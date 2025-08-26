Premium|Ganeshotsav: गणेशोत्सव वारसा, मुर्तीकला, आठवणी आणि आनंद..!

अश्विनी विद्या विनय भालेरावकार्यशाळेतील अनुभव गाठीशी असल्यानं त्या अनुभवाचा आणि यूट्यूबचा आधार घेत मी गेली काही वर्षं गणपती साकारते आहे. यातली दोन-तीन वर्षं मी अष्टविनायकांपैकी दोन-तीन गणपती साकारले. एका वर्षी तर मी हट्टानं ‘लाल गणेश’ अर्थात तांबड्या मातीपासून गणपती साकारला. काही वर्षांपासून मी शक्य तितके पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याचा निर्धार केला आणि त्यातीलच एक प्रयत्न म्हणजे गणेशोत्सवातील पर्यावरणपूरक शाडू मातीचा बाप्पा! २०१७पासून मी गणेशोत्सवासाठी घरच्या घरी गणेश मूर्ती घडवत आले आहे. .पहिल्या वर्षी तर आम्ही दोन गणेश मूर्ती घडवल्या. हौसेखातर दुकानात जाऊन शाडू माती आणली आणि ती माती भिजवून त्या मातीच्या गोळ्याला मी आणि बाबा गणपतीसारखा आकार देण्याचा प्रयत्न करू लागलो. डोक्यात एवढेच होते, की दोन टपोरे डोळे, एक सोंड, सुपासारखे कान, मोठं पोट साकारायला जमलं म्हणजे झालं! पण जमतंय कुठं... जेमतेम पंधरा-सतरा सेंटिमीटरची काहीशी ओबडधोबड आणि नाकी-डोळी बरी अशा प्रकारची आमची पहिली मूर्ती घडली. ही मूर्ती साधारण अष्टविनायक गणपतींसारखी दिसणारी होती. यानंतरही आमचा उत्साह काही कमी नाही झाला बरं. भिजवलेली माती उरलीच होती. मला अचानक आठवलं; काहीच दिवसांपूर्वी माझ्या शाळेतल्या एका मैत्रिणीकडे मी गणपतीच्या आकाराचा पैशाचा गल्ला पाहिला होता. तिच्या घरी जाऊन तिला नवीन गल्ला घेऊन दिला आणि तिच्या परवानगीनं तो गणपतीच्या आकाराचा गल्ला मी घरी आणला. बाबांनी तो त्याला मधोमध कापला आणि त्याचा साचा तयार केला. त्यात भिजवलेली शाडू माती भरली, आणि आधीच्या गणपतीपेक्षा जराशी सुबक अशी छोटुशी गणपती बाप्पाची मूर्ती त्या साच्याच्या मदतीने साकारली. या दोन्ही मूर्ती माझ्या चित्रकलेच्या रंगानी रंगवल्या. त्यातली पूर्णतः हाताने तयार केलेल्या मूर्तीची आम्ही त्यावर्षी प्राणप्रतिष्ठा केली. सोबत दुसरी मूर्तीही ठेवली होती. या दोन्ही मूर्ती साकारत असताना आलेली मजा, उडालेली त्रेधा आम्हाला मनस्वी आनंद देऊन गेली.पहिल्या वर्षी आमची फारच तारांबळ झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी मी एखाद्या गणपती कार्यशाळेत सहभागी होऊन मूर्ती घडवायला शिकायचं ठरवलं. त्याच वर्षी मी एका वर्तमानपत्रात कामाला सुरुवात केली होती, त्यामुळे त्यांच्याच एका मूर्ती कार्यशाळेत मी सहभागी झाले. तिथं आम्हाला साधारण दोन-अडीच किलोची भिजवलेली शाडू माती दिली. मूर्तिकार सरांनी आम्हाला ही माती भिजवण्याची पद्धत सांगितली - शाडू माती आधी चाळणीनं चाळून घेत, त्यात थोडं-थोडं पाणी घालत घट्टसर भिजवायची... काही वेळ तशीच ठेवायची. मग पुढे गणपतीचे हात, पाय, गोलाकार पोट, छाती, आकर्षक सोंड साकारायची. मातीच्या एका गोळ्याला चपट गोल आकार देऊन मधोमध समप्रमाणात विलग करत त्या अर्धचंद्राला सुपासारख्या कानाचा आकार द्यायचा. तयार केलेले एकेक अवयव जोडायचे. संपूर्ण मूर्तीचं फिनिशिंग करायचं. या सगळ्या गोष्टींची अतिशय सोप्या पद्धतीनं माहिती देऊन प्रात्यक्षिकं दाखवली. आम्ही कार्यशाळेत अवघ्या काही तासांत सुबक, सुंदर मूर्ती साकारायला शिकलो. त्या चार तासांत मी निखळ आनंद शोधायला, तल्लीनता साधायला शिकले. कार्यशाळेतून घरी येत असताना बाप्पा आणि माझ्यामध्ये वेगळंच नातं तयार झालं. त्याला जपून घरी आणलं. घरी त्याच्याकडे कौतुकानं तासन््तास पाहण्यात, त्याला रंग देण्यात माझे पुढचे काही दिवस फार कमाल गेले.आता कार्यशाळेतील अनुभव गाठीशी असल्यानं त्या अनुभवाचा आणि यूट्यूबचा आधार घेत मी गेली काही वर्षं गणपती साकारते आहे. यातली दोन-तीन वर्षं मी अष्टविनायकांपैकी दोन-तीन गणपती साकारले. एका वर्षी तर मी हट्टानं ‘लाल गणेश’ अर्थात तांबड्या मातीपासून गणपती साकारला. त्यासाठी माझ्या बाबांना नाशकातल्या अनेक नर्सरी पालथ्या घालाव्या लागल्या. ही तांबडी माती दगड-धोंडेयुक्त, ओबडधोबड स्वरूपाची असल्यानं पिठाच्या बारीक चाळणीने चाळावी लागली. तीन-चार तास बसून ही माती चाळताना अक्षरशः मान-पाठ एक झालेली. पण नंतर तयार झालेल्या गोडुल्या तांबड्या गणेशाच्या मूर्तीकडे पाहताना माझा त्रास सहज विरला. ही गणेश मूर्ती रंग न देताही इतकी नजरेत भरणारी होती, की त्या नेत्रसुखाला कसली तोड नसावी.सुरुवातीला निर्धार, हौस म्हणून सुरू झालेली ही गणेशसेवा आता वसा म्हणून मी पुढं नेत आहे. माती आणण्यापासून ते गणपती बाप्पाची मूर्ती घडवण्याचा प्रवास, घरभर घातलेला पसारा, त्यात एखादा आकार जमत नसेल तर त्यासाठी होणारा त्रागा, रंगाची निवड, मूर्ती वाळेपर्यंतचा संयम, रंगकाम हा प्रवास माझ्यासाठी एखाद्या साधनेसारखा आहे. या साधनेतून निखळ आनंदाच्या पलीकडचं सुखद विश्वाला स्पर्श केल्यासारखं वाटतं. ज्यावेळी आपण आपल्या हातानं घडवलेली मूर्ती आपल्या घरात विराजमान होताना पाहतो ना, त्यावेळी विलक्षण सुख मिळतं. आणि तोच बाप्पा पाण्यात विसर्जित होत असतो, त्यावेळी क्षणार्धात डोळ्यांत पाणी दाटतं. ही भावना, सुख कुठल्याही रुपयाचं नाही, तर केवळ एका साधनेचं.(अश्विनी विद्या विनय भालेराव नाशिकस्थित मुक्त पत्रकार आहेत.)--.Premium| Dan Pelzer books: ९२ वर्षांच्या आयुष्यात पाच हजारांहून अधिक पुस्तकं वाचणारे डॅन पेल्झर!.तीन पिढ्यांचा कलावसाप्रज्ज्वल रामटेकेकलेचा हा वारसा जपणारी अभिजित यांची ही तिसरी पिढी. त्यांचा हा प्रवास केवळ वारशानं मिळालेल्या कलेचा नसून, समर्पण, अथक परिश्रम आणि पिढ्यानपिढ्या जपलेले संस्कार यांचा संगम आहे.धोंडफळे कलानिकेतनमध्ये शिरून तिथला जिना चढू लागलो... वर पोहोचून समोर पाहतो तर खोलीभर गणपतीच्या मूर्तीच मूर्ती! काही पूर्ण झालेल्या, तर काही पूर्णतेच्या प्रतिक्षेत. गणपतीची मूर्ती साकारणं सोपं नाही असा विचार करतच मूर्तिकार आणि शिल्पकार अभिजित धोंडफळे यांच्याबरोबर गप्पा सुरू झाल्या.‘‘कोणाच्याही भावना त्यांच्या डोळ्यांतून उमटतात, हे लहानपणापासूनच थोडं थोडं समजायला लागलं. त्यामुळेव्यक्तींना ओळखण्यासाठी नेहमी डोळ्यांचा अभ्यास करू लागलो. सातवीत असताना आजोबा आजारी पडले आणि त्यांनी मला गणपतीच्या डोळ्यांना रंग देण्याची जबाबदारी दिली. त्या क्षणी नकळत माझ्या कलाप्रवासाला सुरुवात झाली,’’ असं सांगताना मूर्तिकार आणि शिल्पकार अभिजित धोंडफळे यांचेही डोळे बोलके होते.कलेचा हा वारसा जपणारी अभिजित यांची ही तिसरी पिढी. त्यांचा हा प्रवास केवळ वारशानं मिळालेल्या कलेचा नसून, समर्पण, अथक परिश्रम आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेले संस्कार यांचा संगम आहे. त्यांचे आजोबा नरेश धोंडफळे यांनी १९४०मध्ये स्थापन केलेला स्टुडिओ आजही कार्यरत आहे, आजही तिथं गणपती साकारला जात आहे. अभिजित सांगतात, ‘‘मला जेव्हापासून कळायला लागलं, तेव्हापासून माझ्या हाताला माती आणि रंग लागले. आम्ही अक्षरशः मातीत खेळलो होतो.’’ अभिजित यांच्या स्टुडिओत पूजेसाठी म्हणून प्लॅस्टरचा एकही गणपती आजवर तयार झालेला नाही आणि त्यांच्या मातीच्या गणपतींपैकी एकही मूर्ती फुटलेली नाही, याचा त्यांना अभिमान आहे.एकीकडे गणेशाच्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना प्राधान्य दिले जात होते, तेव्हाही धोंडफळे कुटुंब केवळ शाडू मातीच्या मूर्ती करण्यावर भर देत आहे. अभिजित यांचे आजोबा आणि वडिलांनी कधीही कलेचे बाजारीकरण केले नाही. कामातील कष्ट आणि अल्प मोबदला पाहून त्यांनी अभिजित यांना नोकरी करण्याचा सल्ला दिला होता, पण कलेवरील प्रेम अभिजित यांना स्वस्थ बसू देईना. विज्ञान शाखेतून बी.एस्सी. पूर्ण करून अभिजित यांनी जवळपास आठ-दहा वर्षे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम केले. पण घरातून आलेली कलेची ओढ त्यांना परत मातीकडे घेऊन गेली. स्वामी माधवनाथ आणि नंतर स्वामी मकरंदनाथ यांच्या आशीर्वादानंतर १९९९पासून त्यांनी पूर्णवेळ कलेला वाहून घेतलं, असं ते सांगतात.गेल्या अनेक वर्षांपासून अभिजित पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी शाडू मातीच्या गणेश मूर्ती करतात आणि मूर्ती कार्यशाळासुद्धा घेतात. त्यांच्या या योगदानाचा गौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात केला होता, ही त्यांच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. काही वर्षांपासून अभिजित स्वतः तयार केलेल्या ‘रविंद्र मिश्रण’ या पेटंट मिळालेल्या पर्यावरण पूरक मिश्रणाचा उपयोग गणपती मूर्ती साकारण्यासाठी करत आहेत.अभिजित यांचा कलाप्रवासात केवळ गणेश मूर्तींपर्यंत मर्यादित राहत नाही. अभिजित यांनी माती, प्लॅस्टर, इपॉक्सी रेझिन, फायबर ग्लास, ब्रॉन्झ, लाकूड अशा विविध माध्यमांत मूर्ती आणि शिल्पं साकारली आहेत. आजोबा, वडील, गुरू आणि स्वतःच्या अनुभवांचा संगम घडवत त्यांनी कला जोपासली आहे. त्यांच्या आई विजयालक्ष्मी, पत्नी उमा आणि मुलगी दीप्ती यांचीही त्यांना या कलेमध्ये साथ लाभली आहे.(प्रज्ज्वल रामटेके दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये बातमीदार आहेत.)----------- .Premium|kolhapur Leaders: शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरचे राजकीय रांगडे गडी.. .माझी मुर्तीकलाअनिल पुनमचंद पाटीलमूर्ती कारखान्यात हेल्पर म्हणून काम करताना मूर्ती रंगवणं, फिनिशिंग करणं असं सारं काम शिकून घेतलं. हे शिकत असताना दरवर्षी एक शाडू मातीची मूर्ती मी न चुकता करत होतो.मला कळू लागलं तेव्हापासून मला गणेशोत्सवाचं आकर्षण! उत्सवाच्या काळात दिसणाऱ्या गणपतीच्या मूर्तींचं गोंडस रूप व श्रीगणेशाचा आशीर्वाद देणारा वरदहस्त - त्याचा रंग व त्या मूर्तींच्या हाताचा डोळ्यांना जाणवणारा मऊपणा मला खूप भावला. त्यामुळे सातवीपासून मला वर्तमानपत्रांतील गणपतीची कात्रणं, लग्नपत्रिका व मासिकांमधील गणपती जमवण्याचा छंद जडला. कालांतरानं शेतातील काळी माती आणून स्वतःच मूर्ती करू लागलो.नंतर काही काळ माझं हे मूर्तिकाम बाजूला पडलं. पण साधारण २००७च्या सप्टेंबर महिन्यात मी खूप वर्षांनी पुन्हा एकदा गणपती मूर्ती करायला घेतली. हळूहळू मातीकाम सुरू केलं. चार-पाच दिवसांत मूर्ती पूर्ण झाली, तेव्हा मनाला खूप समाधान वाटलं. घरीही सर्वांना मूर्ती खूप आवडली. तेव्हा कुठे मूर्तिकार म्हणून माझा खरा प्रवास सुरू झाला...! पहिल्या शाडू मातीच्या मूर्तीला शेंदरासारखा रंग दिला; पितांबर, दागिने रंगवले आणि डोळेही रंगवले. चतुर्थीला घरी स्थापना केली.पुढच्या वर्षीपासून आमच्या गावातील पीओपीच्या मूर्ती कारखान्यात हेल्पर म्हणून जाऊ लागलो. तिथंच मूर्ती रंगवणं, फिनिशिंग करणं असं सारं काम शिकून घेतलं. हे शिकत असताना दरवर्षी एक शाडू मातीची मूर्ती मी न चुकता करत होतो. त्या आठ वर्षांत खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वेगवेगळ्या रंगाच्या मूर्ती करून रंगवल्या. २०१६च्या गणपती उत्सवामध्ये मी खूप वेगळ्या पद्धतीची शाडू मातीची मूर्ती साकारली. तिला आकाशी रंग देऊन वेगळ्या पद्धतीचे मोठे कान करून खूप सुंदर मूर्ती घडवली होती.मूर्ती साकारण्याचा आनंद मला पैशांमध्ये मोजता येणार नाही. गेली साधारण एकोणीस वर्षं मी माझ्या घरचा गणपती स्वतःच साकारत आहे. ही मूर्ती मी घरीच तयार करायचो. पण विघ्नहर्त्याच्या मनामध्ये काही वेगळंच होतं. २०२३मध्ये मला एका आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ऑनलाइन स्पर्धेमध्ये पारितोषिक मिळालं. त्या आनंदात मी व्यावसायिक पातळीवर मूर्ती साकारण्यास सुरुवात केली. काही जुने साचे, कॉम्प्रेसर मशिन विकत घेतलं, नवीन रंग व ब्रश आणले. गेल्या वर्षी दत्तगुरू, श्री स्वामी समर्थ, श्रीराम, अष्टविनायक अशा रूपांमध्ये साकारलेल्या मूर्ती लोकांना खूपच आवडल्या. मूर्तिकलेची प्रेरणा मला प्रभाकर वसईकर काकांकडून मिळाली. वसईकर काका नंदुरबारमधील नावाजलेले मूर्तिकार. आज त्यांचं वय ऐंशीच्या आसपास आहे आणि ते आजही त्यांच्या घरातली मूर्ती स्वतः तयार करतात. काका ज्या रंगसंगीतमध्ये काम करायचे, तशीच रंगसंगती मी माझ्या मूर्तींमध्ये करण्याचा प्रयत्न करतो. मला वसईकर काकांच्या मूर्तींचं खूप वेड होतं, आजदेखील आहे! मला त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळालं.शाडू मातीची मूर्ती खूप महाग असते, असं लोक म्हणतात. पण शाडू मातीची मूर्ती घडवणं सोपं काम नाही, कारण त्या मूर्तीमध्ये कलावंताला जीव ओतावा लागतो. माझं लोकांना एकच सांगणं असेल, की लहान का असेना, पण शाडू मातीच्याच मूर्तीची स्थापना करावी. त्यामुळे जलप्रदूषण कमी करता येईल.(अनिल पुनमचंद पाटील जळगाव जिल्ह्यातील चोपडास्थित मूर्तिकार आहेत.)------------ .रंगीत आठवण...ओमकार दिनेश वारेदहा दिवसानंतर विसर्जनाची वेळ येते, तेव्हा मात्र मन भारी होतं. बाप्पा पाण्यात विरघळताना रंगही विरघळतात, पण त्याच्या आठवणी मात्र मन कायमचं रंगवून जातात. पुढच्या वर्षी परत ब्रश हातात घेईपर्यंत त्या आठवणीच माझ्या प्रेरणेचं इंधन असतात.गणपतीचं आगमन म्हणजे माझ्यासाठी केवळ धार्मिक सोहळा नाही, तर भावना, आठवणी आणि सर्जनशीलतेचा ‘रंगीत’ मेळावा आहे. लहानपणापासून घरातल्या गणपतीच्या मूर्तीची किंवा इतरही काही मूर्तींच्या रंगकामाची जबाबदारी मी घेतली. पहिला ब्रश हातात घेताना माझ्या मनात एक वेगळाच उत्साह असायचा. पहिल्या वर्षी हात थरथरत होते. रंग योग्य ठिकाणी बसेल की नाही, बाप्पाचा चेहरा हसरा दिसेल का? थोडी धाकधूक होती. पण जसजसा रंग चढू लागला तसतसं मनात एक शांत समाधान उमललं. बाप्पाच्या गालावरचा गुलाबीपणा, डोळ्यातलं तेज, मुकुटावरची सोनेरी झळाळी सगळं काही हळूहळू जिवंत होऊ लागलं! माझ्यासाठी रंगकाम हा केवळ एक कलात्मक उपक्रम नाही, तर भक्तीचा मार्ग आहे. ब्रश फिरताना माझं मन ध्यानात हरवतं. प्रत्येक स्ट्रोकबरोबर मी बाप्पाशी बोलतो, कधी माझ्या छोट्या आनंदाची कहाणी सांगतो, तर कधी मनातल्या चिंता आणि भीती व्यक्त करतो. असं वाटतं, रंगाच्या थरात माझ्या भावना मिसळताहेत आणि त्या बाप्पापर्यंत पोहोचताहेत.ही एक साधारण कला नाही, ही देवानं दिलेली देणगी आहे. प्रपंचाकडून परमेश्वराकडे जाण्याचा मार्गही या कलेतूनच जातो. गणपतीच्या मूर्तीचं रंगकाम करताना मला जाणवतं, की हा सण केवळ मातीच्या मूर्तीला रंग देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर आपल्या नात्यांना, आठवणींना आणि श्रद्धेला रंग देण्याइतका विस्तृत आहे. रंगकामाच्या माध्यमातून मी माझ्या श्रद्धेला आकार देतो आणि माझा बाप्पा त्या रंगातून मला आशीर्वादानं उजळवतो. रंगकाम पूर्ण झाल्यावर बाप्पाकडे पाहताना मन भरून येतं. तो फक्त मातीचा किंवा प्लॅस्टरचा पुतळा राहत नाही, तर माझा गणेश होतो. 