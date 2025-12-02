Premium|Saree Selection Tips : कोणती साडी नेसू...?

डॉ. श्वेता शिंदे-सव्वाशेकपाटात कितीही साड्या असल्या तरी ऐनवेळी कुठली साडी नेसायची हा प्रश्न पडतोच. प्रसंग बघून कुठली साडी नेसायची हे गणितापेक्षाही अवघड असतं. माझ्यासारख्याच अनेकींना हे गणित सोडवण्यासाठी थोडीफार मदत करण्याचा प्रयत्न...साडी हा स्त्रियांसाठी एक अविभाज्य भाग आहे. आपल्या संस्कृतीचा अभिमान वाटावा असं हे वस्त्र आहे. साड्यांमध्ये विविधताही खूप आहे. विविध प्रकारच्या कपड्यांपासून असंख्य डिझाईन्समध्ये साड्या उपलब्ध असतात. त्यामुळे काहीवेळा असंही होतं, की कुठल्या प्रसंगाला कुठली साडी नेसायची ते सुचत नाही! योग्य प्रसंगानुसार योग्य साडी निवडली, तर आपलं व्यक्तिमत्त्व अजूनच खुलून दिसतं आणि आपल्याला पॉझिटिव्ह वाटतं, कॉन्फिडन्स येतो. प्रसंगानुसार कोणती साडी नेसायची हे ठरवण्यासाठी काही टिप्स... .Premium|Resort Stay Experience : रिसॉर्टची मज्जा.१. समारंभांसाठी...लग्न म्हटलं की थाटमाट आणि मिरवणं हे आलंच. जवळच्या लग्नात आपण नक्कीच पारंपरिक साडीला प्राधान्य द्यायला हवं. लग्न समारंभात पैठणी, कांजीवरम सिल्क, बनारसी, चंदेरी, इरकल, गढ़वाल, टिशू सिल्क अशा साड्या निवडू शकता. या साड्यांचा पोत तुम्हाला क्लासी लुक मिळवून देतो. या साड्यांवर नथ, ठुशी, बुगडी, मोहनमाळ, कोल्हापुरी साज असे पारंपरिक ठसठशीत दागिने घालून तुमचा लुक आणखी खुलवू शकता. बारसं, डोहाळजेवण अशा समारंभांना हल्ली कलर थीम असते, तसं असेल तर फार काही पर्याय राहत नाही. पण कलर थीम नसेल, तर हलक्या अजरख किंवा कॉटन साड्या उत्तम पर्याय ठरतात.२. दैनंदिन वापरासाठी...ऑफिसला जाताना किंवा दैनंदिन कामासाठी बाहेर पडताना छान आरामदायी, हलक्या, मेंटेन करायला सोप्या अशा साड्या निवडणं कधीही चांगलं. ऑफिसला जाताना कम्फर्टेबल अटायर हवं. त्यामुळे साड्यांचे ब्लाउज नीट शिवून घ्यायला हवेत. दिवसभर त्या साडीत मोकळं वाटायला हवं. मल कॉटन, प्युअर कॉटन, लिनन, सॉफ्ट सिल्क अशा प्रकारच्या साड्या रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट आहेत. या साड्यांमधल्या पेस्टल शेड्स तर खूप छान दिसतात. हलकी ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी घातल्यावर या साड्यांचं सौंदर्य आणखीनच खुलून दिसतं..३. पार्टी किंवा रिसेप्शनसाठी...एखाद्या पार्टीला किंवा लग्नाच्या रिसेप्शनला जायचं असेल, तर थोडा वेस्टर्न टच असलेल्या साड्या नेसाव्यात. नेट, जॉर्जेट, शिफॉन, सॅटिन, सिक्वेन्स सिल्क, ऑरगॅन्झा अशा साड्या पार्टीजसाठी परफेक्ट असतात. ऑरगॅन्झासारख्या साड्या नेसायला जरा अवघड असतात, बरेचदा त्या निऱ्यांच्या भागात फुगतात. अशा वेळी त्या परफेक्ट दिसण्यासाठी नीट नेसता यायला हव्यात. सिक्वेन्स सिल्क साड्या अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनं नेसता येतात आणि वेगळा लुक देतात. अशा साड्यांवर तुम्ही डायमंड ज्वेलरी परिधान केलीत, आणि स्मोकी आय मेकअप व साधीशी केशरचना केलीत, तरी सिंपल, पण एकदम ग्लॅमरस लुक येऊ शकतो. या साड्यांच्या बाबतीत एक लक्षात घ्यायला हवं, या साड्यांवर शक्यतो कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज शिवावेत. म्हणजे त्या उठावदार दिसतात आणि लुक मोनोटोनस होत नाही..Premium|Parenting: पालक म्हणून मी फिट आहे का? .४. सण-उत्सवासाठी...आपल्याकडे तशी सणांचीही कमी नसते आणि साड्यांचीही! पण प्रत्येक सणाला हमखास पडणारा प्रश्न म्हणजे आता यावेळी कोणती साडी नेसू? दिवाळीत चार दिवस चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या नेसू शकता. लक्ष्मीपूजनाला एखादी भरजरी साडी नेसली, तर इतर दिवशी जरीकाठाच्या, पण वजनाला हलक्या साड्या नेसू शकता. दिवाळीत एखाददिवशी नऊवारी साडी नेसायलाही हरकत नाही. गणपतीत, नवरात्रात भरपूर साड्यांना वाव देता येतो. अशा वेळी सहसा नेसल्या न जाणाऱ्या, कपाटात अनेक दिवस घडीत राहिलेल्या साड्यांना हवा द्यावी. गुढीपाडवा, दसरा यांसारख्या सणांना इरकल, कोसा सिल्क, माहेश्वरीसारख्या साड्या शोभून दिसतात. या सगळ्या साड्यांच्या जोडीला पारंपरिक दागिने खास दिसतात..५. गेटटुगेदर / ब्रंचसाठी... हल्ली मैत्रिणींच्या गेटटुगेदरला जाताना, नाटकांना अथवा कार्यक्रमांना जाताना, इतकंच काय, साधं ब्रंचला जातानाही साड्या नेसायचा ट्रेंड वाढतोय. अशा वेळी तुम्ही ठरवून एकाच प्रकारच्या साड्या नेसू शकता. शक्यतो मल कॉटन, इकत, अजरख, इंडिगो अशा साड्या प्रत्येकीकडे असतातच. अशा साड्या नेसल्यावर कम्फर्टेबलही वाटतं आणि फोटोही सुरेख येतात. अशा साड्यांवर स्लीव्हलेस ब्लाउज आणि ऑक्सिडाइज ज्वेलरी मस्त दिसते.(डॉ. श्वेता शिंदे-सव्वाशे होमिओपॅथिक डॉक्टर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.