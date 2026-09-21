Premium|NSE IPO : २०२५ च्या आयपीओ बाजारानंतर एनएसईचा मेगा इश्यू किती फायदेशीर ठरणार?

सन २०२५मधील आयपीओ थंड-गरम राहिले. मिशो, ग्रो, बेलराइजने चांगली कामगिरी केली, तर अनेक भरवशाच्या म्हशींना टोणगेच झाले. मग टाटा कॅपिटल असो की एचडीबी फायनान्स! आता एनएसईचा गेली पाच वर्षे गाजत असलेला मेगा इशू येत आहे. त्यात भांडवल विक्रीपूर्वीच मोठी हवा झाली आहे. प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांच्या पदरात काय पडते ते बघायचे. मागील दोन सप्ताहांत शेअर बाजारात चाललेली घालमेल आपण बघितली. आमच्या म्हणण्याप्रमाणे तेजीचे सारे रसायन तयार होते, पण तसे झाले नाही. कारण ट्रम्प आणि इराण यांचे परस्परांवरील हल्ले थांबले नाहीत, होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून वाहतूक सुरळीत सुरू झाली नाही, त्यात येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या हल्ल्याच्या भीतीने सौदी अरेबियाने लाल समुद्रातून होत असलेली खनिज तेलाची वाहतूक बंद केली. परिणामतः खनिज तेलाने धोक्याची पातळी पार केली. ता. १३ सप्टेंबरपर्यंत तेलाने १०० डॉलरची पातळी ओलांडली आहे. आपल्यावर ट्रम्प यांची खास ‘कृपा’ असल्यामुळे रशियाकडून आपण मुक्तपणे खनिज तेलाची खरेदी करू शकत नाही, पण युरोपीय राष्ट्रे करू शकतात. थोडक्यात काय तर, आपली ग्रहदशा अजूनही सुधारलेली नाही. .Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.मागील सप्ताहात (ता. ७ ते ११ सप्टेंबर) सर्वच वाहन उत्पादकांनी भरघोस विक्री दाखवली. (दरमहा विक्रीचे आकडे एक तारखेला प्रसिद्ध होतात आणि विश्लेषक त्यांची आतुरतेने वाट पाहतात). यावेळी वाढीव विक्रीचे रूपांतर शेअरचे दर वर जाण्यात झाले नाही. विश्लेषकांना आता वेगळीच शंका येते, ती म्हणजे कारखान्यात तयार होणारी वाहने डीलर्सच्या गळ्यात मारणे सुरू आहे की काय? कारण शोरूममधील वाहनसाठा आता ३० दिवसांवरून ६० ते ७० दिवसांवर गेला आहे. पुढे येणारा सणासुदीचा काळ बघता विक्रेत्यांनी कदाचित अधिक माल मागवला असेल, पण तो खपला तरच तेजी येईल. त्याआधी व्याजदर वाढले, तर त्याचा परिणाम मागणीवर होणारच! म्हणूनच वाहन उद्योगाची आगेकूच थंडावली. त्या महागाईच्या आगीत खऱ्या अर्थाने ‘तेल’ पडले, तर शेअर बाजाराची घसरण ठरलेलीच.ता. ४ सप्टेंबरला निफ्टी एक महत्त्वाची आधार पातळी तोडून खाली आली. निफ्टीचा बंद २४०००च्या खाली २३८९७ अंशावर झाला. नंतर एकदा का तिने २३५०० अंशाचा शेवटचा आधार तोडला, की खाली कुठे थांबेल ते सांगता येत नाही. आमचे म्हणणे असे होते, की निफ्टी २३००० अंशाखाली जाऊ नये व पण गेलीच तर मनाची तयारी ठेवावी. आता मात्र भीतीला अंत नाही. तेव्हा निफ्टी २२५००ला जरी थांबली तरी आश्चर्य वाटू नये. हा शेअर बाजार आपले अंदाज कसे फोल ठरवतो ते पाहिल्यावर तोच सर्वोच्च आहे याची पुन्हा जाणीव होते. २३०००-२३१००पासून निफ्टीने थोडी तरी उचल खावी. त्यात जमल्यास आपला नफा पदरात पाडून घ्यावा. निफ्टी तेजीत येण्यासाठी रिलायन्स व एचडीएफसी बँकेकडे पाहिले जात आहे. जिओ प्लॅटफॉर्मची प्राथमिक बाजारात येण्याची तयारी सुरू आहे. साहजिकच रिलायन्समध्ये धुगधुगी येईल ही बाजाराची आशा. एचडीएफसी बँकेतही मंदीचा अतिरेक झाला आहे. त्यात थोडा तरी बाउन्स यावा अशी अपेक्षा आहे. नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार, बाहरीनच्या कोर्टाने एचडीएफसी बँकेविरुद्धचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. परदेशी दलालांनी या बँकेला मोठी टार्गेटस दिली आहेत. पण या गोष्टीवर कुणी चटकन विश्वास ठेवेल तेव्हा खरे!.Premium|Nifty Stock Market : सेमीकंडक्टरपासून ट्रान्सफॉर्मर शेअर्सपर्यंत तेजी; निफ्टी २४,५०० पार करताना शेवटच्या मिनिटांत नेमकं काय घडलं?.नुकतीच नवी दिल्लीत ब्रिक्स परिषद पार पडली. सध्या तरी तिचे फलित पूर्णपणे रुपयांत मोजणे कठीण आहे. या परिषदेत काही ठोस व्यापारी करार/आकडे जाहीर झाले, पण बहुतांश गोष्टी पुढे बघू अशाच स्वरूपाच्या आहेत. आता मोजता येण्याजोगी खरी आकडेवारी अशी, की गेल्या आर्थिक वर्षात ब्रिक्स देशांमध्ये भारताची निर्यात फक्त ९५ अब्ज डॉलर आणि आयात मात्र ३२१ अब्ज डॉलर होती. त्यात मुख्य वाटा रशिया व चीनचा होता. रशियाकडून तेल तर घ्यावेच लागेल (अमेरिकेने कितीही हिडीसफिडीस केली तरीही), पण चीनची आयात कमी होते का ते बघावे लागेल. परिषदेत जाहीर झालेल्या गोष्टी मुख्यतः पायाभूत सहकार्याच्या आहेत. त्यातील प्रमुख गोष्ट म्हणजे सीमापार पेमेंटसाठी डिजिटल चलन जोडणीचा प्रस्ताव, स्थानिक चलनांत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न आणि यूपीआयला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुढे नेण्याची महत्त्वाकांक्षा. या गोष्टींना प्रत्यक्ष व्यवहारात रूपांतरित व्हायला काही महिने ते वर्षे लागू शकतात. म्हणून याचा खरा परिणाम मोजायचा असेल, तर तीन गोष्टींवर लक्ष ठेवावे लागेल -भारताची ब्रिक्स देशांमध्ये निर्यात वाढते आहे का? विशेषतः फार्मा, इंजिनिअरिंग गुड्स, टेक्स्टाइल्स आणि आयटी सेवांमध्ये.डेव्हेलपमेंट बँकेकडून भारताला पायाभूत सुविधांसाठी किती कर्ज मंजूर होते, ते बघणे.परिषदेत प्रत्यक्ष स्वाक्षरी झालेले व्यावसायिक करार (ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमी कंडक्टर वगैरे) पुढे प्रत्यक्षात येतात का, ते पाहणे.आमचे मत असे आहे, की या परिषदेचा शेअर बाजारावर तत्काळ फारसा परिणाम होईल असे वाटत नाही. या व मागील महिन्यात पुन्हा मुसंडी मारून खंडीभर प्राथमिक भागविक्री झाली. कितीही मार बसला, तरी छोट्या गुंतवणूकदारांचे या नवीन इशूचे आणि खासगी बाजारातील अधिमूल्याचे (ग्रे मार्केट प्रीमियम) आकर्षण काही कमी होत नाही. २०२४मध्ये प्राथमिक बाजारातून एकूण ९० कंपन्यांनी १.५९ लाख कोटी रुपये, तर २०२५मध्ये १.८६ लाख कोटी रुपये उभे केले. हा विक्रम चालू वर्षी मोडेल का ते बघायचे. बहुतांशी गुंतवणूकदार अल्पावधीत श्रीमंत होण्याचे स्वप्न बघत असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा भरणा करत असतात. अनेक गाजलेल्या, नावाजलेल्या प्रवर्तकांच्या शेअरचा परतावा यथातथाच होता. उदाहरणार्थ, ह्युंदाई मोटर, टाटा कॅपिटल, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी. ७६ रुपयांना विक्री झालेला बहुचर्चित ओला इलेक्ट्रिक शेअर आजही ४० रुपयांच्या आसपास आहे. दुसऱ्या बाजूला काही लहान पण कमी चर्चेतल्या शेअरनी प्रचंड परतावा दिला. उदाहरणार्थ, केआरएन हीट एक्स्चेंजर, डी डेव्हेलपर्स, भारती हेक्झाकॉम, सेनोरेस फार्मा वगैरे..सन २०२५मधील आयपीओ असेच थंड-गरम राहिले. मिशो, ग्रो, बेलराइजने चांगली कामगिरी केली, तर अनेक भरवशाच्या म्हशींना टोणगेच झाले. मग टाटा कॅपिटल असो की एचडीबी फायनान्स! आता एनएसईचा गेली पाच वर्षे गाजत असलेला मेगा इशू येत आहे. त्यात भांडवल विक्रीपूर्वीच मोठी हवा झाली आहे. प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांच्या पदरात काय पडते ते बघायचे. आमचे स्पष्ट मत असे आहे, की नवी विक्री बाजारात येऊ द्यावी आणि काही दिवसांनी भाव योग्य वाटल्यास त्यात पैसे टाकावेत.एक उदाहरण बघू या. टेम्पसेन्स ही भारतातील सर्वात मोठी औद्योगिक तापमान सेन्सर तयार करणारी कंपनी आहे. स्टील प्लांट, काच कारखाना यांसारख्या ठिकाणी प्रचंड उष्णता मोजण्यासाठी यांचे सेन्सर्स वापरले जातात. एक ५०० रुपयांचा सेन्सर बिघडला, तर करोडो रुपयांचा प्लांट बंद पडू शकतो. त्यामुळे ग्राहक किमतीवर घासाघीस करत नाहीत. शिवाय हे सेन्सर्स काही महिन्यांनी बदलावे लागतात, त्यामुळे कंपनीला सतत, ठरावीक अंतराने ऑर्डर मिळत राहतात. त्यामुळे या कंपनीचा नफा चांगला आहे. ग्रॉस मार्जिन २५ टक्के तर नक्त नफा जवळपास १५ टक्के आहे. स्पर्धेपासून संरक्षण (मोट) मजबूत आहे, कारण नवीन कंपनी या क्षेत्रात सहज उतरू शकत नाही. दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिळवायला वर्षानुवर्षे लागतात आणि जोखमीच्या ठिकाणी ग्राहक नवख्या ब्रँडवर विश्वास ठेवत नाहीत. एकदा टेम्पसेन्सचे सेन्सर्स फॅक्टरीच्या डिझाईनमध्ये बसवले, की दुसऱ्या कंपनीकडे वळणे खूप त्रासदायक आणि खर्चिक ठरते.सन २०२५-२६मधील ४४४ कोटी रुपयांची विक्री पुढील दोन वर्षांत ५५० कोटी रुपयांपर्यंत करण्याचे व्यवस्थापनाचे लक्ष्य आहे (म्हणजे साधारण २३.६ टक्के वाढ), आणि मार्जिन २५ टक्क्यांच्या आसपास स्थिर राहील असा अंदाज आहे. धोक्याचा इशारा म्हणजे कंपनीचे ४१ टक्के उत्पन्न स्टील आणि पेट्रोकेमिकलसारख्या हेवी इंडस्ट्रिजमधून येते. त्यामुळे आज या क्षेत्रात तेजी असली, तरी पुढे मंदी आली किंवा व्याजदर वाढले आणि कंपन्यांनी विस्तार थांबवला, तर टेम्पसेन्सच्या वाढीलाही तात्पुरता ब्रेक लागू शकतो. तसेच व्यापारी येणेही कमी होत चालले आहे. याचा अर्थ रोख प्रवाहावर (कॅश फ्लो) थोडा ताण राहू शकतो.चांगली मोट, चांगला नफा आणि अंदाज करता येण्याजोगे उत्पन्न असलेला हा व्यवसाय आहे. मात्र हा गुंतवणूक सल्ला नाही. बाजारात त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो ते बघून, आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने निर्णय घ्यावा. यापुढे बाजाराची दिशा खनिज तेल व ट्रम्प यांचे अनाकलनीय निर्णय ठरवतील असे दिसते. संयम, फोलिओत रोख वाढवणे (नफा खिशात टाकत राहणे), जमेल तसे मूल्यांकन करून चोखंदळ खरेदी करणे आणि सावध आशावाद अंगी जोपासणे हाच या स्थितीतून तेजीकडे जाण्याचा मार्ग आहे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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