Premium|Kolhapur Tourism : अंबाबाई-पन्हाळगडापलीकडचं कोल्हापूर; निसर्ग आणि इतिहासाच्या आडवाटांची सफर

शिवाजी यादवकोल्हापूर म्हटले, की डोळ्यांसमोर येते ते अंबाबाईचे जागृत देवस्थान, पन्हाळगड, तांबडा-पांढरा रस्सा, कोल्हापुरी चप्पल आणि कुस्तीचा आखाडा... पण या ओळखीच्या पर्यटनस्थळांच्या पलीकडेही कोल्हापूरचा एक वेगळाच चेहरा आहे. निसर्गाच्या कुशीत लपलेले, इतिहासाच्या खुणा जपणारे आणि गावाकडच्या साधेपणाचा अनुभव देणारे ‘आडवाटेचे कोल्हापूर’...हिरवेगार डोंगर, खोल दऱ्या, पावसाने नटलेली हिरवाई, दूरवर पसरलेले पाणलोट तसेच वन्यजीवांनी समृद्ध अशी विपुल वनसंपदा! हिरवीगार शेतशिवारे, ग्रामीण संस्कृतीची शान असलेली कौलारू घरे, चमचमीत पण तितकेच खमंग मसाल्याचे पदार्थ, शाकाहारी-मांसाहारी जेवण, फुललेल्या बागा, नद्यांचे उगम आणि संगम, सुंदर मंदिरे, भक्कम गडकोट, ५० ते ७० किलोमीटर अंतरातील जंगली पायवाटांवरची पदभ्रमंती, एकाच वेळी नजरेच्या टापूत दिसणारा कोकण अशी प्रत्येक कानाकोपऱ्यात काहीतरी नेत्रसुखद दृश्ये हमखास पाहायला मिळतील, याची शाश्वती देणारा, ‘बजेट’मध्ये बसणारा आणि भरगच्च पर्यटनाचा आनंद देणारा ‘लय भारी’ जिल्हा म्हणजे कोल्हापूर! कोल्हापूर ऐतिहासिक, धार्मिक नगरी असली तरी नव्या काळातील चौफेर विकास आणि तारांकित सुविधांनी शहराला आधुनिकतेचा लुक आला आहे. पश्चिम घाटातली सह्याद्रीची रांग या जिल्ह्याची संरक्षण भिंत म्हणून उभी आहे. जिल्ह्यात चहूबाजूंना असलेली प्रेक्षणीय स्थळे आणि धार्मिक, ऐतिहासिक ठिकाणे पर्यटकांना सदैव आकर्षित करतात. इतकेच नव्हे तर चार दिवस कोल्हापुरात घालवले, की माणूस इथल्या भौगोलिक वातावरणासह कोल्हापूरच्या रांगड्या संस्कृतीशी एकरूप होऊन जातो.अलीकडच्या काळात येथील दळणवळणाच्या सुविधाही गरजेइतक्या सक्षम झाल्या आहेत, त्यामुळे देशभरातील पर्यटक कोल्हापुरी पर्यटनाचा आनंद घेण्यासोबतच धार्मिक तीर्थाटनातून मनःशांती मिळविण्यासाठी कोल्हापूरला येतात. म्हणूनच येथील शहरातील मुख्य रस्ते पर्यटकांच्या गर्दीमुळे कायम प्रवाही राहतात..कोल्हापुरी गुणवैशिष्ट्ये पाहण्याची पर्वणीकोल्हापूर हा राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्याचा आणि कर्तृत्वाचा उज्ज्वल वारसा लाभलेला, समतेचा संदेश देणारा बहुअंगाने समृद्ध जिल्हा आहे. कोल्हापूरची चित्रपटनिर्मिती, येथील राजवाडे, गुऱ्हाळ घरे, उसाचे फड, गूळ, चटण्या, मसाले, तांबडा-पांढरा रस्सा, मिसळ, कट्ट्यावरचे धारोष्ण दूध; कुस्ती आखाडे अन् पैलवान; गडकोट, जंगल, बंधारे-धरणे, फाउंड्री, घाटमाथे, घाटरस्ते; कोल्हापुरी साज; कोल्हापुरी चपला; शिल्पकला, चित्रकला यांपासून ते येथील लोकांनी जपलेल्या यात्रा-जत्रांच्या संस्कृती, परंपरा, निसर्गसौंदर्याच्या अनुपम छटांपर्यंत नानाविध गुणवैशिष्ट्यांची कोल्हापुरी महती व ओळख जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे. अशा विविध गुणांनी नटलेल्या कोल्हापूरच्या वास्तू, प्रेक्षणीय स्थळे, ठिकाणे, मंदिरे आणि येथील सांस्कृतिक वैभव पाहण्याची आस व जिज्ञासा घेऊन देश-विदेशातून तसेच राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक-पर्यटक येथे येत असतात.पुस्तकापासून ते आजच्या सोशल मीडियापर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणांहून कोल्हापूरविषयी माहितीचा खजिना जगभरातील लोकांसमोर उलगडला जात आहे. यातून अनेकांना कोल्हापूरची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्याविषयी उत्सुकता निर्माण होते आणि अनेकजण माहिती-तंत्रज्ञान व समाज माध्यमांचा आधार घेऊन कोल्हापूरचा शोध घेतात, तिथल्या वाटा पाहतात, त्याबद्दल वाचतात आणि प्रत्यक्ष कोल्हापूरला भेटही देतात. म्हणूनच सुट्टीच्या हंगामात दिवसाला जवळपास एक लाख पर्यटक कोल्हापूरला भेट देतात, तर इतरवेळी २५ ते ३० हजार पर्यटकांची नियमित ये-जा कोल्हापुरात असते.कोल्हापूरमध्ये आल्यानंतर आई अंबाबाईचे दर्शन, श्रीजोतिबा देवाचे दर्शन, पन्हाळा किल्ला, रंकाळा तलाव, न्यू पॅलेस, कणेरी मठ अशी पारंपरिक ठिकाणे आवर्जून पाहिली जातात. कोल्हापूरच्या एखाद्या घरात आलेल्या पाहुण्याला पन्हाळा दाखवणे, जोतिबाला घेऊन जाणे हा येथील पाहुणचाराचा एक अविभाज्य भागच झाला आहे. पूर्वीच्या काळी फक्त लग्नसराई किंवा शालेय सुट्टीच्या काळात पर्यटक कोल्हापुरात येत असत. अलीकडे वीसेक वर्षांत मात्र पर्यटकांचा कोल्हापुरातील ओघ बारमाही झाला आहे, त्यामुळे शहर नेहमी स्थानिकांच्या आणि बाहेरून आलेल्या पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेलेले असते. येथील स्थानिक अर्थकरणाला यामुळे बळकटी मिळते. एक व्यक्तीचा एका दिवसाचा एक हजार रुपयांचा खर्च गृहीत धरला, तरी कोल्हापुरात जवळपास एक कोटी रुपयांची उलाढाल होते आणि त्यामुळे जवळपास पाच-सात हजार लोकांना आर्थिक हातभार लागतो, असे ढोबळ अर्थकरण येथे सहज दिसून येते.कोल्हापूरच्या पर्यटनाला जिल्हा प्रशासनाने प्रोत्साहनाचे बळ दिले आणि येथे पर्यटनाचे वेगवेगळे प्रयोग राबवण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत अनेक प्रयत्न झाले. यात वन विभागाने काही प्रयोग केले, खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी प्रयोग केले. यापूर्वीचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘आडवाटेचा कोल्हापूर’ हा पर्यटनाचा मोफत उपक्रम राबवला. कोल्हापूरच्या दऱ्याखोऱ्यांत दडलेली प्रेक्षणीय स्थळे, धार्मिक स्थळे आणि संस्कृतीच्या छटा देशभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचल्या, काही स्वयंसेवी संस्थांनी पर्यटनपूरक व्यवसायाला चालना दिली, काहींनी मोफत अन्नछत्र, अल्पदरातील यात्री निवास अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे कमी खर्चात भरगच्च पर्यटनाचा आनंद घ्यावा तर कोल्हापुरात, असे सूत्रच झाले आहे.श्रीक्षेत्रवाडी रत्नागिरीचा जोतिबा, श्रीक्षेत्र नरसिंहवाडी, श्रीक्षेत्र कणेरी मठ, श्रीक्षेत्र खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर इथपासून ते आजरा तालुक्यातील रामतीर्थ धबधबा, हिरण्यकेशी नदीचे उगमस्थान, कात्यायनी देवी मंदिर, सातेरी देवी मंदिर, रामलिंग धुळोबा, डोंगर जंगल, बाहुबली मंदिर इत्यादी धार्मिक स्थळे पाहता येतात. अलीकडच्या काळात संत सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान या ठिकाणीही भाविकांची मोठी गर्दी असते. देवदर्शनाबरोबरच पर्यटनाचा आनंदही घेतला जातो. याशिवाय काही खासगी पर्यटन व्यावसायिकांनी वेगवेगळी ॲग्रो फार्म्स किंवा ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे काही पर्यटन प्रकल्प सुरू केले आहोत. वॉटर पार्कसारखे प्रयोग केले गेले, त्यामध्ये काही यशस्वी झाले, तर काही अयशस्वी झाले. मात्र यानिमित्ताने कोल्हापूरला येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढण्यास मोठी मदतच झाली.कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी या तालुक्यांमध्ये घनदाट जंगल, उंच डोंगरदऱ्या, वन्यजीवांचा वावर असलेले धनगरवाडे आणि काही खास खेडी; भाताची शेती, उसाची शेती यांमुळे हा परिसर सदैव हिरवाईने फुललेला असतो. राधानगरी हा एकमेव तालुका असा आहे, जिथे एकूण पाच धरणे आहेत. राधानगरीचे प्रसिद्ध धरण राजर्षी शाहू महाराजांनी बांधलेले आहे. त्याचे सहा स्वयंचलित दरवाजे हा अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून पर्यटक जिज्ञासेने पाहायला येतात. याबरोबर दाजीपूर हे गव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले अभयारण्य पाहण्यासारखे आहे. तेथील कोकण पॉइंट व दाजीपूर सडा १८ किलोमीटरचा ट्रॅक असलेले अभयारण्य येथे गव्यांचे कळप पाहायला मिळतात. जंगल सफारीची सुविधा वनविभागाने केलेली आहे. आजरा, चंदगड येथील घनदाट जंगल तसेच रामतीर्थ धबधबा व मंदिर आहे. शाहूवाडी तालुक्यात ऐतिहासिक पावनखिंड हे ऐतिहासिक लढाईचे ठिकाण पाहायला मिळते. याच परिसरात काही खासगी हॉटेल व्यावसायिकांनी जंगल सफारीच्या गाड्याही पर्यटकांसाठी सज्ज ठेवल्या आहेत. याच परिसरात गव्यांचे दर्शनही होते. कागल पाझर तलाव हे समुद्रकिनाऱ्याचा अनुभव देणारे नवीन प्रेक्षणीय स्थळ विकसित केले गेले आहे. अल्पावधीतच हे स्थळ लोकप्रिय झाले. येथील तलावाला समुद्राचा फील देणाऱ्या लाटा, नौकानयन, वॉटर स्पोर्ट््स अशा सुविधांचा आनंद घेता येतो. भुदरगड तालुक्यातील सवतकडा येथे वन विभागाने नव्याने पर्यटनपूरक सुविधा विकसित केल्या आहेत. सात धबधबे असणाऱ्या घनदाट जंगलात ७० फूट उंचीचा धबधब्यासह इतर ठिकाणी झिपलाइन, पाण्यातील लांबलचक घसरगुंडी असे साहसी खेळही येथे खेळता येतात..Marathi News Updates : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....आडवाटेचे कोल्हापूरकोल्हापूर म्हटले, की डोळ्यांसमोर येते ते अंबाबाईचे जागृत देवस्थान, पन्हाळगड, तांबडा-पांढरा रस्सा, कोल्हापुरी चप्पल आणि कुस्तीचा आखाडा. पण या ओळखीच्या पर्यटनस्थळांच्या पलीकडेही कोल्हापूरचा एक वेगळाच चेहरा आहे. निसर्गाच्या कुशीत लपलेले, इतिहासाच्या खुणा जपणारे आणि गावाकडच्या साधेपणाचा अनुभव देणारे ‘आडवाटेचे कोल्हापूर’. आडवाटेच्या कोल्हापूरची खरी ओळख इथल्या माणसांमध्ये आणि ग्रामीण संस्कृतीत दडलेली आहे. एखाद्या छोट्याशा गावातील घरगुती जेवण, चुलीवरची गरम भाकरी-ठेचा, ताकाचा ग्लास किंवा शेताच्या बांधावरच्या निवांत गप्पा या अनुभवांची तुलना कोणत्याही महागड्या पर्यटनस्थळाशी करता येणार नाही. इथला पाहुणचारच आपले मन जिंकून घेतो.स्वस्तात मस्त सेवासर्वसामान्य कुटुंबाला कमी खर्चात पर्यटनाचा आनंद घेता येऊ शकतो. त्यासाठी कोल्हापुरात धर्मशाळेत ८०० रुपयांमध्ये स्वच्छ, चकचकीत खोल्या मिळतात. तसेच यात्रीनिवासात १,२०० ते १,५०० रुपयांपर्यंत, तर उंची हॉटेलमध्ये १,५०० ते चार हजार रुपयांपर्यंत १२ तास व २४ तासांसाठी खोली मिळते. अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यांत अशा निवास सुविधा आहे. जिल्ह्यातील व्यावसायिक हॉटेल, यात्रीनिवास, होमस्टे अशी सर्व मिळून ५० हजार खोल्यांची सुविधा आहे.कोल्हापूरची खाद्यसंस्कृतीकोल्हापूरची खाद्यसंस्कृती पर्यटकांना आकर्षित करणारी आहे. तिखट, झणझणीत, मसालेदार आणि अस्सल ग्रामीण चवीचा संगम म्हणजे कोल्हापुरी खाद्यसंस्कृती. कोल्हापुरात पाच ठिकाणी मोफत अन्नछत्र चालवली जातात. खास पदार्थांचा आनंद घेणाऱ्यांसाठी, मांसाहार करणाऱ्या लोकांसाठी तांबडा आणि पांढरा रस्सा, मटणाच्या विविध पदार्थांचे जेवण सर्वत्र मिळते. तांबडा रस्सा तिखट आणि मसालेदार असतो, तर पांढरा रस्सा तुलनेने सौम्य आणि रुचकर असतो. भाकरी, मटण आणि रस्सा यांची जोडी म्हणजे कोल्हापुरी जेवणाची खासियत. शाकाहारीमध्ये ज्वारीची भाकरी, पुरणपोळीपासून ते पिठलं-भाकरी आणि श्रावण थाळीपर्यंतचे सात्त्विक व अस्सल कोल्हापुरी ग्रामीण बाजाचे जेवण मिळते. कोल्हापुरी मिसळदेखील तितकीच प्रसिद्ध आहे. उसळ, फरसाण, कांदा, कोथिंबीर आणि झणझणीत कट यांमुळे तिची चव वेगळीच लागते. सकाळच्या नाश्त्यासाठी मिसळ आणि त्यासोबत गरम चहा हा अनेकांचा आवडता पर्याय आहे. कोल्हापुरी बटाटा वडा हा भरगच्च आणि तितकाचा खुसखुशीत व खमंग आहे.एक दिवसाच्या सहलीसाठी...कुटुंबासह एक दिवसाचा आनंद घेण्यासाठी कोल्हापूर परिसरात अनेक वॉटर पार्क्स आहेत. वाघबीळ घाट, पन्हाळा रोड येथे वॉटर राइड्स, ॲडव्हेंचर पार्क, रेन डान्स आणि विविध डे-पॅकेजेस आहेत. गोकुळ शिरगाव-कणेरीवाडी परिसर, आंबा परिसरातील वॉटर पार्क व रिसॉर्ट, पुईखडी, राधानगरी रोड परिसर येथेही अनेक वॉटर पार्क्स आहेत. आडवाटेच्या कोल्हापुराचा आनंद घेण्यासाठी कळंबा, कंदलगाव, पोहाळे, पन्हाळा रोड, गोकुळ शिरगाव, कणेरी मठ आणि राधानगरी, शाहूवाडी परिसरात पर्यटकांना शेतकरी जीवनाचा अनुभव, स्थानिक खाद्यपदार्थ, निसर्गरम्य मुक्काम तसेच जलक्रीडांचा आनंद घेता येतो.भटकंती करत असताना पर्यटकांनी निसर्गाची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्लॅस्टिकचा कचरा न टाकणे, जंगलात आवाज न करणे, पाण्याचे स्रोत प्रदूषित न करणे आणि स्थानिकांच्या परंपरा व जीवनशैलीचा आदर करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कोल्हापूर पाहायचे असेल, तर केवळ प्रसिद्ध ठिकाणांची यादी पूर्ण करून परतू नये. कधीतरी मुख्य रस्ता सोडून एखादी आडवाट धरावी. त्या वाटेवरचा धुक्यात हरवलेला डोंगर, एखादे अनोळखी देऊळ, शांत जंगल, छोटेसे गाव आणि मनमोकळा कोल्हापुरी माणूस यांतूनच कोल्हापूरचे खरे सौंदर्य उलगडत जाते..कोल्हापुरात काय पाहाल?पन्हाळगडकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - २० किलोमीटरवैशिष्ट्य - अंबरखाना, सर्जा बुरुजपावनखिंडकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ५९ किलोमीटरवैशिष्ट्य - बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्याची भूमीविशाळगडकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ७५ किलोमीटरवैशिष्ट्य - निसर्गरम्य परिसरराधानगरी धरणकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ६० किलोमीटरवैशिष्ट्य - जंगल व निसर्गसौंदर्यराधानगरी वन्यजीव अभयारण्यकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ७० किलोमीटरवैशिष्ट्य - गवे, समृद्ध जंगल व जैवविविधताकाळम्मावाडी धरणकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ६५ किलोमीटरवैशिष्ट्य - विस्तीर्ण जलाशय आणि हिरवाईगगनबावडाकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ६० किलोमीटरवैशिष्ट्य - करूळ घाट सह्याद्रीचे विहंगम दृश्यभुदरगड किल्लाकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ६५ किलोमीटरवैशिष्ट्य - ऐतिहासिक वारसा व डोंगराळ परिसरआंबोली घाटकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - १२० किलोमीटरवैशिष्ट्य - धबधबे, धुके, दाट जंगलनरसोबाची वाडीकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ६० किलोमीटरवैशिष्ट्य - कृष्णा-पंचगंगा संगम, धार्मिक पर्यटनखिद्रापूर-कोपेश्वर मंदिरकोल्हापूरपासून अंदाजे अंतर - ७० किलोमीटरवैशिष्ट्य - अप्रतिम प्राचीन शिल्पकला मंदिरलेखक दै. सकाळच्या कोल्हापूर अावृत्तीचे बातमीदार अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi 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