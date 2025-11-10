Premium|Climate Change: गेल्या दहा वर्षांत वादळांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा नेमका काय..?

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर भारताच्या आजूबाजूच्या विशाल भूप्रदेशावर आणि समुद्रपृष्ठावर होणाऱ्या हवामान बदलाचा बारकाईने अभ्यास केला, तर एप्रिलपासूनच तयार होऊ लागणाऱ्या समुद्रावरील चक्रीवादळांच्या यंत्रणेचा थोडाफार तरी अंदाज करता येणे शक्य आहे. गेल्या काही वर्षांतील चक्रीवादळांच्या अभ्यासातून आता हे लक्षात येऊ लागले आहे. जगातल्या सगळ्या महासागरांच्या सरासरी तापमानात सध्या वाढ होत आहे. समुद्राच्या सातशे मीटर खोलीपर्यंत एक दशांश अंश सेल्सिअसने वाढ जाणवते आहे आणि त्याचा मोठा परिणाम चक्रीवादळांच्या निर्मितीवर होतो आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जवळजवळ दरवर्षी समुद्र आणि जमिनीच्या तापमान बदलाचे आकृतिबंध (Pattern) स्पष्ट करणारे संशोधन समोर येत आहे. समुद्रपृष्ठाच्या वाढलेल्या तापमानाची नोंद आज अनेक ठिकाणी करण्यात येत आहे. अवेळी येणारी वादळे, मान्सूनच्या वेळापत्रकात होत असलेले बदल यांसारख्या घटनांची सुरुवात समुद्रपृष्ठावरच होत असते. अभ्यासाअंती या वादळांच्या निर्मितीची चाहूल लागत असली, तरी ते संशोधन अजूनही तोकडेच पडत आहे, असे दिसून येत आहे. .अलीकडे आलेली वादळे, भविष्यात भारताच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर येऊ शकणाऱ्या तीव्र चक्रीवादळांच्या संकटांची पूर्वसूचक आहेत आणि या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला नेहमी तयार राहणे गरजेचे आहे. एक गोष्ट नक्की, की मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनोत्तर वादळे, अरबी समुद्रातील आणि बंगालच्या उपसागरातील वादळे, त्यांची वाढती तीव्रता आणि सतत बदलते मार्ग, त्यांची वाढती बाष्पधारण क्षमता या गेल्या काही वर्षांतील अनुभवांमुळे किनारी प्रदेशांवर भविष्यात होऊ शकणाऱ्या परिणामांचे नेमके आणि अचूक पूर्वआकलन होण्यास वैज्ञानिकांना मदत होते आहे.चक्रीवादळांची वाढती वारंवारिताता. ४ ऑक्टोबर रोजी ‘शक्ती’ चक्रीवादळ गुजरातमधील द्वारका शहरापासून सुमारे ४२० किलोमीटर अंतरावर तयार होऊन, ताशी १८ किलोमीटर वेगाने पश्चिम आणि नैऋत्येकडे सरकत होते. भारतात ते थेट जमिनीवर धडकण्याची शक्यता नव्हती, तरी त्याचे परिघीय परिणाम लक्षणीय होते. महाराष्ट्राच्या कोकण किनाऱ्यावर, विशेषतः मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथे मध्यम ते मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे आणि खवळलेल्या समुद्राचा अनुभव अनेकांनी घेतला. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी दुसरे चक्रीवादळ मध्यपूर्व अरबी समुद्रात वेग घेत होते. अरबी समुद्रात सलग पंधरा दिवसांत हे दुसरे चक्रीवादळ तयार झाले होते. परतीच्या मान्सूनच्यावेळीच हे चक्रीवादळ आले होते. २७ व २८ रोजी त्याचे महाचक्रीवादळात रूपांतर होणार असल्याने भारतीय किनारपट्टीला सावधानतेचा इशारा देण्यात आला होता. प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर याचा प्रभाव पडला. महाराष्ट्रात मात्र त्याचा तुलनेने कमी प्रभाव जाणवला. राज्यात या काळात हलका ते मध्यम पाऊस पडला. राज्यातील अवकाळी पावसाचा मुक्काम ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढला आणि सर्वत्र हलका ते मध्यम पावसाचा हवामान खात्याने वर्तवलेला अंदाज खरा ठरला. वादळातील वाऱ्याचा वेग ताशी ६५ किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल, तर त्याचे नामकरण केले जाते. मात्र मध्यपूर्व अरबी समुद्रातील वादळाच्या वाऱ्याचा वेग खूप कमी असल्यामुळे त्याला नाव दिले गेले नाही.अरबी समुद्रावर तयार झालेले वायुभाराचे तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र (Depression) आठवडा उलटून गेला तरीही सक्रिय होते. वातावरणातील विशिष्ट स्थितीमुळे हे कमी दाबाचे क्षेत्र मध्यपूर्व अरबी समुद्रावरच अडकल्याची असामान्य स्थिती तयार झाली होती. पुढचे काही दिवस हे कमी दाबाचे क्षेत्र समुद्रावरच स्थिर राहिले आणि त्यामुळे पश्चिम किनारपट्टीवर ढगाळ हवामान आणि पावसाची स्थिती कायम राहिली. आग्नेय अरबी समुद्रात १८ ऑक्टोबरला कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले. त्यानंतर लक्षद्वीपजवळ असताना २२ ऑक्टोबरला या क्षेत्राची तीव्रता वाढली. त्यानंतरच्या पाच दिवसांमध्ये मध्यपूर्व अरबी समुद्रावर या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रवास सुरुवातीला वायव्य, मग पुन्हा उत्तर दिशेने झाला. ३० ऑक्टोबरपर्यंत हे कमी दाबाचे क्षेत्र मध्यपूर्व अरबी समुद्रावरच सक्रिय होते. .समुद्रावर दीर्घकाळ राहूनही या लघुभार क्षेत्राची तीव्रता वाढत नाही आणि हे क्षेत्र जमिनीवरही येत नाही अशी असामान्य स्थिती कुतूहलाचा विषय ठरली होती. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या मताप्रमाणे वातावरणातील सुमारे १२ किलोमीटर उंचीवरील वारे तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रांच्या मार्गाचे नियंत्रण करत असतात. या वाऱ्यांच्या प्रभावामुळेच हिंदी महासागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रांचे जमिनीकडे मार्गक्रमण सर्वसाधारणपणे उत्तर, वायव्य किंवा पश्चिम दिशेने होत असते. अरबी समुद्रात त्यावेळी सक्रिय असलेल्या कमी दाब क्षेत्राचा (Low Pressure) उंचावरील भाग हा कमी दाब आणि जास्त दाबाच्या पट्ट्यांच्या दरम्यानच्या क्षेत्रामध्ये (Col Region) अडकला होता. अशा भागात वायुभार सर्वत्र सारखा असतो आणि हवा शांत असते. अरबी समुद्रात २२ ऑक्टोबर रोजी तयार झालेला १००७ हेक्टा पास्कल इतक्या कमी दाबाचा पट्टा २४ ऑक्टोबरपर्यंत कमी झालेला नव्हता किंवा तीव्रही झालेला नव्हता. २५ ते ३० ऑक्टोबर यादरम्यान तो १००४ हेक्टा पास्कलपासून १००१ हेक्टा पास्कल इतका कमी झाला. ३१ ऑक्टोबरपासून तो १००५ ते १००९बी इतका वाढला. या तटस्थ क्षेत्रामध्ये वाऱ्यांचा प्रवाह क्षीण असतो. त्यामुळे हे क्षेत्र जमिनीकडे न सरकता मध्यपूर्व अरबी समुद्रावरच रेंगाळले होते. हिंदी महासागराचे तापमान चक्रीवादळ तयार होण्यासाठी पोषक होते, तरी वातावरणात वेगवेगळ्या उंचीवरील वाऱ्यांच्या वेगात मोठी तफावत असल्याने दीर्घकाळ समुद्रावर राहूनही अरबी समुद्रातील या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढली नाही.याच दरम्यान बंगालच्या उपसागरात २७ ऑक्टोबरला सोमवारी पहाटे ‘मोंथा’ चक्रीवादळाची निर्मिती झाली आणि मंगळवारी, २८ ऑक्टोबरला या चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली. मोंथा चक्रीवादळाने मंगळवारी रात्री आंध्र प्रदेशमधील मछलीपट्टणम आणि कलिंगपट्टणम यांच्यादरम्यान काकीनाड्याजवळ किनारपट्टी ओलांडली. यावेळी वाऱ्यांचा वेग ताशी ९० ते १०० किलोमीटर होता. जमिनीवर आल्यावर वादळाची तीव्रता कमी होऊन ते २९-३० ऑक्टोबरला विजयवाडा, वारंगळ आणि विदर्भाजवळ पोहोचले. एकाचवेळी दोन चक्रीवादळांची निर्मिती होणे ही परिस्थिती दुर्मीळ मानली जाते. यावेळी, म्हणजे २२ ते ३० ऑक्टोबरमध्ये उत्तर हिंदी महासागरात अशीच स्थिती निर्माण झाली होती.अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर यांनी व्यापलेला हिंदी महासागराचा उत्तरेकडील प्रदेश, तिथे निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या या दोन तीव्र चक्रीवादळ प्रणालींनी २२ ते ३० ऑक्टोबर या काळात बाधित झाला होता. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत (हा लेख लिहून होईपर्यंत) ही दोन्ही वादळे कमजोर झाली असली, तरी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस अजूनही पडतोच आहे. पूर्वमध्य अरबी समुद्रावरील कमी दाबाचा पट्टा सुमारे तीन किलोमीटर प्रतितास या वेगाने उत्तरेकडे जात आहे, असे भारतीय हवामान विभागाने म्हटले होते. .Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांत वाढबंगालच्या उपसागरात बहुतेकवेळा अशी चक्रीवादळे निर्माण होतात, तर अरबी समुद्र त्याबाबतीत कमी सक्रिय असतो. मात्र आता ही स्थिती जागतिक हवामान बदलांमुळे बदलत आहे. २००१ ते २०१९ आणि २०२५दरम्यान, अरबी समुद्रावर तीव्र चक्रीवादळांमध्ये ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अत्यंत तीव्र चक्रीवादळांमध्ये १५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही प्रवृत्ती थेट जागतिक तापमानवाढीशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे अरबी समुद्रातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढत आहे. परिणामी अधिक वारंवार आणि शक्तिशाली वादळे निर्माण होत आहेत. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे वाढते तापमान, तसेच हिंदी महासागर द्वीध्रुवसारख्या (Indian Ocean Dipole - IOD) सागरी घटकांमुळे चक्रीवादळे तीव्र होत आहेत. हिंदी महासागर द्वीध्रुव ही एक हवामान घटना आहे. पश्चिम आणि पूर्व हिंदी महासागरांमधील समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानातील चढ-उतारांद्वारे ही घटना दर्शविली जाते. या बदलाचा अर्थ असा आहे, की महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातसारखी पश्चिम किनारपट्टीची राज्ये चक्रीवादळाच्या प्रभावांमुळे अधिक असुरक्षित होत आहेत..उत्तर हिंदी महासागराच्या अरबी समुद्राच्या भागात ७ डिसेंबर २०१९पर्यंत चक्रीवादळांची सर्वाधिक नोंद झाली होती. अरबी समुद्रात बंगालच्या उपसागरापेक्षा नेहमीच कमी वादळे होतात आणि जी होतात ती जास्त तीव्रतेची कधीच नसतात. मात्र २०१९मध्ये वादळांचा हा आकृतिबंध पूर्णपणे बदलल्याचे सर्वप्रथम दिसून आले. मान्सूनोत्तर काळात या भागात तयार होणाऱ्या वादळांची संख्या कमी असते; तीही त्यावर्षी वाढल्याचे आढळून आले. सामान्यपणे दरवर्षी अरबी समुद्रात दोन लघुभाराची आवर्ते तयार होतात आणि त्यातल्या एकाचे तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर होते. वादळांच्या संख्येतील ही वाढ मुख्यतः जमीन आणि पाण्याच्या तापमानात हवामान बदलामुळे झालेल्या वाढीचाच परिणाम असावा, असे हवामान शास्त्रज्ञांचे मत आहे. गेल्या ११ वर्षांत हिंदी महासागराच्या उत्तरेकडील भागात असलेल्या अरबी समुद्र व बंगालचा उपसागर या दोन्ही प्रदेशांतील उष्णकटिबंधीय वादळांच्या संख्येत ३३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे भारतीय हवामान खात्याकडून उपलब्ध होणाऱ्या सांख्यिकीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत वादळांच्या संख्येतील वाढ त्यापूर्वीच्या दशकातील वादळापेक्षा ११ टक्क्यांनी जास्त आहे. यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंतच हिंदी महासागराच्या या भागात २५ वादळे निर्माण झाली. २०१९मध्ये ११ वादळांची निर्मिती झाली. १९८५नंतर इतक्या मोठ्या संख्येने वादळनिर्मिती झाली नव्हती. यातल्या सात वादळांची तीव्रता वाढून त्यांची संहारक वादळे झाली तीही याच काळात. २०२० ते २०२५ दरम्यान उत्तर हिंदी महासागरात अंदाजे २४ ते ३० उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे आली (२०२०मध्ये सुमारे पाच, २०२१मध्ये पाच, २०२२मध्ये तीन, २०२३मध्ये सहा आणि २०२४मध्ये चार). यावर्षी आत्तापर्यंत शक्ती आणि मोंथासह दोन तीव्र आणि दोन अतितीव्र वादळांची नोंद झाली आहे. .Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.प्रबळ अभिसरण प्रवाह, भरपूर क्युम्युलोनिम्बस ढग आणि विशाल रुंदीचा आवर्त डोळा (Eye of the cyclone) असे गुणधर्म असलेल्या गेल्या दशकातील काही वादळांचे रूपांतर झपाट्याने विध्वंसक आवर्तात झाले आणि दोन्ही किनाऱ्यांना अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलन अशा संकटांना सामोरे जावे लागले. वादळाच्या प्रभावामुळे वीज आणि दळणवळण सेवा अनेक ठिकाणी ठप्प झाली आणि पूर परिस्थिती निर्माण झाली. अशा वादळांना टिकून राहण्यासाठी भरपूर उबदार बाष्प आवश्यक असते. तीच त्यांची मुख्य ऊर्जा असते.वातावरणात उष्ण व आर्द्र हवेचा पुरेसा व सततचा पुरवठा हे त्यांच्या निर्मितीमागचे मुख्य कारण आहे. जिथे ६० ते ७० मीटर खोलीपर्यंत २७ अंश सेल्सिअस एवढे तापमान असते अशा उष्णकटिबंधीय, उबदार समुद्रपृष्ठावर त्यांचा जन्म होतो. समुद्रपृष्ठाच्या वर ९ ते १५ हजार मीटर उंचीवर प्रत्यावर्ती अभिसरण असले, तर अशी चक्रीवादळे तयार होण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. या वादळांच्या रचनेत काही महत्त्वाचे वर्तुळाकृती पट्टे आढळतात. मध्यभागी मंद वाऱ्यांचा, उच्च तापमानाचा, लघुत्तम वायुभाराचा प्रदेश असतो. यास आवर्ताचा डोळा म्हटले जाते. ह्याच्या भोवती पर्जन्यमेघांचा १० ते २० किलोमीटर रुंदीचा पट्टा असतो. जोराचे वारे, तीव्र उर्ध्वगामी हवा आणि भरपूर पाऊस असे ह्यांचे सर्वसाधारण स्वरूप असते. ह्याच्या बाहेर क्रमशः कमी होत जाणारे ढगांचे प्रमाण, क्षीण उर्ध्वगामी हालचाल, अत्यल्प पर्जन्य अशी परिस्थिती असते.उत्तर हिंदी महासागरात मान्सूनोत्तर वादळे नेहमीच हजेरी लावत असली, तरी गेल्या काही वर्षांपासून ती अधिक विध्वंसक आणि बेभरवशाची होऊ लागली आहेत, हे यावर्षीच्या या दोन वादळांनी पुन्हा एकदा सिद्ध गेल्या काही वर्षांतली अरबी समुद्रातील व बंगालच्या उपसागरातील, मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनोत्तर उष्णकटिबंधीय वादळे अनेक दृष्टींनी वेगळी, अतिसंहारक व अतितीव्र होती. त्यांचे प्रवास मार्ग, तीव्रता आणि ती तयार होण्याची प्रक्रिया व त्यांची वाढत असलेली वारंवारिता या सगळ्याच गोष्टी अनपेक्षित, थोड्याशा अनाकलनीय आणि गोंधळात टाकणाऱ्या व काहीशा असंबद्ध होत्या, आणि हा समुद्रावरील तापमान बदलाचाच परिणाम असल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांचे मत आहे.(डॉ. श्रीकांत कार्लेकर पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक व लेखक आहेत.) 