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Premium|National Institute of Oceanography : समुद्र संशोधनात भारताची भक्कम ओळख घडवणारी एनआयओ

Ocean Research In India : समुद्र विज्ञान, हवामान बदल, सागरी जैवविविधता आणि खोल समुद्रातील खनिजसंपत्ती संशोधनात राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे योगदान भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
Ocean Research In India

Ocean Research In India

esakal

साप्ताहिक टीम
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डॉ. बबन इंगोले

एनआयओच्या जैविक समुद्र विभागामध्ये महासागर प्रबंधन आणि नील अर्थव्यवस्था या विषयांतर्गत हिंदी महासागराच्या परिस्थितीशी संलग्न संशोधनाला चालना दिली जात आहे. संशोधनामध्ये प्राथमिक व द्वितीय उत्पादकता, फायटोप्लँक्टन आणि झूप्लँक्टन, समुद्राच्या तळाशी राहणारी जीवसंपदा, सूक्ष्मजीव, मत्स्यशेती, वाढते तापमान व प्रदूषण या विषयांवर अभ्यास होत आहे.

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानाचे (एनआयओ) मुख्यालय गोव्यातील दोनापावला येथे आहे. क्षेत्रीय केंद्र मुंबई आणि विशाखापट्टणम येथे आहे. एनआयओची स्थापना १ जानेवारी १९६६ रोजी झाली. तेव्हापासून ही संस्था समुद्राशी निगडित विविध विषयांवर संशोधन करीत आहे. एनआयओ जागतिक स्तरावर विविध महासागरांचे संशोधन करीत असली, तरी एनआयओचे मुख्य केंद्र हिंदी महासागराशी संबंधित आहे. आत्तापर्यंत पाच हजारांहून अधिक वैज्ञानिक प्रबंधांमध्ये एनआयओची संशोधने प्रकाशित झाली आहेत.

एनआयओच्या प्रमुख संशोधनामध्ये जैविक, रासायनिक, भूवैज्ञानिक आणि भौतिक या चार पारंपरिक विज्ञानशाखा आहेत. तसेच समुद्र अभियांत्रिकी, समुद्री उपकरण आणि समुद्री पुरातत्त्व शाखाही आहेत. एनआयओची गोवा येथे आधुनिक प्रयोगशाळा असून सध्या त्यांच्याकडे संशोधनासाठी ‘सिंधु संकल्प’ आणि ‘सिंधु साधना’ या दोन आधुनिक बोटी आहेत.

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