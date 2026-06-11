Premium|National Institute of Oceanography : समुद्र संशोधनात भारताची भक्कम ओळख घडवणारी एनआयओ

डॉ. बबन इंगोलेएनआयओच्या जैविक समुद्र विभागामध्ये महासागर प्रबंधन आणि नील अर्थव्यवस्था या विषयांतर्गत हिंदी महासागराच्या परिस्थितीशी संलग्न संशोधनाला चालना दिली जात आहे. संशोधनामध्ये प्राथमिक व द्वितीय उत्पादकता, फायटोप्लँक्टन आणि झूप्लँक्टन, समुद्राच्या तळाशी राहणारी जीवसंपदा, सूक्ष्मजीव, मत्स्यशेती, वाढते तापमान व प्रदूषण या विषयांवर अभ्यास होत आहे. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानाचे (एनआयओ) मुख्यालय गोव्यातील दोनापावला येथे आहे. क्षेत्रीय केंद्र मुंबई आणि विशाखापट्टणम येथे आहे. एनआयओची स्थापना १ जानेवारी १९६६ रोजी झाली. तेव्हापासून ही संस्था समुद्राशी निगडित विविध विषयांवर संशोधन करीत आहे. एनआयओ जागतिक स्तरावर विविध महासागरांचे संशोधन करीत असली, तरी एनआयओचे मुख्य केंद्र हिंदी महासागराशी संबंधित आहे. आत्तापर्यंत पाच हजारांहून अधिक वैज्ञानिक प्रबंधांमध्ये एनआयओची संशोधने प्रकाशित झाली आहेत.एनआयओच्या प्रमुख संशोधनामध्ये जैविक, रासायनिक, भूवैज्ञानिक आणि भौतिक या चार पारंपरिक विज्ञानशाखा आहेत. तसेच समुद्र अभियांत्रिकी, समुद्री उपकरण आणि समुद्री पुरातत्त्व शाखाही आहेत. एनआयओची गोवा येथे आधुनिक प्रयोगशाळा असून सध्या त्यांच्याकडे संशोधनासाठी ‘सिंधु संकल्प’ आणि ‘सिंधु साधना’ या दोन आधुनिक बोटी आहेत..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .आतापर्यंत भारताने समुद्र विज्ञान आणि हवामान बदल या क्षेत्रांत केलेल्या वैज्ञानिक प्रगतीमध्ये एनआयओचा वाटा फार मोठा आणि मोलाचा आहे. अंटार्क्टिक संशोधनाची सुरुवात एनआयओमधूनच झाली. पहिल्या मोहिमेचे नेतृत्व एनआयओचे माजी संचालकडॉ. एस. झेड. कासीम यांनी केले. पहिल्या दहा मोहिमा एनआयओमधूनच सुरू झाल्या. हिंदी महासागरामध्ये असलेल्या खनिजसंपत्तीचा शोध सर्वप्रथम एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी १९८१मध्ये लावला. यासाठी एनआयओच्या तत्कालीन बोटीचा, आर.व्ही. गवेषनीचा वापर करण्यात आला. नंतर या संशोधनाचे रूपांतर मोठ्या प्रकल्पामध्ये झाले. आता या प्रकारच्या संशोधनाला डीप सी मायनिंग असे म्हणतात. एनआयओने केलेल्या संशोधनाच्या आधारावर संयुक्त राष्ट्रांनी भारताला महासागरांमध्ये खनिज संपत्तीचा विकास करण्याची आणि कमर्शियल मायनिंगची परवानगी दिली. सध्या मायनिंग टेक्नॉलॉजी विकसित करण्याचे कार्य चेन्नई येथे असलेल्या एनआयओमध्ये सुरू आहे.आणखी एक महत्त्वाचे संशोधन म्हणजे बॉम्बे हाय प्रकल्प. या प्रकल्पामधून निघणारे कच्चे तेल समुद्राच्या तळातून काढून शुद्धिकरणाकरिता पाइपद्वारे पाठवले जाते. त्यासाठी लागणाऱ्या पाइपलाइन्सचे नियंत्रण आणि प्रक्रियेचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा पूर्ण अभ्यास एनआयओने केला आहे.एनआयओच्या जैविक समुद्र विभागामध्ये महासागर प्रबंधन आणि नील अर्थव्यवस्था या विषयांतर्गत हिंदी महासागराच्या परिस्थितीशी संलग्न संशोधनाला चालना दिली जात आहे. सध्या या विभागामध्ये २३ संशोधक कार्यरत असून त्यांना तांत्रिक साहाय्यक व इतर विद्यार्थ्यांचे सहकार्य मिळत आहे. संशोधनामध्ये प्राथमिक व द्वितीय उत्पादकता, फायटोप्लँक्टन आणि झूप्लँक्टन, समुद्राच्या तळाशी राहणारी जीवसंपदा, सूक्ष्मजीव, मत्स्यशेती, वाढते तापमान व प्रदूषण या विषयांवर अभ्यास होत आहे..महासागर आम्लीकरण, तेल प्रदूषण, समुद्राची रासायनिक परिस्थिती अशा प्रमुख विषयांवर रासायनिक समुद्र विज्ञान विभागामध्ये संशोधन सुरू असून याचा मुख्य उद्देश समुद्री जीवसृष्टी आणि रासायनिक क्रिया यांचा संबंध समजून बायोॲक्टिव्ह पदार्थांचा शोध घेणे हा आहे.भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान विभागामध्ये प्रामुख्याने भूविज्ञान, भूभौतिक, भूरासायनिक खनिज संसाधन, पर्यावरण अशा विषयांवर सखोल संशोधन सुरू आहे. यामध्ये अरबी समुद्राच्या तळाशी कार्बन-सल्फर भूरसायन असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. अंदमान-निकोबार बेटाच्या खोल पाण्यामध्ये मिथेन वायू सापडल्याचेसुद्धा पुरावे मिळाले आहेत. एनआयओच्या पुरातत्त्व विभागाने द्वारका व बेट द्वारकेचा सखोल अभ्यास केला आहे. समुद्रामध्ये बुडालेल्या द्वारकेचे फोटो काढून समुद्रसपाटीमध्ये बदल झालेल्या पाण्याच्या पातळीचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि समुद्र विज्ञान केंद्र (नॅशनल सेंटर फॉर पोलर ॲण्ड ओशन रिसर्च - एनसीपीओआर) ध्रुवीय संशोधनाकरिता अग्रेसर असून, या केंद्राचे काम दोन प्रमुख विभागांमध्ये होते. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे आहे ध्रुवीय अभियानाचे आयोजन आणि नेतृत्व. प्रामुख्याने १९८३मध्ये सुरू झालेली पहिली अंटार्क्टिक मोहीम अखंडित असून पुढील मोहिमेची तयारी सुरू आहे. अंटार्क्टिकमध्ये भारताची दोन संशोधन केंद्रे आहेत. तिथे संशोधनाकरिता लागणारी संसाधने बारा महिने पुरवणे, शास्त्रज्ञांना प्रवाससाधने पुरवणे व संशोधनाचा वेळोवेळी पाठपुरावा करणे याचा समावेश आहे. तसेच तिथे भारतीय शास्त्रज्ञांनी जगातील इतर देशांतील शास्त्रज्ञांसोबत मिळून काम करणेही अपेक्षित असते. आणखी एक म्हणजे अंटार्क्टिक महासागरामध्ये नव्याने सुरू केलेल्या भारतीय केंद्रात संशोधकांना पाठविणे, त्यांना लागणारी संसाधने पुरविणे व होत असलेल्या संशोधनाचा आढावा घेणे, इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच हिमालयामध्ये होत असलेल्या संशोधनाकरिता हवी ती मदत व संसाधने पुरविणे हासुद्धा कामाचा भाग आहे. एनसीपीओआरच्या कामाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे हिंदी महासागरात असलेल्या खनिजसंपत्तीचा अभ्यास करणे. तसेच हवामान बदल आणि मोसमी वाऱ्याचा उगम यांवरही संशोधनामध्ये भर देण्यात आला आहे..महासागर आम्लीकरण, तेल प्रदूषण, समुद्राची रासायनिक परिस्थिती अशा प्रमुख विषयांवर रासायनिक समुद्र विज्ञान विभागामध्ये संशोधन सुरू असून याचा मुख्य उद्देश समुद्री जीवसृष्टी आणि रासायनिक क्रिया यांचा संबंध समजून बायोॲक्टिव्ह पदार्थांचा शोध घेणे हा आहे.भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान विभागामध्ये प्रामुख्याने भूविज्ञान, भूभौतिक, भूरासायनिक खनिज संसाधन, पर्यावरण अशा विषयांवर सखोल संशोधन सुरू आहे. यामध्ये अरबी समुद्राच्या तळाशी कार्बन-सल्फर भूरसायन असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. अंदमान-निकोबार बेटाच्या खोल पाण्यामध्ये मिथेन वायू सापडल्याचेसुद्धा पुरावे मिळाले आहेत. एनआयओच्या पुरातत्त्व विभागाने द्वारका व बेट द्वारकेचा सखोल अभ्यास केला आहे. समुद्रामध्ये बुडालेल्या द्वारकेचे फोटो काढून समुद्रसपाटीमध्ये बदल झालेल्या पाण्याच्या पातळीचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि समुद्र विज्ञान केंद्र (नॅशनल सेंटर फॉर पोलर ॲण्ड ओशन रिसर्च - एनसीपीओआर) ध्रुवीय संशोधनाकरिता अग्रेसर असून, या केंद्राचे काम दोन प्रमुख विभागांमध्ये होते. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे आहे ध्रुवीय अभियानाचे आयोजन आणि नेतृत्व. प्रामुख्याने १९८३मध्ये सुरू झालेली पहिली अंटार्क्टिक मोहीम अखंडित असून पुढील मोहिमेची तयारी सुरू आहे. अंटार्क्टिकमध्ये भारताची दोन संशोधन केंद्रे आहेत. तिथे संशोधनाकरिता लागणारी संसाधने बारा महिने पुरवणे, शास्त्रज्ञांना प्रवाससाधने पुरवणे व संशोधनाचा वेळोवेळी पाठपुरावा करणे याचा समावेश आहे. तसेच तिथे भारतीय शास्त्रज्ञांनी जगातील इतर देशांतील शास्त्रज्ञांसोबत मिळून काम करणेही अपेक्षित असते. आणखी एक म्हणजे अंटार्क्टिक महासागरामध्ये नव्याने सुरू केलेल्या भारतीय केंद्रात संशोधकांना पाठविणे, त्यांना लागणारी संसाधने पुरविणे व होत असलेल्या संशोधनाचा आढावा घेणे, इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच हिमालयामध्ये होत असलेल्या संशोधनाकरिता हवी ती मदत व संसाधने पुरविणे हासुद्धा कामाचा भाग आहे. एनसीपीओआरच्या कामाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे हिंदी महासागरात असलेल्या खनिजसंपत्तीचा अभ्यास करणे. तसेच हवामान बदल आणि मोसमी वाऱ्याचा उगम यांवरही संशोधनामध्ये भर देण्यात आला आहे.एनसीपीओआरने नवीन तंत्रज्ञान वापरून महासागरांमध्ये असलेल्या संभावित पॉलिमेटॅलिक सल्फाइड म्हणजेच तांबे, कोबाल्ट आणि निकेल यांचे संभाव्य साठे शोधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. तांबे, कोबाल्ट आणि निकेल ही खनिजे प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक बॅटरीकरिता वापरण्यात येतात. त्यामुळे विजेवर चालणाऱ्या किंवा बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्वच वाहनांकरिता आणि इतर उपकरणांकरिता या धातूंची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे एनसीपीओआरच्या या संशोधनाचा बराच प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतो..सध्या असलेल्या समुद्रसीमांचा विस्तार या विषयावर जागतिक स्तरावर चर्चा होत असून, त्यासाठी लागणारी संशोधित माहिती गोळा करून भौगोलिक नकाशे तयार करून त्याची मांडणी करून भारताची बाजू मजबूत करणे, हा एनसीपीओआरचा मुख्य उद्देश आहे. एनसीपीओआरच्या अंटार्क्टिक विभागामध्ये सुरू असलेल्या संशोधनामध्ये पर्यावरण बदलाचा अभ्यास करणे आणि त्याचा भारतीय मोसमी वारे व पाऊस यांच्याशी असलेल्या संबंधाचा अभ्यास करणे याचा समावेश आहे. यामध्ये समुद्री बर्फाचे नमुने गोळा करणे आणि त्याची साठवणूक करून ठेवणे, तसेच अंटार्क्टिक समुद्रामध्ये माशांची पैदास फार जास्त असल्याने त्याचा तेथील प्राणी व इतर जैवसृष्टीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे यावर भर दिला जात आहे.एनसीपीओआरचे आणखी एक महत्त्वाचे संशोधन हिमालयाच्या हिमखंडामध्ये सुरू आहे. जगातील तिसरे सर्वांत मोठे बर्फ भांडार हिमालयात असून, भारतात वाहणाऱ्या प्रमुख नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीवर या हिमखंडांचा परिणाम होत असतो. वातावरणात होत असलेल्या बदलांमुळे हे हिमखंड फार वेगाने वितळत आहेत व त्याचा अभ्यास भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे.डॉ. बबन इंगोले गोवास्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानातील माजी मुख्य संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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