Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी

मृगा किर्लोस्कर‘महाराष्ट्राचे महावस्त्र’ अशी पैठणीची ओळख असली, तरी माझ्या दृष्टीने स्त्रीच्या भावविश्वाचे प्रतीक, ही पैठणीची ओळख तिच्यासारखीच सुंदर आणि अभिमानास्पद आहे. मराठी संस्कृतीत पैठणीला शुभवस्त्र मानले जाते. विवाह समारंभात वधूने पैठणी नेसणे हा जणू एका प्राचीन परंपरेचा, वारशाचा सन्मान असतो. त्यामुळे आजही लग्नात पैठणी नेसणे हे अनेकींचे स्वप्न असते. आयुष्यात एक तरी पैठणी घ्यायची असेही अनेकजणींचे स्वप्न असते. कारण पैठणी म्हणजे केवळ एक साडी नाही, तर ती दोन हजार वर्षांच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे मूर्त रूप आहे. पूर्वी फक्त राजघराण्यातील स्त्रियाच हे गर्भरेशमी, सोन्याच्या जरीने विणलेले, अद्भुत नक्षीकाम आणि रंगसंगती असलेले वस्त्र परिधान करत, त्यामुळे पैठणीला एक वेगळी प्रतिष्ठा मिळाली. आजही अनेक घरांमध्ये पिढीजात वस्त्र म्हणून पैठणी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सोपवली जाते. पैठणीरूपाने परंपरा पुढे नेण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याची भावना स्त्रीला एक नवा आत्मविश्वास देते. त्यामुळे पैठणी स्त्रीच्या अस्मितेचे प्रतीक ठरते. कलात्मक विणकाम, आकर्षक रंगसंगती, रेशीम आणि जर यांच्या अद्भुत मिलाफातून घडणारे हे महावस्त्र लहानपणी माझ्या आजीची पैठणी म्हणून माझ्या आयुष्यात आले आणि तिच्या सौंदर्याने, हजारो वर्षांच्या इतिहासाने मला भारावून टाकले. म्हणूनच मी अस्सल पैठणीचा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, मराठी मातीतील समृद्ध कलेचा वारसा पुढे नेण्यासाठी माझा केवळ पैठणीचा ब्रँड विकसित केला आणि अस्सल पैठणी विक्रीच्या व्यवसायात पाऊल टाकले. .Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.पैठणीचा प्राचीन गौरवशाली इतिहासपैठणी म्हणजे केवळ एक साडी नाही, तर ती दोन हजार वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासाचा, संस्कृतीचा जिवंत दस्तावेज आहे. या साडीला पैठणी हे नाव पडले. ते मराठवाड्यात गोदावरीच्या काठी असलेल्या पैठण या गावाच्या नावावरून. दोन हजार वर्षांपूर्वी येथे सातवाहन घराण्याचे राज्य होते. त्या काळात हे शहर रेशीम आणि सोन्याच्या जरीचे एक व्यापारी केंद्र होते. येथून रोमन साम्राज्यालादेखील कापूस व रेशीम निर्यात होत असे. इथेच पैठणीचा जन्म झाला. त्याकाळी आणि त्यानंतरही पैठणी अनेक देशांमध्ये निर्यात केली जात होती. तिच्या बदल्यात सोने व मौल्यवान रत्नांचा व्यापार होत असे. यावरून हे वस्त्र किती मौल्यवान मानले जात होते हे लक्षात येईल. स्त्रियांसाठी पैठणी, तर पुरुषांसाठी पितांबर तयार केले जात असे. याचा उल्लेख महाभारतातही आढळतो. महाभारतामध्ये एक कथा आहे, की जेव्हा द्रौपदीचे बोट चुकून कापले गेले, तेव्हा भगवान कृष्णाने जराही विचार न करता आपल्या भरजरी पितांबराचा एक तुकडा जखम बांधायला फाडून दिला. द्रौपदीवर त्याचे किती प्रेम होते याचा पुरावा म्हणून ही कथा सांगितली जाते. पुरुषांसाठीचे पितांबरदेखील पैठणमध्ये तयार होत असे. कालांतराने पैठणीला राजाश्रय मिळत गेला.सुमारे सतराव्या शतकात या कलेला प्रोत्साहन आणि आश्रय मिळाला. त्या काळात खास विकसित केलेली आसावलीसारखी नक्षी आजही वापरली जाते. पेशव्यांनी या कलेला प्रोत्साहन दिले. असे म्हणतात, की माधवराव पेशव्यांनी स्वतःसाठी खास नक्षी आणि रंगसंगती तयार करून घेतली होती, ते हे वस्त्र आपल्या खांद्यावर उपरणे म्हणून परिधान करत असत. त्यांच्या आश्रयाखाली नाशिकजवळ येवला येथेही पैठणी तयार होऊ लागली. पेशव्यांच्या काळात महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये पैठणीबद्दल अभिमानाची भावना वाढीला लागली. हळूहळू पैठणीची जादू आजूबाजूच्या प्रदेशातही पसरली. हैदराबादचा निजामही तिच्या मोहात पडला, असेही सांगतात. त्याने त्याच्या आवडीनुसार काही खास नक्षी तयार करून घेतल्या. ब्रिटिश राजवटीत मात्र देशातील इतर अनेक पारंपरिक कला आणि हस्तकलांप्रमाणे पैठणीच्या कलेचेही नुकसान झाले. परंतु येवल्याच्या विणकरांनी पैठणीच्या विणीप्रमाणेच स्वतःच्या विणकाम तंत्राचा विकास करून ही कला जिवंत ठेवली. पैठणचे कारागीरही हळूहळू येवल्याला स्थलांतरित झाले आणि तिथे त्यांनी हातमाग लावले. दोन हजार वर्षांहून अधिक काळ ही परंपरा जिवंत ठेवण्याचे श्रेय विणकरांच्या समर्पणाला आणि निष्ठेला जाते..गर्भरेशमी धागे आणि जरतारी नक्षीपूर्वी पैठणी सुती धाग्यांनी विणली जात असे, तसेच मागणीनुसार तयार केली जात असे. त्यामुळे प्रत्येक वस्त्रावर विशिष्ट प्रसंगासाठी तसेच जिच्यासाठी ती विणली जात आहे तिच्या आवडीची नक्षी असे. त्यानंतर या साडीची मागणी आणि प्रशंसा वाढल्याने काठ आणि पदरांसाठी रेशमी धागे आणि शुद्ध सोन्याची जर वापरण्यास सुरुवात झाली. तिचा वापर प्रामुख्याने राजघराण्यातील महिला करत असत. यामुळे पैठणीला प्रतिष्ठा मिळाली. कालांतराने तिचा वापर समाजातील विविध स्तरांत होऊ लागला. तिच्या किमती सर्वांना परवडाव्यात यासाठी रेशीम, जर यांत बदल करण्यात आले. अस्सल सोन्याची जर उपलब्ध होणेही कमी झाले. त्यामुळे आजकाल चांदीची जर वापरली जाते, ती सूरतहून येते, तर अस्सल रेशीम बंगळूरमधून येते.पैठणीचे सौंदर्य पदरावरील नक्षीकामातपैठणीचे खास आकर्षण म्हणजे तिचा वैशिष्ट्यपूर्ण नक्षी असलेला पदर. याची सर्वांत अनोखी गोष्ट म्हणजे तो ‘दुहेरी’ (रिव्हर्सिबल) असतो, म्हणजे तो दोन्ही बाजूंनी एकसारखा दिसतो. वरच्या बाजूला नक्षी आणि आतल्या बाजूला धागे असे दिसत नाही. अस्सल पैठणी ओळखण्यासाठीचा हा मोठा निकष आहे..Premium|Himroo Fabric : वस्त्रकलेचा पिढीजात वारसा.पारंपरिक नक्षी हीच ओळखपैठणीच्या पदरावरील पारंपरिक नक्षी हीच तिची ओळख आहे. पैठणीचे जन्मस्थान अजिंठा लेण्यांच्या जवळ असल्यामुळे, कमळ, तिहेरी पक्षी असे काही आकृतिबंध तेथील चित्रांपासून प्रेरित झालेले दिसतात. तसेच मोर, बांगडी मोर, कोयरी, आसावली (फुलणारी वेल), पंजा आणि राघू-मैना, मुनिया (पोपट) असे काही आकृतिबंधही लोकप्रिय आहेत. काही पैठणींची नावे त्यांच्या रंगांवरूनही ठेवली जातात. लाल काठ असलेली काळी पैठणी ‘काळी चंद्रकला’ म्हणून ओळखली जाते, ‘रघू’ ही पोपटी रंगाची पैठणी आणि सुंदर शुद्ध पांढरी पैठणी ‘शिरोदक’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. पैठणीत वापरले जाणारे पारंपरिक रंग म्हणजे निळीगुंजी (निळा), पसीला (लाल आणि हिरवा), गुजरी (काळा आणि पांढरा), मिराणी (काळा आणि लाल), मोतिया (गुलाबी), कुसुंबी (जांभळट लाल) आणि पोपळी (पिवळा) असे आहेत. साडीच्या मुख्य भागात वर्तुळ, तारे, कोयरी, चंद्रकोर (अर्धचंद्र), मोर, रुई फूल, कळस पाकळी, कमळ, नारळी असे आकृतिबंध विणले जातात. त्यांना बुट्टा असे संबोधले जाते. हे बुट्टे जितके दाट असतील, तितका विणकामाचा वेळ अधिक लागतो. कधीकधी संपूर्ण साडीवर जवळजवळ नऊशेपर्यंत बुट्टे विणले जातात. त्यामुळे अशी साडी विणण्यास दोन वर्षांचा वेळही लागू शकतो.टॅपेस्ट्री विणकाम तंत्रपैठणीला खऱ्या अर्थाने वेगळे ठरवते ती तिची अद्वितीय विणकाम पद्धत. पैठणी हे टॅपेस्ट्री विणकाम तंत्राचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हे जगातील सर्वात प्राचीन विणकाम तंत्रांपैकी एक आहे. यात धाग्याला रंग देण्यापासून ते विणण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया हाताने केली जाते. पैठणीच्या पदरावर विशिष्ट आकृतिबंध तयार करण्याची प्रक्रियादेखील असामान्य आहे. हे आकृतिबंध विणताना, रंगीत धागे मागावरच्या ताण्याच्या (लांबीच्या दिशेने असलेले धागे - वार्प) धाग्यांमध्ये गुंतवून आणि बांधून तयार केले जातात. खरेतर, डिझाईनची मागची बाजू (उलटी बाजू) पुढच्या बाजूशी जवळजवळ एकसारखीच असते. त्यामुळे हे नमुने मुख्य कापडात जडवल्यासारखे वाटतात.पैठणी विणताना आजही मुख्य कारागीर अनेक शतकांपासून चालत आलेल्या पद्धतीप्रमाणे आधी आलेख कागदावर काढतात. म्हणूनच, हे नमुने भूमितीय स्वरूपाचे दिसतात. प्रत्येक विणकर कागदाचा संदर्भ घेऊन साडीवर डिझाईन साकारतो. प्रत्येक आकृतिबंध आणि प्रत्येक रंगासाठी विणकराला एक स्वतंत्र ‘काकडा’ (Spool) वापरावा लागतो. ही प्रक्रिया दमवणारी आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे एक साडी विणायला प्रदीर्घ कालावधी लागतो. म्हणूनच अस्सल पैठणी महाग असते. आजच्या काळात ती किमान २५ हजार रुपयांपासून सुरू होते. अस्सल रेशीम (सिल्क), उच्च प्रतीची जर आणि हातमागावर पारंपरिक पद्धतीने विणलेली, पारंपरिक नक्षी असलेली पैठणी स्वस्त मिळू शकत नाही, हे चोखंदळ ग्राहकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे..अस्सलतेचा आग्रह मोलाचा...बहुतांश महिला आयुष्यात एकच पैठणी घेतात, आपल्या किंवा मुलामुलींच्या लग्नात अथवा आयुष्यातील एखाद्या महत्त्वाच्या प्रसंगासाठी. अशावेळी अस्सल पैठणी घेण्यावर भर दिला पाहिजे. कदाचित बाजारपेठेत मिळणाऱ्या पैठणीसारख्या साडीची किंमत कमी असेल, परंतु ती पारंपरिक अस्सल पैठणी नसते, हे लक्षात घ्यावे.पैठणीचे वैभव जतन करण्यात मोलाचा वाटा आहे, तो पैठणी तयार करणाऱ्या कारागिरांचा. त्यांनी आजही ही परंपरा जपली आहे. आपल्याला हा वारसा टिकवायचा असेल, तर पैठणीला पुढील पिढ्यापर्यंत नेणे गरजेचे आहे. पैठणी विणण्यासाठी बराच काळ लागतो. आजच्या स्पर्धेच्या काळात एका साडीसाठी लागणारा वेळ, रेशीम, सोन्याचे वाढते दर हे मोठे आव्हान आहे. त्याचबरोबर यांत्रिकीकरण आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या बदलाचा पैठणी विणकरांवर गंभीर परिणाम होत आहे. दुसऱ्या पिढीतील अनेक विणकरांनी इतर व्यवसाय स्वीकारले आहेत किंवा स्थलांतर केले आहे आणि ते जिथे स्थायिक झाले आहेत, तिथल्या शैली आणि तंत्रांचा त्यांनी अवलंब केला आहे. त्यामुळे अस्सल पैठणी टिकवून ठेवणे कठीण होत आहे. आजकाल अगदी ‘पाच-दहा हजार रुपयांमध्ये पैठणी मिळेल’ अशी जाहिरात केली जाते, पण कृत्रिम धागे आणि जर वापरून यंत्रमागावर केलेली साडी म्हणजे पैठणी नव्हे, तर ती पैठणी‘सारखी’ साडी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा साड्यांचे प्रस्थ वाढल्यामुळे अस्सल पैठणी विणणाऱ्या कारागिरांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे..काळानुसार बदलणाऱ्या ट्रेंड्समुळे पैठणी आता पेस्टल म्हणजे फिक्या रंगातही तयार केली जाते. कारण आज अशा साड्यांना मागणी आहे. पैठणीची पारंपरिक नक्षी, विणकामाची मूळ पद्धत वापरून हातमागावर विणलेली अस्सल पैठणी पेस्टल रंगांमध्येही शानदारच दिसते. आपल्या आवडीच्या रंगसंगतीत अस्सल पैठणी तयार करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे नव्या पिढीतील मुलीही लग्नासाठी आवर्जून पैठणीकडे वळताहेत. त्याचबरोबर पारंपरिक वस्त्रशैली असलेल्या बांधणी, कलमकारी यांच्याबरोबर पैठणीचे संयोजन करूनही अतिशय आकर्षक साडी तयार केली जाते. दोन प्राचीन आणि पारंपरिक वस्त्रशैलींचे हे सुरेख एकत्रीकरण आधुनिक ग्राहकांची नावीन्यतेची मागणी पूर्ण करून त्यांना या पंरपरेशी जोडून ठेवण्यात हातभार लावू शकते. मागणीला चालना देऊ शकते आणि पर्यायाने विणकरांची संख्या वाढवण्यासाठी मदत करू शकते.(शब्दांकन-प्राची गावस्कर) (मृगा मृगा किर्लोस्कर पैठणीज बाय मृगा किर्लोस्करच्या संस्थापिका आहेत. 