Premium|Newborn Baby Brain Development : मेंदू विकासाचा विस्मयकारक प्रवास

Newborn Baby Brain Development : मेंदू विकासाचा विस्मयकारक प्रवास

Early Childhood Neural Connections : बाळाच्या मेंदूत जन्मतः १०० बिलियन पेशी (Newron) असल्या तरी त्या जोडलेल्या नसतात, पण जन्म झाल्यावर दर सेकंदाला १० लाख न्यूरल कनेक्शन्स तयार होतात, जे आईच्या 'मायेचा स्पर्श', डोळ्यांतील संवाद आणि हावभाव असलेल्या बालगीतांमुळे हजारोपटीने जास्त उत्तेजित होतात.
डॉ. सुनील गोडबोले, बालविकास तज्ज्ञ.
डॉ. सुनील गोडबोले

आईने बालगीत न म्हणता, मोबाईलवरून गाणी ऐकली, बघितली तर? बाळाच्या मेंदूतले नेटवर्क त्या मोबाईलशी जोडले जाते. व्यक्तीशी नाही. कुठलाही स्क्रीन - टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाईल - एकतर्फी संवेदनांचा भडिमार करत असतो. त्यात परस्पर संवाद नसतो. संशोधनाने हे सिद्ध केले आहे, की एकच बालगीत आईने बाळाला हातात घेऊन, डोळ्यात डोळे घालून, हावभावासहित म्हटले, तर त्यातून मिळणारे उत्तेजन मोबाईलमधून व्हिडिओ पाहून-ऐकून मिळणाऱ्या उत्तेजनापेक्षा हजारोपटीने जास्त असतात.

