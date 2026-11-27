डॉ. श्रीकांत कार्लेकर नेपाळमधील विनाशकारी पूर नेहमीसारखा पावसामुळे आलेला नसून, भूगर्भीय हालचाली किंवा बर्फाची दरड कोसळल्यामुळे आला असल्याचे स्पष्ट झाले. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन झपाट्याने कमी करणे, पूर्वसूचना प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करणे आणि संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशांवर अधिक चांगले लक्ष ठेवणे, हे उपाय मानवाला भविष्यातील संभाव्य भीषण महापुरांपासून वाचवू शकतात.नेपाळ... हिमालयाच्या कुशीत वसलेला नितांत सुंदर देश. परंतु, हिमालयाचा प्रदेश या देशासाठी अलीकडे धोकादायक ठरतो आहे. सतत होणारे भूस्खलन आणि येणारे पूर या देशासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. ता. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नेपाळमध्ये आलेल्या आकस्मिक व विनाशकारी पुरामुळे भोटेकोशी आणि त्रिशुली या दोन्ही नद्यांच्या खोऱ्यांना मोठा फटका बसला. नेपाळ-तिबेट सीमेजवळ उंच ठिकाणी हिमनदीतील खडक आणि बर्फ कोसळल्यामुळे ही आपत्ती उद्भवली. त्यामुळे पाणी, चिखल आणि ढिगाऱ्यांचा अतिवेगवान व प्रचंड प्रवाह १,४२८ मीटर उंचीवरील जुन्या शायब्रु बेसी या गावाजवळ संगम असलेल्या भोटेकोशी-त्रिशुली नदीमार्गातून खाली वाहून गेला. हिमनदीच्या कोसळण्याचा पहिला फटका बसला सीमेजवळील भोटेकोशी खोऱ्याला. त्यामुळे काही वस्त्या आणि रसुवागढी, मितेरी पूल यांसारखी महत्त्वाची सीमा ठिकाणे वाहून आलेल्या गाळाखाली दबली गेली. भोटेकोशी नदीचा प्रचंड प्रवाह खाली त्रिशुली नदीमध्ये वाहत गेला. यामुळे नुवाकोट व धादिंग जिल्ह्यांतील त्रिशुली बाजार आणि वेत्रावतीसह नदीकाठच्या खालच्या भागातील परिसर पाण्याखाली गेले. परिणामी प्रमुख आणि झुलते पूलही कोसळले. भोटेकोशी-त्रिशुली कॉरिडॉरमधील बहुतेक जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान तर झालेच, शिवाय अनेक कामगार बोगद्यांमध्ये अडकून पडले. नेपाळला उद्ध्वस्त करणारा हा पूर उद्भवला तो हिमालयातील लांगटांग लिरुंग या हिमाच्छादित प्रदेशाच्या उत्तरेकडील उतारावरून अचानक अनामिक हिमनदीचे स्खलन झाल्यामुळे. नेपाळ-तिबेट सीमेवरील ७,१६५ मीटर अतिउंच भागात ही घटना घडली. हे ठिकाण हिमालयातील लेंडे खोला या २,११८ मीटर उंचीवरील आणि रसुवागढी या १,८२० मीटर उंचीवरील वस्तीच्या पूर्वेला अवघ्या १४ किलोमीटर अंतरावर आहे. या उंचीवरील हिमनदीचा खालचा लटकता भाग आणि त्याखालचा खडक सुमारे ५,६०० मीटर उंचीवरून तुटून वेगळे झाले आणि अनेक विध्वंसक घटनांची साखळी प्रक्रिया सुरू झाली. भोटेकोशी नदीच्या खोऱ्यात निसर्गाने रौद्र रूप धारण केले. पाणी, बर्फ, चिखल आणि खडकांची एक प्रचंड लाट नदीखोऱ्यात कोसळल्यामुळे अफाट जीवित आणि वित्तहानी झाली. पर्वताच्या सुमारे ५,६०० मीटर उंचीवरून बर्फ आणि खडकांचा अंदाजे १०० ते २०० दशलक्ष घनमीटर आकाराचा प्रचंड मोठा भाग तुटून वेगळा झाला आणि तो अंदाजे १,२०० मीटर खोल दरीत कोसळला... भोटेकोशी खोरे नेपाळमधील काठमांडू आणि तिबेटमधील ल्हासा यांना जोडणारा मुख्य दुवा आहे. या दुव्याचे नुकसान नेपाळ डोळ्यांदेखत पाहत राहिला.उपग्रह प्रतिमांमधून पुरामुळे नेपाळमधील गावांच्या झालेल्या विनाशाचे व्रण दिसले. नवीन उपग्रह प्रतिमांमधून हिमनदी कोसळल्यामुळे अचानक आलेल्या प्राणघातक पुरामुळे नेपाळच्या त्रिशुली नदीकाठी झालेल्या विध्वंसाची व्याप्ती समोर आली. पुरापूर्वीच्या आणि नंतरच्या प्रतिमांमधून पुराच्या पाण्याचा आणि ढिगाऱ्यांचा प्रचंड प्रवाह खोऱ्यातून वाहून गेल्यामुळे गावे, पूल आणि जलविद्युत केंद्रे कशी उद्ध्वस्त झाली, हे स्पष्टपणे दिसून आले. प्रलयापूर्वीचा निसर्गरम्य परिसर आणि प्रलयानंतर निर्माण झालेला भकासपणा ही एकाच नेपाळची दोन चित्रे ठरली. त्रिशुली नदीत प्रवाहाच्या दिशेने २.५ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर १०० मीटर उंचीपर्यंत चिखल साचलेला दिसत होता. दक्षिणेकडे जाताना पुराने केलेल्या विध्वंसाच्या खुणा अधिक गडद होत गेल्या. काही अंतर दक्षिणेला असलेले तिमुरे नावाचे गाव जवळजवळ नाहीसेच झाले आहे. या ठिकाणी नदीचे किनारे तीव्र उताराचे असून, या उतारांवर असलेली बहुतेक घरे आता नष्ट झाली आहेत किंवा चिखलाखाली गाडली गेली आहेत. नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने आणखी दहा किलोमीटर खाली, जिथे त्रिशुली नदी शायब्रु बेसीजवळून नागमोडी वळणे घेत वाहते, तिथेही उपग्रहाच्या प्रतिमांमध्ये चिखल, दगड आणि इतर गोष्टींच्या ढिगाऱ्याखाली झाकलेले गाव हेच दृश्य नजरेस पडते. पूल आणि जलविद्युत केंद्रासह अनेक घरे आणि इतर वास्तू नाहीशा झाल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पुराच्या तडाख्याला सामोरे गेलेल्या मोठ्या गावांपैकी एक त्रिशुली होते. उपग्रह प्रतिमेत दिसणाऱ्या दृश्यानुसार, सीमेपासून सुमारे ४५ किलोमीटर खाली असलेल्या या शहराच्या आणि आसपासच्या शेतजमिनींची ही संपूर्ण वस्ती व तिच्या खाणाखुणा महापुराने अक्षरशः पुसून टाकल्या आहेत. माणसांच्या राबत्याच्या ठिकाणी आता स्मशानशांतता पसरली आहे. .नेपाळची दुर्घटना भूकंपामुळे घडली असे सुरुवातीला वाटले होते, पण ही आपत्ती भूकंपामुळे आली नव्हती, तर हिमालयाच्या उंच भागात हिमनदीचा अग्रभाग कोसळल्यामुळे आणि वेगाने झालेल्या उताराच्या पडझडीमुळे घडली होती. कोसळणाऱ्या बर्फ आणि खडकांच्या प्रचंड शक्तीमुळे झालेला हा आघात ५.२ तीव्रतेच्या भूकंपाएवढा असल्याची नोंद झाली. हिमस्खलनाच्या ढिगाऱ्यांमुळे तयार झालेल्या तात्पुरत्या नैसर्गिक धरणांमध्ये पाणी साचले होते. या पाण्यामुळे उर्वरित तलाव फुटून दुय्यम स्वरूपाचा पूर आणि पाण्याचा लोंढा अचानक पुन्हा येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असा इशारा भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला होता.लांगटांग लिरुंग या हिमाच्छादित प्रदेशात निसर्गाचे अद्भुत पण तितकेच भयंकर रूप पाहायला मिळते. या भागात लटकत्या हिमनद्या म्हणजेच हँगिंग ग्लेशिअर्सचे पर्वतांच्या उतारांच्या वर किंवा नदी दऱ्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या कड्यांवर धोकादायकपणे स्थिरावलेले बर्फ आहेत. हे बर्फ दरीच्या तळापर्यंत न पोहोचता मुख्यत्वे थंड तापमानामुळे हिमनद्यांच्या खोऱ्यांच्या वरच्या काठावर लटकून टिकून राहतात. अशा अनेक हिमनद्या नदीच्या खोऱ्यांवर किंवा उघड्या खडकांवर पसरलेल्या असतात. याचा अर्थ असा, की त्या कोसळल्यास थेट प्रवाहामध्ये पडतात आणि त्यामुळे हिंसक स्वरूपाचे चिखलाचे प्रवाह किंवा पूर येण्याचे संकट सतत गडद होत जाते. आता बदलत्या हवामानामुळे निसर्गाचा समतोल ढासळतो आहे. हे बर्फाचे कडे तापमानवाढीमुळे अचानक केव्हाही तुटून मुख्य हिमनदीपासून वेगळे होतात. त्यामुळे बर्फ कोसळल्यानंतर प्रचंड हिमप्रपात होतात आणि प्रवाहाच्या खालच्या बाजूला विनाशकारी पूर येतात.ता. २६ ऑगस्टच्या या विध्वंसक पुरापूर्वी या ठिकाणी हिमस्खलन होण्याचे कोणतेही भाकीत करण्यात आले नव्हते. राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, हिमनदी कोसळल्यामुळे आणि त्यामुळे अचानक आलेल्या पुरामुळे बाधित लोकांपैकी सुमारे १३,७९५ लोकांचा बचाव करण्यात आला. मात्र निसर्गाच्या या तांडवात अंदाजे ५,२८० लोक या आपत्तीनंतर बेपत्ता झाल्याचीही नोंद करण्यात आली आहे. वेगाने उष्ण होत असलेल्या हिमालयातील लेंडे खोलाजवळील लांगटांग लिरुंगसारख्या दुर्गम भागांत अशा लटकत्या हिमनद्यांच्या वाढत्या धोक्याकडे केवळ अपघात म्हणून नव्हे, तर लक्ष वेधणारी एक सूचक घटना म्हणून तज्ज्ञ याकडे पाहत आहेत..दुर्घटना का घडली?हा विनाश एका रात्रीत झालेला नाही. यापाठीमागे निसर्गाचा सातत्याने चाललेला संहार आहे. वेगाने होणारी प्रादेशिक तापमानवाढ, कायम गोठलेली जमीन (पर्माफ्रॉस्ट) आणि बर्फ वितळणे यांमुळे हिमालय पर्वताच्या उतारांचे स्थैर्य सतत खालावत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा तऱ्हेच्या धोक्यांची शक्यता कैकपटींनी वाढत आहे.हवामान बदलामुळे अशा घटनांची तीव्रता व वारंवारिता भविष्यात वाढण्याची दाट शक्यता आहे. हिमालय विशेषतः संवेदनशील व असुरक्षित ठरत आहे, कारण या अतिउंच पर्वतांचे तीव्र उतार पर्माफ्रॉस्टमुळे तयार झाले आहेत. म्हणजेच शतकानुशतके गोठलेले खडक आणि माती यांमुळे ते आजवर उतारांवर कायम गोठलेले व स्थिर होते. परंतु, तापमान वाढत असल्यामुळे हे उतार वितळू लागले आहेत किंवा अस्थिर होत आहेत. भूकंप झाल्यास किंवा डोंगर कोसळल्यास विनाशकारी स्वरूपाचा चिखलाचा प्रवाह येथे केव्हाही वाहून येऊ शकतो. तापमानवाढीचा वाढता दर हिमालयाला अधिकच पोखरत आहे.भोटेकोशी आणि त्रिशुली नद्यांच्या विनाशकारी पुरातून सावरत असलेल्या नेपाळला अवघ्या दीड महिन्यांतच आणखी एका पुराचा तडाखा बसला. ११ ऑक्टोबरच्या पहाटे गोरखा जिल्ह्यात बुढी गंडकी नदीला अचानक पूर आला. या अकल्पित पुरामुळे मनासलु येथील पूल आणि पायवाटा वाहून गेल्या. चुमनुब्री परिसरात सुमारे एक किलोमीटर लांबीचे भूस्खलन झाले. बुढी गंडकी नदीला आलेल्या पुराचे मुख्य कारण म्हणजे भूस्खलन (दरड कोसळणे) किंवा तात्पुरते नैसर्गिक धरण फुटणे हे होते. त्यामुळे नदीचा (व तिची उपनदी सियारचा) प्रवाह अडवला गेला होता. चुमनुब्री गावालगतच्या चुमचेत, लोकपा आणि चुमलिंग यांसारख्या उंच भागांत सुक्या दरडी किंवा बर्फाचा ढिगारा कोसळल्यामुळे नदीचा प्रवाह थांबला होता. ढिगाऱ्यामुळे तयार झालेला हा तात्पुरता नैसर्गिक अडथळा अखेर फुटला. त्यामुळे खालच्या भागात पाणी, चिखल आणि अक्राळविक्राळ खडकांचा संहारक लोंढा वेगाने वाहून आला. त्यावेळी नदीच्या वरच्या भागात कोणताही लक्षणीय पाऊस झाला नव्हता, असे जलविज्ञान आणि हवामानशास्त्र विभागाच्या तज्ज्ञांनी नोंदवले. त्यामुळे हा पूर नेहमीसारखा पावसामुळे आलेला नसून, भूगर्भीय हालचाली किंवा बर्फाची दरड कोसळल्यामुळे आला असल्याचे स्पष्ट झाले. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन झपाट्याने कमी करणे, पूर्वसूचना प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करणे आणि संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशांवर अधिक चांगले लक्ष ठेवणे, हे उपाय मानवाला भविष्यातील संभाव्य भीषण महापुरांपासून वाचवू शकतात.सद्यःस्थिती काय आहे?या संवेदनशील प्रदेशात अचानक पूर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ८ जुलै २०२५ रोजीही भोटेकोशी नदीने रौद्र रूप धारण केले होते. या नदीला अचानक पूर आला होता. नेपाळच्या जलविज्ञान आणि हवामानशास्त्र विभागाने त्यावेळी नेपाळ-चीन सीमेजवळील लेंडे नदीतील हिमसरोवराचा उद्रेक झाल्याने हे घडल्याचा निष्कर्ष काढला होता. आताच्या या आपत्तीनंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. नेपाळमधील अनेक नद्यांचे प्रवाह चिखल आणि कचऱ्यामुळे अडवले गेले आहेत. तसेच त्यांतून वाहत आलेल्या गाळापासून धरणे किंवा बंधारे तयार झाले. त्यामुळे हिमप्रदेशात हिमसरोवरे (ग्लेशिअल लेक्स) तयार झाली आहेत. भविष्यात अशा सरोवरांचे बंधारे फुटून याहीपेक्षा अधिक मोठे पूर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हिमालयीन प्रदेशात अशी अनेक संभाव्य धोकादायक हिमसरोवरे असल्यामुळे हा प्रदेश अशा प्रकारच्या पुरांमुळे भीतीच्या छायेखाली वावरत असल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिलेला आहे. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट आणि युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, नेपाळ, भारत आणि तिबेटमध्ये ३,६२४ हिमसरोवरे अस्तित्वात असल्याचे म्हटले आहे. यांपैकी ४७ सरोवरे फुटण्याचा धोका आहे, त्यात नेपाळमधील २१ सरोवरांचा समावेश आहे.मागच्या शतकापेक्षा एकविसाव्या शतकात जगभरातील हिमनद्या वितळण्याचा वेग तिप्पट झाल्याचे निरीक्षण झुरिक विद्यापीठ आणि वर्ल्ड ग्लेशिअर मॉनिटरिंग सर्व्हिसेस यांनी याआधीच नोंदविले होते. उपग्रह प्रतिमांच्या अभ्यासातून असेही लक्षात आले आहे, की जगातील तब्बल दहा हजारांपेक्षा जास्त हिमनद्या वितळण्याचा वेग लक्षणीयदृष्ट्या वाढला आहे. आजच्या काळात बर्फ वितळण्याचा वेग इ.स. १८०० ते १८५० या काळातील बर्फ वितळण्याच्या वेगापेक्षा चौपट, तर इ.स. १८५१ ते १९०० या कालखंडातील वेगापेक्षा तिप्पट आणि १९०१नंतर दुपट्ट झाला आहे. ही लक्षणीय वाढ आहे. जागतिक तापमानवाढीचा हा भीषण परिपाक असून, आता तापमानवाढ झाली नाही किंवा तापमान स्थिर राहिले, तरीही बर्फ वितळण्याची ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहील, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे.पृथ्वीवरील अंटार्क्टिका व आर्क्टिक प्रदेशांनंतर हिमनद्यांनी व्याप्त सगळ्यात मोठे क्षेत्र हिमालयात आहे. हिमालयातील हिमनद्यांची लांबीसुद्धा जगातील इतर हिमनद्यांच्या लांबीपेक्षा जास्त आहे. हिमालयातील सुमारे ४० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र हिम व हिमनद्यांनी व्यापलेले आहे. येथील नद्याही पूर्वीपेक्षा तिप्पट वेगाने वितळत असल्याचे निरीक्षण उपरनिर्दिष्ट संस्थांनी नोंदविले आहे. जगातील छोट्या-मोठ्या सर्वच हिमानद्यांत हीच प्रवृत्ती आढळून आली आहे. या शतकाच्या अखेरीस हिमालयातील तापमान आतापेक्षा १.५ ते ५.८ अंश सेल्सिअसने वाढेल आणि तापमानवाढीमुळे हिमालयाचे हे पांढरेशुभ्र कवच अधिकच आकुंचन पावेल, असे अंदाज वर्तविण्यात येत आहेत. सध्या हिमालयातील पिंडारी हिमनदी दरवर्षी १३ मीटर, तर गंगोत्री ३० मीटर वेगाने मागे हटते आहे. हिमालयातील हिमनद्या याच वेगाने मागे हटत गेल्या, तर कालांतराने त्या संपूर्णपणे नष्ट होतील आणि भौगोलिक इतिहासाचा भाग म्हणून उरतील, अशी भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. हिमोढमुळे (मोरेन) बंदिस्त झालेली सरोवरे अतिशय अस्थिर असतात. हिमविलयनामुळे ती वारंवार फुटतात व विध्वंसक महापुरांना आमंत्रण देतात. त्यामुळे केवळ नद्या मागे हटणे हाच या प्रदेशातील एकमेव धोका नाही, तर हिमसरोवरे फुटणे हाही मोठा धोका समोर उभा आहे. हिमालयाच्या कुशीत सुरू असलेला हा धोकादायक खेळ मोठ्या संकटांची नांदी ठरत आहे.संपूर्ण हिमालयाचा पट्टा आज निसर्गाच्या असमतोलाचा सामना करत आहे. हिमालय पर्वतातील नेपाळ, भूतान, तिबेट आणि चीन हिमस्खलनाच्या दृष्टीने अत्यंत असुरक्षित आहेत. विशेषतः भारतातील जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बर्फाच्छादित प्रदेशांना या संकटाचा सर्वाधिक धोका आहे. येथे बहुतेक अपघात हिमवर्षावाच्या दरम्यान किंवा बर्फाचे वादळ थांबल्यानंतर लगेचच घडतात असे लक्षात आले आहे. कारण या काळात डोंगरांवर साचलेला ताजा बर्फ अत्यंत अस्थिर असतो. त्यामुळे एका छोट्याशा कंपनानेही मोठे संकट ओढवू शकते. हिमस्खलन क्षेत्रनिश्चिती (झोनिंग) हे हिमस्खलन भूप्रदेशातील धोका कमी करण्याचे सर्वात विश्वसनीय माध्यम आहे. अनेकदा या संकटाचा फटका अनभिज्ञ पर्यटकांनाही बसतो. त्यामुळे हिमालयात भ्रमंतीसाठी जाणाऱ्या पर्यटकांना या संकटाची पूर्वकल्पना देऊन जागरूक करणे हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते..तापमानवाढीचा गंभीर प्रश्नजागतिक तापमानवाढ हा सध्याच्या काळातील अत्यंत गंभीर प्रश्न ठरत चालला आहे. एकविसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पृथ्वीच्या तापमानात साधारण तीन ते चार अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा धडकी भरविणारा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, वरकरणी ही वाढ लहान वाटत असली, तरी याचे दूरगामी परिणाम दिसणार आहेत. जास्त उंचीवरील जेट प्रवाह दुर्बल होतील, वारे त्यांची दिशा बदलतील, वृष्टीचे प्रमाण कमी होईल व बरीचशी वृष्टी केवळ पावसाच्या स्वरूपातच होईल; हिमवृष्टीचे प्रमाण कमी होईल. एकीकडे पुरांची संख्या व तीव्रता वाढेल, उन्हाळ्यात वादळांची संख्या वाढेल, तर दुसरीकडे किनारी प्रदेशातील भूजल अधिक खारट होईल आणि ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ पूर्णपणे वितळेल. गेल्या काही वर्षांतील आणि दिवसांतील हिमनद्यांचे वितळणे, हिमसरोवरे फुटून महाप्रलय येणे, अतिवृष्टी व त्यामुळे पूर, भूस्खलन, उन्हाळ्याची वाढती तीव्रता, थंडीच्या लाटा, अनपेक्षित हिमवृष्टी, ढगफुटी, गारपीट, समुद्राचे किनाऱ्यावर वाढते आक्रमण या घटना वेगाने होणाऱ्या तापमानवाढीची साक्ष देत आहेत.अवाजवी मानवी हस्तक्षेप, कोळसा व खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर, बेसुमार नागरीकरण आणि हरितगृह वायूंचे वाढते उत्सर्जन यांमुळे जागतिक तापमान वेगाने वाढत आहे. नेचर रिव्ह्यूज अर्थ ॲण्ड एन्व्हायर्नमेंटच्या जानेवारी २०२६च्या अभ्यासातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जगातील पर्वतीय प्रदेश सखल भागांपेक्षा वेगाने तापत आहेत, त्यामुळे हिमनद्या झपाट्याने वितळू लागल्या आहेत. परिणामी पूर आणि पाण्याच्या तुटवड्याचा धोका वाढला आहे.यावर्षी सुपर एल निनो आणि तापमानवाढीमुळे भारतीय मॉन्सूनचे गणित कोलमडले. ऋतूंचे चक्र बदलत असल्यामुळे वसंत ऋतू वेळेआधीच सुरू होत असल्याचे दिसून येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आयपीसीसी अहवाल २०२१-२०२२नेही गंभीर इशारा दिला आहे, की येत्या काळात जागतिक तापमानात आणखी वाढ होऊन समुद्रपातळी उंचावणे, वणव्यांची वारंवारिता वाढणे आणि किनारी प्रदेश पाण्याखाली जाणे हे धोके उद्भवणार आहेत.समुद्रकिनारे हवामान बदलाची जाणीव करून देणारे महत्त्वाचे व संवेदनशील प्रदेश आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून समुद्रपातळी संथ गतीने पण सर्वत्र निश्चितपणे वाढते आहे. जगभरातून वाढत्या समुद्रपातळीचे अस्वस्थ करणारे पुरावे पुढे येत आहेत.लेखक पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक आणि लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 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