Premium|Nifty New High Strategy : निफ्टी नव्या शिखरावर, आयपीओ बाजार जोरात; चोखंदळ खरेदी व क्षेत्रबदलाचा सल्ला

आणखी एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे, चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा विकास दर जाहीर झाला आहे. अपेक्षा ७.८ टक्क्यांची होती, प्रत्यक्षात जीडीपी ८.२ टक्क्यांनी वाढला आहे. एक उत्साहवर्धक बाब म्हणजे, उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ९.२ टक्के दिसतोय. त्यात जीएसटी कमी केल्याचा परिणाम तर आहेच, पण अर्थव्यवस्थेचे सर्व घटक एकत्रितपणे काम करत आहेत हेदेखील जाणवते.वाचकहो, आम्ही लिहिलेल्या ‘ग्यानबाची मेख’ या लेखात (ता. १५ नोव्हेंबर) रिलायन्स, एसबीआय व लार्सन तेजीचे नेतृत्व करतील व त्याबरोबर नवा उच्चांक होईल, असे सूचित केले होते. वरील तीन शेअरमध्ये एचडीएफसी बँकही सामील झाला आणि निफ्टीने २७ नोव्हेंबर रोजी नवे शिखर नोंदवले. २६३१०चा नवा सुळका करून निफ्टी खाली आली असली, तरी त्याने काही बिघडले नाही. सप्ताहाचा बंद २६२०२ म्हणजेच २६२०० या महत्त्वाच्या पातळीच्या वरच होता. पाहता पाहता तेजी अगदी उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली. गंमत म्हणजे, गुंतवणूकदार गेले महिनाभर याच क्षणाची चातकासारखी वाट पाहत होते. सर्वांनाच आनंद झाला, पण जल्लोष काही झाला नाही. शेजारणीच्या मुलाचा पहिला नंबर आला, पण आपला मुलगा मात्र काठावर पास झाल्याचा जितका आनंद होईल तितकाच उल्हास दिसला. उलट आम्हाला सतत विचारणा होते आहे, की आता तर नवा हाय झालाय, आता काय विकू? आम्ही एकच सांगतो, विकायला हरकत नाही, पण तुमचा पोर्टफोलिओ वाढला आहे का? आणि किती?.Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.पोर्टफोलिओमधून काय कमी करायचे, याचा प्रथम विचार करूयात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गुंतवणूकदाराने प्रथम आपला पोर्टफोलिओ तपासावा. सप्टेंबर अखेरचे सर्व तिमाही निकाल आले आहेत. ते निकाल आश्वासक नसल्यास गेल्या वर्षभरात न हललेले शेअर बाजूला काढावेत. त्यांना नारळ द्यावा. असे कदाचित होईल, की आपण शेअर विकला आणि नेमके त्याचवेळी काहीतरी चांगले घडून तो वर जायला लागला. असे काही होणे किंवा न होणे आपल्या हाती नाही. त्याची खंत बाळगू नये. निदान वर्षभरात फक्त खालीच गेलेले सर्व शेअर विकायचे धाडस नसेल, तर त्यातील थोडा हिस्सा तरी विकता येईल. आपण विकल्यावरही शेअर वाढत नाही, हे बघितल्यावर आत्मविश्वास उंचावेल. मग पाठोपाठ उर्वरित शेअर विकता येतील.सर्वप्रथम हे मनातून काढून टाकले पाहिजे, की नवा उच्चांक झाला, आता मार्केट खालीच येणार. स्मॉल आणि मिड कॅप शेअर तेजीत सामील झाल्याशिवाय सहसा बाजार खाली येत नाही. स्मॉल कॅप २५० निर्देशांक, १६७३२ अंशावर आहे. म्हणजे १८६८८ अंशावरचे मागे गाठलेले शिखर बरेच दूर आहे. मिड कॅप १५० शिखराच्या जवळ आहे, पण ते अजून पार झालेले नाही. तसेच ॲडव्हान्स/डिक्लाइन रेशो व्यस्तच आहे. म्हणजे वाढणाऱ्या शेअरची संख्या खाली येणाऱ्या शेअरच्या संख्येच्या तुलनेत कमी आहे. म्हणजे ही वेळ धाडसाने चोखंदळ अल्पकालीन व दीर्घकालीनसुद्धा खरेदी करण्याची आहे. खरेदी करणे जीवावर येत असल्यास, किमान थोडे थांबून निफ्टी आपले टार्गेट गाठते का ते बघावे लागेल. संपूर्ण पोर्टफोलिओ विकून ‘सुपडा साफ केला’ अशा विक्रीची घाई नको. त्यातल्या त्यात १६ हजार ते १७ हजार किमतीला सुचवलेला हिताची एनर्जी शेअर आता २२ हजाराचा टप्पा पार करून गेला आहे. येथे थोडा नफा वसूल करून पुन्हा खाली खरेदीला उभे राहता येईल. असेच प्रमाणाबाहेर वाढलेले काही शेअर विकता येतील. अगदी लार्ज कॅपदेखील चांगला नफा मिळत असेल तर १० टक्के विकायला हरकत नाही. बाजार नेहमीच मूव्हिंग ॲव्हरेजजवळ (अल्पकालीन चल सरासरी) खाली येतो. पुल बॅकमध्ये चांगली गुणवत्ता व तेजीत असलेले शेअर पुन्हा जवळ करावेत. ४० ते ४४ रुपयांना मिळत असलेला व घेतलेला उज्जीवन बँकेचा शेअर.Premium| AI investment bubble: जगभर एआयमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक सुरू आहे, हा तंत्रज्ञानाचा सुवर्णकाळ आहे की बाजाराचा फुगवटा?.६० रुपयांच्या दरम्यान विकता येईल. आम्हाला असे वाटते, की पुढे जाऊन परदेशी संस्था आपले मंदीचे व्यवहार कापतील आणि त्यातच निफ्टी २६७०० ते २७०००पर्यंत पुढे जाईल. रिलायन्सकडूनही बऱ्याच अपेक्षा आहेत. १,७०० ते १,७५० किंवा त्याहून अधिक भाव मिळू शकतो. स्टेट बँकदेखील चार आकडी किमतीला जाऊ शकेल. स्टेट बँक म्युचुअल फंड व त्याचबरोबर आयसीआयसीआय म्युचुअल फंडदेखील आयपीओ घेऊन भांडवल बाजारात येत आहेत. सरकारी बँकांची आम्ही केलेली भलावण गुंतवणूकदारांच्या कामी आली असेल. आता त्या स्वस्त राहिल्या नाहीत, पण थोडी चाल अजून बाकी आहे.आणखी एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे, चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा विकासदर जाहीर झाला आहे. अपेक्षा ७.८ टक्क्यांची होती, पण प्रत्यक्षात जीडीपी ८.२ टक्क्यांनी वाढला आहे. एक उत्साहवर्धक बाब म्हणजे उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ९.२ टक्के दिसत आहे. त्यात जीएसटी कमी केल्याचा परिणाम तर आहेच, पण अर्थव्यवस्थेचे सर्व घटक एकत्रितपणे काम करत आहेत हेदेखील जाणवते. पुढे अर्थखात्याला महसूल टंचाई जाणवेल, पण जेव्हा ती वेळ येईल तेव्हा बघू असे सरकारी धोरण दिसते..नवीन भागविक्री, आयपीओचा बाजार जोरात आहे. ग्रे मार्केटचे अधिमूल्य (प्रिमियम) बघून एक दिवसात पैसे करू इच्छिणारे अनेक हौशी गुंतवणूकदार आहेत. त्यातही लोन काढून करणारे अनेक. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (१ लाख ५९ हजार कोटी) आत्ताच नवीन भागविक्रीने१ लाख ६० हजार कोटींचा आकडा पार केला आहे. पुढे मिशो, विद्या वायर्स व एक्वीस रांगेत उभे आहेत. कदाचित यावर्षी दोन लाख कोटींचा टप्पा पार होईल असे वाटते. प्रत्येकच नवीन ऑफरला किमान दुप्पट व कमाल पन्नासपट मागणी असते. पूर्वी महागड्या आयपीओचा पूर आला, की काही काळाने बाजारात घसरण होत असे. आजकाल म्युचुअल फंड्स भांडवल घेऊन उभे आहेत. मिशोचा आज खासगी बाजारात प्रिमियम३४ रुपये आहे, तो किती टिकतो ते बघायचे. पण कितीही मार बसला तरी हौशी गुंतवणूकदार क्षणिक लोभाने आयपीओत पैसे टाकणारच. त्यांनी स्वतः नाही टाकले तरी त्यांचे पैसे म्युचुअल फंड येथे गुंतवतातच. तेव्हा ह्या अतिरेकामुळे बाजार खाली येण्याची शक्यता कमीच!संरक्षण क्षेत्राचा महत्त्वाचा पुरवठादार असूनही काही काळ दुर्लक्षित आणि आता पुन्हा प्रकाशात आलेला शेअर - भारत फोर्ज आज अभ्यासासाठी सुचवित आहे. १,४३४ रुपयांत मिळणारा हा शेअर गेल्या तिमाहीतील कामगिरी घसरल्यामुळे बाजाराच्या मनातून उतरला होता. या किमतीला ६३च्या किंमत/मिळकत गुणोत्तराने मिळत असलेला हा शेअर मागील कामगिरी विसरून पुढील भविष्याकडे आशेने पाहण्यास सज्ज झाला आहे. कल्याणी समूहाची ही कंपनी फोर्जिंग क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी आहे. अमेरिकेसह जगभरात १५ कारखाने असून ते वाहनांना लागणारे सुटे भाग पुरवते. क्रँकशाफ्ट उत्पादनात अनेक वर्षापूर्वी रोबोटचा वापर करणारी ही कंपनी नेहमीच उच्च तंत्रज्ञान वापराबद्दल प्रसिद्ध आहे. अमेरिकेत ट्रकचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे तेथील विक्री व महसूल १६ टक्क्यांनी कमी झाला. तरीही इतर उत्पादनातील फेरबदल व विविधीकरणामुळे नफा फारसा कमी झाला नाही. आज कंपनीकडे ९,५०० कोटींच्या संरक्षण क्षेत्रातील ऑर्डर्स आहेत. अमेरिकी व्यवसाय यापुढेही कमी होणार आहे. ते आव्हान पेलण्यासाठी भारतीय ग्राहक व संरक्षण याकडे लक्ष केंद्रित करायचे कंपनीने ठरवले आहे. गेल्यावर्षी कंपनीने अमेरिकास्थित.ए. एम. जनरल आणि मांडूसबरोबर करार करून तोफांचा नवा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. एरोस्पेसमधील नवे उत्पादन आणि ऑर्डर्सचा अनुशेष व संरक्षण क्षेत्रातील विस्तार (किमान २५० तोफा व एक हजार वाहने) यातून चालू वर्षी पुन्हा किमान १५ टक्के विक्री व नफा वृद्धी अपेक्षित आहे. मागील वर्षी जूनमध्ये बाजारभाव १,७५० रुपयांवर गेला होता. ती उंची कंपनी पुन्हा गाठू शकते.दारातील तेजी घरात घ्यायची असेल, तर थोडी नफावसुली, थोडी शेअर भांडाराची साफसफाई, क्षेत्रबदल, मार्केट कॅप बदल आणि थीम बदल करायला हवा. चांदी पुन्हा रंगात येत आहे. सोने, चांदी, ईटीएफ घरात नसतील, तर थोडे खाली आल्यास अजूनही सुरुवात करायला हरकत नाही.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.