक कला आहे. त्यासाठी संयम आणि योग्य तयारी करावी लागते. योग्य साधनांच्या निवडीसोबतच सरावही आवश्यक असतो. ही सर्जनशील प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी काही टिप्स... पूर्वतयारी निवड : शक्यतो गुळगुळीत आणि मजबूत भिंत निवडावी. ड्रायवॉल, प्लॅस्टर किंवा काँक्रिटची भिंत अधिक चांगली ठरते. खडबडीत किंवा असमान पृष्ठभाग टाळावा. .स्वच्छता : भिंत स्वच्छ व कोरडी असावी. त्यावर प्रायमरचा थर लावावा. प्रायमरमुळे रंगाचा लेप व्यवस्थित बसतो.आकार : मोठ्या भिंतीवर चित्र काढण्यासाठी कल्पनाशक्तीला भरपूर वाव मिळतो, तर छोट्या भिंतीवर ठरावीक आणि थोडक्यात व सुटसुटीत मांडणी असणारी डिझाईन्स छान दिसतात.रंगसंगतीची निवडप्रकाश : खोलीतली भिंत रंगवणार असाल, तर खोलीत येणारा सूर्यप्रकाश आणि खोलीत केलेलं लायटिंग या दोन्हीचा विचार करावा. पेस्टल शेड्समधले उबदार रंग खोलीला कोझी लुक देतात, तर निळा, हिरवा, जांभळा असे गडद रंग शांततेची भावना निर्माण करतात.कलर व्हील : कलरव्हीलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. त्याच्या मदतीनं अनेक कॉम्बिनेशन्स सुचतात. कलर व्हीलमध्ये असलेल्या मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे एका रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा, कॉम्प्लिमेंट्री म्हणजे कलर व्हीलवर एकमेकांसमोर असणाऱ्या रंगछटा आणि अॅनॅलॉग्ज म्हणजे एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या रंगछटा आपल्याला कलर थीम ठरवण्यासाठी मदत करतात. .आणखी काही टिप्सघरातली भिंत, खोली पूर्ण रंगवण्याआधी अनुभवी कलाकारांचा सल्ला घेणं कधीही चांगलं.भिंतीवर एखादं म्युरल रंगवत असाल, तर आवश्यकतेनुसार तुमचं डिझाईन किंवा पद्धत बदलण्याची मानसिक तयारी ठेवायला हवी.म्युरलवर एक पारदर्शक कोट लावल्यामुळे रंग जास्त काळ टिकतो आणि म्युरल लवकर फिकं पडत नाही.म्युरल किंवा भिंत रंगवणं शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या कष्टदायक ठरू शकतं. त्यामुळे मधेमधे ब्रेक घेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, तरच क्रिएटिव्हिटी आणखी फुलेल. .प्रकाश परावर्तन : फिकट रंग दिल्यामुळे खोलीचा आकार थोडा ऐसपैस असल्यासारखा वाटतो. तसंच फिकट रंगामुळे भरपूर उजेड परावर्तित होतो, त्यामुळे खोली उजळलेली दिसते. तर गडद रंग कोझी लुक आणि खोलीला डेप्थ देण्यात मदत करतात.साहित्य कोणतं वापराल?रंग : घराच्या आतल्या किंवा बाहेरच्याही भिंतीसाठी टिकाऊ, पण उच्च दर्जाचे रंग वापरावेत. व्होलाटाइल ऑरगॅनिक कम्पाउंड कमी असलेले रंग वापरणं फक्त पर्यावरणासाठीच नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर असतं. लो-व्हीओसी रंगांमध्ये हानिकारक ररसायनांचं प्रमाण कमी असतं.ब्रशेस : डिझाईनमध्ये वैविध्य आणण्यात वेगवेगळ्या आकाराचे व प्रकाराचे ब्रशेस मदत करतात. त्यामुळे तुमचं डिझाईन पक्कं झाल्यावर त्यानुसार ब्रशची निवड करू शकता.रोलर : भिंतीचा मोठा भाग रंगवण्यासाठी रोलर्स उपयुक्त ठरतात. रोलरने छोटं डिझाईन मात्र करता येत नाही. .स्टेन्सिल्स : वेगवेगळे आकार किंवा नक्षी काढण्यासाठी वेगवेळ्या प्रकारची स्टेन्सिल्स मिळतात. ती वापरणं फायदेशीर ठरतं. अक्षरांची स्टेन्सिल्स वापरून कॅलिग्राफी आणि ग्राफिटीसारखी डिझाईन्स करता येतात.प्रोजेक्टर : थोडं अवघड वाटणारं डिझाईन काढण्यासाठी एक सोपा मार्ग आहे. प्रोजेक्टरच्या मदतीनं आपल्याला हवं ते चित्र भिंतीवर प्रोजेक्ट करून त्यावरून ब्रशनं ते डिझाईन भिंतीवर ट्रेस करणं सोपं जातं.रंगवण्याआधी...डिझाईनचं नियोजन : थेट भिंतीवर डिझाईन काढण्याआधी पेपरवर रफ स्केच तयार करून घेणं कधीही चांगलं. तसंच कागदावर बेसिक रंगसंगती कशी असावी याचाही अंदाज घ्यावा. हे करताना भिंतीच्या आकाराचं योग्य मोजमाप लक्षात घेणं गरजेचं ठरतं.सराव : छोट्या आकाराच्या कॅनव्हासवर किंवा .कागदावर ठरवलेल्या डिझाईनचा सराव केलेलं फायदेशीर ठरतं.बेस कोट : एकसारखी पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी आधी बेस कोट लावावा. त्यामुळे भिंतीतले छोटे खाचखळगे भरले जातात आणि पुढचा कोट व्यवस्थित बसतो.मोठ्यापासून छोट्याकडे : सुरुवात मोठ्या ब्रशस्ट्रोक्सनं करावी आणि नंतर बारीक तपशील रंगवावेत.(सुमित खिरे चिंचवडस्थित व्हिज्युअल/ ग्राफिक डिझायनर आहेत.)--------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.