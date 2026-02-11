साप्ताहिक

Premium|Face Pack: स्वयंपाकघरातील नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून त्वचेला मिळवा हेल्दी ग्लो

Natural Skin Care Remedies: स्वयंपाकघरातील हरभरा, मसूर आणि उडीद डाळींचा वापर करून त्वचेची नैसर्गिक निगा राखता येते. या डाळींमुळे टॅन कमी होऊन त्वचेला पोषण, स्वच्छता आणि हेल्दी ग्लो मिळतो.
साप्ताहिक टीम
स्वप्ना साने

पूर्वीच्या लोकांसारखा नैसर्गिक वस्तूंचा वापर केल्यास, कमीत कमी केमिकल्स वापरल्यास त्वचेला एक हेल्दी ग्लो मिळतो. त्यात सहज आपल्या स्वयंपाकघरात उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचा वापर करून त्वचेची काळजी घेतली, तर कायमचा नैसर्गिक ग्लो त्वचेवर दिसेल आणि त्वचा सुदृढ होईल. केमिकल्स नसल्यामुळे त्वचेचा होणाऱ्या नुकसानीपासूनही बचाव होईल.

