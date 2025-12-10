साप्ताहिक

Premium|Velas bird watching experience : वेळास: कासव संवर्धन आणि पक्षीनिरीक्षणाचा अनुभव

Konkan biodiversity : ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेळास गावात लेखिकेने पक्षीनिरीक्षक मोहन उपाध्ये यांच्यासोबत शिक्रा-छोटा पक्षी झुंज, मोरघार दर्शन आणि दुर्मिळ पक्षी बघण्याचा अद्भुत अनुभव घेतला, ज्यात तिला तिची सुप्त इच्छा पूर्ण करणारी गव्हाणी घुबडाची पिसे सापडली.
Velas bird watching experience

Velas bird watching experience

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

ऋचा नामजोशी

रात्री गप्पा मारताना सहज कुतूहल म्हणून ती पिसं कोणाची आहेत ते गुगल सर्च केलं आणि मी थक्क झाले! माझ्या हातातली ती गव्हाणी घुबडाची मुलायम पिसं बघताना, ‘निसर्ग जे दाखवतो ते बघ. त्याचे संकेत समजून घे’ हे सरांचे शब्द आठवले. खरं नाही, तरी अशा प्रकारे घुबड माझ्या हाती लागलंच होतं! वाटलं, ‘पुढच्यावेळी येशील तेव्हा खरंही दिसेल’ असाच तर संकेत त्या पिसातून तो निसर्ग मला देत नसेल? नुसत्या विचारानंच मन पिसं होऊन गेलं!

Loading content, please wait...
Travel
birds
Konkan
Wildlife
Tourism

Related Stories

No stories found.