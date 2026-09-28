Preimum|Nifty 23100 Support : शेअर बाजारात खरेदीची संधी की आणखी घसरण? निफ्टी, मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपचे चित्र काय?

भूषण महाजनया घडीला जोखीम/परतावा गुणोत्तर छान जमले आहे. २२५००च्या पातळीची मनात तयारी ठेवली, तर तिथून किमान १००० ते १३०० अंशाची तेजी दिसते. सारा बाजारच आकर्षक पातळीवर आहे. मनात संयम असेल, तर आता खरेदीला सुरुवात करायला हवी. स्मॉल, मिड आणि मायक्रो कॅप शेअरमध्ये किंचित घसरण झाली आहे.निफ्टी २३०००च्या खाली जाऊ नये असा आमचा होरा होता. २३५००ची आधारपातळी एकदा भेदल्यानंतर ती खाली कुठे थांबते ते कळत नव्हते. निदान गेल्या सप्ताहात (ता. १५ ते १८ सप्टेंबर) तरी निफ्टीने आमचे ऐकले. पुढे ती किती दिवस ऐकेल माहीत नाही, पण २३१०० अंशाचा आधार घेत ती काही अंश वर आली खरी. ही तेजीची सुरुवात आहे का? नक्कीच नाही. कारण आजवर झाली तेवढी पडझड पुरे झाली, शेअर पुन्हा केव्हा विकायचे ते वेळ आल्यावर ठरवू, असे ‘गोऱ्यांचे’ म्हणणे दिसते. ता. १५ सप्टेंबरला अमेरिकेचे अनेक सूचक निर्देशक प्रसिद्ध झाले. तेथील महागाई प्रचंड वाढली आहे, दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे व्याजदर पाच टक्क्यांना भिडले आहेत. फेडने व्याजदर वाढवल्याचे संकेत मिळत होते. समोरचा मल्ल फार ताकदवान दिसल्यास आपल्या पैलवानाने आखाड्यातून पळून जावे तशी विक्री १५ सप्टेंबरला झाली. पुन्हा जखमेवर मीठ चोळत यावर्षी फेड दुसऱ्यांदा व्याजदर वाढवेल असा इशारा दिला..अमेरिकेने व्याजदर वाढवल्यामुळे त्यांच्या व भारतीय व्याजदरात जेमतेम दोन टक्केच फरक राहिला आहे. पण त्याचा फारसा परिणाम आपल्या बाजारावर झाला नाही. उलट भारतीय बाजार सावरतच गेला. बँक ऑफ इंग्लंडने व्याजदर स्थिर ठेवले असले, तरी जपानने व्याजदर २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून १.२५ टक्के केले आहेत. हा जपानमधील मागील ३१ वर्षांतील (१९९५ नंतरचा) सर्वोच्च व्याजदर आहे. ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेची बैठक आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील व्याजदर वाढतील हेही स्पष्ट दिसते आहे. २३११६ अंशाचा आधार घेत निफ्टी भिंतीला पाठ टेकून उभी आहे. मात्र आपले लाडके स्मॉल व मायक्रो कॅप शेअर उसळले आहेत. एकदा का निफ्टीकडे बघायचे नाही म्हणून ठरवले, की फार वाईट वाटत नाही..‘मेलं कोंबडं आगीला भीत नाही’ या न्यायाने निफ्टीकडे बघावे. एकूण बाजाराचा रागरंग बघता, प्रत्येकच इंडिकेटर अतिविक्रीच्या छायेत भयभीत आहे. मात्र काही रुपेरी किंवा ताम्रकिनारी आहेत. एचडीएफसी बँकेने बाहरीन कोर्टाच्या आदेशामुळे बरीच मरगळ झटकली आहे. तो शेअर ७६० अंशापर्यंत जाऊ शकतो. तसेच आयसीआयसीआय बँकदेखील २०० दिवसांच्या चल सरासरीच्या आसपास आहे. कोटक बँक आलेखात आपला आब राखून आहे. तेव्हा बँक निफ्टी सावरेल असे दिसते. निफ्टीचा हा मोठा हिस्सा असल्यामुळे निफ्टीलाही बळ येईल. रिलायन्स मात्र अदानी आपल्या पुढे गेल्याच्या दुःखातून बाहेर पडला नाही. तो आलेखात अत्यंत गरीब दिसत आहे. एक सावधानतेचा इशारा - कुठलाही शेअर आलेखात ओव्हरसोल्ड असतो, तेव्हा बरेचदाa तो विकत घेण्याची वेळ जवळ आलेली असते. यावेळी तसे होईलच असे नाही, कारण आता रिलायन्सला होल्डिंग कंपनी डिस्काऊंट लागू होईल. जिओ प्लॅटफॉर्मच्या प्राथमिक भागविक्रीनंतरच या शेअरचा अंदाज बांधणे चांगले.या घडीला जोखीम/परतावा गुणोत्तर छान जमले आहे. २२५००च्या पातळीची मनात तयारी ठेवली, तर तिथून किमान १००० ते १३०० अंशाची तेजी दिसते. सारा बाजारच आकर्षक पातळीवर आहे. मनात संयम असेल, तर आता खरेदीला सुरुवात करायला हवी. स्मॉल, मिड आणि मायक्रो कॅप शेअरमध्ये किंचित घसरण झाली आहे. शुक्रवारच्या बाजारात (ता. १८ सप्टेंबर) वर जाणाऱ्या आणि खाली येणाऱ्या शेअरची आकडेवारी २३८७ ः ११५४ होती. गेलेला मुमेंटम बाजाराने पुन्हा पकडला आहे. बाजाराच्या भीतीचा सूचक इंडिया व्हिक्स ११.३८वर बंद झाला. वैधानिक इशारा - डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटपासून शक्य तितक्या दूर राहणे आर्थिक तब्येतीच्या दृष्टीने उत्तम. तसेच नवीन भागविक्रीत नशीब आजमावताना मार्जिन फंडिंग टाळलेले बरे. सेबीने अनेक बंधने घालून रिटेल गुंतवणूकदारांचा डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमधील सहभाग कमी केला खरा, पण मार्जिन फंडिंगला परवानगी असल्यामुळे त्यातील कर्जाचा हिस्सा एक लाख कोटी रुपयांवरून दीड लाख कोटी रुपयांवर गेला. पैसे उसने घेऊन किंवा व्याजाने घेऊन सट्टा लावण्याचा मोह सुटत नाही हेच खरे..Premium|Indian Stock Market : वाढता कर्जभार गरज, सवय, की आर्थिक सापळा?.बुडत्याला काडीचा आधार मिळून तो किनाऱ्यावर आला, तर सारेच सुटकेचा निःश्वास टाकतील. तशी चिन्हेही आहेत. गेल्या सप्ताहात बहुचर्चित एनएसईची प्राथमिक भागविक्री पार पडली. सारा भरणा पहिल्या दोन दिवसांत पूर्ण झाला हे चांगले झाले, पण छोट्या गुंतवणूकदारांनी हात राखूनच अर्ज केलेले दिसते. डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार कमी झाल्यामुळे एनएसईचा रुबाब थोडा कमी झाला आहे. पण हा शेअर आपल्या भांडारात हवाच. टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक घसरणीत शेअर जमवले पाहिजेत. हा शेअर दीर्घकाळ बाळगल्यास चांगला उतारा देऊ शकतो. हे केवळ निरीक्षण आहे, सल्ला नाही. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.यावेळी अभ्यासासाठी नुवामा वेल्थ हा शेअर सुचवित आहोत. जुलै २०२६मध्ये २०६६चा उच्चांक केल्यानंतर हा शेअर घसरला. कारण सेबीच्या सुधारित निकषांनुसार, स्टॉक एक्स्चेंजने नुवामा वेल्थचे डेरिव्हेटिव्ह (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) कॉन्ट्रॅक्ट्स २९ जुलै २०२६पासून बंद केले. याचा नैसर्गिक परिणाम म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमधून बाहेर पडल्यामुळे अनेक ट्रेडर्स आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी यातून काढता पाय घेतला. ही खरेतर इष्टापत्ती होती, कारण मागे जेन स्ट्रीट बेलगाम नफा प्रकरणात सेबी चौकशीत नुवामाचे ब्रोकिंग प्लॅटफॉर्म वापरल्यामुळे थोडा चिखल त्यांच्याही अंगावर उडाला होता. या विटाळातून सहीसलामत बाहेर पडल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता वाढली आहे. नफावसुलीमुळे सध्या भाव १७००च्या आसपास आहे. या शेअरची आधार पातळी १६०० ते १६५०च्यादरम्यान आहे.नुवामा ही एडलवाईसमधून वेगळी झालेली आणि २०२४मध्ये सूचीबद्ध झालेली वेल्थ, कॅपिटल मार्केट्स आणि ॲसेट सर्व्हिसेस कंपनी आहे. एकूण गुंतवणूकदार मालमत्ता ५३६ लाख कोटी रुपये (वर्षभरात + १६ टक्के वाढ) आहे. मागील आर्थिक वर्षात महसूल ३,१२२ कोटी रुपये आणि ढोबळ नफा १,०४९ कोटी रुपये होता. कंपनी श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत सुखवस्तू गुंतवणूकदारांना पोर्टफोलिओ, सल्ला, कर्ज, परदेशी गुंतवणूक याचे सल्ले देते. त्याखेरीज ब्रोकिंग व पोर्टफोलिओ बॉण्ड वितरण या सेवाही आहेत. एकाच वेळी इक्विटी व ठेव बाजारात काम करीत असल्यामुळे ग्राहकवर्ग मोठा आहे. या संपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील ग्राहक मालमत्ता अंदाजे ३६० लाख आहे व किमान १० टक्क्यांनी दरवर्षी वाढत आहे. याखेरीज कंपनी क्लिअरिंग, कस्टोडीअन व आरटीए म्हणूनही काम करते. कंपनीच्या इक्विटीवरील परतावा सुमारे ३० टक्के आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत नफा दरवर्षी ३९ टक्क्यांनी वाढला आहे. आवर्ती (फी आधारित, वारंवार होणारे) उत्पन्न वाढत आहे. ॲसेट सर्व्हिसेस किमान ३४ टक्के या वेगाने वाढत आहे आणि मूल्यांकन तुलनेने स्वस्त आहे..या क्षेत्रात मोठी स्पर्धा आहे. 360 ONE वेल्थ हा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. त्याचा ॲसेट मॅनेजमेंट व्यवसाय खूप मोठा आहे आणि खर्च कमी आहे. त्याखेरीज खासगी बँका/वेल्थ कंपन्या आणि मोठे ब्रोकर्स, उदाहरणार्थ कोटक प्रायव्हेट, आयसीआयसीआय, आनंद राठी, ज्युलियस बेअर या व्यवसायातील वृद्धीमुळे इकडे वळत आहेत. मात्र आरएम पळवापळवी ही संपूर्ण उद्योगाची समस्या आहे. त्याशिवाय जोखीम म्हणजे कमाई शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. बाजार पडल्यास व्यवस्थापनातील मालमत्ता (एयूएम), ब्रोकिंग आणि डील फी सगळ्यांवर परिणाम होतो. पुढील सहामाहीचे कामकाज बघून (डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट बंद झाल्यानंतरची पहिली तिमाही) आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.परदेशी संस्थांची विक्री सतत सुरू असल्यामुळे अनेक ब्लू चिप शेअर आकर्षक मूल्यांकनाला आले आहेत. त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत, पण तरीही बरीच थांबायची तयारी व व्यवस्थापनावर विश्वास असल्यास आयटीसी, अल्ट्राटेक, नेस्ले (बातम्यांच्या जोरावर खाली आल्यास), एचडीएफसी बँक, एशियन पेंट्स (१.५ लाख टन व्हीनिल एसीटेट इथिलीन इमल्शनचे उत्पादन सुरू केल्यामुळे), कोलगेट, ग्रासीम, टायटन आपल्या रडारवर जरूर ठेवावेत.येणारे दिवस अत्यंत आव्हानात्मक आहेत. ट्रम्प कधीही लादू शकतील असे १०० टक्के आयात शुल्क, न संपणारे युद्ध, दुष्काळ, एल निनो यांमुळे मंदी कधीच संपणार नाही असे वाटते. पण शेअर बाजारात सतत मोक्याच्या संधी उपलब्ध असतात. किमान २५ टक्के विक्री व नफ्यात वाढ होत असली, तरच शेअर अभ्यासाला घ्यावा. त्यासाठी शुभेच्छा.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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