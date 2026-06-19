Premium|Mystery Phone Call : रहस्यमय फोन कॉलने देसाई आजोबांची उडवली झोप

रीटा खांडेकरती बातमी कोणी दिली असेल बरं? आजोबा आठवू लागले. खरंतर देसाई आजोबा आजकाल ‘देसाई’ कमी आणि ‘कसाई’च जास्त वाटत होते. त्यांनी खूप शत्रू जमवले होते. ‘आत्ता खाली जाऊन सोक्षमोक्ष लावून येतो’ या विचारापाठोपाठच दारातल्या ‘कुत्रराक्षसाचा’ चेहरा त्यांच्या मनःचक्षूंसमोर तरळला आणि ते तिथंच पुन्हा पंक्चर झाले. आख्ख्या आयुष्यात त्यांची कध्धी कध्धी अशी अवस्था झाली नव्हती! देसाई आजोबांनी जोरात फोन आपटला. रागानं ते अगदी हिरवे-पिवळे पडले होते, टकलाला घाम आला होता. त्यांनी हाताशीच असलेल्या टॉवेलनं घाम पुसल्यावर त्यांना लक्षात आलं, की आपल्या टकलावर आधीपेक्षा जास्त केस आहेत! मग त्यांना समजलं, की तो त्यांची मांजर येऊन बसते तो टॉवेल होता. ‘‘ह्या! काहीही कुठंही फेकतात लेकाचे, एकालाही शिस्त नाही!’’ ते मोठ्यांदा खेकसले. सकाळपासून त्यांचं काहीच काम झालं नव्हतं, डोकं उठलं होतं फक्त. एरवी एव्हाना त्यांची आन्हिकं उरकून बाजारात एक फेरी झालेली असायची. नाक्यावर उभं राहून बाजूच्या दळवींकडून सगळ्या शत्रूंचे समाचार मिळालेले असायचे. हा दळवी बाजूच्या सोसायटीचा सेक्रेटरी होता आणि एक महाभोचक माणूस होता. सगळीकडची माहिती ठेवायचा. त्याला नेमकी किल्ली कशी द्यायची हे देसाई आजोबांना माहीत होतं. अगदी हव्याहव्याशा चमचमीत बातम्या दळवी सहज द्यायचा. त्या बातम्या आजोबा अगदी वाकडं तोंड करून ऐकायचे. दळवी हा आजोबांचा करमणुकीचा स्रोत होता. पण हे ते त्या दळवीला कळू देत नसत. तेवढ्यासाठीच ते लगबगीनं आवरून बरोबर सकाळी नऊलाच बाहेर पडायचे. कारण त्याचवेळी तो दळव्या नातीला क्लासला सोडायला यायचा आणि अलगद आजोबांच्या हाती लागायचा. खरंतर या बातम्याच देसाई आजोबांसाठी करमणुकीचा स्रोत होत्या. असंही वयाच्या ८४व्या वर्षी बायको गेल्यावर, मुलं-नातवंडं सेटल झाल्यावर त्यांना जगण्यासाठी दुसरी प्रेरणा काय होती! आज सकाळी चहा झाल्यावर देसाई आजोबा फिरून आले, दुसरा चहा घेतला आणि आता अंघोळीला जाणार इतक्यात त्यांचा फोन खणखणला. अनोळखी नंबर दिसला. कपाळावर आठ्या आणत त्यांनी तो उचलला. कोणीतरी दबक्या आणि धीरगंभीर आवाजात विचारलं, ‘‘देसाईंचा नंबर का?’’ .Latest Marathi News Update : राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.. .आजोबांनी उत्तर देण्याऐवजी प्रतिप्रश्न केला, ‘‘तुम्ही कोण?’’‘‘नाही, पेपरमध्ये बातमी वाचली. वाईट झालं हो!’’इतका वेळ साधारण वैतागलेला त्यांचा मूड एकदम कुतूहलमिश्रित औत्सुक्यात पालटला. काय वाईट झालं बरं? वाचला की मी पेपर! पाच रुपये मोजून घेतलेला पेपर पूर्ण वाचून (म्हणजेच चावून) झालाच पाहिजे असा त्यांचा दंडक होता. आपण कशी वाचली नाही ही दुःखद बातमी? आणि माझा काय संबंध त्या बातमीशी?आजोबांनी विचारलं, ‘‘म्हणजे?"‘‘अं... आपण...?’’ पलीकडचा आवाज चाचपडत बोलला .आता का फुटेज खातोय हा माणूस? आपल्या खेकसण्याला अंमळ संयमाची झालर देत देसाई वदले, ‘‘अहो, काऽऽय वाचलंत तुम्ही?’’‘‘अहो पेपरमध्ये देसाई आजोबा गेल्याची बातमी कळली, म्हणून फोन केला होता...’’आजोबांना एकदम शंभर व्होल्ट्सचा झटका बसला! रागानं डोळे लालबुंद झाले आणि घसा कोरडा पडला.‘‘कुठले देसाई?’’‘‘अं... ते डीपी रोडला संजेश्वरमध्ये राहतात, चौथ्या मजल्यावर...’’म्हणजे मी...?‘‘हॅलो, कोण हरामखोर बोलतोय? कोण म्हणतं देसाई आजोबा मेला? हा मी स्वतः बोलतोय तुझ्याशी!’’हे काय भलतंच? एव्हाना पलीकडे फोन बंद झाल्याचा आवाज आला. या बातमीवर पुरेसा राग, चीड व्यक्त करण्याआधीच दुसरा फोन, मग तिसरा, चौथा असं करत अखंड फोन येतच राहिले. सगळे तसेच, त्यांच्या मृत्यूबद्दल त्यांचंच सांत्वन करणारे! देसाई आजोबांचा रागाचा पारा वरच चढत राहिला. शेवटी त्यांना धाप लागली आणि एकदम पायातली शक्ती गळल्यासारखं वाटलं. मी खरंच मेलो की काय, अशी बारीक शंकादेखील त्यांच्या मनात येऊन गेली.दोन-चार शिव्या हासडल्यानंतर जरासं बरं वाटलं आणि एकदम त्यांच्या लक्षात आलं, की काहीतरी मिस्टेक आहे. कोणीतरी चुकून भलते डिटेल्स बातमीत टाकले आहेत. कोणीदेखील एक काम धड करत नाही. एकालाही शिस्त नाही. पण पुन्हा पुन्हा तसेच फोन आल्यावर त्यांना वाटून गेलं, मुद्दाम तर नाही ना केला हा खोडसाळपणा कोणी?आता आजोबांचे विचार तीव्र गतीनं चालू लागले. त्यांची अंघोळ अगदी यंत्रवत पार पडली, डोक्याला सतत ‘कोण असेल तो?’ हा प्रश्न कुरतडत होता. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून स्वतःचा इगो इशू करून समोरच्याला उगाच त्रास द्यायचा त्यांना छंद लागला होता. मुळात ऐंशी पार आलेला म्हातारा असले उद्योग करत असेल, असं कोणाच्या लक्षातच यायचं नाही किंवा त्यांच्या वयाला बघून लोक सोडून देत असावेत..गेल्या आठ-दहा दिवसातले आपले सगळे वाद-विवाद, भांडणं, टोमणे, कुचाळक्या त्यांनी आठवून बघितल्या. त्यांची बुद्धी तल्लख होती, हात-पाय चांगले चालत होते. थोडक्यात म्हातारा टकाटक होता. स्मरणशक्ती चांगली होती. पण ज्यांच्याशी त्यांचे वाद झालेत अशातलं कोणी अशी कुचेष्टा करण्याची हिंमत करतील अशी शक्यता कमी होती. परवा कॉर्पोरेशनचं पाणी येणार नाही हा निरोप त्यांनी बिल्डिंगमध्ये इतरांना दिला तेव्हा मुद्दाम त्या चोलकरला दिला नव्हता. ‘उगाच नवी गाडी बरोबर माझ्या घरासमोर लावतोस काय?’ आणि चोलकराची पंचाईत झाली तेव्हा मुद्दाम, ‘अहो विसरलोच परवा निरोप द्यायला तुम्हाला, तरी आठवत होतो कोण राहिलंय?’ हे आणखी वरून! त्यावर तेच दिलगिरीनं म्हणाले, ‘असू द्या हो काका, तरी तुम्ही खूप करता!’ त्यामुळे सुडाच्या यादीत तेही नव्हते. चार दिवसांपूर्वी वाण्याशीही भांडण झालं होतं, पण हा उद्योग त्याचा नाही. सोसायटीच्या कचरा कामगाराशी वाद झाला होता, पण तो रोज झाडूही धड मारत नसे, तो कुठे एवढा उपद्व्याप करणार!मग गुन्हेगार कोण? देसाई आजोबांना हा प्रश्न जास्तच चावायला लागला आणि त्या अनोळखी माणसाचा राग यायला लागला. त्यासाठी मुळात ती बातमी बघणं आवश्यक होतं. नेमकी काय बातमी आलीये ते बघण्यासाठी पेपर मिळवणं आवश्यक होतं. पण पेपरमधल्या बाकी बातम्या दुसऱ्या पेपरमध्ये वाचून झाल्यामुळे त्याच दिवसाच्या आणखी एका वर्तमानपत्रावर खर्च करणं त्यांच्या चिक्कूपणाला न पटणारं होतं. दळव्याची वेळ एव्हाना चुकली होती, त्यामुळे त्याच्याकडून उद्यापर्यंत काही कळण्याची शक्यता नव्हती.बाहेर जाऊन काहीतरी सुचेल म्हणून ते तयार होऊन बाहेर जायला निघाले. हाफ पँट, टी-शर्ट आणि फ्लोटर्स घालून त्यांनी टोपी चढवली आणि बाहेरचं दार उघडलं. बाहेर पडताना एकाच वेळी एका झटक्यात उजवा हात मागं करून दार बंद करणं, वळणं आणि पहिली पायरी उतरणं या सगळ्या क्रिया एका झटक्यात करणं त्यांना या वयातही जमत होतं. पण दार उघडल्याबरोबर अचानक त्यांना करकचून ब्रेक लागला. ऑलमोस्ट धडपडलेच ते! दारात एक मोठं कुत्रं जणू त्यांचीच वाट बघत असल्यासारखं बसलं होतं. त्यांची भीतीनं गाळणच उडाली. कुत्रं होतं गावठीच, पण डोळे असे तीक्ष्ण, की लचकाच तोडेल एकदम! आजोबा पटदिशी घरात घुसले आणि चटदिशी त्यांनी दाराला कडी घातली. दबक्या पावलांनी सोफ्यावर स्थिरावले. याला कोण इथं बांधून गेलं असावं? आपल्या बाबतीत काहीतरी विचित्र घटना उलट्या क्रमानं तर होत नाहीयेत ना? आधी मरणाची बातमी, मग मरण... असं काहीतरी? त्यांच्या मनात प्रश्न वेगानं धावत होते.आपल्यासोबत आपला नातूही राहतो हे त्यांना थोड्या वेळानं आठवलं. त्यांनी स्वतःला थोडं शांत केलं. पुन्हा एकदा भीतीची जागा तीव्र संतापानं घेतली होती. नातवाच्या मदतीनं कुत्र्याला हाकलता येईल अशा विचारानं त्यांनी नातवाच्या खोलीच्या दारावर टकटक केलं. आतून नेहमीप्रमाणे काहीच प्रतिसाद न आल्यामुळे त्यांनी दार जरा ढकललं. आत जोरात ‘कोलावरी कोलावरी दी’ गाणं सुरू होतं. आजोबांचा नातू गाणी ऐकण्यात दंग होता. इकडून काही मदतीची अपेक्षा नव्हती. दार पुन्हा बंद करून देसाई गॅलरीत आले आणि बेचैनपणे आसमंत धुंडाळल्यावर सहजच त्यांची नजर खाली सोसायटीच्या आवारात गेली. आवारात ठिकठिकाणी दोन-तीनच्या घोळक्यानं बरीच मंडळी खाली जमली होती. ‘नेन्याचा नंबर लागला वाटतं,’ त्यांच्या मनात आलं. पण ही सगळी मंडळी गंभीर किंवा दुःखी न दिसता किंचित हास्यविनोदात डुबल्यासारखी का वाटतायत मला? तेवढ्यात ८० वर्षांचा नेन्या कोपऱ्यात बसलेला त्यांना दिसला. मग त्यांना वाटलं, ‘माझ्या नकळत काही रिडेव्हलपमेंट करायच्या मिटिंगा घेतायत की काय?’ मी जिवंत असेपर्यंत तरी रिडेव्हलपमेंट होऊ देणार नाही असा विडा त्यांनी मागंच उचलला होता आणि तेवढ्यासाठी सोसायटीच्या कमिटीचं चेअरमनपद सोडायला ते तयार नव्हते.इतक्यात त्यांना सकाळी आलेले फोन आठवले. हे खाली जमलेले लोक आपल्यालाच खांद्यावर उचलायला आलेत की काय? या विचारानं आजोबा दचकले. छे छे! कोणीतरी मुद्दाम ही खोडी काढली आहे नक्कीच.पेपरमध्ये आलेली ही बातमी कोणी दिली असेल बरं? आजोबा आठवू लागले. खरंतर देसाई आजोबा आजकाल ‘देसाई’ कमी आणि ‘कसाई’च जास्त वाटत होते. त्यांनी खूप शत्रू जमवले होते. त्यांनी खूप शत्रू जमवले होते. ‘आत्ता खाली जाऊन सोक्षमोक्ष लावून येतो’ या विचारापाठोपाठच दारातल्या ‘कुत्रराक्षसाचा’ चेहरा त्यांच्या मनःचक्षूंसमोर तरळला आणि ते तिथंच पुन्हा पंक्चर झाले. आख्ख्या आयुष्यात त्यांची कध्धी कध्धी अशी अवस्था झाली नव्हती! आणि याच गोष्टीचा त्यांना काहीसा माज आला होता..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .देसाईंचा सगळा वेळ दिवसभर घरात बसवत नाही आणि बाहेर जाता येत नाही अशा अर्धवट अवस्थेत गेला. अधूनमधून बातमी वाचून फोन येतच राहिले. कोणीतरी मुद्दाम ही खोडी काढली आहे याची आता खात्री झाली.खरंतर देसाई आजोबांनी रिडेव्हलपमेंट हा उगाचच एक सेन्सिटिव्ह इशू करून ठेवला होता. बिल्डिंगमध्ये गडकरी नावाच्या एका मुंबईकर बिझनेसमनचा एक फ्लॅट होता. तो फ्लॅट त्यानं भाड्यानं दिला होता. तो दिसला की देसाई आजोबांना पोटशूळ उठत असे. का? तर ‘हा लेकाचा पैसे कमावतोय!’ त्याला भाडेकरू मिळू नये म्हणून त्यांनी सोसायटीत खूप नवे आणि अनावश्यक नियम आणले. आपण किती डोकॅलिटीनं अडवणूक करू शकतो यावर मित्रांमध्ये त्यांचा विजयध्वज फडकत असायचा. त्यामुळे सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये गडकरींनी रिडेव्हलपमेंटचा विषय काढल्यावर त्याचा उपमर्द करून वर ‘मी मेल्यावर करा रिडेव्हलपमेंट’ असं म्हणत आणि त्यापुढे ‘चेअरमनपदाचा राजीनामाच देतो’ अशीही टेप लावत त्याच्या एका एनओसीवर सही करण्यास चक्क नकार दिला होता! खरंतर संजेश्वरच्या चार-पाच मेंबर्सना रिडेव्हलपमेंट हवी होती, पण देसाई आजोबांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे ते तोंड उघडत नव्हते. देसाई आजोबा ऐकत नाहीत हे लक्षात आल्यावर गडकरीनं चिडून तडकाफडकी फ्लॅट विकायचा निर्णय घेतला.‘या गडकरीनंच तर आपल्या मरणाची बातमी दिली नसेल? फारच अडवलं का आपण त्याला? तो तर फक्त कोणाकोणाला रिडेव्हलपमेंट हवीये एवढंच विचारत होता...’ कन्फ्युज झाले ते; पण सेकंदाभरापुरतेच. पुन्हा, ‘ह्या! एवढ्या-तेवढ्यानं घाबरत नाही हा देसाई’चं पालुपद सुरू झालं.दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते बाहेर पडले. बाहेरचं कुत्रं गायब झालं होतं. कालचा पेपर कुठे मिळतो का याचा त्यांनी खूप प्रयत्न केला पण तो व्यर्थच झाला. कुत्रं कोणी आणून बांधलं होतं विषयीही काही खात्रीशीर माहिती मिळाली नाही. सोसायटीतल्या कोणीच कुत्र्याला बघितलं नव्हतं. पुढे बरेच दिवस हे दोन्ही प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले....आज सचिन भलताच खूश होता. कधी एकदा दीपाताई घरी येतात आणि देसाई आजोबांची इत्थंभूत चुरचुरीत माहिती देतात असं त्याला झालं होतं. त्याची भन्नाट आयडिया कल्पनेच्या पलीकडे यशस्वी झाली होती. तो स्वतःवर अगदी फिदा झाला होता!सचिन एक तरुण रिअल इस्टेट एजंट होता. शिक्षण साधारण असलं तरी हार्डवर्किंग होता. छोटे-मोठे जोडधंदे करत जम बसवत होता. एका ठिकाणी अकाउंट्स लिहिण्याचं काम करता करता आजूबाजूच्या घरांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि मुख्यत्वे रेंट अॅग्रिमेंट्स तो करायचा. संजेश्वरसारख्याच आजूबाजूच्या बहुतेक बिल्डिंग्ज जुनाट झाल्या होत्या, रिडेव्हलपमेंटला आल्या होत्या. बऱ्याच बिल्डिंग्जचं कामही सुरू झालं होतं. रिडेव्हलपमेंट अॅग्रिमेंट झालं की बिल्डिंग रिकामी करावी लागायची. या टप्प्यावर सचिनला खूप बिझनेस मिळायचा.मागं संजेश्वरमधला एक फ्लॅट रिकामा असताना तिथल्या चेअरमनच्या आडमुठेपणामुळे त्याला रेंटचं डील गमवावं लागलं होतं. संजेश्वरच्या बाजूची नीलम सोसायटी आणि पलीकडे लागून असलेली श्रीराम अपार्टमेंट्स रिडेव्हलपमेंटला जाऊ इच्छित होत्या. समजा संजेश्वरनं त्यांच्याबरोबर हातमिळवणी केली असती, तर क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये सगळ्यांचाच जास्त फायदा होता. पण संजेश्वरचा चेअरमन सगळ्यांना रिडेव्हलपमेंटचे धोके सांगत फिरायचा. फसलेली ॲग्रिमेंट्स दाखवायचा. त्यानं रिडेव्हलपमेंटविरोधात एक आघाडीच सुरू केली होती, हळूहळू सगळ्या सोसायट्या रिडेव्हलपमेंटला नको म्हणू लागल्या होत्या.गेल्या वर्षी गणपती विसर्जनाच्यावेळीही देसाई आजोबा सचिनला नडले होते. त्या भागात आजूबाजूला प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये एखाददुसऱ्या माणसाला देसाई आजोबांचा प्रसाद मिळत असे. प्रत्येक वेळी त्यांच्या वयाकडे बघून सचिन नेहमी त्यांचं वागणं सोडून देत असे, पण त्यांनी गडकरींना त्रास दिल्यापासून त्याचं डोकं सटकलं होतं. गडकरी त्याचे फार स्पेशल क्लायंट होते ना! त्यांच्याकडून होणाऱ्या आर्थिक लाभासोबतच ते खूप मान देऊन बोलत असत.त्या दिवशी संजेश्वरची मीटिंग सुरू होण्याआधी गडकरींनी काही रिपेअर्ससाठी सचिनला बोलावून घेतलं होतं. मीटिंगमध्ये झालेला प्रकार त्यानं बघितला होता. ती नौटंकी बघितल्यावर देसाईंचा काहीतरी उपाय करायलाच पाहिजे असं त्यानं मनोमन ठरवलं.काही वर्षांपूर्वी जोडधंदा म्हणून त्यानं पेपरची एजन्सी घेतली होती. छोट्या जाहिराती घेण्याचं काम तो करत असे. त्यातूनच त्याला ही आयडिया सुचली आणि त्यानं एक दिवस पेपरला ‘ती’ बातमी दिली. दीपाताईंना खास लक्ष ठेवायला सांगितलं. सचिन लहान असताना त्याला सांभाळायला दीपाताई यायच्या. काही दिवसांपासून दीपाताई देसाई आजोबांकडे स्वयंपाकाचं काम करत होत्या. त्यांच्या खवचटपणाचा त्रास त्यांनाही बरेचदा झाला होता. त्यांनी अगदी मनापासून या कामात सहभाग दिला. त्या दिवशी देसाई आजोबांना पहिला फोन आला तेव्हा त्या आजोबांकडेच स्वयंपाक करत होत्या. आजोबांचं फोनवरचं बोलणं व कुत्र्यामुळे आलेला वैताग बघून त्या मनोमन खूश होत होत्या. पुढे त्याचं सखोल वर्णन त्यांनी सचिनला ऐकवलं, दोघांची हसून हसून मुरकुंडी वळली. वास्तविक कुत्र्याची काय भानगड झाली ते खरंतर सचिनलाही माहीत नव्हतं. दीपाताईंनी सांगितलं, आजोबांच्या नातवाची एक मैत्रीण दिवसभर बाहेरगावी जाणार होती आणि त्यामुळे तिनं तिचं कुत्रं एक दिवस सांभाळण्यासाठी त्यांच्या नातवाला दिलं होतं. योगायोगानं बातमी व कुत्रं एकाच दिवशी आले. म्हणजे अगदी पूरी कायनात देसाईंच्या विरुद्ध एकवटली होती! त्या दिवशी सचिनच्या घरात अचानक शिरा का केला गेला हे बाकीच्यांना मात्र कळलंच नाही... ठकास महाठक भेटला होता एवढं खरं!रीटा खांडेकर मुंबईस्थित शैक्षणिक संस्थेच्या विश्वस्त असून ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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