Premium|Face Pack: स्वयंपाकघरातील नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून त्वचेला मिळवा हेल्दी ग्लो

स्वप्ना सानेपूर्वीच्या लोकांसारखा नैसर्गिक वस्तूंचा वापर केल्यास, कमीत कमी केमिकल्स वापरल्यास त्वचेला एक हेल्दी ग्लो मिळतो. त्यात सहज आपल्या स्वयंपाकघरात उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचा वापर करून त्वचेची काळजी घेतली, तर कायमचा नैसर्गिक ग्लो त्वचेवर दिसेल आणि त्वचा सुदृढ होईल. केमिकल्स नसल्यामुळे त्वचेचा होणाऱ्या नुकसानीपासूनही बचाव होईल..सौंदर्यशास्त्र आणि पाकशास्त्र अनंतकाळापासून एकमेकांशी निगडित आहेत. फार पूर्वीपासून आपल्याकडे स्त्रिया त्वचा आणि केसांचे सौंदर्य टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी निसर्गातून मिळणाऱ्या खजिन्याचा उपयोग करत आल्या आहेत. पूर्वीच्या काळातही लोकांना माहिती होते, की निसर्गातून मिळणारे पदार्थ पोषक असतात, तर त्यातील काही पदार्थ त्वचेसाठीही चांगलेच असणार. त्यांनी स्वयंपाकघरातील काही गोष्टींचा अभ्यास केला आणि त्या पदार्थांचा वापरही केला. त्यामुळे पूर्वीच्या लोकांची तब्येत, त्वचा आणि केस सुदृढ होते. त्यांच्या त्वचेला, केसांना केमिकल्सचा स्पर्शही झाला नाही. त्या काळात शुद्ध आणि नैसर्गिकच पदार्थ वापरले गेले..Premium|Quick Commerce: अल्लादिनचा जिन तुमच्या सेवेत!.खरेतर हे शास्त्र आपण आजच्या काळातही सहज अमलात आणू शकतो. साध्यासोप्या वस्तूंपासून त्वचा आणि केसांची निगा राखता येते. चहा, कॉफी, विविध पिठे, हळद, जायफळ, मध, दूध, दही, तूप, काही फळभाज्या, फळे, धान्ये, कडधान्ये आणि असे बरेच पदार्थ आपल्या पोटासाठीच नाही, तर त्वचेसाठीपण गुणकारी आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळींचा सौंदर्यासाठी काय उपयोग होतो, ते जाणून घेऊ या.हरभरा डाळस्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असणारे बेसन त्वचा आणि केसांसाठी उत्तम क्लीन्सिंग प्रॉडक्ट आहे. भरपूर प्रमाणात झिंक, प्रोटीन, आणि अँटिऑक्सिडंट्स असलेले बेसन त्वचेला डीटॉक्सिफाय करते. शिवाय पिंपल्स, पुरळ अथवा तेलकट त्वचा असेल, तर अतिरिक्त तेल शोषून पिंपल्स घालवण्यासाठी मदत करते. त्यातील प्रोटीन त्वचेमधील कोलॅजेन बूस्ट करून पेशींना लवचिक करते. टॅन झालेल्या त्वचेला बेसन आणि दह्याचा पॅक लावल्यास त्वचा उजळून निघते..फेस पॅक : दोन चमचे बेसन, पाव चमचा हळद आणि याची पेस्ट होईल एवढे दही मिक्स करून पॅक तयार करावा. हा पॅक चेहऱ्याला लावल्यास टॅन कमी होऊन त्वचा उजळेल, मृत त्वचा आणि त्वचेमधील टॉक्सिन्स निघून त्वचेला तजेलदारपणा येईल. दह्यामध्ये नॅचरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आहे. तसेच यात त्वचेला पोषण देण्याचे गुणधर्म असल्यामुळे अँटी-एजिंग पॅक म्हणून हे मिश्रण वापरता येते. ही पारंपरिक रेसिपी म्हणजे आजीच्या बटव्यातील जादुई लेप आहे. हा पॅक सर्व प्रकारच्या त्वचेला सूट होणारा आहे.बॉडी स्क्रब : डाळीचे पीठ थोडे रवाळ दळून घ्यावे किंवा मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावे. त्यात गुलाब पाकळ्यांची पावडर, चंदन पावडर, दोन ते तीन कडुलिंबाच्या पानांची पावडर, थोडी आंबेहळद किंवा साधी हळद घालून हा लेप तयार करावा. वाटल्यास यात चार ते पाच थेंब लव्हेंडर किंवा रोझ इसेन्शियल ऑइल घातल्यास खूप छान सुगंध येतो आणि रिफ्रेशिंग वाटते. हा लेप संपूर्ण शरीरावर लावून हलक्या हाताने हळुवार चोळत स्क्रब करावा. लेप लावल्यानंतर १० ते १५ मिनिटांनी अंघोळ करावी. साबण किंवा बॉडीवॉश वापरायची गरज नाही. बॉडी लोशन किंवा सुगंधित बदामाचे बॉडी ऑइल लावून त्वचा हायड्रेट करावी. त्वचा नितळ, कोमल आणि तजेलदार वाटेल. आठवड्यातून एकदा असे केल्यास त्वचा हेल्दी आणि टवटवीत दिसेल..मसूर डाळत्वचेला पोषण आणि ग्लो देणारी आणखी एक डाळ म्हणजे मसूर डाळ. ही डाळ स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असते. या डाळीत भरपूर प्रोटिन्स, अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन बी असते.मसूर डाळीच्या पिठात दही, थोडी हळद, प्रत्येकी एक चमचा मध आणि लिंबाचा रस घालून केलेला लेप चेहरा, गळा आणि मानेला लावावा आणि १५ मिनिटांनी धुवावा. टॅनिंग कमी होईल, डेड स्किन निघून जाईल. हा लेप पिगमेन्टेशनसाठी उत्तम आहे. हा लेप रोज फेसवॉश म्हणूनही वापरू शकतो. ज्यांना पिगमेन्टेशन्सचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी हा लेप फायदेशीर ठरतो.रोज एवढा पॅक तयार करणे शक्य नसल्यास मसूर डाळीचे पीठ, थोडी हळद असे एक बरणीमध्ये भरून ठेवावे. ड्राय स्किन असलेले लोक त्यात दूध पावडर मिक्स करू शकतात. चेहरा धुताना थोडी पावडर हातावर घेऊन त्यात पाणी मिक्स करून तो लेप चेहऱ्याला व गळ्याला लावावा. दोन ते तीन मिनिटे हळुवारपणे चेहऱ्याला चोळून चेहरा धुवावा. त्वचा स्वच्छ, मऊ आणि उजळलेली दिसेल. नंतर त्वचेला मॉइस्चरायझर लावून हायड्रेट जरूर करावे..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....उडीद डाळसौंदर्यशास्त्रात आणखी एक उत्तम स्किन केअर करणारी डाळ म्हणजे उडीद डाळ. उडीद रात्रभर भिजत घालावेत आणि सकाळी दूध किंवा दही घालून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यावेत. या पेस्टमध्ये थोडा मध आणि हळद घालून आठवड्यातून दोन वेळेस हा पॅक चेहऱ्याला लावल्यास त्वचेवरील पुरळ कमी होतील, त्वचा लवचिक राहील आणि टॅन कमी होईल. या डाळीत भरपूर लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्स असल्यामुळे त्वचेला पोषण मिळते.अंघोळीसाठी या डाळीची भरड वापरल्यास ते एक नॅचरल क्लीन्सिंग प्रॉडक्ट आहे. यामुळे प्रदूषणामुळे त्वचेवर बसलेली हानिकारक टॉक्सिन्स स्वच्छ होतील, त्वचेला पोषण मिळेल, शिवाय केमिकल्स नसल्यामुळे त्वचेचा त्यापासून होणाऱ्या नुकसानीपासूनही बचाव होईल.चणा डाळ, मसूर डाळ आणि उडीद डाळ या तिन्ही डाळींची पिठे समप्रमाणात घेऊन त्यात थोडी हळद, चंदन पावडर, गुलाब पावडर, थोडे समुद्री मीठ आणि इसेन्शियल ऑइल घालून एकत्र करून एका बरणीत भरावे. खडे मीठ असल्यास बारीक करून घालावे. हा बॉडी पॅक अंघोळीच्या वेळेस रोज वापरता येईल. खूप जास्त प्रमाणात हा पॅक करू नका, कारण हवेतील मॉइस्चरमुळे पीठ खराब होऊ शकते. आठ दिवस पुरेल एवढे मिश्रण तयार करावे.पूर्वीच्या लोकांसारखा नैसर्गिक वस्तूंचा वापर केल्यास, कमीत कमी केमिकल्स वापरल्यास त्वचेला एक हेल्दी ग्लो मिळतो. त्यात आपल्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचा वापर करून त्वचेची काळजी स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत. 