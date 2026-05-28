Premium|Naneghat Inscription Satavahana Dynasty History : मराठी भाषेचे वय अडीच हजार वर्षे जुने! नाणेघाटातील सातवाहनकालीन शिलालेखातून मोठा पुरावा समोर

नाणेघाटातील शिलालेखाच्या नोंदींवरून असे सिद्ध होते, की महारठी भाषा बोलणारे ते महारठी लोक आणि ही भाषा बोलणाऱ्यांचा प्रदेश तो महारठी प्रदेश म्हणजेच महाराष्ट्र प्रदेश होय. ज्या महारठी भाषेत हा शिलालेख लिहिला गेला आहे, ती त्याआधी किमान २०० ते ३०० वर्षे अस्तित्वात असली पाहिजे. यावरून मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असले पाहिजे, असे अनुमान काढता येते.नाणेघाटाचा शिलालेख सातवाहनकालीन इतिहासाचा महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. हा शिलालेख प्रामुख्याने राणी नागनिका हिने कोरवून घेतला असून त्यातून सातवाहन राजघराण्याची वंशावळ, धार्मिक परंपरा, यज्ञसंस्था आणि तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहिती मिळते. महाराष्ट्राच्या प्राचीन इतिहासाच्या अभ्यासासाठी हा शिलालेख उपयुक्त स्रोत आहे. महाराष्ट्रातील प्राचीन इतिहास, संस्कृती आणि राजकीय घडामोडींचा अभ्यास करताना नाणेघाट शिलालेखाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर परिसरात असलेल्या नाणेघाट या डोंगरी घाटमार्गात हा शिलालेख आढळतो. प्राचीन काळी हा घाट व्यापारी मार्ग म्हणून प्रसिद्ध होता. सातवाहन काळात या मार्गाद्वारे दख्खन आणि पश्चिम किनारपट्टी यांतील व्यापार चालत असे. नाणेघाट हे महाराष्ट्रातील एक प्राचीन पुरातत्त्वीय अवशेषांचे स्थळ आहे. हे पुणे व ठाणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर, जुन्नर तालुक्यात जुन्नरच्या वायव्येस सुमारे २८ किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे. हा घाट सुमारे पाच किलोमीटर लांब व ८६० मीटर उंच असून, प्राचीन काळापासून तो एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग म्हणून प्रसिद्ध होता. पश्चिम आशियातून येणारा व्यापारी माल भडोच (भरुकच्छ), सोपारा (शूर्पारक), कल्याण आणि चेऊल (चौल) या बंदरांत उतरविला जात असे. विशेषतः सोपारा येथे आलेल्या मालाची वाहतूक नाणेघाट खिंडीमार्गे देशावर केली जात होती. यात्रेकरूदेखील या मार्गाने प्रवास करीत असत. सोपारा व कल्याण येथून देशावर जाण्यासाठी नाणेघाट हा सर्वात जवळचा व सोयीस्कर मार्ग होता. नाणेघाटापासून पुढे हा व्यापारी मार्ग जुन्नर-नगर-नेवासा-पैठण असा जात असे. त्यामुळे नाणेघाटाने कोकण आणि देश यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून कार्य केले. घाटमाथ्यावर असलेले भव्य कोरीव दगडी रांजण काही अभ्यासकांच्या मते त्या काळातील जकात वसुलीचे प्रतीक मानले जाते. येथे व्यापाऱ्यांकडून कररूपाने मिळणारी रक्कम जमा केली जात असावी, अशी शक्यता अभ्यासक व्यक्त करतात. नाणेघाटाचे भू-राजकीय महत्त्व आणि त्याचा शेजारीच असलेल्या जुन्नर या प्राचीन नगराशी असलेला निकटचा संबंध लक्षात घेतल्यास, जुन्नर हे प्राचीन काळातील एक समृद्ध व्यापारी व सांस्कृतिक केंद्र होते, हे स्पष्ट होते.नाणेघाटातील खिंडमार्गात कोरलेल्या मुख्य लेण्यामध्ये सातवाहन वंशातील राजे व त्यांच्या नातेवाइकांच्या भग्न प्रतिमांचे अवशेष आढळतात. या प्रतिमांच्या वर त्यांच्या नावांचे लेख कोरलेले आहेत. येथे सातवाहन राणी नागनिकाने केलेल्या वैदिक यज्ञांचे व दानांचे वर्णन करणारा प्रदीर्घ शिलालेख दोन भिंतींवर कोरलेला आहे. उपलब्ध मजकुरावरून तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि राजकीय परिस्थितीवर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडतो. मुख्य लेण्याच्या मंडपात दोन्ही बाजूंना दगडी बाक कोरलेले आहेत. मंडपाच्या डाव्या व उजव्या भिंतींवर शिलालेख असून मागील भिंतीत सातवाहन राजवंशातील सिमुक सातवाहन, देवी नागनिका, श्री सातकर्णी, कुमार भाय, महारठी त्रनकयिर, कुमार हकुश्री आणि कुमार सातवाहन या सातजणांच्या प्रतिमा कोरलेल्या आहेत. पैकी एका जोडप्रतिमेच्या वर ‘देवी नागनिका आणि श्री सातकर्ण’ असा उल्लेख कोरलेला आहे. त्यावरून देवी नागनिका ही श्री सातकर्णीची राणी असावी, असे मत इतिहासकार वा. वि. मिराशी यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच महारठी त्रनकयिर हा नागनिकेचा पिता असावा, असेही ते मानतात. शेवटच्या दोन प्रतिमा अनुक्रमे कुमार हकुश्री आणि कुमार सातवाहन यांच्या असून ते सातकर्णी व नागनिका यांचे पुत्र होते. त्यामुळे हे लेणे सातवाहन राजवंशाचे प्रतिमागृह असावे, असे पुरातत्त्ववेत्त्यांचे मत आहे..अंगियकुलवर्धन वंशातील महारठी त्रनकयिर यांची कन्या नागनिका ही सातवाहन राजा पहिला सातकर्णी याची पत्नी होती. ती वेदिश्री राजाची आणि श्रीमान सती (शक्ती) याची माता होती. पतीच्या निधनानंतर नागनिकेने सातवाहन साम्राज्याची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. शिलालेखात तिच्यासाठी वापरलेल्या विशेषणांवरून ती संयमी, धार्मिक आणि वैराग्यपूर्ण जीवन जगणारी सम्राज्ञी होती, हे स्पष्ट होते. या शिलालेखाच्या सुरुवातीला प्रजापती, धर्म, इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, चंद्र, सूर्य, कुमार तसेच यम, वरुण, कुबेर आणि इंद्र या दिक्पालांना वंदन केलेले आहे. यावरून तत्कालीन धार्मिक श्रद्धा आणि वैदिक परंपरेचे महत्त्व दिसून येते.शिलालेखात नागनिका आणि सातकर्णी यांनी केलेल्या अनेक वैदिक यज्ञांचा उल्लेख आहे. त्यात दोन अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ तसेच अनेक श्रौत यज्ञांचा समावेश आहे. या उल्लेखांवरून त्या काळात यज्ञसंस्थेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते, हे स्पष्ट होते. या यज्ञांच्या निमित्ताने ब्राह्मणांना हजारो गाई, हत्ती, घोडे, रथ, कार्षापण नाणी तसेच सोन्या-चांदीचे दागिने दान दिल्याचा उल्लेख शिलालेखात आढळतो. त्यामुळे त्या काळातील आर्थिक समृद्धी, व्यापार आणि सांस्कृतिक वैभव लक्षात येते. विशेषतः कार्षापण आणि प्रसर्पक या नाण्यांच्या उल्लेखामुळे प्राचीन भारतीय नाणकशास्त्राच्या अभ्यासाला महत्त्वपूर्ण आधार मिळतो..नाणेघाटाचा शिलालेख कोरण्यामागील उद्देश म्हणजे या व्यापारी मार्गाने प्रवास करणाऱ्या लोकांना सातवाहन साम्राज्याची समृद्धी, धार्मिकता आणि राजसत्ता यांची जाणीव करून देणे हा असावा असे दिसते. प्राचीन काळात या मार्गाने परदेशी व्यापारी आणि यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करीत असत. त्यामुळे सातवाहन राजवंशाची कीर्ती आणि सामर्थ्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात या शिलालेखाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.या शिलालेखाचा पहिला उल्लेख साइक्सने सन १८३७च्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या जर्नलमध्ये त्याची यथादृष्ट प्रत छापून केला होता. त्यानंतर प्रिन्सेप, स्टीव्हिन्सन आणि भगवानलाल यांनी त्याची चर्चा केली. शेवटी ब्यूह्लरने आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑर्फ वेस्टर्न इंडिया यामध्ये छापला व नंतर त्याचे संपादन केले. ब्यूह्लरच्या मते, ‘नाणेघाटातील लेख पश्चिम भारतातील सर्वात प्राचीन ऐतिहासिक लेखांपैकी एक असून त्यांचे महत्त्व व मनोरमता ही इतर सर्व कोरीव लेखांच्या समूहापेक्षा अधिक आहे. पण हे लेख दुर्दैवाने अत्यंत भग्न स्थितीत असल्यामुळे त्यांचे वाचन व अर्थही विद्वानांनी भिन्न भिन्न प्रकारे केला आहे.’ हा लेख प्राचीन ब्राह्मी लिपीत लिहिला आहे. त्याविषयी ब्यूह्लरने म्हटले आहे, ‘हा लेख लिपीच्या पुराव्यावरून अशोक व दशरथ या राजांच्या लेखांनंतर थोड्याच काळात कोरला गेला असावा. त्याची लिपी नाशिक येथील कृष्णाच्या लेखाच्या लिपीशी पूर्णपणे जुळत असल्यामुळे तो अंध्रांच्या (सातवाहनाच्या) आरंभीच्या राजाचा असावा, असे अनुमान करता येते.मिराशी यांच्या मते, इतर लेखांप्रमाणे या लेखाचा आरंभ ‘सिधं’ (सिद्धी असो!) या शब्दाने झाला असावा, पण तो शब्द आता नष्ट झाला आहे. नंतर धर्म, इंद्र, संकर्षण (बलराम), वासुदेव (कृष्ण), चंद्र, सूर्य, चार दिक्पाल-यम, वरुण, कुबेर व वासव (इंद्र) - आणि कुमारवर (कार्तिकेय) यांना नमन केले आहे. ब्यूह्लर आणि रॅप्सन यांना 'कुमारवर' याचा खरा अर्थ कळला नव्हता. ब्यूह्लरने म्हटले आहे, 'कुमारश्रेष्ठ वेदिश्री याला प्रस्तुत लेखात नमन केले असून मंगलाचरणातील इतर देवांच्या बरोबरीने बसविले आहे.' पुढे ब्यूह्लरने म्हटले आहे, 'ज्या नागनिका राणीने हा लेख कोरविला ती त्या काळी विधवा असून आपल्या कुमार (अल्पवयी) वेदिश्रीतर्फे राज्यकारभार (रीजंट म्हणून) पाहत होती.' असे मत सर्वच अभ्यासकांनी स्वीकारले आहे. प्रस्तुत लेखाच्या आरंभीच्या देवतानमनानंतर ज्या राणीचे वर्णन आले आहे, ती नाणेघाटातील एका मूर्तिलेखात उल्लेखिलेली नागनिका होय हे आता बहुधा सर्व संशोधकांनी मान्य केले आहे. ज्या शूर, वीर, अजिंक्य अशा दक्षिणापथपतीची ती स्नुषा होती, तो पुराणांतील अंध्र (सातवाहन) वंशावळीत प्रथम उल्लेखिलेला राजा सिमुक होय. त्याने सबंध दक्षिणापथावर आपला अंमल बसविला होता. नंतर अंगियकुलोत्पन्न गिरिसमुद्रवलयांकित पृथ्वीवर वीरश्रेष्ठ म्हणून ख्याती पावलेला तिचा पिता हा नाणेघाटातीलच पुढील एका लेखामध्ये उल्लेखलेला महारठी त्रनकयिर दिसतो. पुढे बराचसा भाग नष्ट झाला आहे. त्यात तिचा पती सातकर्णी राजा याचे वर्णन आले असावे.प्रस्तुत लेख अशोकाच्या व दशरथाच्या लेखांनंतर थोड्याच काळाने कोरला असावा हे त्याच्या अक्षरवटिकेच्या प्रमाणावर आधारलेले ब्यूह्लरचे मत आहे. या लेखात सातकर्णी व नागनिका यांनी एक-दोन नव्हे, तर निदान अठरा श्रौत यज्ञ केल्याचे वर्णन आहे. त्यांत अश्वमेध (दोनदा) आणि राजसूय यांची गणना आहे. ही परिस्थिती अशोकानंतरच्या काळातील दिसते. मौर्याचा उच्छेद करून गादीवर आलेल्या पुष्यमित्र शुंगाने श्रौत यज्ञांवरील निबंध काढून स्वतः दोन अश्वमेध केल्याचा कोरीव लेखात उल्लेख आहे. त्यासारखाच उपक्रम दक्षिणेतील सातवाहन राजांनी केलेला दिसतो. त्यांनी स्वतःच्या नावे नाणी पाडून आणि अनेक श्रौत यज्ञ करून वैदिक धर्माचे पुनरुजीवन केले, त्या काळातील हा लेख आहे. सातकर्णी राजाने यज्ञ करून ब्राह्मणांना दिलेल्या हजारो गाई, घोडे, हत्ती, रथ व कार्षापण यांवरून त्याच्या राज्यातील सुबत्ता व त्याची वैदिक धर्मावरील निष्ठा व्यक्त होते. ही परिस्थिती अशोकाच्या निधनानंतरच्या काळातील आहे. त्यानंतर काही शतके गेल्यावर तशी परिस्थिती असल्याचा यत्किंचितही पुरावा नाही. म्हणून प्रस्तुत लेखात वर्णिलेली राणी ही सातकर्णी राजाची पत्नी नागनिका होय यात संशय नाही..जुन्नर या गावी प्रसिद्ध नाणकशास्त्रज्ञ पी.जे. चिन्मुळगुंद यांना इ.स. १९७६मध्ये सातकर्णी आणि नागनिका यांचे चांदीचे संयुक्त नाणे एका शेतकऱ्याकडून मिळाले. त्यावर ब्राह्मी लिपीत नायनिका (नागनिका) व सिरी सातकनी (श्री सातकर्णी) असा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे नाणेघाटापासून कोकणाकडे जाणाऱ्या मार्गावर, काही अंतरावर असलेल्या एका पाण्याच्या टाक्यावर असलेला सातवाहन राजा वासिष्ठीपुत्र स्कंद सातकर्णीचा शिलालेख भगवानलाल इंद्रजी यांनी प्रकाशित केला आहे. या दोन्ही बाबींचा उल्लेख नाणेघाटाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आहे. या शिलालेखातील नोंदींवरून असे सिद्ध होते, की महारठी भाषा बोलणारे ते महारठी लोक आणि ही भाषा बोलणाऱ्यांचा प्रदेश तो महारठी प्रदेश म्हणजेच महाराष्ट्र प्रदेश होय. ज्या महारठी भाषेत हा शिलालेख लिहिला गेला आहे, ती त्याआधी किमान २०० ते ३०० वर्षे अस्तित्वात असली पाहिजे. यावरून मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असले पाहिजे, असे अनुमान काढता येते.नाणेघाटातील राणी नागनिकेचा शिलालेख आणि सातवाहन राजवंशाचे प्रतिमागृह यांना प्राचीन इतिहासाचे एक विश्वसनीय साधन म्हणून अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळेच भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याने नाणेघाटाला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्थळ' म्हणून घोषित केले आहे.डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत. 