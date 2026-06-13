Premium|Ocean mysteries explained : महासागराच्या अथांग पोटात दडलेली विज्ञानाला चकित करणारी रहस्ये

श्रेया माधवीप्रगत तंत्रज्ञानाच्या बळावर माणसानं अंतराळात झेप घेतली, पण महासागर अजूनही काहीसा अनएक्सप्लोअर्डच आहे. या निळ्याशार पाण्याखाली दडलेल्या गमती विज्ञानालाही चकित करणाऱ्या आहेत. महासागर माणसाच्या कल्पनाशक्तीला आव्हान देतो. आपण या महासागरांना जपलं, तर महासागरही आपल्याला जपतील!आपल्या ग्रहाचा जवळजवळ ७० टक्के भाग पाण्यानं व्यापला आहे. हे पाणी म्हणजेच पृथ्वीभर विस्तीर्ण पसरलेले महासागर. माणूस पार चंद्रावर पोहोचला, पण महासागराच्या खोल खोल तळाशी त्याला अजून पोहोचायचंय! पृथ्वीवर पाच महासागर असले, तरी सगळे महासागर एकमेकांना जोडलेले आहेत. माणसाला त्याच्याच ग्रहावरचा महासागराचा भाग अजूनही बऱ्याच प्रमाणात अज्ञात आहे. हेच अज्ञान माणसात कुतूहल निर्माण करतं. महासागरासमोर माणूस जेवढा छोटा वाटतो, तेवढीच त्याची उत्सुकता विशाल असते. महासागरांच्या पोटात विज्ञानालाही थक्क करणारी कितीतरी आश्चर्य दडलेली आहेत... त्यांच्याविषयी...१. खनिजांचा खजिनातंत्रज्ञान, संरक्षण यंत्रणा आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेसाठी काही खनिजं अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. साधारण १३ खनिजं पृथ्वीच्या गर्भात आढळतात. पण ३७ खनिजं मुख्यतः महासागराच्या पोटात आढळतात. विविध यंत्रं, वस्तू, वाहनांसाठी लागणारा कच्चा माल महासागरांत दडलेला आहे. म्हणून प्रगत तंत्रज्ञानामुळे जगाची नजर जमिनीतल्या खाणींवरून हटून अथांग महासागरांच्या पोटाकडे वळू लागली आहे. हा खनिजांचा खजिना शोधताना माणसानं महासागरांची काळजीही घ्यायला पाहिजे हेही तितकंच खरं.२. केवढा तो मिठाचा साठा! सगळ्या महासागरांतलं संपूर्ण मीठ काढून ते पृथ्वीच्या भूभागावर एकसारखं पसरवलं, तर त्याचा जवळजवळ ५०० फुटांपेक्षा (१६६ मीटर) जास्त जाडीचा थर तयार होईल. म्हणजेच साधारणपणे एका ४० मजली इमारतीच्या उंचीएवढा तो थर असेल! गंमत म्हणजे, महासागराच्या पाण्यात साधारणपणे ३.५ टक्के वजन हे विरघळलेल्या मिठाचं असतं. महासागर फक्त पाण्याचाच नाही, तर मिठाचाही ‘महासागर’च असतो..३ असं तयार होतं मीठ...तुम्हाला माहीत आहे का, जमिनीवरील खडक समुद्राच्या पाण्यात विरघळणाऱ्या मिठाचे मुख्य स्रोत आहेत! जमिनीवर पडणारं पावसाचं पाणी किंचित आम्लयुक्त असल्यामुळे खडकांची झीज होते. या प्रक्रियेतून खनिजकण सुटे होतात आणि ते ओढे व नद्यांद्वारे वाहत जाऊन शेवटी महासागराला मिळतात. पाण्यात विरघळलेल्या या खनिजकणांपैकी बरेचसे कण महासागरातील सजीव स्वतःसाठी वापरतात, त्यामुळे ते पाण्यातूनही वेगळे होतात. मात्र काही खनिजकण कधीच पाण्यातून बाहेर टाकले जात नाहीत, त्यांचा कोणीही वापर करत नाही. त्यामुळे काळाच्या ओघात समुद्राच्या पाण्यात त्यांचं प्रमाण सतत वाढत राहतं. यामुळे महासागर खारट होत जातात. अर्थात ही प्रक्रिया कोट्यवधी वर्षांपासून चालत आली आहे.४ हलता तळ!महासागराचा तळ स्थिर नसून तो सतत सरकत असतो! विज्ञानाच्या भाषेत या प्रक्रियेला सीफ्लोअर स्प्रेडिंग म्हणजेच टेक्टॉनिक प्लेट्सची हालचाल म्हणतात. महासागराचा तळ प्रामुख्यानं बेसॉल्ट आणि इतर अग्निजन्य खडकांपासून तयार झाला आहे. त्याला ‘समुद्री कवच’ (ओशनिक क्रस्ट) म्हणतात. टेक्टॉनिक प्लेट्स एकमेकांपासून दूर सरकतात, तेव्हा वितळलेला शिलारस (मॅग्मा) महासागराच्या तळावर येतो. हा गरम शिलारस महासागराच्या थंड पाण्याच्या संपर्कात आल्यानंतर तो लगेच थंड होऊन त्याचा कडक खडक होतो. हा नवीन तयार झालेला खडक जुन्या तळाला दोन्ही बाजूंनी बाहेरच्या दिशेनं ढकलतो. यामुळे समुद्राच्या मध्यभागी सतत नवीन तळ तयार होतो आणि जुना तळ सरकतो. ही प्रक्रिया आपल्या हाताची नखं ज्या वेगानं वाढतात, साधारण तितक्याच वेगानं होते. आज अस्तित्वात असलेले खंड याच प्रकारे निर्माण झालेले आहेत.५ अज्ञात प्रजातीपृथ्वीच्या भूपृष्ठापेक्षा जास्त जैवविविधता महासागराच्या पोटात आढळते. शास्त्रज्ञांच्या मते, महासागरात सुमारे २२ लाखांपेक्षा जास्त प्रजाती असू शकतात. पण आपण आजपर्यंत केवळ सुमारे दोन लाख ४० हजारांच्या आसपासच प्रजातींचा शोध लावू शकलो आहोत. म्हणजेच साधारण ९० टक्के प्रजातींचा शोध लागणं अजून बाकी आहे! गंमत म्हणजे, महासागराच्या तळाशी, जिथं सूर्यप्रकाश कधीच पोहोचत नाही आणि पाण्याची दाट घनता व प्रचंड दाब असतो, तिथंही जीवसृष्टी अस्तित्वात असण्याची शक्यता आहे. महासागर लाखो अज्ञात जीवांचं सुरक्षित घर आहे.६ ऑक्सिजनचा स्रोत!केवळ पृथ्वीवरची झाडं आणि जंगलंच नाही, तर महासागरही मानवाला ऑक्सिजन पुरवतात. पृथ्वीवरच्या एकूण ऑक्सिजनपैकी सुमारे ५० टक्के ऑक्सिजन महासागरातून मिळतो. महासागराच्या पाण्यात अतिशय सूक्ष्म, डोळ्यांना न दिसणारे फायटोप्लँक्टन आणि प्रोक्लोरोकोकस हे सजीव असतात. हे सजीव प्रकाशसंश्लेषणाची प्रक्रिया करून ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात. या वनस्पतींना महासागरातलं ‘अदृश्य जंगल’ म्हटलं जातं. महासागर आपल्याला फक्त ऑक्सिजन देत नाहीत, तर ते आपण उत्सर्जित केलेला कार्बन डायऑक्साइडही शोषून घेतात..७ पृथ्वीवरचं नैसर्गिक ‘महा-संग्रहालय’संग्रहालयात आपण इतिहासाचे अवशेष, मौल्यवान वस्तू आणि प्राचीन संस्कृती जतन करून ठेवतो, तसंच महासागरही आपल्या पोटात अब्जावधी वर्षांचा इतिहास आणि मानवी संस्कृतीचे पुरावे जतन करून ठेवतात. युनेस्कोच्या मते, पृथ्वीवरच्या संग्रहालयांमध्ये असलेल्या ऐतिहासिक वस्तू आणि अवशेषांपेक्षा कैकपटीनं अधिक अवशेष महासागराच्या तळाशी दडलेले आहेत. बुडालेली जहाजं, जलसमाधी मिळालेली शहरं, काळाच्या ओघात नष्ट झालेल्या प्राण्यांचे, वनस्पतींचे, पक्ष्यांचे अवशेष, खजिना, खनिजं, विविध प्रकारचे खडक, वाहून गेलेली शिल्पं, इतरही काही पुरातत्त्वीय वस्तू महासागराच्या तळाशी असाव्यात! यातल्या अनेक वस्तू मानवानं महासागराचा तळ ढवळून शोधल्याही आहेत.८ पृथ्वीचं हृदयआपल्या शरीरात हृदय काम करतं, अगदी तसाच महासागरांचा पृथ्वीच्या हवामानात सहभाग असतो. महासागर हवामानावर परिणाम घडवून आणतात. वातावरणात योग्य प्रमाणात उष्णता व आर्द्रता पसरवण्याचं काम महासागर करतात. पृथ्वीच्या जलचक्रावर आणि मॉन्सूनवर महासागराचा प्रभाव पडतो. सागरी प्रवाहांमध्ये बिघाड झाला,तर पृथ्वीचं वातावरणीय चक्र कोलमडतं.९ सर्वात लांब पर्वतरांगविश्वास नाही ना बसत! पृथ्वीवरची सर्वात लांब पर्वतरांग ‘मिड-ओशन रिज’ ही महासागराच्या पोटात आहे. टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या हालचालींमुळे या पर्वतरांगेची निर्मिती झाली आहे. ही पर्वतरांग ६५ हजार किलोमीटर लांब आहे. सर्वात लांब पर्वतरांग अशी ओळख असलेल्या अँडीजपेक्षा अनेक पटींनी ही पर्वतरांग लांब आहे. याच पर्वतरांगेच्या शिखरांवर ज्वालामुखी आहेत..१० ‘बोलका’ महासागरवरून शांत दिसणारा महासागर आतून नैसर्गिक आवाजांनी गजबजलेला असतो. लाटांच्या आवाजाव्यतिरिक्तही महासागरात असंख्य वेगवेगळे आवाज निर्माण होत असतात. व्हेल व विविध माशांचे, खेकडे व कोळंबीच्या नांग्यांनी निर्माण होणारे, हिमनग तुटण्याचे, ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे, भूकंपांचे असे विविध आवाज महासागरात घुमत असतात.महासागर जितका शांत वाटतो, तितकाच तो खोल अन् अनाकलनीय आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या बळावर माणसानं अंतराळात झेप घेतली, पण अजूनही त्याला महासागराचा संपूर्ण थांग लागलेला नाही. या निळ्याशार पाण्याखाली दडलेल्या गमती विज्ञानालाही चकित करणाऱ्या आहेत. महासागर माणसाच्या कल्पनाशक्तीला आव्हान देतो. आपण या महासागरांना जपलं, तर महासागरही आपल्याला जपतील, इतकं सोपं गणित आहे.श्रेया माधवी साप्ताहिक सकाळमध्ये संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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