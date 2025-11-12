Premium|Musical Instruments: एखादं वाद्यं हत्तीपेक्षाही उंच असू शकतं? हात न लावताही वाद्यं वाजू शकतं? आणि काही वाद्यं तर खाऊही शकतो..

श्रुती भागवतसंगीत निर्माण करण्यामध्ये वाद्यांची भूमिका किती महत्त्वपूर्ण ठरते! या वाद्यांचं जग अगदी भन्नाट आहे. तुम्ही कधी विचार केलाय का... विजेतूनही संगीत तयार होऊ शकतं? एखादं वाद्यं हत्तीपेक्षाही उंच असू शकतं? हात न लावताही वाद्यं वाजू शकतं? आणि काही वाद्यं तर चक्क आपण खाऊही शकतो... अशाच भन्नाट वाद्यांच्या भन्नाट गोष्टी! कमाल पियानोचीजगातला सर्वात लांब पियानोचं नाव अलेक्झांडर! हा पियानो जवळपास १९ फूट लांब आणि सुमारे १२०० किलोपेक्षा जास्त वजनाचा आहे. या वाद्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो एका १५ वर्षांच्या मुलानं तयार केला होता. पियानोतून अनेक वेगवेगळ्या वाद्यांसारखे सूर उमटू शकतात, त्यामुळे पियानोला ऑर्केस्ट्रा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही! .वीज वापरून संगीतनिर्मितीझ्यूस म्हणजे ग्रीक पुराणातील वीज आणि वादळांचा देव. त्यामुळे विजेचा वापर करून संगीत तयार करणारं वाद्य म्हणजेच झ्यूसाफोन. मॉडिफाय केलेल्या टेस्ला कॉइल्स वापरून विजेचे स्पार्क तयार केले जातात. या इलेक्ट्रिक स्पार्कच्या कमी-जास्त वारंवारतेनुसार आवाज निर्माण होतो; म्हणजेच वीज गात असते असं म्हणता येईल. काही लोक या वाद्याचा वापर करून स्टार वॉर्सची थीमदेखील वाजवतात!हात न लावता वाजणारं वाद्य!थेरमिन हे जगातलं अत्यंत अनोखं आणि आकर्षक वाद्य आहे, कारण ते वाजवण्यासाठी त्याला हात लावण्याची अजिबात गरज नसते. फक्त हवेत हात हलवले, की त्यातून आवाज निर्माण होतो. या वाद्यामागची संपूर्ण जादू विद्युतचुंबकत्व (Electromagnetism), धारकता (Capacitance) आणि विषमस्पंद (Heterodyning) या भौतिकशास्त्रातल्या तत्त्वांवर आधारित आहे. वादक आपल्या हातांच्या हालचालींनी सुरांची उंची आणि आवाजाची तीव्रता नियंत्रित करतो. त्यासाठी वाद्याला थेट स्पर्श करावा लागत नाही. १९२०मध्ये रशियन भौतिकशास्त्रज्ञ लिओन थेरमिन यांनी या वाद्याचा शोध लावला, त्यामुळे त्यांच्या नावावरूनच याला थेरमिन असं नाव मिळालं. या वाद्याचा आवाज गूढ, थरारक आणि थोडासा आपल्या कल्पनेपलीकडील जगाचा भास निर्माण करणारा असल्यामुळे याचा वापर काल्पनिक विज्ञानकथांवर आधारित चित्रपटांमध्ये आणि भयपटांच्या साउंडट्रॅक्समध्ये केला जातो. .युद्धभूमीवर संकेत देणारं वाद्यट्रम्पेट या वाद्याचा आवाज इतका तीव्र असतो, की पूर्वी युद्धांमध्ये याचा वापर होत असे. युद्धभूमीवर आपल्या तुकडीला निरोप देण्यासाठी या वाद्याचा वापर केला जाई. जगातलं सर्वात जुनं, म्हणजेच तीन हजारांहून अधिक वर्षांपूर्वीचं ट्रम्पेट १९२२मध्ये इजिप्तमध्ये सापडलं होतं. आणखी एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे, हत्तीच्या विशिष्ट आवाजालाही ‘ट्रम्पेट’ म्हटलं जातं, कारण तो आवाज या वाद्यासारखाच मोठा आणि भेदक असतो!स्याहीची जादूतबल्यावरच्या काळ्या शाईला स्याही म्हणतात. ती केवळ सजावटीसाठी नसून, तबल्यातून निघणाऱ्या विशिष्ट नादामध्ये तिचा मोठा वाटा असतो. प्रत्येक तबलावादक आपल्या गरजेनुसार शाई तयार करतो, त्यामुळे प्रत्येक तबल्याचा आवाज थोडा वेगळा असतो.तांदूळ किंवा गव्हाच्या पिठाची पेस्ट आणि लोखंडाचा कीस अशा पदार्थांचं मिश्रण करून ती शाई अनेक थरांमध्ये लावली जाते. यामुळे तबल्याला एक अनोखा घंटेसारखा नाद मिळतो. प्रत्येक तबला एका विशिष्ट स्वरात (पट्टीमध्ये) तयार केलेला असतो. वादक तबल्याच्या बाजूला असलेले लाकडी गठ्ठे (ठोकळे) हातोडीने वर-खाली करून तबल्याला योग्य स्वरात आणतो. .Premium|Story: प्रशस्त घरात तीन जीवांची सोबत; ताई, डॉक्टरसाहेब आणि शशी..! .हत्तीएवढ्या उंचीचा ऑर्गनऑर्गन हे आकारानं जगातलं सर्वात मोठं वाद्य मानलं जातं. काही चर्चमधली ऑर्गन्स इतकी विशाल असतात, की त्यांचे पाइप्स अक्षरशः एखाद्या हत्तीपेक्षाही उंच असतात. आज ऑर्गन प्रामुख्यानं चर्चमधील संगीतामुळे ओळखला जातो, पण पूर्वी रोममध्ये सर्कस आणि खेळांदरम्यान प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठीही त्याचा वापर होत असे. एका ऑर्गनमध्ये एकापेक्षा जास्त हातांनी वाजवता येणारे कीबोर्ड्स असतात आणि त्याबरोबरच पायानं वाजवण्यासाठी पेडल बोर्डही असतो, त्यामुळे वादकाला एकाच वेळी वेगवेगळे सूर निर्माण करता येतात. एकेकाळी हे वाद्य अमेरिकेतल्या बेसबॉल आणि हॉकी स्टेडियममध्येही वाजवलं जायचं. इतकंच नव्हे, तर पूर्वी काही रेल्वेगाड्यांमध्येही मनोरंजनासाठी ऑर्गन बसवलेला असायचा.हेवी मेटलनं वाढतेय भूक!वाळवीला हेवी मेटल संगीत आवडतं यावर कोणाचा विश्वास बसेल का? पण एका संशोधनातून हे समोर आलंय, की वाळवी हेवी मेटल संगीत ऐकल्यावर दुप्पट वेगानं लाकूड खातात! हेवी मेटलचे जोरजोरात वाजणारे बेस आणि त्यामुळे निर्माण होणारी कंपनं वाळवींची भूक वाढवतात, असं या संशोधनात म्हटलं आहे. .निलगिरीपासून वाद्यही!डिजरिडू हे ऑस्ट्रेलियन आदिवासींचं पारंपरिक वाद्य आहे. या वाद्यासाठी झाडाच्या खोडाला मुद्दाम वाळवी लावून नैसर्गिकरित्या पोकळ करतात. मग त्याला रंगवून तयार होतं 'डिजरिडू'! हे आदिवासींनी विकसित केलेलं एक प्राचीन वाद्य आहे. लाकडी नळीसारखं दिसणारं हे वाद्य जगातल्या सर्वात जुन्या वाद्यांपैकी एक आहे, असं मानलं जातं. पारंपरिक डिजरिडू निलगिरीच्या खोडापासून तयार केलं जातं. त्यामुळे प्रत्येक डिजरिडूचा आकार, जाडी आणि आवाज वेगवेगळा असतो. याची लांबी साधारणपणे एक ते तीन मीटर असते. ते सरळ किंवा थोडं वाकलेलं असू शकतं. स्थानिक आदिवासी संस्कृतीमध्ये डिजरिडूला पवित्र मानलं जातं. अनेक पारंपरिक समारंभांमध्ये या वाद्याचे सूर हमखास कानावर पडतात.बासरीचं सूप?काही कलाकारांनी चक्क गाजरापासून बासरी तयार केली आहे! ती अगदी लाकडी बासरीसारखीच वाजवता येते. व्हिएन्नामधल्या व्हेजिटेबल ऑर्केस्ट्रानं हा अफलातून प्रयोग केला आहे. हे कलाकार फक्त भाज्यांपासून तयार केलेली वाद्यं वाजवतात आणि कार्यक्रम झाल्यावर त्या वाद्यांचंच सूप करून प्रेक्षकांना देतात! 