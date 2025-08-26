साप्ताहिक

Premium|Ganeshotsav: गणेशोत्सव वारसा, मुर्तीकला, आठवणी आणि आनंद..!

Making of Ganesha: गणेशाची मूर्ती घडवताना अनेकांच्या वेगवेगळ्या आठवणी आणि त्याचा वारसा या लेखांतून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत
ganesha murti making
ganesha murti makingEsakal
साप्ताहिक टीम
Updated on

अश्विनी विद्या विनय भालेराव

कार्यशाळेतील अनुभव गाठीशी असल्यानं त्या अनुभवाचा आणि यूट्यूबचा आधार घेत मी गेली काही वर्षं गणपती साकारते आहे. यातली दोन-तीन वर्षं मी अष्टविनायकांपैकी दोन-तीन गणपती साकारले. एका वर्षी तर मी हट्टानं ‘लाल गणेश’ अर्थात तांबड्या मातीपासून गणपती साकारला.

काही वर्षांपासून मी शक्य तितके पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याचा निर्धार केला आणि त्यातीलच एक प्रयत्न म्हणजे गणेशोत्सवातील पर्यावरणपूरक शाडू मातीचा बाप्पा! २०१७पासून मी गणेशोत्सवासाठी घरच्या घरी गणेश मूर्ती घडवत आले आहे.

Lord Ganesha
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
gauri ganpati

