Premium|Share Market: शेअर मार्केटमध्ये आता पुढे काय? ट्रम्प-मोदी गणित अजूनही सुलटलेले नाही..

अर्थविशेष । भूषण महाजनजीएसटी कपातीनंतर लगेच पुढे येणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाची चाहूल लागेल. पुढील तीन महिन्यांत निफ्टी नवा उच्चांक करण्याचे सारे संकेत दिसत आहेत. मागील लेखात निर्देशित केलेली सर्व क्षेत्रे तेजीत आली आहेत. त्यात सरकारी बँका, धातू क्षेत्र, तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र प्रामुख्याने दिसते. वाचकहो, आमचा या पूर्वीचा लेख (एक झुंज वाऱ्याशी, ता. ४ ऑक्टोबर) तुमच्या हाती पडला, त्यावेळी निफ्टी होती २४६५० आणि पुढील वाटचालीबद्दल धाकधूक होती. पुढे काय होणार? ट्रम्प ह्यांचे आव्हान आपण कसे झेलणार? टॅरिफ कमी होणार की नाही? देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार का? आणि त्यात यश मिळणार का? सरकार देशांतर्गत काय पावले उचलणार? वगैरे वगैरे. बऱ्याच देशांतर्गत मागण्या-प्रोत्साहनाच्या चिंता दूर करत, जीएसटी कपातीच्या साहाय्याने निफ्टीने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या सप्ताहाअखेर २५७२२पर्यंत झेप घेतली. त्यापूर्वी २६१०० अंशाला स्पर्श करून मगच थोडी खाली आली. वाऱ्याशी घेतलेली झुंज यशस्वी ठरली. ऑक्टोबर महिन्यात १५०० अंश वाढल्यानंतर निर्देशांक थोडे शांत होणारच!आता पुढे काय? ट्रम्प-मोदी गणित अजूनही सुलटलेले नाही. ट्रम्प ह्यांच्या अतिआत्मविश्वासाला मोदींनी मौनानेच उत्तर दिले आहे; दोघांनीही प्रत्यक्ष भेट टाळली आहे. दरम्यान बहुचर्चित ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठक झाली. कोणाच्या पदरात काय पडले ह्याचा हिशोब विश्लेषक लावतीलच, पण ट्रम्प ह्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात चीन यशस्वी झाला आहे असे दिसते. चीनचे आयातशुल्क दहा टक्क्यांनी कमी झाले आहे आणि दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्याबद्दल वाटाघाटी सुरूच राहतील असे ठरले आहे. थोडक्यात असे, की खडाखडी झाली, निष्कर्ष फार उत्साहवर्धक नाहीत. ताज्या बातमीनुसार, व्हाइट हाऊसने जाहीर केले की चीनशी समझोता झाला आणि ‘रेअर अर्थ’ खनिजांची निर्यातबंदी चीनने (तूर्त एका वर्षासाठी) मागे घेतली आहे, तसेच सोयाबीन आयात करण्याचे कबूल केले आहे. नाक दाबल्यावरच अमेरिकेचे तोंड उघडते हा त्यातून मिळालेला धडा. .अमेरिकेने निर्बंध घातलेल्या दोन रशियन तेल कंपन्या रॉसनेफ्ट आणि लुकऑइल ह्यांच्याकडून खनिजतेल विकत घेणे रिलायन्स व हिंद पेट्रोने जवळजवळ थांबवले आहे. अर्थात ह्या बदल्यात आपल्या पारड्यात काय पडले ते गुलदस्त्यात आहे. केवळ तेल खरेदी थांबल्याने ट्रम्प ह्यांचे समाधान होते की ते पुन्हा नवीन मागण्या करू लागतात, हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे. येथून पुढील चर्चा भारत किती चतुराईने करतो त्यावर ते ठरेल. पण त्यातून एक सूचक मिळते, की या वर्षअखेरच्या आत द्वीपक्षीय वाटाघाटी संपाव्यात.दरम्यान पियुष गोयलही स्वस्थ बसलेले नाहीत. युरोप, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान ह्या देशांशी द्वीपक्षीय करार व रेअर अर्थ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी चिली व पेरू ह्यांच्याशी बोलणी सुरू आहेत. त्याशिवाय हिताची व इतर तीन कंपन्यांना चीनकडून रेअर अर्थ खनिजे आयातीची परवानगी मिळाली आहे. मात्र ही खनिजे भारतातील मागणी पुरवठ्यातच वापरली पाहिजेत असे बंधन आहे. जीएसटी कपातीनंतर लगेच पुढे येणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाची चाहूल लागेल. पुढील तीन महिन्यांत निफ्टी नवा उच्चांक करण्याचे सारे संकेत दिसत आहेत.मागील लेखात निर्देशित केलेली सर्व क्षेत्रे तेजीत आली आहेत. त्यात सरकारी बँका, धातू क्षेत्र, तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र प्रामुख्याने दिसते. पुढील तेजीचे नेतृत्व एल ॲण्ड टी, स्टेट बँक व रिलायन्स करतील असे दिसते. .सिंगापूरच्या एकूण खनिज तेल शुद्धीकरण मार्जिनमध्ये दोन हजार टक्के वाढ झाली आहे, ती अवघ्या १० दिवसांत ०.४१ डॉलरवरून ८.६१ डॉलरपर्यंत गेली आहे. रशियावरील वाढीव निर्बंधांमुळे पुरवठा कमी झाला आहे. त्याचा फायदा प्रमुख भारतीय शुद्धीकरण कंपन्यांना होत आहे. उदाहरणार्थ, रिलायन्स, हिंद पेट्रो, भारत पेट्रो, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल इत्यादी. रशिया-युक्रेन युद्ध संपेपर्यंत ही तेजी चालू शकेल. भारताने रशियन तेल घेणे बंद केल्यास असे होऊ शकते. सध्याचा ८.६१ डॉलरचा जीआरएम दुसऱ्या तिमाहीच्या सरासरी ४.१० डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळजवळ दुप्पट आहे. तसेच एल ॲण्ड टीचे ऑर्डरबुक मारुतीच्या शेपटीसारखे वाढत चालले आहे. हा शेअर प्रत्येक घसरणीत जवळ ठेवायला हवा. हे सर्व कमी पडते म्हणूनच की काय, बांधकाम क्षेत्र एक वर्षानंतर पुन्हा तेजी दाखवत आहे. गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय, सोभा, प्रेस्टीज, डीएलएफ पुन्हा नजरेसमोर ठेवलेले बरे. आयटी फार खाली न जाऊन मदतच करीत आहे. तेव्हा आज ना उद्या, पुढील महिना - दोन महिन्यांत निर्देशांक नवा उच्चांक गाठतील असे दिसते.सोने आणि चांदी आता थकले आहेत. चांदी वारेमाप वाढली होती. मुख्य म्हणजे एमसीएक्समध्ये दिसणारे भाव व प्रत्यक्ष बाजारभाव ह्यामध्ये बरीच तफावत होती. मालाच्या साठ्यानुसार भारतातील विविध शहरातील चांदीच्या ठोक भावात दहा ते पंधरा हजार रुपये फरक होता. हे सगळी लक्षणे बघता चांदीचे भाव हा उन्माद उतरल्यावर थोडे खाली येतील हे कळत होते. दोन्ही धातू काही काळ एका टप्प्यात चालतील असा अंदाज आहे. आता नवी खरेदी सीपमार्फतच करावी. .Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!.सणासुदीच्या काळात किमती कमी झाल्यामुळे वाहन क्षेत्र तेजीत आले आहे. हा लेख प्रसिद्ध व्हायच्या आधी सर्व महत्त्वाच्या वाहन कंपन्या आपले ऑक्टोबर विक्रीचे आकडे जाहीर करतील. त्यात हुंदाई, मारुती, टाटा मोटर्स तसेच एस्कॉर्ट, आयशर, हिरो व सर्वच दुचाकी वाहनांची तुफानी विक्री झाली आहे. परंतु हे आकडे थोडे साशंकतेनेच घ्यावेत, कारण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हा जोर कायम राहील किंवा नाही ते आज सांगता येत नाही. असो.सेबीने पुन्हा नवे आदेश जाहीर केले आहेत. त्यानुसार म्युच्युअल फंडांना आपले खर्च किमान ०.१५ ते ०.२५ टक्क्यांनी कमी करावे लागणार आहेत. ह्या बातमीमुळे सर्वच आघाड्यांवरच्या सूचीबद्ध म्युच्युअल फंड एएमसीचे शेअर खाली आले. आमच्या मते, हा अल्पकालीन फटका आहे. कारण म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक आता जनसामान्यात रुजली आहे. परदेशी विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय गुंतवणूकदारांचा फंडांतील गुंतवणुकीतील वाटा बराच कमी आहे व तो वाढतच जाणार आहे. सर्वच फंड काही स्वस्त नाहीत व जे स्वस्त आहेत त्यांची शेअर बाजारातील कामगिरी कशी आहे, तसेच नाममुद्रा किती जोरकस आहे, तेही बघायला हवे. ह्या घसरणीत निपॉन इंडिया, मोतीलाल, एचडीएफसी तसेच नव्याने सूचीबद्ध झालेला कॅन रोबेको हे सारे शेअर नजरेसमोर ठेवावेत आणि आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने निर्णय घ्यावा.अत्यंत महाग असला तरी हिताची एनर्जीने ₹ २१ हजारांच्या उच्चांकापासून ₹ १६ हजारांपर्यंत भावाची घसरण पूर्ण केली आहे. आलेखानुसार तो शेअर पुन्हा ₹ १९,५००-२० हजारची चाल पूर्ण करू शकतो. हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (एचव्हीडीसी) तंत्रज्ञानात प्रगत असलेल्या ह्या कंपनीचे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर होतील. ते अत्यंत उत्साहवर्धक असू शकतील. विक्री, करपूर्व नफा व हातातले ऑर्डर बुक सारेच वाढत आहेत. आपल्या रडारवर ठेवावे असे हे कॅपिटल गुड्स क्षेत्रातील शेअर आहेत. त्यात सीजी पॉवर, जीईटी ॲण्ड डी मोडतात.बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम व्यवसायाला मोठी मागणी येत आहे. वारी एनर्जीच्या शेअरचा अभ्यास करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे. वारी एनर्जीज ही भारतातील सौरमॉड्युलची सर्वात मोठी उत्पादक आणि निर्यातदार कंपनी आहे. आर्थिक वर्ष २०२४पर्यंत, सौरमॉड्युलच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यांचा वाटा २१ टक्के आणि भारताच्या सौरमॉड्युल निर्यातीत ४४ टक्के वाटा होता. त्याची स्थापित क्षमता आर्थिक वर्ष २०२१मधील २ गिगावॅटवरून २०२४पर्यंत १३.३ गिगावॅटपर्यंत वाढली. .Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.नुकत्याच हाती आलेल्या २०२५-२६च्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल तोडफोड असे आहेत. एकूण मोड्युल क्षमता १८.७ गिगावॅट झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत विक्री ७० टक्के वाढली, तर ढोबळ नफा १५५ टक्के व निव्वळ नफा १३४ टक्के वाढला. उर्वरित वर्षही असेच जाईल असा अंदाज व्यवस्थापनाने नोंदवला. बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमवरील कंपनीचा फोकस बघता, येणारी दोन वर्षे तरी कंपनीला चांगलीच जावीत. यूएस बिझनेस जरी कमी झाला, तरी वारी चांगले कामकाज दाखवेल अशी अपेक्षा आहे.तात्पर्य, बरेचसे काळे ढग निवळले आहेत. यथावकाश परदेशी संस्थाही विक्री थांबवतील. तसे घडल्यास नवा उच्चांक अटळ आहे!(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.)महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 