Premium|Osteoporosis Prevention : ऑस्टिओपोरोसिसचा वाढता धोका; चाळिशीनंतर हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय कराल?

डॉ. सुबोध देशमुख हलके वजन उचलल्यास किंवा रेझिस्टन्स बँडचा वापर करून व्यायाम केल्यास हाडांवर एक सकारात्मक ताण पडतो, त्यामुळे रक्तातील कॅल्शियम शोषले जाऊन हाडे मजबूत होतात. यासोबतच योगासने आणि प्राणायामामुळे शरीराचा समतोल आणि स्नायूंची ताकद सुधारते. आपले शरीर हाडांच्या भक्कम सांगाड्यावर उभे असते. वयाच्या एका ठरावीक टप्प्यापर्यंत हाडांची घनता आणि बळकटी उत्तम असते. मात्र वय वाढू लागते, तशी हाडे आतून पोकळ आणि ठिसूळ होऊ लागतात. या वैद्यकीय स्थितीला ‘ऑस्टिओपोरोसिस’ असे म्हणतात. हा आजार अत्यंत संथ गतीने आणि कोणतीही पूर्वकल्पना न देता शरीरात वाढत असल्यामुळे याला हाडांचा ‘सायलेन्ट थीफ’ म्हणजेच सुप्त चोर म्हटले जाते. अनेकदा एखादा किरकोळ धक्का लागल्याने किंवा घसरून पडल्याने थेट फ्रॅक्चर होते आणि तेव्हाच या आजाराचे निदान होते. विशेषतः चाळिशी ओलांडलेल्या महिलांमध्ये आणि पुरुषांमध्येही या आजाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याने याविषयी शास्त्रीय माहिती असणे आवश्यक आहे..ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे नेमके काय?आपल्या शरीरात हाडे तयार होणे आणि जुनी हाडे झिजणे ही एक निरंतर चालणारी नैसर्गिक प्रक्रिया असते. वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत शरीरात नवीन हाड तयार होण्याचा वेग जास्त असतो, त्यामुळे हाडांची घनता सर्वोच्च पातळीवर असते. मात्र चाळिशीनंतर नवीन हाड तयार होण्याचा वेग मंदावतो आणि हाडांची झीज होण्याचा वेग वाढतो. जेव्हा ही झीज प्रमाणापेक्षा जास्त होते, तेव्हा हाडांमधील सूक्ष्मरचना मधमाश्यांच्या पोळ्यासारखी पोकळ आणि ठिसूळ होते. मग हाडांची ताकद कमालीची कमी होते आणि ती अगदी किरकोळ दाबानेही तुटू शकतात.मेनोपॉज आणि इस्ट्रोजेनचा संबंधपुरुषांच्या तुलनेत महिलांना ऑस्टिओपोरोसिस होण्याचा धोका खूप जास्त असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे, महिलांच्या शरीरातील इस्ट्रोजेन नावाचे संप्रेरक. ते हाडांचे रक्षण करण्याचे आणि कॅल्शियम टिकवून ठेवण्याचे काम करते. वयाच्या चाळिशी ते पन्नाशीच्या दरम्यान महिलांची मासिक पाळी पूर्णपणे बंद होते, म्हणजेच ‘मेनोपॉज’ येतो. तेव्हा शरीरातील इस्ट्रोजेनची पातळी अत्यंत वेगाने अचानक खाली घसरते. इस्ट्रोजेन कमी झाल्यामुळे हाडांमधील कॅल्शियम वेगाने बाहेर पडू लागते आणि मेनोपॉजनंतरच्या पहिल्या पाच ते सात वर्षांत महिलांच्या हाडांची घनता मोठ्या प्रमाणावर कमी होते.पुरुषांमधील टेस्टेस्टेरॉन आणि वाढते वयअनेकांना वाटते ऑस्टिओपोरोसिस केवळ महिलांचा आजार आहे, पण वयाच्या साठीनंतर पुरुषांमध्येही हा आजार मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. पुरुषांच्या शरीरातील टेस्टेस्टेरॉन संप्रेरक हाडांची बळकटी टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असते. वय वाढेल तशी पुरुषांमध्ये टेस्टेस्टेरॉनची पातळी हळूहळू कमी होत जाते आणि हाडांचे ठिसूळपण वाढू लागते. आजकाल बदलत्या जीवनशैलीमुळे पुरुषांमध्येही वयाच्या पन्नाशीतच हाडे कमजोर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे पुरुषांनीही वयानुसार हाडांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये.कॅल्शियमचे महत्त्व आणि आहारकॅल्शियम हा आपल्या हाडांचा आणि दातांचा मुख्य पाया आहे. आपल्या शरीरातील ९९ टक्के कॅल्शियम हाडांमध्ये साठवलेले असते. दैनंदिन आहारातून शरीराला पुरेसे कॅल्शियम मिळाले नाही, तर शरीर रक्तातील कॅल्शियमची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आपले शरीर हाडांमधील कॅल्शियम ओढून घेण्यास सुरुवात करते. यामुळे हाडे दिवसेंदिवस आतून रिकामी होत जातात. आहारात दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, नाचणी, हिरव्या पालेभाज्या आणि बदाम यांसारख्या कॅल्शियमयुक्त घटकांचा अभाव असणे हे ऑस्टिओपोरोसिसचे एक मुख्य कारण आहे..व्हिटॅमिन डी३आहारात पुरेसे कॅल्शियम घेतले तरी शरीरात व्हिटॅमिन डी३ची कमतरता असेल, तर ते कॅल्शियम आतड्यांमधून रक्तात शोषले जाऊ शकत नाही. व्हिटॅमिन डी३ शरीरासाठी कॅल्शियमचे कुलूप उघडणाऱ्या किल्लीसारखे काम करते. हे जीवनसत्त्व प्रामुख्याने सकाळच्या कोवळ्या उन्हात बसल्यामुळे शरीरात नैसर्गिकरित्या तयार होते. आजकाल लोक सतत एसी गाड्यांमध्ये किंवा बंद घरांमध्ये राहत असल्याने तसेच उन्हात जाणे टाळत असल्याने बहुतांश लोकांमध्ये व्हिटॅमिन डी३ची तीव्र कमतरता दिसून येते, ती हाडांच्या कमजोरीला थेट कारणीभूत ठरते.शारीरिक हालचालींचा अभावहाडे स्नायूंसारखीच असतात, त्यांचा जितका जास्त वापर केला जातो, तितकी ती अधिक मजबूत होत जातात. जे लोक दिवसभर बैठे काम करतात आणि कोणताही शारीरिक व्यायाम करत नाहीत, त्यांची हाडे वेगाने कमजोर होतात. हाडांची घनता वाढवण्यासाठी ‘वेट बेअरिंग’ म्हणजेच स्वतःच्या शरीराचे वजन पेलणारे व्यायाम जसे, की चालणे, जिने चढणे आणि रेझिस्टन्स ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक असते. व्यायामाच्या अभावामुळे हाडांना मजबूत राहण्याचे संकेत मिळत नाहीत आणि ती आपली ताकद गमावून बसतात.कार्बनेटेड पेये आणि कॅफिनचा अतिवापरआजच्या तरुणांमध्ये शीतपेये (कार्बनेटेड पेये) आणि दिवसातून अनेक वेळा चहा-कॉफी पिण्याची सवय वाढली आहे. कार्बनेटेड पेयांमध्ये ‘फॉस्फरिक ॲसिड’ असते, ते शरीरातील कॅल्शियम शोषून घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते. जास्त प्रमाणात कॅफिनचे सेवन केल्यामुळे लघवीवाटे कॅल्शियम शरीराबाहेर टाकण्याचे प्रमाण वाढते. या छुप्या घटकांमुळे तरुण वयातच हाडांची घनता कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी कॅफिनऐवजी साधे पाणी किंवा शहाळ्याचे पाणी पिणे उत्तम असते.व्यसने आणि चयापचयावरील दुष्परिणामतंबाखूचे सेवन किंवा धूम्रपान केल्यामुळे शरीरात तयार होणारे निकोटीन हाडे तयार करणाऱ्या पेशींना (ऑस्टियोब्लास्ट) थेट नुकसान पोहोचवते. धूम्रपानामुळे महिलांमध्ये इस्ट्रोजेन संप्रेरकाचे विघटन वेगाने होते आणि मेनोपॉज लवकर येतो. नियमित अतिमद्यपानामुळे शरीराची कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी शोषून घेण्याची क्षमता पूर्णपणे मंदावते. मद्यपानामुळे शरीराचा समतोल बिघडून पडण्याचा आणि फ्रॅक्चर होण्याचा धोकाही वाढतो. हाडांची ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी या सवयी पूर्णपणे बंद करणे गरजेचे आहे..Premium|Healthy Aging : लाइफस्पॅनपेक्षा ‘हेल्थस्पॅन’ वाढवा!.औषधोपचार आणि स्टेरॉइड्सचा वापरइतर काही जुनाट आजारांवर सुरू असलेल्या औषधांमुळेसुद्धा हाडांची घनता कमी होऊ शकते. विशेषतः अस्थमा, सांधेदुखी किंवा काही ऑटोइम्यून आजारांमध्ये दीर्घकाळ वापरली जाणारी स्टेरॉइड्स (कॉर्टिकोस्टेरॉइड) हाडांसाठी अत्यंत घातक ठरतात. स्टेरॉइड्समुळे शरीरातील नवीन हाड तयार होण्याची प्रक्रिया थांबते आणि जुनी हाडे वेगाने विरघळू लागतात. ॲसिडिटीसाठी वर्षानुवर्षे स्वतःच्या मनाने घेतल्या जाणाऱ्या काही गोळ्यादेखील (पीपीआय-प्रोटॉन पंप इनहिबिटर)कॅल्शियम शोषणात अडथळा आणतात. त्यामुळे कोणतीही औषधे नेहमी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावीत.ऑस्टिओपोरोसिसची सुप्त लक्षणेसुरुवातीच्या काळात ऑस्टिओपोरोसिसची कोणतीही वेदना किंवा लक्षणे दिसत नाहीत, म्हणूनच याला सुप्त आजार म्हणतात. मात्र जसजशी हाडांची घनता खूप कमी होते, तसे पाठीच्या कण्यात बारीक फ्रॅक्चर्स होऊन पाठ सतत दुखू लागते. वयानुसार उंची काही सेंटिमीटरने कमी होणे किंवा पाठीला किंचित बाक येणे हे पाठीच्या कण्याचे मणके दबल्याचे मुख्य लक्षण असते. थोडे जरी पुढे वाकल्यावर किंवा खोकल्यावर पाठीत तीव्र वेदना होत असतील, तर ते हाडे कमजोर झाल्याचे संकेत असू शकतात.ऑस्टिओआर्थरायटिस आणि ऑस्टिओपोरोसिसअनेक लोक सांधेदुखी (ऑस्टिओआर्थरायटिस) आणि ऑस्टिओपोरोसिस या दोन्ही गोष्टींना एकच समजतात, पण या दोन्ही वेगवेगळ्या वैद्यकीय स्थिती आहेत. सांधेदुखी म्हणजेच ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये दोन हाडांमधील कूर्चा (कार्टिलेज) झिजतो, यामुळे हालचाल करताना सांधे दुखतात आणि सूज येते. याउलट ऑस्टिओपोरोसिस हा संपूर्ण हाडाच्या आतल्या घनतेचा आजार आहे, त्यामध्ये हाडच कमजोर होते. सांधेदुखीमध्ये वेदना सतत जाणवतात, तर ऑस्टिओपोरोसिसमध्ये जोपर्यंत हाड तुटत नाही तोपर्यंत सहसा कोणतीही मोठी वेदना होत नाही.बीएमडी चाचणी आणि डेक्सा स्कॅनचे महत्त्वहाडांचे आरोग्य आणि त्यांची अचूक घनता मोजण्यासाठी डेक्सा स्कॅन नावाचा एक विशेष एक्स-रे केला जातो, त्याला ‘बोन मिनरल डेन्सिटी’ (बीएमडी) चाचणी म्हणतात. या चाचणीवरून एक ‘टी-स्कोर’ मिळतो. जर हा स्कोअर उणे १पेक्षा (-1) जास्त असेल, तर हाडे सामान्य आहेत असे मानतात. आणि स्कोअर उणे १ ते उणे २.५दरम्यान (-1 ते -2.5) असल्यास त्याला ऑस्टिओपेनिया म्हणतात. ही हाडे कमजोर होण्याची पहिली पायरी आहे. जर स्कोअर उणे २.५पेक्षा कमी आला, तर त्याला ऑस्टिओपोरोसिसचे अचूक निदान मानले जाते. चाळिशीनंतर महिलांनी ही चाचणी करून घेणे हितकारक असते..आहारातील प्रथिनांचे महत्त्वहाडांच्या बळकटीसाठी केवळ कॅल्शियम पुरेसे नसते, तर हाडांचा अंतर्गत सांगाडा ‘कोलाजेन’ नावाच्या प्रथिनांनी तयार झालेला असतो. त्यामुळे आहारात योग्य प्रमाणात प्रथिनांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. डाळी, कडधान्ये, पनीर, अंडी आणि पातळ दूध यांमधून मिळणारी प्रथिने हाडांची रचना मजबूत ठेवतात. मात्र प्रमाणापेक्षा जास्त प्राणिजन्य प्रथिनांचे सेवन केल्यास शरीरात आम्लता वाढून हाडांमधील कॅल्शियम बाहेर पडू शकते, म्हणून प्रथिनांचे प्रमाण नेहमी संतुलित आणि प्रकृतीनुसार असावे.वैद्यकीय उपचारजर डेक्सा स्कॅनमध्ये ऑस्टिओपोरोसिसचे निदान झाले, तर केवळ आहाराने तो पूर्णपणे बरा होत नाही. अशावेळी वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. आधुनिक विज्ञानात ‘बायफॉस्फोनेट्स’सारखी औषधे आणि काही विशेष इंजेक्शने उपलब्ध आहेत, ती हाडांची झीज होण्याचा वेग पूर्णपणे रोखतात. ही औषधे डॉक्टरांच्या अत्यंत कडक देखरेखीखालीच घ्यावी लागतात. औषधांसोबतच कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी३ची सप्लिमेंट्स डॉक्टरांनी सांगितलेल्या डोसमध्ये नियमित घेणे हाडांची झीज भरून काढण्यासाठी आवश्यक असते.रेझिस्टन्स ट्रेनिंग आणि योगसाधनाहलके वजन उचलल्यास किंवा रेझिस्टन्स बँडचा वापर करून व्यायाम केल्यास हाडांवर एक सकारात्मक ताण पडतो. त्यामुळे हाडे रक्तातील कॅल्शियम शोषून स्वतःला मजबूत करतात. यासोबतच योगासने आणि प्राणायामामुळे शरीराचा समतोल आणि स्नायूंची ताकद सुधारते. शरीराचा समतोल उत्तम राहिल्याने अचानक पाय घसरला, तरी व्यक्ती स्वतःला सांभाळू शकते आणि पडण्याचा धोका टळतो. वयानुसार तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज ३० मिनिटे हलका व्यायाम करणे हाडांचे आयुष्य वाढवते.ऑस्टिओपोरोसिस हा जरी वयानुसार येणारा सुप्त आजार असला, तरी योग्य जागरूकतेने आपण आपली हाडे दीर्घकाळ तरुण आणि भक्कम ठेवू शकतो. योग्य आहार, पुरेसे ऊन, सक्रिय जीवनशैली आणि वेळेवर केलेली बीएमडी चाचणी हे या समस्येचे सुरक्षा कवच आहे. चाळिशीनंतर शरीराने दिलेल्या थकव्याच्या किंवा पाठीच्या दुखण्याच्या सुप्त संकेतांचा आदर करून वेळेत डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे. आपल्या हाडांचे आरोग्य जपू या आणि भविष्यातील स्वावलंबी जीवनाचा पाया भक्कम करू या.घरात घ्यावयाची काळजीऑस्टिओपोरोसिसच्या रुग्णांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे घरात घसरून पडणे, कारण यामुळे थेट खुबा (हिप) किंवा मनगटाचे हाड फ्रॅक्चर होते. वयोवृद्ध व्यक्ती राहतात त्या घरात पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था असावी. बाथरूममध्ये आणि फरशीवर पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि शक्य असल्यास ठिकठिकाणी आधार घेण्यासाठी हँडल्स बसवावीत. घरातील पायपुसणी घसरणारी नसावीत. रुग्णांनी चालताना योग्य आकाराची आणि न घसरणारी पादत्राणे वापरावीत, जेणेकरून पाय घसरून पडण्याचा आणि हाड तुटण्याचा धोका टाळता येईल.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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