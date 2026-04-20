Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई

अमेरिका-इस्राईल विरुद्ध इराण संघर्ष पेटलेला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या कोंडीने तेल व नैसर्गिक वायूंचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्के बसले आहेत. काही दिवसांत संपेल अशी अपेक्षा असलेले हे युद्ध दीड महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लांबले असताना दोन्ही बाजूंनी होणारा प्रोपगंडा आणि माहितीच्या युद्धामुळे सर्वसामान्य नागरिक संभ्रमात आहेत. दीर्घकाळ चाललेले रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राईल-अरब संघर्षांना समांतर माध्यमांमधील माहितीची लढाईही जग पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर पहलगामवरील दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरची वर्षपूर्ती जवळ आली असताना या घटनांच्या अनुषंगाने भारतात माहिती युद्ध कसे रंगले आणि त्यातून आपण कोणते धडे घेतले, हे पाहणे रंजक ठरू शकेल.जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पर्यटकांची धर्म विचारून हत्या करण्यात आली. यात २६ निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. उरीतील लष्करी छावणीवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरचे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आणि पुलवामात लष्कराच्या वाहनांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर झालेले ‘एअर स्ट्राइक’ यामुळे सरकार आणि सैन्यदले आता काय करणार, याची प्रतीक्षा भारतीय नागरिकांना होती. संतप्त जनभावनांचा दबाव दिवसेंदिवस वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर भारतीय सैन्यदलाने पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळांवर अचूक हवाई हल्ले चढवले आणि ते उद्ध्वस्त केले, तो दिवस ७ मे २०२५. त्यानंतर दोन्ही देशांदरम्यान चार दिवस झालेला संघर्ष म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’. पहलगामचा हल्ला आणि त्याच्या उत्तरादाखल झालेल्या या संघर्षाला वर्ष पूर्ण होत असताना, त्यावेळी प्रत्यक्ष काय घडले याची उजळणी करतानाच माध्यमांच्या आणि माहिती युद्धाच्या आघाडीवर भारताने काय धडे घेतले, याचा आढावा घेणेही आवश्यक आहे. यासंबंधी माध्यमे आणि सामरिक विषयाचे तज्ज्ञ विविध पैलूंतून अभ्यास करत आहेत. मात्र, सजग नागरिक म्हणून सर्वसामान्य भारतीयांनाही याबाबत शिक्षित करणे आवश्यक आहे..Premium|Indian Armed Forces: भारतीय संरक्षण क्षेत्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मोठी झेप.प्रचारतंत्राचे स्वरूप‘प्रोपगंडा’ किंवा ‘प्रचारतंत्र’ हा शब्द नेहमीच्या व्यवहारातही अनेकदा वापरला जातो. ‘विशिष्ट व्यक्ती किंवा गटांनी निश्चित उद्देश नजरेसमोर ठेवून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला माहितीचा किंवा अपमाहितीचा प्रसार आणि त्यातून विशिष्ट परिणाम वा कृतीची अपेक्षा’, असा त्याचा साधारण अर्थ सांगता येईल. ख्रिस्ती धर्मप्रसाराच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात हा शब्द उदयाला आला. मात्र, आधुनिक काळात पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात तत्कालीन माध्यमांच्या साह्याने ज्या प्रकारचे प्रचारतंत्र पुढे आले, त्यातून प्रोपगंडा हा शब्द रूढ झाला. त्याचे युद्धभूमीवर व व्यापक भौगोलिक क्षेत्रावर, समाजावर होणारे परिणाम लक्षात आले आणि त्याचा गंभीरपणे अभ्यास सुरू झाला. माध्यमांचे समाजमनावर होणाऱ्या चांगल्या-वाईट परिणामांचा अभ्यास, ते रोखण्याचे उपाय आणि लोकांना शिक्षित करण्याची गरज असे त्याचे प्रारंभीचे स्वरूप होते.पहिल्या महायुद्धाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर छापील प्रचारपत्रकांचा झालेला वापर, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान रेडिओ व चित्रपटादी माध्यमांचा केला गेलेला उपयोग, जोसेफ गोबेल्स व हिटलर यांनी विकसित केलेले पद्धतशीर प्रचाराचे तंत्र आणि आधुनिक काळातही वेगवेगळ्या पद्धतीने जनमानस विशिष्ट बाजूने वळविण्याचे होत असलेले प्रयत्न, असा हा व्यापक पट आहे. त्याच्या फारशा तपशिलात न जाता तत्कालीन सामाजिक-राजकीय स्थिती, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि माध्यमव्यवस्था यांचा प्रचारतंत्राशी घनिष्ट संबंध असतो, एवढी बाब येथे विवेचनापुरती नमूद करतो.प्रचारतंत्र केवळ युद्धकाळापुरते मर्यादित नसते, तर ते सर्वत्र व सर्वकाळ विविध रूपांनी कार्यरत असते. संघर्षाच्या काळात ठळकपणाने त्याचे अस्तित्व जाणवते आणि त्याचे दृश्य परिणामही दिसू शकतात. अशा प्रचारतंत्राचे अनेक हेतू असतात. आपल्या सैन्याचे आणि युद्धप्रयत्नांना पाठिंबा देणाऱ्या जनतेचे मनोधैर्य कायम राखणे, हा त्याचा प्रमुख उद्देश असतो. तर याउलट शत्रूला मानसिकदृष्ट्या खच्ची करणे आणि तेथील जनतेमध्ये संभ्रमाचे-गोंधळाचे वातावरण उत्पन्न करणे, असे त्याला जोडूनच आलेले अन्य उद्देश असतात. ही चौकट लक्षात घेतली, तर ऑपरेशन सिंदूर आणि त्या निमित्ताने घडलेल्या व अजूनही सुरू असलेल्या माहितीच्या लढाईचे थोडेफार आकलन आपल्याला होऊ शकेल.‘नॅरेटिव्ह’ची लढाईभारताची फाळणी झाली आणि देश स्वतंत्र होत असतानाच पाकिस्तानचीही निर्मिती झाली. या शेजारी देशाबरोबरचे आपले संबंध प्रारंभापासूनच तणावाचे राहिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीरवर टोळीवाल्यांच्या रूपात झालेले पाकिस्तानचे आक्रमण, महाराजा हरिसिंहांनी विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर भारतीय सैन्याने केलेली कारवाई, संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे झालेली युद्धबंदी यातून जम्मू-काश्मीरचा पेच निर्माण झाला. काही प्रदेश पाकिस्तानाच्या ताब्यात राहिला, तरी ‘संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे’, अशी भारताची सातत्याने भूमिका राहिली आहे. तर ‘काश्मीरशिवाय पाकिस्तान अपूर्ण आहे’, अशी तिथले राज्यकर्ते आणि जनतेची भावना राहिली आहे. त्यामुळे १९४७पासून ते ऑपरेशन सिंदूरपर्यंत झालेल्या सर्व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संघर्षांमध्ये हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे. सध्याच्या परिभाषेत बोलायचे, तर ही दोन्ही देशांमधल्या प्रस्थापित कथनाची, म्हणजे ‘नॅरेटिव्ह’ची लढाई आहे. ती यापुढेही अनेक वर्षे चालणार आहे.भारत-पाकिस्तानदरम्यानचे आजवरचे सर्व संघर्ष आणि या कथनाच्या लढाईत माध्यमांचा आणि माहितीच्या लढाईचा समावेश अपरिहार्य आहे. प्रत्यक्ष रणभूमीवरील संघर्षाबरोबरच ही लढाई तितकीच महत्त्वाची ठरत आहे आणि डिजिटल माध्यमांच्या नव्या अवकाशात ती अधिक प्रखर आणि गुंतागुंतीची झाली आहे.‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ आणि शांततापूर्ण सहजीवनासाठी ‘पंचशील’च्या स्वप्नात भारतीय राज्यकर्ते आणि जनता मश्गूल असताना १९६२मध्ये चीनचे आक्रमण झाले. सीमेवरील सैनिकांनी प्राणपणाने झुंज दिली, तरी अशा प्रकारच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याची युद्धसज्जता तेव्हा भारताकडे नव्हती. तत्कालीन वृत्तपत्रे आणि पुस्तकांमधून त्याचे प्रतिबिंब उमटले. यापासून धडा घेऊन भारताने आपली संरक्षण सिद्धता वाढविण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले. चीनच्या अणुचाचणीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हाती घेतलेला आण्विक संशोधनाचा कार्यक्रम त्याचाच एक भाग होता.मात्र, चीनकडून हार पत्कराव्या लागलेल्या भारताला आपणही हरवू शकू, या भ्रमात असलेल्या पाकिस्तानने १९६५मध्ये आक्रमण केले. त्याला भारतीय सैन्यदलांनी चांगलाच तडाखा दिला. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी दिलेली ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा भारतीयांचे व सैन्याचे मनोबल वाढवणारी ठरली. त्यावेळी संघर्षविरामाच्या चर्चेसाठी ताश्कंदमध्ये गेलेल्या शास्त्रींचा अनपेक्षित मृत्यू झाला. त्याचे गूढ अद्याप कायम आहे. त्यावेळी आजच्यासारखी माध्यमे नव्हती. अन्यथा पाकिस्तानच्या इस्लामाबादेत अमेरिका व इराणच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली वादावादी जशी जनतेच्या समोर आली, तसे ताश्कंदमध्ये नेमके काय घडले, हे आपल्याला समजू शकले असते. मध्यंतरी त्यावर ताश्कंद फाइल्स नावाचा चित्रपट आला. त्यातून तत्कालीन देशांतर्गत वैचारिक संघर्षावर व कथनाच्या लढाईवर काही प्रमाणात प्रकाश पडतो. पण तो अपुरा आहे.पुढे १९७१च्या बांगलादेश मुक्तीच्या युद्धात पूर्व पाकिस्तानातील जनतेवर सत्ताधाऱ्यांनी केलेले अत्याचार केंद्रस्थानी होते. त्यापासून स्वतःचे जीव वाचवणाऱ्या निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या संख्येने येऊ लागल्याने भारताला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. ‘मुक्तिवाहिनी’च्या उभारणीबरोबरच आपली भूमिका जगाला पटवून देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करावे लागले. अमेरिकी नौदलाचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात आले, तरी भारतीय सैन्यदलांनी केलेल्या वेगवान व आक्रमक हालचालींनी ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक शरण आले. त्यानंतर झालेल्या सिमला करारामध्ये ‘जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा हा द्विपक्षीय प्रश्न आहे आणि त्यात कोणत्याही अन्य देशाला हस्तक्षेप करता येणार नाही’, हे पाकिस्तानला मान्य करावे लागले. भारतीय वृत्तपत्रांनी या युद्धाचे मोठ्या प्रमाणावर वार्तांकन केले. अनेक वार्ताहरांना सीमेवर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्याची संधी मिळाली. हे वार्तांकन आणि त्यावर आधारित माहितीपटांनी देशातील जनतेमध्ये अभिमानाची भावना उत्पन्न केली. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहासात १९७१च्या युद्धाची सुवर्णाक्षरांनी नोंद झाली. ती भारतीय माध्यमांनीही जपून ठेवली व ठळक केली..भारताला विद्ध करण्याचे प्रयत्नपाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि जनतेच्या मनावर मात्र १९७१च्या पराभवाने खोलवर जखम केली. प्रत्यक्ष युद्धात भारताला हरवू शकत नाही, या भावनेतून अप्रत्यक्ष युद्धाला त्यांनी प्रारंभ केला. पुढे पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि देशभरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचे मूळ त्यात आहे. ‘ब्लीड इंडिया विथ थाउजंड कट्स’ (हजारो जखमांनी भारताला विद्ध करा.) या पाकिस्तानी धोरणाचा त्यातूनच जन्म झाला. जनरल झिया उल हक यांच्यापासून ते पाकिस्तानचे विद्यमान फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यापर्यंत अनेकांची युद्धनीती तीच राहिली. जनरल मुनीर यांनी पहलगाम हल्ल्याच्या काही दिवस केलेल्या भारतविरोधी भाषणातही त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटले आहे.दरम्यान १९७४मध्ये भारताने पोखरणच्या वाळवंटात पहिली अणुचाचणी केली. ‘आणि बुद्ध हसला!’ हे या मोहिमेचे नाव सांकेतिक आणि सूचक होते. सन १९९८मध्ये बुद्ध पुन्हा हसला. भारताने दुसऱ्यांदा अणुचाचणी करत आपण अण्वस्त्र तयार करण्यास सक्षम देश आहोत, अशी घोषणा केली. त्यापाठोपाठ पाकिस्ताननेही अणुचाचण्या करत अण्वस्त्रसज्जतेची घोषणा केली. त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांचे परिमाण बदलले. त्याचा एक संदर्भ ऑपरेशन सिंदूरला आहे.पाकिस्तानी सैन्याने दहशतवाद्यांचे सोंग घेऊन १९९९मध्ये कारगिलमधील पर्वतराजीत मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केली आणि सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणांवर कब्जा केला. श्रीनगर-लेह मार्ग पाकिस्तानी माऱ्याच्या टप्प्यात आला. ही घुसखोरी भारतीय गुप्तचर यंत्रणांच्या उशिरा लक्षात आली, हे मोठे अपयशच होते. मात्र, या धक्क्यातून सावरत भारताने चढाईचे धोरण अवलंबले. प्रत्यक्ष ताबारेषा न ओलांडता हा प्रदेश शत्रूच्या ताब्यातून मुक्त करण्याचे आव्हान भारतीय सैन्यदलांपुढे होते. हवाई दल, तोफखान्याचा कौशल्याने वापर आणि भारतीय जवानांच्या अदम्य साहसाच्या बळावर टायगर हिल, तोलोलिंग अशी शिखरे एकापाठोपाठ मुक्त करत शत्रूवर संपूर्ण विजय मिळवल्याचे भारताने २६ जुलै १९९९ रोजी जाहीर केले. तो दरवर्षी ‘विजय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.बदलती माध्यमे व वार्तांकनपहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर आणि माहितीच्या लढाईविषयी चर्चा करताना या काळात बदललेल्या माध्यमव्यवस्थेची व स्थित्यंतराची दखल घेणे आवश्यक आहे. कारगिलच्यावेळी भारतात खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारणाला नुकतीच सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अनेक पत्रकार प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू असताना युद्धभूमीवर धडकले. भारतातील ‘दूरचित्रवाणी माध्यमांतून प्रसारित झालेले पहिले युद्ध’ (टेलिव्हाइज्ड वॉर) असे त्याचे वर्णन केले गेले. थेट प्रक्षेपणादरम्यान शत्रूपर्यंतही ही माहिती पोहोचत असल्याने भारतीय ठाणी त्यांच्या माऱ्याचे लक्ष्य होण्याचा अनवस्था प्रसंग ओढवला. हे लक्षात आल्यानंतर युद्धभूमीवर पत्रकारांच्या वावराला व प्रक्षेपणावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या.पुढे २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्यावेळीही वृत्तवाहिन्यांवर होत असलेले थेट प्रक्षेपण पाहून दहशतवाद्यांना त्यांचे सूत्रधार (हँडलर्स) सूचना देत असल्याचे उशिरा लक्षात आले. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रसारणावर बंधने घालण्यात आली.दहशतवाद आणि माध्यमांच्या संदर्भात आणखी एक मुद्दा येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. दहशतवादी हिंसाचारामागे व त्यांचे लक्ष्य निवडण्यामागे अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळवणे आणि त्यातून जनमानसात मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे म्हणजे दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे, असा प्रमुख हेतू असतो. त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्यांचे वार्तांकन करताना माध्यमांनी कोणती दक्षता घ्यावी, यासंबंधी मार्गदर्शक नियमावली करण्याची आत्यंतिक आवश्यकता आहे. पत्रकारांनीही याबाबत विवेक राखण्याची आवश्यकता निश्चितच आहे.दरम्यानच्या काळात देशात इंटरनेट, स्मार्टफोन, उपग्रहाधारित संदेशवहन व्यवस्था इत्यादींच्या माध्यमातून डिजिटल अवकाश विस्तारला. सुरुवातीला फक्त संकेतस्थळे, वृत्तसंकेतस्थळे इथपासून ते विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स असा त्याचा परीघही वाढला. त्याचबरोबरच माहितीच्या निर्मितीची व तिचा प्रसार-प्रचार करण्याची सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांनाही उपलब्ध झाली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना स्पर्धा निर्माण झाली. त्यांची मक्तेदारी संपली. मात्र, माहितीची खातरजमा करण्याचे, तिच्यावर प्रक्रिया करण्याचे आणि कोणती माहिती कशा स्वरूपात प्रसारित करावयाची यावरील त्यांचे नियंत्रण (गेटकीपिंग) संपुष्टात आल्याने वेगळे प्रश्न निर्माण झाले. त्यातून चुकीच्या किंवा मुद्दाम पसरवल्या जाणाऱ्या अपमाहितीच्या प्रसाराची (फेक न्यूज, डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन) समस्याही निर्माण झाली. तसेच, ही व्यवस्था जागतिक स्वरूपाची व देशोदेशींच्या सीमांची बंधने नसलेली असल्याने तिच्या नियमन व नियंत्रणाचे प्रश्नही पुढे आले. डिजिटल माध्यमांमधील प्रोपगंडा, माहितीची लढाई, आपलेच कथन प्रस्थापित करण्यासाठीचे प्रयत्न (नॅरेटिव्ह वॉर) यांची नवी मितीही त्याला लाभली. ती विचारात घ्यावी लागते..Premium|India-China Geopolitics : चीनचे उग्र होत जाणारे आव्हान, दुरावणारे शेजारी आणि हिंदी महासागरातील स्पर्धा; भारतासमोर नवा भू-राजकीय कस.नवे सामरिक धोरणसन २०१४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि दहशतवादी घटनांना प्रतिसाद देण्याच्या धोरण आणि डावपेचांमध्ये काही बदल झाले. त्यांना अर्थातच राजकीय विचारसरणींमधील तीव्र होत असलेला संघर्ष आणि नवी माध्यमव्यवस्था यांचे संदर्भ आहेत.उरीतील लष्करी छावणीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्यदलांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर सीमापार जाऊन कारवाई केली. या धाडसी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मुळे दहशतवादी आणि पाकिस्तान सरकारला एक प्रकारचा संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला. दहशतवादी हल्ल्यांचा आता फक्त निषेध केला जाणार नाही, तर थेट सैनिकी कारवाईने प्रत्युत्तर मिळेल, असे कृतीतून सांगण्यात आले. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या इत्यादी माध्यमांनी त्याचे वार्तांकन करताना बव्हंशी देशभक्तीपर चौकट (न्यूजफ्रेम) वापरली. ‘ये नया इंडिया है । यह घर में घूसकर मारेगा ।’ अशा शब्दांत त्याचे गौरवीकरण करण्यात आले. या घडामोडींवरील उरी चित्रपटाला मिळालेला प्रतिसाद बदललेल्या वातावरणाचे सूचक आहे.मात्र, फेब्रुवारी २०१९मध्ये पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या वाहनावर झालेल्या हल्ल्यात ४० जवान मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर सरकार आता कोणते पाऊल उचलणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागले. तेव्हा प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानातील बालाकोट येथील जैश-ए-महंमदच्या प्रशिक्षण तळावर हवाई हल्ले करण्यात आले. त्यात साडेतीनशेपेक्षा जास्त दहशतवादी मारले गेल्याचे सैन्यदले आणि सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र, विरोधी पक्षांनी त्यासंबंधी प्रत्यक्ष पुराव्यांची मागणी केल्याने वाद उभा राहिला. भारतीय माध्यमांनी या घटनेचे मोठ्या प्रमाणावर वार्तांकन केले. मात्र, पाकिस्तानी माध्यमांनी असे काही घडले नसल्याचा व कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा दावा केला. तरीही या घटनेनंतर पाकिस्तानच्या मनात धाक निर्माण झाला आणि पुढे पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांचे हल्ले होणार नाहीत किंवा त्यांची तीव्रता कमी राहील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. त्यानंतर जवळपास सहा वर्षांनी झालेल्या पहलगाम हल्ल्याने ही अपेक्षा फोल ठरली.पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरता. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० निरस्त केले. त्याच्या पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, तरी जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता राहिली. यथावकाश तिथे विधानसभेच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही शांततेत पार पडल्या. या शांततेला तडा गेला तो पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याने. २२ एप्रिल २०२५च्या दुपारी पहलगाममधील बैसरन खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना लक्ष्य केले आणि धर्म विचारून त्यांची हत्या करण्यात आली. लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित ‘द रेझिस्टन्स फोर्स’ (टीआरएफ) या दहशतवादी संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. या घटनेचे भारतभर तीव्र पडसाद उमटले. पतीच्या मृतदेहाशेजारी शोकावस्थेत बसलेल्या महिलेचे छायाचित्र समाज माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात पसरले. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या वार्तांकनाबरोबरच समाज माध्यमांमधून त्यासंबंधी उमटलेल्या प्रतिक्रियांमुळे भारतीय जनमानस क्षुब्ध झाले. त्यामुळे उरी, बालाकोट पाठोपाठ भारत सरकार आता कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून राहिले. या पार्श्वभूमीवर ऑपरेशन सिंदूर मोहीम साकारली.भारतीय हवाई दलाने ७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांशी संबंधित नऊ ठिकाणांना लक्ष्य करून अचूक हल्ले केले. त्याची माहिती सेनादलांतर्फे आयोजित अधिकृत पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी या मोहिमेबाबत माहिती दिली. या मोहिमेला देण्यात आलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे नाव प्रतिकात्मक होते. भारतीय महिलांच्या कपाळाचे कुंकू पुसणाऱ्या दहशतवाद्यांना आम्ही सोडणार नाही, असा इशारा त्यामागे होता. त्याचबरोबर या मोहिमेची माहिती देण्यासाठी दोन महिला अधिकाऱ्यांची निवडही जगाला योग्य संदेश देणारी होती.बालाकोटवर झालेल्या एअर स्ट्राइकच्यावेळी प्रत्यक्ष नुकसानीची छायाचित्रे प्रसारित न केल्याने त्यासंबंधी संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, ऑपरेशन सिंदूरच्यावेळी ही चूक सुधारण्यात आली. कारवाई करण्यात आलेली पाकिस्तानातील नऊ ठिकाणे, त्यांचे नकाशावरील स्थान आणि कारवाईआधी व नंतरची छायाचित्रे, व्हिडिओ अशी पुराव्यांसह माहिती जगापुढे मांडण्यात आल्याने ती नाकारणे कोणाला शक्य झाले नाही.भारतीय सेनादलांनी ऑपरेशन सिंदूरची माहिती देतानाच ही मोहीम फक्त दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य करणारी मर्यादित आणि त्यातून आणखी हल्ले-प्रतिहल्ल्यांना चालना मिळू नये अशा पद्धतीची (टार्गेटेड, मेजर्ड ॲण्ड नॉन-एस्कलेटरी) असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. तरीही शत्रू प्रत्युत्तरादाखल हालचाली करणार हे लक्षात घेऊन त्यांना तोंड देण्याची तयारी भारताने केली होती. अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानने प्रतिहल्ला केला. पुढच्या काही दिवसांत सीमावर्ती भागातील सैनिकी ठाणी, धार्मिक स्थाने, सार्वजनिक ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचे हल्ले करण्यात आले. रशिया-युक्रेन युद्धात ड्रोनचा मोठा वापर झाला होता. त्याच धर्तीवर पाकिस्ताननेही मोठ्या संख्येने ड्रोनने हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने हे हल्ले यशस्वीरित्या परतवले व भारतातील ठिकाणांचे फारसे नुकसान झाले नाही. पुढच्या तीन दिवसांत पाकिस्तानकडून येणारी ड्रोन्स आणि ती कशी नष्ट केली जाताहेत, यासंबंधीची दृश्ये भारतीय वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित होत होती.पाकिस्तानच्या वाढत्या हल्ल्यांना भारतीय सेनादलांनी चोख प्रत्युत्तर देत शत्रूची रडार, हवाई संरक्षण यंत्रणा उद्ध्वस्त केली. पाकिस्तान आणखी मोठे हल्ले करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन१० मेच्या रात्री भारतीय हवाई दलाने नूर खान बेस, सरगोधा इत्यादी पाकिस्तानच्या विमानतळांना आणि नियंत्रण केंद्रांना लक्ष्य केले आणि त्यांचे मोठे नुकसान केले. यात ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांचाही वापर करण्यात आला. त्यामुळे अखेर पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाई महासंचालकाने भारतातील समकक्ष अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून युद्धविरामाची विनंती केली. भारताने ती मान्य केली आणि ऑपरेशन सिंदूरची सांगता झाली..अपमाहितीचे आव्हानप्रत्यक्ष रणभूमीवरील या हालचालींबरोबरच माध्यमांमध्येही आपल्या बाजूचे कथन प्रस्थापित करण्याची लढाई दोन्ही बाजूंनी सुरू होती. त्यात मोठ्या प्रमाणावर अपमाहितीचा (डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन) प्रसार केला जात होता. त्यावर उतारा म्हणून भारतीय सेनादलांनी अधिकृत पत्रकार परिषदांमध्ये पुराव्यासह माहिती देण्याचा उतारा शोधला. भारताच्या तिन्ही दलांचे अधिकारी एकत्रितरित्या समन्वयाने पाकिस्तानविरुद्ध चाललेल्या कारवाईची आत्मविश्वासाने माहिती देत आहेत, हे चित्र दिलासादायक होते.समाज माध्यमांवर रंगलेल्या माहितीच्या लढाईत प्रामुख्याने तथ्यांची तपासणी (फॅक्ट चेक) करत शत्रू देशाकडून प्रसारित होणाऱ्या खोट्या पोस्ट उघड करणे, डीप फेकचा वापर केलेली व तोडमोड केलेली छायाचित्रे व व्हिडिओंचे सत्य स्वरूप जगापुढे मांडणे इत्यादी गोष्टी करण्यात आल्या. विविध यंत्रणांद्वारे केल्या जाणाऱ्या या प्रयत्नांमध्ये समन्वय आणि सातत्य होते. त्याचबरोबर खोट्या माहितीचा प्रसार करणाऱ्या समाज माध्यम खात्यांवर व संकेतस्थळांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला. त्याचाही फायदा झाला.केवळ मोहीम सुरू असतानाच नव्हे, तर युद्धविरामानंतरही सरकारला विविध आघाड्यांवर माहितीची लढाई लढावी लागली. त्यातला एक प्रमुख व महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली शिष्टमंडळे विविध देशांमध्ये शिष्टाईसाठी पाठविण्यात आली. त्यात युरोपीय देशांबरोबरच पश्चिम आशिया व मुस्लिमबहुल देशांचाही समावेश होता. शशी थरूर, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुळे आदींचा समावेश असलेल्या या शिष्टमंडळांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताने दहशतवादाविरुद्ध केलेल्या कारवाईबद्दलची योग्य प्रतिमा प्रस्थापित झाली.या लढाईतील आणखी एक उपाख्यान म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्यामुळेच भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचे युद्ध थांबल्याचा अनेकदा केलेला दावा. त्यावर थेट भाष्य न करता पण पुरेशी माहिती व पुरावे जगासमोर मांडून भारताने त्यातील फोलपणा उघड केला. ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि लहरीपणा लक्षात घेता त्यांच्या तोंडी न लागता खरी माहिती जगापुढे मांडत राहण्यातच शहाणपणा आहे.न्यू नॉर्मलऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तान आणि दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत नवे नियम प्रस्थापित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२५ रोजीच्या भाषणात या ‘न्यू नॉर्मल’चा उल्लेख केला. त्यात प्रामुख्याने तीन बाबींचा समावेश आहे.१. भारतीय भूमीवर होणारा कोणताही दहशतवादी हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही. त्याला ठोस प्रत्युत्तर दिले जाईल.२. दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य करताना पाकिस्तानच्या कोणत्याही आण्विक हल्ल्यांच्या धमक्यांना (न्यूक्लिअर ब्लॅकमेल) भारत भीक घालणार नाही.३. दहशतवादी आणि त्यांना प्रोत्साहन व पाठिंबा देणाऱ्या सरकारांमध्ये कोणताही फरक केला जाणार नाही.पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे प्रभावी उत्तर देताना भारतीय सैन्यदलातील तिन्ही दलांनी समन्वयाने व प्रभावी कामगिरी केली. या मोहिमेमध्ये भारताने देशातच उत्पादन केलेल्या (मेक इन इंडिया) शस्त्रांचा प्रभावी उपयोग करण्यात आला. त्याचबरोबर माहितीच्या आणि कथनाच्या लढाईतही भारत पारंगत होत असल्याचे आश्वासक चित्र उभे राहिले.भविष्यातली युद्धे तंत्रज्ञानाधारित असणार आहेत. त्यात लढणाऱ्या सैनिकांबरोबरच देशातील जनतेचा सहभाग व मनोधैर्य हे कळीचे घटक राहणार आहेत. त्याची झलक ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने दिसली. मात्र, तेवढ्यावर संतुष्ट न राहता वेगाने बदलणाऱ्या भवतालाबरोबर स्वतःला अद्ययावत राखण्याचे आव्हान सरकार आणि समाज दोघांनाही राखावे लागणार आहे, याची खूणगाठ आपण मनात बांधली पाहिजे.डॉ. संजय विष्णू तांबट सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागाचे प्रमुख आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.