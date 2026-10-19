Premium|Navratri Fasting Health Tips : नवरात्र उपवासात आरोग्य कसे जपाल?

डॉ. सुबोध देशमुखनवरात्रात रात्री उशिरापर्यंत गरबा आणि दांडिया खेळल्यामुळे शरीरातून प्रचंड घाम गाळला जातो आणि कॅलरीज जळतात. गरबा खेळण्यापूर्वी एक तास आधी एखादे केळे किंवा मूठभर ड्रायफ्रूट्स खावेत. गरबा खेळताना सोबत पाण्याची किंवा लिंबूपाण्याची बाटली ठेवावी आणि थोडे थोडे पाणी पीत राहावे, जेणेकरून डिहायड्रेशन होणार नाही.नवरात्र हा केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव नसून ऋतुबदलाच्या काळात शुद्धी करण्याचा एक उत्तम वैज्ञानिक मार्ग आहे. पावसाळा संपून शरद ऋतू सुरू होत असताना आपल्या शरीरातील चयापचय क्रिया मंदावते आणि पित्ताचा प्रकोप वाढतो. आजकाल उपवासाच्या नावाखाली साबुदाणा, बटाटे आणि साखरेचे पदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे, यामुळे शरीराचे डिटॉक्स होण्याऐवजी वजन वाढणे, पित्त होणे आणि साखरेची पातळी बिघडणे अशा समस्या उद््भवतात. नवरात्रातील नऊ दिवसांचे उपवास आरोग्याला पूरक ठरवत ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी काय काळजी घ्यावी ते पाहू या..नवरात्रातील उपवासाचे वैद्यकीय महत्त्वऋतू बदलताना शरीराची प्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी पचनसंस्थेला विश्रांती देणे गरजेचे असते. उपवासामुळे शरीरातील जुन्या आणि खराब झालेल्या पेशी बाहेर टाकल्या जातात, त्याला विज्ञानात ‘ऑटोफॅजी’ म्हणतात. योग्य पद्धतीने केलेला उपवास शरीरातील जळजळ कमी करतो आणि रक्तातील साखरेचे व कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.साबुदाणा आणि तळलेले पदार्थउपवास म्हटले, की घराघरांत साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाण्याचे वडे आणि बटाट्याचे वेफर्स असतात. साबुदाण्यात शुद्ध स्टार्च असते, यामध्ये फायबर किंवा प्रथिनांचे प्रमाण शून्य असते. साबुदाणा आणि तेलात तळलेले पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील साखर वेगाने स्पाइक होते, म्हणून उपवास करूनही थकवा जाणवतो आणि वजनही वाढते. उपवासाला तळलेले पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळावे.प्रथिनांचा आणि फायबरचा उत्तम स्रोतसाबुदाण्याला सर्वोत्तम पर्याय भगर आणि राजगिरा असू शकतो. भगरीमध्ये मुबलक प्रमाणात फायबर आणि खनिजे असतात, त्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि पचनक्रियाही उत्तम राहते. राजगिऱ्यात भरपूर प्रमाणात प्रथिनांसोबत कॅल्शियम असते. उपवासाच्या काळात भगरीची भाकरी, आमटी किंवा राजगिऱ्याच्या पिठाचे धिरडे खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी ठरते..शिंगाड्याचे पीठ आणि कुटूचे पीठ (बकव्हीट)शिंगाड्याचे पीठ आणि कुट्टू (कुटू) ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्सची उत्तम उदाहरणे आहेत. शिंगाड्याच्या पिठात भरपूर पोटॅशियम असते, ते उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. कुट्टूच्या पिठाने शरीराला तात्काळ ताकद मिळते आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारते. नवरात्रात गव्हाच्या किंवा मैदायुक्त पदार्थांऐवजी या पारंपरिक पिठांचा वापर करावा.उपवासात वाढणारे पित्त (ॲसिडिटी)अनेक लोकांना उपवासाच्या काळात तीव्र पित्त होणे, डोके दुखणे आणि मळमळणे असे त्रास होतो. तासन््तास काहीही न खाणे, रिकाम्या पोटी चहा किंवा कॉफी पिणे आणि तळलेले पदार्थ खाणे ही यामागची मुख्य कारणे आहेत. पित्त टाळण्यासाठी सकाळी उठल्याबरोबर चहाऐवजी कोमट पाणी किंवा ताक प्यावे आणि दर तीन ते चार तासांनी काहीतरी हलका आहार घ्यावा.योग्य फळांची निवड उपवासाच्या दिवसांत ऋतूनुसार मिळणाऱ्या ताज्या फळांचे सेवन आवर्जून करावे. डाळिंब, सफरचंद, पेरू आणि पपई या फळांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर असतात. फळांचा रस करून पिण्याऐवजी फळे थेट चावून खावीत. रसापेक्षा आख्खी फळे खाल्ल्याने शरीराला फायबर मिळते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहते.सुकामेवा आणि बियाउपवासात सतत लागणारी भूक शांत करण्यासाठी आणि शरीरातील ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी सुकामेवा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. दररोज सकाळी पाच ते सहा भिजवलेले बदाम, दोन अक्रोड आणि थोडे मखाणे खावेत. मखाण्यांमध्ये कॅल्शियम भरपूर असते आणि ते भाजून खाल्ल्यास शरीराला अजिबात फॅट्स न मिळता उत्तम ऊर्जा मिळते..डिहायड्रेशन टाळाउपवासाच्या काळात अनेक लोक कमी पाणी पितात. त्यामुळे चक्कर येणे आणि त्वचा कोरडी पडणे अशा समस्या उद््भवू शकतात. दिवसभरात किमान तीन ते चार लिटर पाणी पिणे गरजेचे आहे. साध्या पाण्यासोबतच नारळपाणी, लिंबूपाणी, ताक आणि शहाळ्याचे पाणी प्यावे. हे पदार्थ शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचा उत्तम समतोल राखतात.मधुमेहाच्या रुग्णांचा उपवासमधुमेहाच्या रुग्णांनी पूर्णपणे कडक किंवा निर्जळी उपवास करणे वैद्यकीयदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यामुळे रक्तातील साखर खूप खाली जाण्याचा (हायपोग्लायसेमिया) धोका असतो. मधुमेहाच्या रुग्णांनी दर तीन तासांनी भगर, राजगिरा किंवा फळे खावीत. उपवास करताना नियमित औषधे आणि इन्सुलिनच्या वेळेबाबत डॉक्टरांचा सल्ला आवर्जून घ्यावा.उच्च रक्तदाब आणि उपवासाचे सैंधव मीठकाहीजण उपवासात नेहमीच्या मिठाऐवजी सैंधव मीठ (रॉक सॉल्ट) वापरतात. सैंधव मिठामध्ये पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमसारखी खनिजे असतात, ती हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम मानली जातात. मात्र उच्च रक्तदाबाचा त्रास असणाऱ्यांनी सैंधव मीठही मर्यादित प्रमाणातच वापरावे. बाजारातील खारवलेले बटाट्याचे वेफर्स अजिबात खाऊ नयेत.गरबा आणि दांडिया खेळणाऱ्यांसाठी विशेष काळजी नवरात्रात रात्री उशिरापर्यंत गरबा आणि दांडिया खेळल्यामुळे शरीरातून प्रचंड घाम गाळला जातो आणि कॅलरीज जळतात. गरबा खेळण्यापूर्वी एक तास आधी एखादे केळे किंवा मूठभर ड्रायफ्रूट्स खावेत. गरबा खेळताना सोबत पाण्याची किंवा लिंबूपाण्याची बाटली ठेवावी आणि थोडे थोडे पाणी पीत राहावे, जेणेकरून डिहायड्रेशन होणार नाही.रात्रीचे जेवण आणि उपवासाची वेळगरबा खेळून आल्यानंतर रात्री उशिरा जड अन्न किंवा तळलेले पदार्थ खाणे पचनसंस्थेसाठी अत्यंत घातक असते. रात्रीचे जेवण शक्यतो सूर्यास्ताच्यावेळी किंवा रात्री आठच्या आत करावे. रात्री उशिरा भूक लागली, तर एक कप कोमट दूध किंवा एखादे फळ खाऊन झोपावे. यामुळे रात्री पोटावर ताण पडणार नाही..मानसिक आरोग्याचे महत्त्वउत्सवाच्या गडबडीत आणि रात्रीच्या दांडियामुळे अनेक लोकांची झोप अपुरी होऊ शकते. अपुऱ्या झोपेमुळे शरीरातील कॉर्टिसोलहे ताणाचे संप्रेरक वाढते, त्यामुळे थकवा येतो आणि चिडचिडही होते. उपवासाचे पूर्ण आरोग्यदायी फायदे मिळवण्यासाठी दररोज रात्री किमान सात ते आठ तासांची शांत झोप घेणे अतिशय आवश्यक आहे.दुग्धजन्य पदार्थांचा वापरउपवासात दही, ताक, पनीर आणि दूध यांचा समावेश करणे अतिशय फायदेशीर ठरते. दह्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांमधील चांगल्या जिवाणूंचे पोषण करतात आणि पचनक्रिया मजबूत ठेवतात. दुपारच्या जेवणात एक वाटी ताज्या दह्याचा किंवा ताकाचा समावेश केल्यास उष्णतेचा आणि पित्ताचा त्रास कमी होऊ शकतो.गरोदर महिला व लहान मुलांनी कडक उपवास टाळावागरोदर महिला, स्तनदा माता लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींनी कोणतेही कडक उपवास करू नयेत. या काळात शरीराला आणि गर्भाला सतत पोषणाची गरज असते. उपवास करायचाच असेल, तर तो केवळ धान्य सोडून फलाहार किंवा दुधाचा वापर करूनच करावा आणि डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.उपवास सोडताना काय खावे?नऊ दिवसांचा उपवास संपल्यानंतर किंवा रोजचा उपवास सोडताना एकदम जड, तिखट आणि तेलकट अन्न खाणे टाळावे. उपवास सोडताना सुरुवातीला थोडे कोमट पाणी किंवा लिंबूपाणी प्यावे, त्यानंतर हलका सात्त्विक आहार घ्यावा. उदाहरणार्थ, वरण-भात किंवा खिचडी खावी. एकदम जड अन्न खाल्ल्यास पचनसंस्थेवर अचानक ताण येऊन पोट बिघडू शकते.नवरात्रातील उपवास म्हणजे केवळ अन्नाचा त्याग करणे नसून ते शरीर, मन आणि आत्म्याच्या शुद्धीकरणाचे एक सुंदर माध्यम आहे. उपवासाच्या नावाखाली जंक फूड आणि तळलेले पदार्थ खाण्याऐवजी आपल्या पारंपरिक भगर, राजगिरा, फळे आणि ताक यांसारख्या सात्त्विक पदार्थांचा वापर केल्यास नवरात्राचे नऊ दिवस अत्यंत उत्साही आणि निरोगी जातात. योग्य विज्ञानाची जोड देऊन साजरा केलेला हा उत्सव आपल्याला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध करतो.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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