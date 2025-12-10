Premium|Velas bird watching experience : वेळास: कासव संवर्धन आणि पक्षीनिरीक्षणाचा अनुभव

ऋचा नामजोशीरात्री गप्पा मारताना सहज कुतूहल म्हणून ती पिसं कोणाची आहेत ते गुगल सर्च केलं आणि मी थक्क झाले! माझ्या हातातली ती गव्हाणी घुबडाची मुलायम पिसं बघताना, ‘निसर्ग जे दाखवतो ते बघ. त्याचे संकेत समजून घे’ हे सरांचे शब्द आठवले. खरं नाही, तरी अशा प्रकारे घुबड माझ्या हाती लागलंच होतं! वाटलं, ‘पुढच्यावेळी येशील तेव्हा खरंही दिसेल’ असाच तर संकेत त्या पिसातून तो निसर्ग मला देत नसेल? नुसत्या विचारानंच मन पिसं होऊन गेलं!.शिक्र्याची आणि त्या छोट्या पक्ष्याची झटापट सुरू होती. आपल्या भक्ष्यावर हुकूमत मिळवायचा शिक्र्याचा आटोकाट प्रयत्न चालू होता. तो छोटा पक्षीही जीवाच्या आकांताने त्याला विरोध करत होता. कधी चोचीने टोचा मारून, तर कधी पंख फडफडवून तो शिक्र्याची पकड सैलावत होता. शिकारीचा तो चित्तथरारक प्रसंग मोहन सर त्यांच्या कॅमेरात शूट करत होते आणि आम्ही त्यांच्या मागे उत्कंठतेने बघत उभे होतो.इतक्यात, शिक्र्याच्या तावडीतल्या त्या छोट्या पक्ष्याने शिक्र्याची पकड सैलावून आपली सुटका करून घेतली आणि श्वास भरून घेत उंच उडत दूर जाऊ लागला. शिक्राही झटकन भरारी घेत त्याच्यामागे उडाला आणि त्यांच्या मागे सरही धावले. त्या दोघांमागे सर इतक्या विलक्षण वेगाने धावले, की त्यांच्या मागावरचा तिसरा पक्षीच जणू! आता शिक्रा आणि छोटा पक्षी झटापट करत वर उडत होते आणि त्यांच्या मागे सर खालून धावत शूट करत होते. शिक्रा त्या छोट्या पक्ष्याला गाठून झडप घालण्याच्या बेतात असतानाच त्या छोट्या पक्ष्याने शेवटचा गिअर टाकत दिशा बदलली आणि उंच भरारी घेत तो वेगाने उडू लागला. शिक्राही त्याच्या मागे मागे उडत निघाला. दोघे ज्या वेगाने उडत होते त्याहीपेक्षा जास्त वेगाने सर त्यांच्या मागे धावत होते. पण एका क्षणाला छोटा पक्षी आणि शिक्रा असे दोघेही कड्याच्या टोकावरून उडत दरीत पार दूर गेले, तेव्हा सरांना थांबावंच लागलं. पण शक्य असतं तर त्यांनी त्यांच्या मागे उडून भरारीही घेतली असती!.Premium|Resort Stay Experience : रिसॉर्टची मज्जा.डिस्कव्हरी चॅनेलवर बघावी त्याप्रमाणे त्या पक्ष्यांची झुंज प्रत्यक्ष बघताना आम्ही अचंबित झालो होतोच; पण त्याहीपेक्षा जास्त सरांचा उत्साह, पक्ष्यांच्या बरोबरीने धावत जाण्याचा त्यांचा स्टॅमिना पाहून आम्ही थक्क झालो होतो.मुळात बाइक चालवत असताना सड्यावर फर्लांगभर अंतरावर घडत असलेली ही झुंज त्यांच्या नजरेने अचूक टिपली होती. इथे काहीतरी थरारक घडतंय याचा त्यांना लगेच अदमास आल्यावर बाइक थांबवून ते त्याच्या मागे पळाले होते. आम्ही त्यांना फक्त फॉलो केलं आणि या चित्तथरारक क्षणांचे साक्षीदार झालो. शिक्रा पक्षी आयुष्यात न पाहिलेल्या मला तो एकदम शिकार करताना बघता आला तो केवळ सरांमुळेच. तीक्ष्ण नजर, पक्ष्यांच्या हालचाली टिपत माग काढण्याचं अचूक कौशल्य, आवाजावरून पक्षी ओळखण्याच्या त्यांच्या कसबामुळे पक्षी सरांना वश होतात म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही..एकदा अंगणात चहा पीत बसलो असताना समोरच्या सागाच्या झाडावरून एक शीळ ऐकू आली. आवाज ऐकून ती मोरघार असल्याचं सरांनी लगेच सांगितलं. मोर आणि घार हे दोन वेगळे पक्षी असतात इतकंच ज्ञान असलेल्या मला ती कशी दिसते याची उत्सुकता वाटू लागली. मग सरांनी तिच्या ओरडण्याची हुबेहूब नक्कल करत साद घातली. समोरून येत असलेला प्रतिसाद ऐकून आता दाट पानांत लपलेली ती मोरघार बाहेर येत, खालच्या फांद्यांवर उतरत पुढे येऊन बसली. डोक्यावरचा तुरा हलवत, प्रतिसाद देणाऱ्याचा शोध घेणारी ती मोरघार आजही माझ्या मनात घर करून बसली आहे. फक्त मोरघारच नाही, तर कापशी घार, ब्राह्मणी घार, मोहोळ घार असे घारींचे विविध प्रकारही सरांमुळे बघायला मिळाले.आपल्या अंगभूत कौशल्याला ज्ञान, माहिती आणि अनुभवाची जोड देत मोहन उपाध्ये सरांनी वेळासमध्ये आजवर १८० पक्ष्यांची नोंद केलेली आहे. कासव संवर्धनाबरोबरच पक्ष्यांनाही जाणणारा हा अवलिया बरोबर असल्याने वेळासला कासवांच्या नेस्टिंगच्या अभ्यासाबरोबरच पक्षी निरीक्षणही मला मनसोक्त करता आलं.ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संवर्धनामुळे जगाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसून येणाऱ्या वेळासमध्ये इतरही जलचरांच्या, बेडकांच्या विविध प्रजाती, विविध प्रकारचे पक्षी, फुलाझाडांचे विविध प्रकार आढळून येतात. जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या अशा वेळासची चुणूक मला आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, समोरच्या अंगणात ओल्या मातीवर उमटलेल्या बिबट्याच्या पावलांच्या ठशातून मिळाली. बिबट्याच्या पावलांच्या ठशांची माहिती सर सांगत असताना मला मात्र ‘भरपूर अनुभवसंपन्न क्षण अनुभवता येतील’ हे भाकित ‘त्यानं’ जणू ठसा मारून शिक्कामोर्तब केल्यासारखं वाटलं; आणि त्याबरोबर घुबड बघायला मिळावं अशी सुप्त इच्छाही दाटून आली..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.मला घुबडं खूप आवडतात. पण आजवर कधी बघायला मिळालं नाहीये. पण असं जैवसंपन्न गाव आणि इतके अनुभवी सर बरोबर असतील तर तेही बघायला मिळेल अशी आशा वाटू लागली. बिबट्याच्या पायाचा ठसा जणू तेच सांगत असावा असं वाटून मन अधीर झालं.‘निसर्गाला अनुभवताना त्याच्याकडून कसलीही अपेक्षा करू नकोस. तसं केलंस तर पुष्कळदा निराशाच पदरी येते. त्यापेक्षा तो जिकडे नेईल तिकडे जा. तो जे दाखवेल ते बघ. त्याचे संकेत समजून घे. स्वतःला विसरून ते अनुभव, म्हणजे तुझी झोळी तो भरून देईल,’ सरांच्या या वाक्यांमुळे मी मनाला आवर घातला खरा, पण आत कुठेतरी ती सुप्त इच्छा अजूनही तेवतच होती. पण तिला आता ‘हवीच’ या आसक्तीची किनार उरली नव्हती.दुसऱ्या दिवशी गावातल्या शाळेतल्या मुलांबरोबर पक्षी निरीक्षण आणि वनभोजनाचा कार्यक्रम होता. जसे पक्षी दिसतील तशी त्यांची माहिती सर मुलांना सांगत होते. कावळा, चिमणी, पोपट, बगळे, बुलबुल, कोतवाल, घार या नेहमी दिसणाऱ्या पक्ष्यांबरोबरच, भिरभिरणाऱ्या पाकोळ्या, आपल्याच नादात गिरकी घेणारा वेडा राघू, ध्यानस्थ बसून क्षणात मासे पकडणारा खंड्या, तुरुतुरु पळत किडे वेचणारी पाणकोंबडी, पिसारा सांभाळत चालणारे मोर, पाहुणे म्हणून आलेले सीगल, आपल्या छोट्या शेपटीचा पिसारा नाचवणारे नाचण, तर आपल्या लांब शेपटीचा डौलदार तुरा सांभाळत उडणारा पॅराडाइज फ्लाय कॅचर, आपलं शिकारीपण बाजूला ठेवून ममतेनं अंडी उबवणारा पांढऱ्या पोटाचा गरुड आणि जोडीने उडणारे धनेश... असे नेहमी न दिसणारे पक्षीही आम्हाला बघायला मिळाले. धनेश दर्शन तर अगदीच अनपेक्षित होतं, ते केवळ सरांच्या तीक्ष्ण नजरेमुळेच झालं..समोर गिरकी घेणाऱ्या वेड्या राघूची माहिती सर सांगत असताना, वर उंच आकाशात दोन काळे ठिपके उडत चाललेले सरांनी हेरले आणि ते धनेश असल्याचं आम्हाला सांगितलं. ते ठिपके एका मोबाईल टॉवरवर बसले तेव्हा सरांनी कॅमेरा लेन्स झूम करून सर्वांना दाखवले. काळ्या अंगाच्या, पांढऱ्या गळ्याच्या, लांब, बाकदार, पिवळ्या चोचीच्या धनेशाची ती जोडी पाहून आम्ही हरखून गेलो. नुसत्या डोळ्यांना अजूनही दोन काळे ठिपकेच वाटणारी ती मलबारी धनेशाची जोडी अचूक ओळखणाऱ्या सरांच्या डोळ्यातही कॅमेऱ्याप्रमाणे लेन्स बसवली आहे की काय असं वाटून गेलं.मनभर पक्षी बघून आता पोटभरीसाठी एका आंब्याच्या डेरेदार वृक्षाखाली आम्ही वनभोजनाला बसलो होतो. त्याच्या शेजारच्या झाडावर घुबडांची घरटी होती अशी एकानं माहिती दिल्यावर माझं मन आशेनं फुलून आलं. सरांनी शोध घ्यायचा प्रयत्न केला. झाडावर पक्षी शिटल्याच्या बऱ्याच पांढऱ्या खुणा दिसत होत्या. शिवाय खाली शिकार केलेल्या पक्ष्यांची थोडी पिसंही पडलेली दिसत होती. ज्याने माहिती पुरवली होती तो तर अर्ध्या उंचीपर्यंत फांदीवर चढूनही आला. पण घुबडाचा मागमूस काही लागला नाही. थोडं हिरमुसायला झालं, पण दुसऱ्या दिवशी सड्यावरची कातळशिल्पं आणि पक्षी बघायला जायचं होतं. तेव्हा काही घडेल या आशेने जरा बरं वाटलं.काळा, खडकाळ, कातळी पठारी भाग, मधेच खुरटं गवत वाढलेलं, तुरळक छोटी झुडुपं असलेल्या त्या सड्यावर काय पक्षी दिसणार असा विचार सुरू असतानाच, समोरून केशरट पोटाचा आणि निळ्या पंखांचा एक पक्षी मस्त भरारी घेऊन उडत गेला. दोन्ही पंख पसरल्यावर दिसणारा त्याचा निळा रंग मोहवणारा तर होताच; पण जणू एखादं निळं स्वप्न उगवतीच्या आशेची किनार लेवून डोळ्यासमोर तरळतंय असं वाटून गेलं. पहिल्याच दर्शनात त्या नीलपंखीच्या मी प्रेमात पडले. आम्ही जिथे जाऊ तिथे दर दहा-पंधरा मिनिटांनी तो आमच्या समोर आमचं स्वप्न घेऊन उडत होता. त्या उडणाऱ्या स्वप्नानं आम्हाला स्वप्नातही कधी पाहिले नव्हते असे अनेक पक्षी दाखवले..काळ्या चमकत्या डोळ्यांचा, गव्हाळ हस्तिदंती रंगाचा, नाजूकसा इझाबेलीन व्हिटीयर हा कोकणात कधीही न आढळणारा पक्षी. पिवळ्या चोचीची टिटवी, गंधाचा ठिपका गळ्यावर लावल्याप्रमाणे दिसणारी पिवळ्या गळ्याची चिमणी, कापशी घार, मोहोळ घार, ससाणा या शिकारी पक्ष्यांबरोबरच शिक्रा आणि छोट्या पक्ष्याची साक्षात झुंज! मनात घुबडाची आस ठेवून पळताना निसर्गाने जे पदरी घातलं ते विलक्षण होतं.बरीच पायपीट झाल्याने दमून विश्रांतीसाठी एका झाडाच्या सावलीत बसलो होतो. तिथून थोड्याच अंतरावर फुललेला काटेसावर मनाला मोहवत होता. त्याची फुलं खाली पडून जणू गुलाबीसर गालिचा अंथरला होता. मी माझ्याही नकळत तिकडे जाऊ लागले. त्याच्या गुलाबी पाकळ्यांच्या दळांचा मखमली स्पर्श सुखावत असतानाच, त्या गालिच्यावर मधेच काही पिसं पडलेली दिसली. पांढऱ्यावर तपकिरी पिवळसर रंगाचे आडवे पट्टे असलेली ती मऊ मुलायम पिसं गोळा केली खरी, पण कोणाची असावी ते काही कळलं नाही. इथली आठवण म्हणून सरांनीही मला ती घेऊ दिली. पक्षी निरीक्षण करताना मिळालेली सापाची कात, बरोबर मधेच भोक असलेला गोलसर दगड आणि ती पिसं; रात्री गप्पा मारताना सहज कुतूहल म्हणून ती पिसं कोणाची आहेत ते गुगल सर्च केलं आणि मी थक्क झाले! माझ्या हातातली ती गव्हाणी घुबडाची मुलायम पिसं बघताना, 'निसर्ग जे दाखवतो ते बघ. त्याचे संकेत समजून घे' हे सरांचे शब्द आठवले. खरं नाही, तरी अशा प्रकारे घुबड माझ्या हाती लागलंच होतं! वाटलं, 'पुढच्यावेळी येशील तेव्हा खरंही दिसेल' असाच तर संकेत त्या पिसातून तो निसर्ग मला देत नसेल? नुसत्या विचारानंच मन पिसं होऊन गेलं!(ऋचा नामजोशी पुणेस्थित नभोवाणी निवेदिका व ललित लेखिका आहेत.). 