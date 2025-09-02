Premium|Smart Car: आता कारदेखील होणार स्मार्टफोनप्रमाणे अपडेट.!

सागर गिरमेA new software update is available. This update is scheduled for midnight. (अ न्यू सॉफ्टवेअर अपडेट इज अॅव्हेलेबल. धिस अपडेट इज शेड्युल्ड फॉर मिडनाइट.) एखाद्या दिवशी अचानक तुम्हाला असा मेसेज आला तर थोडं थांबा, विचार करा. कारण, हा मेसेज तुमच्या स्मार्टफोनच्या अपडेटसाठी नसून, तुम्ही वापरत असलेल्या कारच्या सॉफ्टवेअर अपडेटसाठी असणार आहे... होय तुम्ही बरोबर वाचलंत! आता कार्सही स्मार्टफोनसारख्या अपडेट होतायेत.सध्याच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात कार्स फक्त प्रवासापुरत्याच मर्यादित न राहता त्या अॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजीयुक्त अशा गॅजेट्स बनू पाहताहेत. याच टेक्नॉलॉजीच्या जोरावर स्मार्टफोनप्रमाणेच आता कार्समध्येही सॉफ्टवेअर आणि फर्मवेअर अपडेट्स वायरलेस पद्धतीने केले जात आहेत. हेच अपडेट ओटीए अर्थात ‘ओव्हर दि एअर’ या नावाने ओळखले जात आहेत. या टेक्नॉलॉजीमुळे कार्सच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करणे, नवीन फीचर्स जोडणे आणि सुरक्षितता वाढवणे शक्य झाले आहे.ओटीए अपडेट्स म्हणजे काय?ओटीए अपडेट्स म्हणजे वायरलेस पद्धतीने कारच्या सॉफ्टवेअर किंवा फर्मवेअरमध्ये सुधारणा करणे. अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत कारच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरला भेट द्यावी लागायची. या गोष्टी कदाचित आपल्या लक्षात येत नसतील, पण आपण वापरत असलेल्या कारमध्ये डेटा एकत्र करणारे ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक किट (ओबीडी) लावलेले असते. त्या किटमध्ये सर्व्हिस सेंटरमधील मेकॅनिक केबलद्वारे अपडेट्स इन्स्टॉल करतात. अर्थात हे आपल्याला माहीत असेलच असे नाही, कारण कार रुटीन सर्व्हिसिंगसाठी गेल्यावर या गोष्टी तिथे केल्या जातात. पण आता स्मार्टफोनप्रमाणेच कार्समध्येही इंटरनेटद्वारे (वाय-फाय किंवा सेल्युलर नेटवर्कद्वारे) अपडेट्स थेट डाउनलोड होऊन आपोआप इन्स्टॉल केले जात आहेत. .या अपडेट्समुळे कारच्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स (ईसीयू), इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम, नॅव्हिगेशन सिस्टीम आणि अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (एडीएएस) यांसारख्या फीचर्समध्ये आणखी सुधारणा होते. त्यात काही ग्लिच किंवा बग असेल, तर त्यात सुधारणा केली होते. उदाहरणार्थ, टेस्लासारख्या बड्या कंपन्या ओटीए अपडेट्सद्वारे कारच्या परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा तर करतातच, त्यासोबतच नवीन फीचर्सही अपडेट करतात आणि सुरक्षितताही वाढवतात.ओटीए अपडेट्सचे कार्यही अपडेट्स स्मार्टफोनच्या अपडेट्ससारखीच काम करतात. त्यामध्ये खालील टप्प्यांचा समावेश असतो.अपडेट्सची निर्मिती : कार उत्पादक कंपन्या त्यांच्या सर्व्हरवर नवीन सॉफ्टवेअर किंवा फर्मवेअर तयार करतात. यामध्ये बग फिक्स केलेले असतात, नवीन फीचर्स किंवा सुरक्षेच्या फीचर्समध्ये सुधारणा केलेल्या असतात.डाउनलोड : कारमधील टेलिमॅटिक्स कंट्रोल युनिट (टीसीयू) ही अपडेट्स इंटरनेटद्वारे डाउनलोड करते. यासाठी कारला वाय-फाय किंवा सेल्युलर नेटवर्क (फोर-जी/ फाइव्ह-जी) लागते. काही कार्समध्ये इनबिल्ट सिम कार्ड आधीपासूनच असते, तर काही कार्स स्मार्टफोनच्या हॉटस्पॉटवर अवलंबून असतात.व्हेरिफिकेशन : अपडेट डाउनलोड झाल्यावर, कारचे सॉफ्टवेअर ऑथेंटीसिटी तपासते. यामुळे थर्ड पार्टी किंवा हॅकींग करण्यासाठी पाठवले जाणारे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होण्याचा धोका टळतो.इन्स्टॉलेशन : डाउनलोड पूर्ण झाल्यावर ड्रायव्हरला अपडेट इन्स्टॉल करण्याचा ऑप्शन पॉप अप होतो. यासाठी कार काही वेळ बंद ठेवावी लागते (साधारणपणे तीस मिनिटांपासून दीड तास). इन्स्टॉलेशनदरम्यान कार आजिबात चालवता येत नाही.रोलबॅक (परत फिरवणे) : अपडेटदरम्यान काही त्रुटी आढळल्या, तर कारचे सॉफ्टवेअर मागील अपडेटवर परत जाते. यामुळे कार बंद राहण्याचा धोका जवळजवळ राहत नाही. .अपडेट्सचे मुख्य प्रकारइन्फोटेन्मेंट अपडेट्स : यामध्ये नॅव्हिगेशन मॅप्स, ऑडिओ सिस्टीम, यूझर इंटरफेस, स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस आणि इतर इनबिल्ट अॅप्स यांची अपडेट्स येतात. या अपडेट्समुळे ड्रायव्हिंग आणखी कन्फरटेबल होते.ड्राइव्ह कंट्रोल अपडेट्स : यामध्ये पॉवरट्रेन, ब्रेक्स, बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि एडास यांसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणांचे अपडेट्स येतात. हे अपडेट्स कारच्या सुरक्षेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी अत्यावश्यक असतात.अपडेट्सचे फायदेसुविधा : या अपडेट्समुळे कार मालकाला सर्व्हिस सेंटरला जाण्याची आवश्यकता उरत नाही. ही अपडेट्स घरी किंवा कुठेही डाउनलोड करता येतात, तसेच सोईने इन्स्टॉल करता येतात.खर्चात बचत : कार उत्पादकांना गाड्यांच्या रिकॉलसाठी लागणारा खर्च आणि वेळ वाचतो. फोक्सवॅगनला २०२५मध्ये कार्बन उत्सर्जन सॉफ्टवेअरच्या समस्येमुळे ११ दशलक्ष कार्स रिकॉल कराव्या लागल्या होत्या. त्यावेळी ओटीए अपडेटची व्यावस्था असती, तर हा खर्च टाळता आला असता.सुरक्षिततेत वाढ : सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी किंवा सायबर हल्ल्यांचा धोका कमी करण्यासाठी ही अपडेट्स लगेचच सुरक्षा देण्यास सक्षम असतात.नवीन फीचर्स : या अपडेट्समुळे कारमध्ये कधीही नवीन फीचर्स अपडेट केले जाऊ शकतात.पर्यावरणपूरक : रिकॉल आणि सर्व्हिस सेंटरला भेटी कमी झाल्याने इंधन आणि इतर साधनांचा वापर कमी होतो.आव्हानेइंटरनेट आवश्यकच : ही अपडेट्स मिळवण्यासाठी वेगवान इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात किंवा कमी नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी ही अपडेट्स डाउनलोड करणे अत्यंत कठीण आहे.सुरक्षेसंदर्भातील धोके : वायरलेस अपडेट्समुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच अपडेट्स होत असताना हॅकर्स कारच्या सिस्टीममध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता असते. यासाठी मजबूत सायबर सिक्युरिटी सिस्टीम आवश्यक आहे.इन्स्टॉलेशनमुळे वापरावर निर्बंध : अपडेट्स इन्स्टॉल करताना कार काही काळ वापरता येत नाही, त्यामुळे कार मालकाला अडथळा येऊ शकतो.सब्स्क्रिप्शन : काही कार उत्पादक नवीन फीचर्ससाठी सब्स्क्रिप्शन शुल्क आकारतात. त्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.व्हेरिएंटनुसार मर्यादा : कार्सची सर्व मॉडेल्स ओटीए अपडेट्ससाठी कम्पॅटिबल नसतात. विशेषतः जुनी मॉडेल्स किंवा बेसिक व्हेरिएंटमध्ये ही सुविधा नसते. .Premium|gauri ganpati jewellery: गणपती-गौरींच्या दागिन्यांची परंपरा; सौंदर्य, संपन्नता आणि संस्कृतीचा वारसा.भविष्य काय ?या अपडेट्समुळे कार्स ‘सॉफ्टवेअर डिफाइन्ड व्हेइकल्स’ ठरत आहेत. याचा अर्थ कारचे हार्डवेअर तुलनेने स्थिर राहील, तर सॉफ्टवेअरद्वारे तिची कार्यक्षमता आणि तिच्यातील फीचर्स सतत अपडेट होतील.ऑटोनॉमस वाहनांना फायदा : भविष्यात येऊ घातलेल्या ऑटोनॉमस वाहनांसाठी ओटीए अपडेट्स अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. या कार्सच्या डिसिजन मेकिंग अल्गोरिदम्समध्ये सतत सुधारणा आवश्यक असते आणि ती या माध्यमातून पुरवणे सहज शक्य होणार आहे.आवडीनुसार फीचर्स : या अपडेट्समुळे कार मालकांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि आवडीनुसार कस्टमाइज्ड फीचर्स अपडेट करता येणार आहेत.या अपडेट्समुळे वाहन उद्योगात मोठी क्रांती घडत आहे. हे तंत्रज्ञान कार मालक, ड्रायव्हर्स आणि उत्पादकांसाठी अत्यंत सोयीचे, किफायतशीर आणि सुरक्षित ठरू शकेल. भारतासारख्या देशात इलेक्ट्रिक वाहने आणि कनेक्टेड कार्सची मागणी वाढत असताना ओटीए अपडेट्स हे फीचर भविष्यात वाहनांचा अविभाज्य भाग बनतील, हे नक्की ! .Premium|Philosophy: असंस्कृत आणि अर्धरानटी कोण? ब्रिटिशांचे धोरण नेमके काय होते.?.भारतामध्ये वेगाने स्वीकारभारतासारख्या प्रगतशील आणि वाहन क्षेत्रातील अत्यंत अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा स्वीकार केलेल्या देशांमध्ये ओटीए अपडेट्सचे महत्त्व वाढत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे यात वेगाने वाढ होत आहे. टाटा मोटर्स, महिंद्रासारख्या देशी कंपन्यासह इतर परदेशी कंपन्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार्समध्ये ओटीए अपडेट्सचे फीचर उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्याकडे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि सायबर सिक्युरिटीसारखी आव्हाने आहेतच, त्यामुळे ओटीए अपडेट्स करताना काही अडचणी येत आहेत. मात्र फाइव्ह-जी नेटवर्क विस्तारल्यास ही समस्या कमी होण्याची शक्यता आहे.--------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 